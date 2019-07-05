台股盤前—美股休市量能恐持續萎縮 難脫震盪格局

美股 4 日獨立紀念日休市，台股恐持續面臨量縮，不利多頭發展，加上日韓貿易摩擦，衝擊電子供應鏈，盤勢恐面臨震盪。

台股昨 (4) 日收漲 32.13 點或 0.3%，收在 10775.9 點，成交量僅 970 億元，不足千億，三大法人持續同步站在賣方，不過外資賣超金額大舉縮手至只剩 0.98 億元，淨多單也增加 405 口至 42847 口。

市場消息方面，日本加強管制聚醯亞胺 (PI)、光阻劑 (resist)、氟化氫 (hydrogen fluoride) 等三大關鍵電子材料輸出南韓，恐衝擊韓系 iPhone 供應鏈三星、樂金顯示器 (LGD) 出貨情形，台組裝廠也可能受到波及。

經濟部投資台灣事務所昨 (4) 日再核准 3 家台商回台，其中包含華新麗華集團中小尺寸面板廠瀚宇彩晶，將投資南科廠生產線，以因應國際品牌車載需求，並新增 Micro LED、可折疊觸控模組、電子標籤及高階應用模組等產線，擴大穿戴、車載、智慧家電、工控等面板及觸控整合式產品布局，預計投資 79.1 億元。

法人分析，短期來看，貿易戰利空未除、下半年全球經濟依舊面臨成長放緩等因素，使得市場看法較為保守，加上量能未能維持，盤勢高檔震盪下，也可能引發提早獲利了解的賣壓，加上本月依舊是除息旺季，指數短期恐回測下檔支撐。選股可多留意 TWS、5G 等個股。