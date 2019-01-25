日立將結束生產風力發電機 轉型提供O&M方案

日本媒體報導，日立製作所 (6501-JP) 有意退出風力發電機的生產。相關事業的營運重心，將轉換為以營運服務及保養維修為主的企業解決方案。「Nikkei Business Publications」在 25 日的報導中指出，日立已不再接受新的風力發電機組生產訂單，在先前接單的產品陸續交貨後，就會停止在日本埠頭工廠生產風力發電機組。

日立 25 日下午，在公司官網發布的新聞稿中提到，風力發電在綠電的發電量上有最大的佔比；各家風力發電業者的商業模式 ，也從過去的商品一次性賣斷，轉換為長期性的套裝「Operation & Maintenance」(O&M) 服務。

該公司的再生能源事業為了追求更高的收益，將以風力發電機作為核心產品，在長期累積的 IT 與 OT(Operational Technology；營運技術)、與領先業界的數位解決方案組合下，提供新的價值。藉此強化風力發電系統事業。

在具體內容上，日立計畫透過靈活運用該公司融合 OT 及數位技術的「Lumada」IoT 平台和 AI 技術，為客戶的風力發電系統提供最合適的控制及運用方案。維持系統運作的穩定性，並降低維護成本，讓設備發揮最大效能。

另外，日立旗下子公司「Hitachi Power Solutions」，未來將擴大與德國風力發電機製造及銷售廠「ENERCON GmbH」的合作。整合雙方在風力發電機的資源，由 ENERCON 生產風力發電機，日立提供數位技術服務，來擴大風力發電解決方案事業規模。目前 ENERCON 在德國及歐洲的風力發電市場上，其市佔率分別為第 1 與第 2，是全球性的風力發電機大廠之一。Hitachi Power Solutions 與 ENERCON 雙方早在 1997 年就簽下合作契約，也是日立在日本國內的銷售、建設，與設備維護的夥伴。日本國內目前就有 428 座風力發電機是由 ENERCON 所生產的。

繼三菱重工業 (7011-JP) 與日本製鋼所 (5631-JP) 陸續結束生產風力發電機，在未來日立也停止生產後，日本在風力發電機的製造也將歸零。

日立 (6501-JP) 今 (25) 日在東京股市表現，下跌 0.24% 股價 3381 日圓。