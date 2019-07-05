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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/04  108/07/03  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.39210   10.39040   0.00170    0.01636
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.21330   10.21160   0.00170    0.01665
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.46730   10.45850   0.00880    0.08414
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.29340   10.28480   0.00860    0.08362
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.27820   10.26620   0.01200    0.11689
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.27690   10.26420   0.01270    0.12373
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.27690   10.26420   0.01270    0.12373
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.32720   10.31540   0.01180    0.11439
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A             10.00140    0.00000  10.00140    0.00000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B             10.00140    0.00000  10.00140    0.00000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A             10.00140    0.00000  10.00140    0.00000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B             10.00140    0.00000  10.00140    0.00000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.00140    0.00000  10.00140    0.00000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.00140    0.00000  10.00140    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.74590   10.73480   0.01110    0.10340
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.54540   10.53450   0.01090    0.10347
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.65180   10.64090   0.01090    0.10243
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.53970   10.52890   0.01080    0.10257
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.52000   23.57000  -0.05000   -0.21213
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.81000   25.95000  -0.14000   -0.53950
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.87720   41.68720   0.19000    0.45578
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.27980   40.26640   0.01340    0.03328
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.89870    9.88630   0.01240    0.12543
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.41380   10.40290   0.01090    0.10478
中國信託台灣活力基金                                               13.10000   12.99000   0.11000    0.84681
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.88000   10.77000   0.11000    1.02136
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.76000   10.62000   0.14000    1.31827
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.77000    9.65000   0.12000    1.24352
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.13000   10.03000   0.10000    0.99701
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.33000    9.22000   0.11000    1.19306
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.12000    9.99000   0.13000    1.30130
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.01060   10.00950   0.00110    0.01099
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.12440   10.09390   0.03050    0.30216
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.08740    9.06000   0.02740    0.30243
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.42110   10.41670   0.00440    0.04224
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31780    9.31310   0.00470    0.05047
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.46150   11.30820   0.15330    1.35565
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.73410    9.60390   0.13020    1.35570
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.46890   11.46930  -0.00040   -0.00349
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.02460   10.02500  -0.00040   -0.00399
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.87280   43.46640   0.40640    0.93498
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.84640   45.47760   0.36880    0.81095
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.50160   46.11480   0.38680    0.83878
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.88000   10.78000   0.10000    0.92764
中國信託智能運動基金-美元                                          10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.25000   10.15000   0.10000    0.98522
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03400   11.03380   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.23040   10.20220   0.02820    0.27641
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.44770    9.42160   0.02610    0.27702
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.43760   10.42500   0.01260    0.12086
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.63710    9.62410   0.01300    0.13508
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.57000   11.48000   0.09000    0.78397
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.00000   10.92000   0.08000    0.73260
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.64000   11.58000   0.06000    0.51813
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.12000   11.06000   0.06000    0.54250
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.93230   42.57400   0.35830    0.84159
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.90710   43.56840   0.33870    0.77740
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        43.49840   43.17180   0.32660    0.75651
元大2001基金                                                       61.01000   60.68000   0.33000    0.54384
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.33150   45.92370   0.40780    0.88799
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.70370   44.35110   0.35260    0.79502
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.56000   21.77000  -0.21000   -0.96463
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.69650   11.69570   0.00080    0.00684
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.87050   10.83810   0.03240    0.29895
元大上證50基金                                                     34.05000   34.14000  -0.09000   -0.26362
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.53000   10.70000  -0.17000   -1.58879
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.47000    9.59000  -0.12000   -1.25130
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.67000   13.72000  -0.05000   -0.36443
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.79600   12.83900  -0.04300   -0.33492
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.43600   17.45100  -0.01500   -0.08595
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.00200   11.06200  -0.06000   -0.54240
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.67400   10.70000  -0.02600   -0.24299
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.10000    3.12000  -0.02000   -0.64103
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.97000   14.02000  -0.05000   -0.35663
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.21460   47.14880   0.06580    0.13956
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.95810   10.95640   0.00170    0.01552
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.99070    9.98910   0.00160    0.01602
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.16760   10.13640   0.03120    0.30780
元大巴西指數基金                                                    7.30400    7.14900   0.15500    2.16814
元大日經225基金                                                    27.58000   27.49000   0.09000    0.32739
元大台商收成基金                                                   22.73000   22.61000   0.12000    0.53074
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.61000   11.68000  -0.07000   -0.59932
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.80000   39.31000   0.49000    1.24650
元大台灣中型100基金                                                32.94000   32.75000   0.19000    0.58015
元大台灣加權股價指數基金                                           25.75700   25.63700   0.12000    0.46807
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
元大台灣卓越50基金                                                 81.95000   81.56000   0.39000    0.47818
元大台灣金融基金                                                   18.42000   18.31000   0.11000    0.60076
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.90000   31.78000   0.12000    0.37760
元大台灣高股息基金                                                 27.06000   26.85000   0.21000    0.78212
元大台灣電子科技基金                                               35.16000   34.95000   0.21000    0.60086
元大全球ETF成長組合基金                                            10.77000   10.69000   0.08000    0.74836
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.12000   15.03000   0.09000    0.59880
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.28000   23.07000   0.21000    0.91027
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.77000   13.58000   0.19000    1.39912
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.48000    9.35000   0.13000    1.39037
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.41000   13.27000   0.14000    1.05501
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.57600   12.43800   0.13800    1.10950
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.62000    6.62000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.11000    8.99000   0.12000    1.33482
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.02000    6.93000   0.09000    1.29870
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.65500    8.61800   0.03700    0.42933
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.65000    8.59000   0.06000    0.69849
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.87000   13.86000   0.01000    0.07215
元大全球農業商機基金                                               18.25000   18.13000   0.12000    0.66189
元大印尼指數基金                                                    9.97400    9.96400   0.01000    0.10036
元大印度指數基金                                                   10.43300   10.40100   0.03200    0.30766
元大印度基金                                                       13.34000   13.29000   0.05000    0.37622
