回應川普 中國：不搞惡性貨幣貶值

針對美國總統川普指責中國與歐洲大玩貨幣操縱遊戲，中國外交部發言人耿爽昨 (4) 日回應表示，「作為負責任的大國，中國不會搞競爭性的貨幣貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端。」

由於美國汽車進口創新高，使得美國 5 月份貿易赤字飆升至 555 億美元，逆差創下去年 12 月以來新高。川普隨後就發表推文指出，中國與歐洲利用匯率操控來與美國競爭，美國也應以牙還牙。

針對川普指控中國操縱匯率一事，中國外交部發言人耿爽表示，第一，多年以來，美國財政部一直沒有將中國列為匯率操縱國，這是美方自己的決定。

第二，許多國際機構一直對包括中國在內的各國匯率情況有著權威的評估。第三，作為負責任的大國，中國不會搞競爭性的貨幣貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端。

川普的推文對匯市暫時沒有造成太大影響，但若未來美國財政部長發言將競貶美元，全球匯市必然將大幅動盪，導致全球貿易戰恐升級為貨幣戰。

(圖: 東方財富網) 川普發聲後, 離岸人民幣近期三個交易日暫時維持平穩

由於美國財政部長負責評估美元價值，且可以用買賣貨幣來干預匯市，影響美元走勢。不過數十年來，美國在國際公報中承諾，不會為了影響貿易而干預匯率市場。

雖然美元走貶可以刺激美國出口，但也會讓外國投資人承擔更高的匯率損失風險。一旦美元貶值，外國投資人會開始漸漸將美元轉移到其他地方避險，如日圓。這對還有 22 兆美元公債的美國政府來說絕對不是個好消息。

此外，在今年 5 月底美國公布最新的貨幣操縱國調查報告中，並未把中國列為匯率操縱國，但把中國、德國、日本及韓國等 9 國列入觀察名單內。

