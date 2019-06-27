鴻海訂7/25除息 郭台銘53.5億元股利落袋 劉揚偉僅領到260萬元

鴻海 (2317-TW) 今年每股配息 4 元，公司今 (27) 日公告，預計將於 7 月 25 日除息交易，並將於 8 月 23 日發放股利，今年預計將發出 554.52 億元的現金股利。其中轉任董事的創辦人郭台銘，可領到約 53.5 億元的股利，新任董事長劉揚偉，依照今年年報揭露持股計算，則領到逾 260 萬元。

鴻海今年每股將配 4 元現金股利，與去年每股配 2 元、加上減資退 2 元，一共發出 693.14 億元的現金相比，由於減資 2 成股本縮小，今年雖然一樣每股發放 4 元現金，但整體發放金額 554.52 億元，較去年少了近 140 億元。

根據公開資料觀測站資料顯示，鴻海董事郭台銘 5 月持有鴻海約 133.73 萬張，以此推算，郭台銘今年可領到約 53.5 億元的現金股利，約可買進至少 2 戶知名豪宅陶朱隱園。

而新任董事長劉揚偉，根據今年鴻海股東年報揭露、選任董事時持有約 656 張的持股計算，劉揚偉今年約僅能領到 262.48 萬元的現金股利。

鴻海去年稅後純益，創下近 5 年新低，年減 12.6%，但在減資 2 成下，每股純益 8.03 元，依舊力守 8 元大關，股東會也通過配息 4 元，配發率約 5 成，以今日收盤價 77.4 元計算，目前現金殖利率約 5.17%。

鴻海也在日前的法說會上指出，未來現金股利配發率，將以不低於 40% 為原則。

鴻海今日公告，除息交易日訂 7 月 25 日，最後過戶日 7 月 26 日，停止過戶起始日 7 月 27 日，除息基準日 7 月 31 日，現金股利發放日 8 月 23 日，海外可轉換公司債停止轉換期間為 7 月 5 日至 7 月 31 日。