元大多多基金                                                       17.14000   17.06000   0.08000    0.46893
元大多福基金                                                       51.85000   51.69000   0.16000    0.30954
元大亞太成長基金                                                    8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.35230    9.30410   0.04820    0.51805
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.50000    7.46130   0.03870    0.51868
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.40200    9.39400   0.00800    0.08516
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.29400   10.33900  -0.04500   -0.43525
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.26430   10.26010   0.00420    0.04094
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.43660   10.43200   0.00460    0.04410
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.25910   10.25470   0.00440    0.04291
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.52070   10.48970   0.03100    0.29553
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.34240   10.31200   0.03040    0.29480
元大卓越基金                                                       43.40000   43.32000   0.08000    0.18467
元大店頭基金                                                        8.25000    8.20000   0.05000    0.60976
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.46900   10.46830   0.00070    0.00669
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.85110    9.82580   0.02530    0.25749
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.82700   32.74500   0.08200    0.25042
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.98360   42.60170   0.38190    0.89644
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.70450   16.81430  -0.10980   -0.65302
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        23.31760   22.98230   0.33530    1.45895
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.43190   42.26180   0.17010    0.40249
元大高科技基金                                                     18.96000   18.91000   0.05000    0.26441
元大得利貨幣市場基金                                               16.32640   16.32610   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03290   12.03270   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.72000   10.63000   0.09000    0.84666
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.72000   10.63000   0.09000    0.84666
元大富櫃50基金                                                     12.79000   12.69000   0.10000    0.78802
元大華夏中小基金                                                    7.42000    7.47000  -0.05000   -0.66934
元大新中國基金-人民幣                                               9.89000    9.99000  -0.10000   -1.00100
元大新中國基金-美元                                                 9.26500    9.35100  -0.08600   -0.91969
元大新中國基金-新台幣                                               9.31000    9.38000  -0.07000   -0.74627
元大新主流基金                                                     23.66000   23.51000   0.15000    0.63803
元大新東協平衡基金-美元                                             9.65800    9.65900  -0.00100   -0.01035
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.89610   10.85240   0.04370    0.40268
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.05450   10.01010   0.04440    0.44355
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.42700   11.34800   0.07900    0.69616
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.46010    9.39460   0.06550    0.69721
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.54290   10.53180   0.01110    0.10540
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.81370    9.80340   0.01030    0.10507
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.80900   10.77060   0.03840    0.35653
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.07000   10.03420   0.03580    0.35678
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.09070   10.07680   0.01390    0.13794
元大新興亞洲基金                                                   11.21000   11.28000  -0.07000   -0.62057
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.78880    9.77010   0.01870    0.19140
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.18270    9.16520   0.01750    0.19094
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.15400   10.10930   0.04470    0.44217
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.53600    9.49390   0.04210    0.44344
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16450   15.16430   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.29000   36.18000   0.11000    0.30404
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.98000    8.93000   0.05000    0.55991
元大實質多重資產基金-美元                                           8.25300    8.20400   0.04900    0.59727
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.79000    8.71000   0.08000    0.91848
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.20000   12.14000   0.06000    0.49423
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.41000   18.61000  -0.20000   -1.07469
元大摩臺基金                                                       38.41000   38.22000   0.19000    0.49712
元大標普500基金                                                    28.29000   28.00000   0.29000    1.03571
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.06000   12.14000  -0.08000   -0.65898
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.62000   37.07000   0.55000    1.48368
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.61000   20.53000   0.08000    0.38967
元大標智滬深300基金                                                18.60000   18.69000  -0.09000   -0.48154
元大歐洲50基金                                                     25.87000   25.64000   0.23000    0.89704
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.39440    9.35730   0.03710    0.39648
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29270   10.29250   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.46000   15.38000   0.08000    0.52016
日盛上選基金                                                       34.48000   34.17000   0.31000    0.90723
日盛小而美基金                                                     17.90000   17.71000   0.19000    1.07284
日盛中國內需動力基金                                                9.82000    9.94000  -0.12000   -1.20724
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36260   12.38150  -0.01890   -0.15265
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.89260    9.90770  -0.01510   -0.15241
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62350   12.64220  -0.01870   -0.14792
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.09610   10.11110  -0.01500   -0.14835
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.43120   11.43200  -0.00080   -0.00700
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.12500    9.12570  -0.00070   -0.00767
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.80000   10.94000  -0.14000   -1.27971
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.26000   10.41000  -0.15000   -1.44092
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.70000   10.83000  -0.13000   -1.20037
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.78000   10.85000  -0.07000   -0.64516
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.61000   10.71000  -0.10000   -0.93371
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.78000   10.85000  -0.07000   -0.64516
日盛日盛基金                                                       11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
日盛全球抗暖化基金                                                 11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.60290   10.59670   0.00620    0.05851
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.50070    9.49500   0.00570    0.06003
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.38490   10.36350   0.02140    0.20649
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.30570    9.28650   0.01920    0.20675
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.52450    2.52560  -0.00110   -0.04355
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66430    1.66510  -0.00080   -0.04805
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39090    0.39110  -0.00020   -0.05114
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25820    0.25830  -0.00010   -0.03871
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.91100   12.89730   0.01370    0.10622
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.40180    8.39290   0.00890    0.10604
日盛亞洲機會基金                                                    7.22000    7.28000  -0.06000   -0.82418
日盛首選基金                                                       17.18000   17.03000   0.15000    0.88080
日盛高科技基金                                                     17.99000   17.87000   0.12000    0.67152
日盛貨幣市場基金                                                   14.83520   14.83500   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     39.21000   39.11000   0.10000    0.25569
日盛精選五虎基金                                                   36.15000   36.00000   0.15000    0.41667
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54650   13.54630   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.07000   30.83000   0.24000    0.77846
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.79000   10.91000  -0.12000   -1.09991
台新MSCI中國基金                                                   20.71000   20.75000  -0.04000   -0.19277
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22330   14.22310   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.46360   10.47640  -0.01280   -0.12218
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55170   10.56040  -0.00870   -0.08238
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.22350   10.20620   0.01730    0.16950
台新中國通基金                                                     44.62000   44.42000   0.20000    0.45025
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.57510    0.58770  -0.01260   -2.14395
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.87600   18.22000  -0.34400   -1.88804
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32020    0.32510  -0.00490   -1.50723
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.62000    9.75000  -0.13000   -1.33333
台新主流基金                                                       23.96000   23.86000   0.10000    0.41911
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.83000   23.49000   0.34000    1.44742
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.77010    0.76090   0.00920    1.20909
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.95000   16.70000   0.25000    1.49701
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54670    0.54010   0.00660    1.22200
台新台灣中小基金                                                   34.55000   34.24000   0.31000    0.90537
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.79280   10.60500   0.18780    1.77086
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.00540    9.84300   0.16240    1.64990
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.50000    9.32000   0.18000    1.93133
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.53520   11.34870   0.18650    1.64336
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.99000   10.79000   0.20000    1.85357
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.22140   10.16680   0.05460    0.53704
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.40810   11.34720   0.06090    0.53670
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            11.01000   10.92000   0.09000    0.82418
台新印度基金                                                       15.33000   15.31000   0.02000    0.13063
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.74060    8.71080   0.02980    0.34210
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28610    0.28580   0.00030    0.10497
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.77110   12.72760   0.04350    0.34178
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41280    0.41240   0.00040    0.09699
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.56000   41.18000   0.38000    0.92278
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13040   11.13020   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 31.88780   31.77550   0.11230    0.35342
台新智慧生活基金-美元                                              10.90550   10.85680   0.04870    0.44857
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.32000   11.24000   0.08000    0.71174
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.40150    8.39670   0.00480    0.05717
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.66940    8.64230   0.02710    0.31357
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.49400    9.48820   0.00580    0.06113
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.80720    9.77660   0.03060    0.31299
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.77880   11.73260   0.04620    0.39377
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37270    0.37220   0.00050    0.13434
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.39050    8.35770   0.03280    0.39245
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.28010    0.27970   0.00040    0.14301
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.76000    5.75000   0.01000    0.17391
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.60000   22.49000   0.11000    0.48911
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.27960   10.26870   0.01090    0.10615
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.06160   10.04680   0.01480    0.14731
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.17490   10.14700   0.02790    0.27496
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.27940   10.26850   0.01090    0.10615
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.06140   10.04660   0.01480    0.14731
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.17490   10.14700   0.02790    0.27496
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.90430   42.50410   0.40020    0.94156
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     42.22540   41.82500   0.40040    0.95732
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.92550   39.86670   0.05880    0.14749
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.35500   11.35430   0.00070    0.00617
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.18550   10.16840   0.01710    0.16817
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.24110    9.23550   0.00560    0.06064
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.85570   10.84910   0.00660    0.06083
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.84640    7.82970   0.01670    0.21329
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.28680    9.26710   0.01970    0.21258
永豐中小基金                                                       53.11000   52.72000   0.39000    0.73976
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79790    1.79720   0.00070    0.03895
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.50330    2.50240   0.00090    0.03597
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.23860    8.22220   0.01640    0.19946
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12980   11.10750   0.02230    0.20077
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.81000    4.85000  -0.04000   -0.82474
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.75000   21.88000  -0.13000   -0.59415
永豐主流品牌基金                                                   19.96000   19.74000   0.22000    1.11449
永豐永豐基金                                                       32.58000   32.47000   0.11000    0.33877
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.30180    9.23500   0.06680    0.72334
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.78670    9.71640   0.07030    0.72352
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.21270    9.12700   0.08570    0.93897
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.69530    9.60510   0.09020    0.93908
永豐亞洲民生消費基金                                               12.30000   12.40000  -0.10000   -0.80645
永豐南非幣2021保本基金                                             14.12790   14.12320   0.00470    0.03328
永豐高科技基金                                                     23.20000   23.10000   0.10000    0.43290
永豐貨幣市場基金                                                   13.93930   13.93910   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12570    2.12500   0.00070    0.03294
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.62280    2.62210   0.00070    0.02670
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.84340    7.82800   0.01540    0.19673
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.98520   10.96370   0.02150    0.19610
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.25530    7.23070   0.02460    0.34022
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.62730   11.58790   0.03940    0.34001
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.36000    8.38000  -0.02000   -0.23866
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.30000   19.30000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.09000   53.83000   0.26000    0.48300
永豐領航科技基金                                                   37.64000   37.50000   0.14000    0.37333
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.31000   12.30000   0.01000    0.08130
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.42000   10.32000   0.10000    0.96899
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.35000   10.26000   0.09000    0.87719
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.88080   11.88000   0.00080    0.00673
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.82810    9.82780   0.00030    0.00305
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40230   10.40190   0.00040    0.00385
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.87720    9.87520   0.00200    0.02025
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.28680   10.28470   0.00210    0.02042
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.88510    9.88450   0.00060    0.00607
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58870   10.58810   0.00060    0.00567
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.89080    9.88850   0.00230    0.02326
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.38280   10.38040   0.00240    0.02312
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.11000   11.23000  -0.12000   -1.06857
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.75000    9.85000  -0.10000   -1.01523
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.45000   10.57000  -0.12000   -1.13529
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.38000   15.58000  -0.20000   -1.28370
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          20.25000   20.51000  -0.26000   -1.26767
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          20.12000   20.41000  -0.29000   -1.42087
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.06670   10.06470   0.00200    0.01987
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.06670   10.06470   0.00200    0.01987
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02480   10.02310   0.00170    0.01696
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02480   10.02310   0.00170    0.01696
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.12770   10.11990   0.00780    0.07708
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.12760   10.11980   0.00780    0.07708
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.06660   10.06480   0.00180    0.01788
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.06660   10.06480   0.00180    0.01788
兆豐國際生命科學基金                                               15.74000   15.59000   0.15000    0.96216
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.51250   10.44870   0.06380    0.61060
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.73760   10.69060   0.04700    0.43964
兆豐國際全球基金                                                   31.63000   31.49000   0.14000    0.44459
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.48080   10.48020   0.00060    0.00573
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22350   10.19770   0.02580    0.25300
兆豐國際國民基金                                                   22.38000   22.28000   0.10000    0.44883
兆豐國際第一基金                                                   13.45000   13.43000   0.02000    0.14892
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.77860   10.76560   0.01300    0.12075
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.25600    8.24600   0.01000    0.12127
兆豐國際萬全基金                                                   20.86000   20.85000   0.01000    0.04796
兆豐國際電子基金                                                   26.39000   26.33000   0.06000    0.22788
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.14000   22.04000   0.10000    0.45372
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.64000   15.73000  -0.09000   -0.57216
兆豐國際豐台灣基金                                                 34.80000   34.69000   0.11000    0.31709
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55560   12.55540   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.84720   10.83480   0.01240    0.11445
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.59390   10.58080   0.01310    0.12381
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.83370   10.81980   0.01390    0.12847
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.63510   10.62300   0.01210    0.11390
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.69130   10.67810   0.01320    0.12362
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.69970   10.68620   0.01350    0.12633
合庫台灣基金                                                       11.17000   11.15000   0.02000    0.17937
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.76130   11.72860   0.03270    0.27881
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.74020   12.72320   0.01700    0.13361
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.36470   11.35000   0.01470    0.12952
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.14920   12.13370   0.01550    0.12774
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.21570    8.19280   0.02290    0.27951
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.51060    9.49820   0.01240    0.13055
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.19460    9.18270   0.01190    0.12959
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.92660    8.91430   0.01230    0.13798
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.35950    9.34750   0.01200    0.12838
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
合庫全球新興市場基金                                                9.72000    9.74000  -0.02000   -0.20534
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.53000   10.50000   0.03000    0.28571
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.21000    9.16000   0.05000    0.54585
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.51000    9.47000   0.04000    0.42239
合庫貨幣市場基金                                                   10.17240   10.17230   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   10.02780   10.01340   0.01440    0.14381
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.30470   10.28960   0.01510    0.14675
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.59430   10.56370   0.03060    0.28967
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.13960   12.12090   0.01870    0.15428
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.30240   15.27880   0.02360    0.15446
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.81800    8.80420   0.01380    0.15674
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.62940    9.61530   0.01410    0.14664
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.99010    7.96700   0.02310    0.28995
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.78620    8.77280   0.01340    0.15274
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.66370   10.64490   0.01880    0.17661
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.50000   10.47000   0.03000    0.28653
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.93000   12.04000  -0.11000   -0.91362
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.72000   11.82000  -0.10000   -0.84602
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.94000   12.01000  -0.07000   -0.58285
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.14360   10.13390   0.00970    0.09572
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.14560   10.13650   0.00910    0.08977
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.14220   10.04670   0.09550    0.95056
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.10930   10.10390   0.00540    0.05344
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.14350   10.13390   0.00960    0.09473
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.14560   10.13650   0.00910    0.08977
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.14220   10.04670   0.09550    0.95056
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.10930   10.10390   0.00540    0.05344
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.58000   10.52000   0.06000    0.57034
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21170   11.21110   0.00060    0.00535
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.06010   10.08170  -0.02160   -0.21425
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.03360   10.03000   0.00360    0.03589
安聯中國東協基金                                                   15.98000   15.98000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金-美元                                              12.49000   12.67000  -0.18000   -1.42068
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.38000   16.58000  -0.20000   -1.20627
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.15000   15.38000  -0.23000   -1.49545
安聯中華新思路基金-美元                                            14.06000   14.31000  -0.25000   -1.74703
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.33000   13.53000  -0.20000   -1.47820
安聯台灣大壩基金                                                   30.07000   29.89000   0.18000    0.60221
安聯台灣科技基金                                                   50.74000   50.37000   0.37000    0.73456
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54660   12.54640   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   33.94000   33.73000   0.21000    0.62259
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.80050   10.77110   0.02940    0.27295
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.93500   15.88640   0.04860    0.30592
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.92730    9.89700   0.03030    0.30615
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.17000   12.07000   0.10000    0.82850
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.27130   13.23380   0.03750    0.28337
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.84760   10.81570   0.03190    0.29494
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.93200   12.89460   0.03740    0.29004
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.62360    9.59640   0.02720    0.28344
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.55620    9.53200   0.02420    0.25388
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.10150    9.07520   0.02630    0.28980
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.26390   10.23470   0.02920    0.28530
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.30560   10.27580   0.02980    0.29000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.64000   11.58000   0.06000    0.51813
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.11000   11.05000   0.06000    0.54299
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.53780   12.51260   0.02520    0.20140
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.37690   11.35670   0.02020    0.17787
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.99010   10.96780   0.02230    0.20332
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.66690    8.64940   0.01750    0.20233
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.52740    8.51230   0.01510    0.17739
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.21170    8.19500   0.01670    0.20378
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.29510   10.27580   0.01930    0.18782
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.20670   10.18590   0.02080    0.20420
安聯全球人口趨勢基金                                               12.73000   12.62000   0.11000    0.87163
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.31000    9.21000   0.10000    1.08578
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.36000   34.89000   0.47000    1.34709
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.23000    8.18000   0.05000    0.61125
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.50080   12.47500   0.02580    0.20681
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.58400   10.56210   0.02190    0.20735
安聯全球新興市場基金                                               17.75000   17.77000  -0.02000   -0.11255
安聯全球農金趨勢基金                                                9.35000    9.20000   0.15000    1.63043
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.91000   10.86000   0.05000    0.46041
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.79000    9.75000   0.04000    0.41026
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
安聯亞洲動態策略基金                                               22.73000   22.72000   0.01000    0.04401
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.08000   10.07530   0.00470    0.04665
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.09250   10.08740   0.00510    0.05056
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07940   10.07510   0.00430    0.04268
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.09500   10.08990   0.00510    0.05055
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.08300   10.07850   0.00450    0.04465
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04890   10.04350   0.00540    0.05377
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04890   10.04360   0.00530    0.05277
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04890   10.04350   0.00540    0.05377
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.55600   10.55460   0.00140    0.01326
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.09030   10.08900   0.00130    0.01289
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.93300   90.83810   0.09490    0.10447
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.41480   13.40500   0.00980    0.07311
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.73950   68.66970   0.06980    0.10165
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.01370   10.00630   0.00740    0.07395
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74070    2.73830   0.00240    0.08765
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.95650   10.93900   0.01750    0.15998
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28080    2.27730   0.00350    0.15369
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.85420    8.83910   0.01510    0.17083
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.52160   10.47930   0.04230    0.40365
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.44680   10.43060   0.01620    0.15531
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.79470   10.77990   0.01480    0.13729
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.40590   10.38970   0.01620    0.15592
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.45130   10.43580   0.01550    0.14853
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.42000   10.37810   0.04190    0.40373
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.31830   10.30270   0.01560    0.15142
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.58500   10.57120   0.01380    0.13054
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.30230   10.28660   0.01570    0.15263
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.36070   10.34540   0.01530    0.14789
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.29760   10.29820  -0.00060   -0.00583
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.36380   10.32210   0.04170    0.40399
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28750   10.28820  -0.00070   -0.00680
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.24670   10.24650   0.00020    0.00195
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30650   10.30670  -0.00020   -0.00194
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.31340   10.27340   0.04000    0.38936
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28740   10.28800  -0.00060   -0.00583
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.24630   10.24590   0.00040    0.00390
宏利台灣動力基金A類型                                              30.27000   30.02000   0.25000    0.83278
宏利台灣動力基金I類型                                              30.27000   30.02000   0.25000    0.83278
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.17620   10.14240   0.03380    0.33325
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.07350   10.01510   0.05840    0.58312
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.68860    7.66300   0.02560    0.33407
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.67610    7.63770   0.03840    0.50277
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.77000   11.65000   0.12000    1.03004
宏利全球債券組合基金                                               13.80180   13.76720   0.03460    0.25132
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.98700    2.98420   0.00280    0.09383
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.42360   12.40200   0.02160    0.17417
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.94080    8.92490   0.01590    0.17815
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54610    2.54000   0.00610    0.24016
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.50300   11.46260   0.04040    0.35245
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.47140    3.48090  -0.00950   -0.27292
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55730    0.55870  -0.00140   -0.25058
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.73000   15.75000  -0.02000   -0.12698
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.37110   12.36010   0.01100    0.08900
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.94870   10.94080   0.00790    0.07221
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.51820   10.49900   0.01920    0.18287
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.79380    8.78770   0.00610    0.06942
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.42830    8.42230   0.00600    0.07124
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.29870    8.28500   0.01370    0.16536
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.23470    8.22890   0.00580    0.07048
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.55000   10.46000   0.09000    0.86042
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03580    3.02970   0.00610    0.20134
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43910    0.43830   0.00080    0.18252
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.23340   13.19770   0.03570    0.27050
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00130    0.99950   0.00180    0.18009
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.60430    7.58400   0.02030    0.26767
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11000    2.10630   0.00370    0.17566
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30470    0.30420   0.00050    0.16437
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.26100    9.23680   0.02420    0.26200
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33640    0.33590   0.00050    0.14885
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68700   13.68690   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.54000    2.56000  -0.02000   -0.78125
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.47000   11.54000  -0.07000   -0.60659
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.87000   25.70000   0.17000    0.66148
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.87000   25.70000   0.17000    0.66148
宏利澳幣保本基金                                                   12.65560   12.65350   0.00210    0.01660
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.95000   10.89000   0.06000    0.55096
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.48000   11.44000   0.04000    0.34965
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.29000   11.21000   0.08000    0.71365
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.25000   11.24000   0.01000    0.08897
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.31000   12.28000   0.03000    0.24430
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.49940   10.49950  -0.00010   -0.00095
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.71740    9.71380   0.00360    0.03706
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.22980    9.20330   0.02650    0.28794
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.63050   11.59710   0.03340    0.28800
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.43000    9.36000   0.07000    0.74786
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.34000   10.29000   0.05000    0.48591
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
貝萊德新台幣基金                                                   12.96960   12.96950   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.16000   26.97000   0.19000    0.70449
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48140   11.47570   0.00570    0.04967
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15500   10.13370   0.02130    0.21019
保德信大中華基金-人民幣                                            10.29000   10.40000  -0.11000   -1.05769
保德信大中華基金-美元                                              10.15000   10.26000  -0.11000   -1.07212
保德信大中華基金-新台幣                                            30.47000   30.73000  -0.26000   -0.84608
保德信中小型股基金                                                 46.11000   45.85000   0.26000    0.56707
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.85000    8.97000  -0.12000   -1.33779
保德信中國中小基金-美元                                             8.52000    8.64000  -0.12000   -1.38889
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.30000    8.39000  -0.09000   -1.07271
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.03560   10.07740  -0.04180   -0.41479
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.11820   10.15400  -0.03580   -0.35257
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.15500   10.19720  -0.04220   -0.41384
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.23760   11.28430  -0.04670   -0.41385
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.50000   10.64000  -0.14000   -1.31579
保德信中國品牌基金-美元                                            10.45000   10.59000  -0.14000   -1.32200
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.27000   11.42000  -0.15000   -1.31349
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.76000   28.55000   0.21000    0.73555
保德信全球消費商機基金                                             19.63000   19.43000   0.20000    1.02934
保德信全球基礎建設基金                                             14.04000   13.87000   0.17000    1.22567
保德信全球資源基金                                                  7.53000    7.51000   0.02000    0.26631
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.22000   34.01000   0.21000    0.61747
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.56550   10.55310   0.01240    0.11750
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.93590   10.92300   0.01290    0.11810
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.63860   10.59940   0.03920    0.36983
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.00960   10.96910   0.04050    0.36922
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.77000    9.73050   0.03950    0.40594
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.92490   10.88010   0.04480    0.41176
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.36430    9.30250   0.06180    0.66434
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.45330   10.38430   0.06900    0.66446
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.26410    8.23320   0.03090    0.37531
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.36720   11.32470   0.04250    0.37529
保德信亞太基金                                                     21.04000   21.13000  -0.09000   -0.42593
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.79050    8.76900   0.02150    0.24518
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.13710   12.10740   0.02970    0.24530
保德信店頭市場基金                                                 33.96000   33.67000   0.29000    0.86130
保德信拉丁美洲基金                                                  7.61000    7.48000   0.13000    1.73797
保德信金平衡基金                                                   30.07000   29.97000   0.10000    0.33367
保德信金滿意基金                                                   42.25000   41.93000   0.32000    0.76318
保德信科技島基金                                                   26.23000   25.99000   0.24000    0.92343
保德信高成長基金                                                   93.52000   93.03000   0.49000    0.52671
保德信貨幣市場基金                                                 15.83800   15.83780   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.81500   10.75010   0.06490    0.60372
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   11.09850   11.00420   0.09430    0.85695
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.14310   11.08770   0.05540    0.49965
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.70720   10.62720   0.08000    0.75279
保德信新世紀基金                                                   10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.25200    8.22930   0.02270    0.27584
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.37010   10.34310   0.02700    0.26104
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.70470   11.67240   0.03230    0.27672
保德信新興趨勢組合基金                                             11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
保德信瑞騰基金                                                     15.64810   15.64770   0.00040    0.00256
保德信歐洲組合基金                                                 10.59000   10.49000   0.10000    0.95329
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.97420   10.03960  -0.06540   -0.65142
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.54540   10.53510   0.01030    0.09777
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.92730    9.95810  -0.03080   -0.30930
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.23960   10.21570   0.02390    0.23395
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.00370   10.10540  -0.10170   -1.00639
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.52920   10.52040   0.00880    0.08365
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.93840   10.00900  -0.07060   -0.70537
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.32200   10.31240   0.00960    0.09309
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.62090   10.59640   0.02450    0.23121
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.35850   10.47160  -0.11310   -1.08006
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76010   10.74790   0.01220    0.11351
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.30380   10.39200  -0.08820   -0.84873
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.64200   10.62960   0.01240    0.11666
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.18840   10.30340  -0.11500   -1.11614
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74720   10.73520   0.01200    0.11178
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.10220   10.18670  -0.08450   -0.82951
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.50830   10.49740   0.01090    0.10384
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.46200   10.44590   0.01610    0.15413
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21020   10.19500   0.01520    0.14909
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.39730   10.50820  -0.11090   -1.05537
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.78070   10.76620   0.01450    0.13468
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.49040   10.66180  -0.17140   -1.60761
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.15800   11.14610   0.01190    0.10676
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.40490   10.49140  -0.08650   -0.82448
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.71690   10.70300   0.01390    0.12987
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.55010   10.53610   0.01400    0.13288
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.60270   10.58990   0.01280    0.12087
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.65970   10.62020   0.03950    0.37193
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.41230   10.52120  -0.10890   -1.03505
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.44200   10.42630   0.01570    0.15058
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.47490   10.65240  -0.17750   -1.66629
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.65380   10.64250   0.01130    0.10618
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25880   10.34320  -0.08440   -0.81600
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.35680   10.34120   0.01560    0.15085
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97840    1.98610  -0.00770   -0.38769
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83790    2.83640   0.00150    0.05288
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29610    0.29750  -0.00140   -0.47059
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46030    0.46040  -0.00010   -0.02172
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42250    8.45330  -0.03080   -0.36435
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.32850   12.31890   0.00960    0.07793
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.72600    9.75340  -0.02740   -0.28093
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.37130   12.36030   0.01100    0.08899
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.75890    8.78940  -0.03050   -0.34701
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.19340   11.19090   0.00250    0.02234
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.94380   10.93060   0.01320    0.12076
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.76420   10.73910   0.02510    0.23373
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.17000   19.04000   0.13000    0.68277
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4432.93000 4403.56000  29.37000    0.66696
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.29910   10.37170  -0.07260   -0.69998
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.19980   11.19560   0.00420    0.03751
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.21080   10.24700  -0.03620   -0.35327
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.93480    9.99920  -0.06440   -0.64405
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.56310   10.55190   0.01120    0.10614
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.95550    9.98320  -0.02770   -0.27747
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33190   10.31200   0.01990    0.19298
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.53120   10.56010  -0.02890   -0.27367
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.19070    6.20350  -0.01280   -0.20634
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.34590   11.30250   0.04340    0.38399
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.83770   10.81340   0.02430    0.22472
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.84640   11.84470   0.00170    0.01435
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.04650   11.04410   0.00240    0.02173
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.34060    9.31970   0.02090    0.22426
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.65880    9.65730   0.00150    0.01553
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.53150    9.52940   0.00210    0.02204
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.72510   10.70110   0.02400    0.22428
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.19180   11.19010   0.00170    0.01519
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.17220   11.16980   0.00240    0.02149
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.40000    7.40000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       12.89000   12.84000   0.05000    0.38941
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69810   13.69800   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.97000   16.83000   0.14000    0.83185
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.40630   14.36520   0.04110    0.28611
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.73030   12.71270   0.01760    0.13844
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.32370   13.30680   0.01690    0.12700
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.67430    8.64950   0.02480    0.28672
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.84330    6.82380   0.01950    0.28576
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75840    8.74620   0.01220    0.13949
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.52170    8.51400   0.00770    0.09044
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.85500   10.84120   0.01380    0.12729
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.47480    8.46620   0.00860    0.10158
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.91910   12.90130   0.01780    0.13797
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.47850   12.44300   0.03550    0.28530
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.16700   13.15510   0.01190    0.09046
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.12900   12.11360   0.01540    0.12713
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.06850    9.04270   0.02580    0.28531
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.78960    9.77610   0.01350    0.13809
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.73800    9.72920   0.00880    0.09045
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.65080    9.63860   0.01220    0.12657
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.51170    9.50200   0.00970    0.10208
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.76320   10.72970   0.03350    0.31222
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.68030   10.66220   0.01810    0.16976
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.51450   10.49920   0.01530    0.14573
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.56900   10.55510   0.01390    0.13169
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92850    9.89770   0.03080    0.31118
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.62560    9.60930   0.01630    0.16963
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.61560   10.60620   0.00940    0.08863
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.68280    9.66870   0.01410    0.14583
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73980    9.72690   0.01290    0.13262
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.74310   10.70970   0.03340    0.31187
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.68060   10.66250   0.01810    0.16975
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.51480   10.49950   0.01530    0.14572
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.56990   10.55600   0.01390    0.13168
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92840    9.89750   0.03090    0.31220
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.62570    9.60940   0.01630    0.16963
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.79540   10.78590   0.00950    0.08808
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.68270    9.66860   0.01410    0.14583
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.74010    9.72720   0.01290    0.13262
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.49340   11.46860   0.02480    0.21624
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.90030   12.88590   0.01440    0.11175
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.19340   12.18310   0.01030    0.08454
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.15500    9.13520   0.01980    0.21674
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.84650    9.83550   0.01100    0.11184
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.77420    9.76590   0.00830    0.08499
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.18400   11.15980   0.02420    0.21685
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.01220   11.99880   0.01340    0.11168
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.77990   11.76990   0.01000    0.08496
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.15520    9.13550   0.01970    0.21564
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.84700    9.83610   0.01090    0.11082
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.77460    9.76630   0.00830    0.08499
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.87000   13.89000  -0.02000   -0.14399
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.64000   14.69000  -0.05000   -0.34037
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.75000   11.77000  -0.02000   -0.16992
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.54000   11.58000  -0.04000   -0.34542
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.84000   11.88000  -0.04000   -0.33670
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.43000   13.45000  -0.02000   -0.14870
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.79000   13.79000   0.00000    0.00000
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.73000   10.57000   0.16000    1.51372
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.14280   12.10500   0.03780    0.31227
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.33000   10.31280   0.01720    0.16678
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.73460    7.71050   0.02410    0.31256
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.23850   10.22150   0.01700    0.16632
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.22000   11.20000   0.02000    0.17857
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.33940   12.29600   0.04340    0.35296
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.03970   12.01390   0.02580    0.21475
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03870   11.01750   0.02120    0.19242
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.61140    8.58110   0.03030    0.35310
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.66710    9.64640   0.02070    0.21459
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.72240    9.70370   0.01870    0.19271
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.58170   11.55700   0.02470    0.21372
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.83570   10.79770   0.03800    0.35193
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.02020   10.99900   0.02120    0.19274
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.01200    9.99070   0.02130    0.21320
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.30440    9.27170   0.03270    0.35269
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.14780    9.13450   0.01330    0.14560
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74890    9.73020   0.01870    0.19219
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.85470   12.81010   0.04460    0.34816
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.31950   12.29490   0.02460    0.20008
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.65670   11.63600   0.02070    0.17790
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.21730    7.19230   0.02500    0.34759
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.96830    8.95040   0.01790    0.19999
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.65880    9.64170   0.01710    0.17735
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.05030   11.01200   0.03830    0.34780
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.67490   11.65420   0.02070    0.17762
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71320    9.69380   0.01940    0.20013
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.20910    9.17720   0.03190    0.34760
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.86520    9.84770   0.01750    0.17771
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.06700   12.03230   0.03470    0.28839
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.82200   12.79920   0.02280    0.17814
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.69170   11.67320   0.01850    0.15848
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.40320    9.37610   0.02710    0.28903
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.01970   10.00190   0.01780    0.17797
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.01880   10.00290   0.01590    0.15895
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.08540   12.06400   0.02140    0.17739
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.76620   10.73520   0.03100    0.28877
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.14010   11.12240   0.01770    0.15914
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.98340    9.95470   0.02870    0.28831
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.56890    9.54140   0.02750    0.28822
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.25990   10.24160   0.01830    0.17868
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76020    9.74480   0.01540    0.15803
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.35000   19.23000   0.12000    0.62402
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.27000   18.12000   0.15000    0.82781
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.42830   13.39850   0.02980    0.22241
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.52430   10.48990   0.03440    0.32793
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.56300   11.53780   0.02520    0.21841
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.43500   12.42060   0.01440    0.11594
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.06150   11.04000   0.02150    0.19475
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.14740    9.11750   0.02990    0.32794
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.70600    9.68480   0.02120    0.21890
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.52380    9.51280   0.01100    0.11563
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.65910    9.64030   0.01880    0.19501
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.28390    9.25360   0.03030    0.32744
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.50440    9.48360   0.02080    0.21933
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.39830   11.38510   0.01320    0.11594
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.60090    9.58220   0.01870    0.19515
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.65630   43.27480   0.38150    0.88158
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.10000   11.05000   0.05000    0.45249
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.51000   34.88000  -0.37000   -1.06078
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.79140   11.79070   0.00070    0.00594
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70800    1.70720   0.00080    0.04686
國泰大中華基金                                                     19.46000   19.39000   0.07000    0.36101
國泰小龍基金-美元I                                                  0.47640    0.47360   0.00280    0.59122
國泰小龍基金-新台幣                                                14.81000   14.74000   0.07000    0.47490
國泰中小成長基金-美元I                                              1.35330    1.34650   0.00680    0.50501
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.07000   41.91000   0.16000    0.38177
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.36710    4.43170  -0.06460   -1.45768
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.69300    0.70300  -0.01000   -1.42248
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74090    0.75160  -0.01070   -1.42363
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.75000   19.98000  -0.23000   -1.15115
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.52460   42.17670   0.34790    0.82486
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30420    2.30490  -0.00070   -0.03037
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.33010    0.33010   0.00000    0.00000
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.16610   10.13950   0.02660    0.26234
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.17860    8.19180  -0.01320   -0.16114
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.38450    2.39540  -0.01090   -0.45504
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34400    0.34540  -0.00140   -0.40533
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.74050   10.75790  -0.01740   -0.16174
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34170    0.34180  -0.00010   -0.02926
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.46190   10.43860   0.02330    0.22321
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.25460    4.31890  -0.06430   -1.48881
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61270    0.62170  -0.00900   -1.44764
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.23000   19.46000  -0.23000   -1.18191
國泰中港台基金-人民幣                                               3.18540    3.23130  -0.04590   -1.42048
國泰中港台基金-美元                                                 0.46440    0.47090  -0.00650   -1.38034
國泰中港台基金-新台幣                                              14.41000   14.57000  -0.16000   -1.09815
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.13280   10.16170  -0.02890   -0.28440
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21950   10.21230   0.00720    0.07050
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.29280   10.25970   0.03310    0.32262
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.93000   26.84000   0.09000    0.33532
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.30000   12.36000  -0.06000   -0.48544
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.08000   32.83000   0.25000    0.76150
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35330    0.35300   0.00030    0.08499
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33320    0.33290   0.00030    0.09012
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33410    0.33380   0.00030    0.08987
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.00880   10.97130   0.03750    0.34180
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.38920   10.35380   0.03540    0.34190
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.42430   10.38880   0.03550    0.34171
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45790   12.45780   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42520    0.42380   0.00140    0.33034
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37600    0.37480   0.00120    0.32017
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45370    0.45220   0.00150    0.33171
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54680    0.54770  -0.00090   -0.16432
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.56510    2.55270   0.01240    0.48576
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37290    0.37090   0.00200    0.53923
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.62000   11.53000   0.09000    0.78057
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53310    0.53300   0.00010    0.01876
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49360    0.49020   0.00340    0.69359
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.45000   14.32000   0.13000    0.90782
國泰全球資源基金-美元                                               0.16890    0.16850   0.00040    0.23739
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.34000    5.31000   0.03000    0.56497
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62290    0.62060   0.00230    0.37061
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.39000   19.27000   0.12000    0.62273
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.89000   18.77000   0.12000    0.63932
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88610    0.88730  -0.00120   -0.13524
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.72000   21.44000   0.28000    1.30597
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.46000   22.38000   0.08000    0.35746
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.55340    2.56290  -0.00950   -0.37067
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37220    0.37340  -0.00120   -0.32137
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31970    0.32080  -0.00110   -0.34289
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.53720   11.54950  -0.01230   -0.10650
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.91070    9.92130  -0.01060   -0.10684
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52860    0.53300  -0.00440   -0.82552
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40540    0.40700  -0.00160   -0.39312
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.22000   12.23000  -0.01000   -0.08177
國泰科技生化基金                                                   32.74000   32.62000   0.12000    0.36787
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.75000   29.46000   0.29000    0.98439
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.28000   12.36000  -0.08000   -0.64725
國泰美國費城半導體基金                                             14.43000   14.44000  -0.01000   -0.06925
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.82960   44.40770   0.42190    0.95006
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.09260   17.20990  -0.11730   -0.68158
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.84480   23.46620   0.37860    1.61338
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.34940   44.98660   0.36280    0.80646
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.62330   45.40420   0.21910    0.48255
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.62970   43.46500   0.16470    0.37893
國泰紐幣2021保本基金                                               12.81700   12.80590   0.01110    0.08668
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.18820   13.17600   0.01220    0.09259
國泰紐幣保本基金                                                   12.74140   12.74000   0.00140    0.01099
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.68000   22.55000   0.13000    0.57650
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.68000   22.55000   0.13000    0.57650
國泰富時中國A50基金                                                22.33000   22.39000  -0.06000   -0.26798
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.58260   47.18600   0.39660    0.84050
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34740    0.34670   0.00070    0.20190
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.80000   10.76000   0.04000    0.37175
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50390    0.50540  -0.00150   -0.29679
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.62230   42.60240   0.01990    0.04671
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.41000   21.59000  -0.18000   -0.83372
國泰新興市場基金-美元                                               0.40270    0.40600  -0.00330   -0.81281
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.53000   12.60000  -0.07000   -0.55556
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44400    2.43940   0.00460    0.18857
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50730    1.50440   0.00290    0.19277
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36620    0.36530   0.00090    0.24637
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22810    0.22760   0.00050    0.21968
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35660    0.35640   0.00020    0.05612
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.10190   11.06560   0.03630    0.32804
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.71770    6.69570   0.02200    0.32857
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       45.02860   44.61830   0.41030    0.91958
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.48990   45.15020   0.33970    0.75238
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.00140   42.80440   0.19700    0.46023
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.17000   13.25000  -0.08000   -0.60377
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.76000   36.31000   0.45000    1.23933
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.63000   23.40000   0.23000    0.98291
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35720    0.35400   0.00320    0.90395
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.57000   10.45000   0.12000    1.14833
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.90990   39.90770   0.00220    0.00551
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.95000   22.79000   0.16000    0.70206
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.50000   20.50000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.88000   17.72000   0.16000    0.90293
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41630    0.41540   0.00090    0.21666
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.57130   12.53100   0.04030    0.32160
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56190   10.56070   0.00120    0.01136
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.45140   10.44920   0.00220    0.02105
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.59540   10.56670   0.02870    0.27161
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24260   10.24150   0.00110    0.01074
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.17010   10.16800   0.00210    0.02065
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.24580   10.21800   0.02780    0.27207
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.15870   10.15190   0.00680    0.06698
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.94990    9.93950   0.01040    0.10463
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.11470   10.10430   0.01040    0.10293
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.96110    9.92590   0.03520    0.35463
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.15860   10.15180   0.00680    0.06698
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.94510    9.93470   0.01040    0.10468
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.11460   10.10420   0.01040    0.10293
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.96110    9.92590   0.03520    0.35463
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42880   11.42810   0.00070    0.00613
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09080   10.08710   0.00370    0.03668
第一金大中華基金                                                   26.16000   26.05000   0.11000    0.42226
第一金小型精選基金                                                 32.30000   32.17000   0.13000    0.40410
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.57000   13.83000  -0.26000   -1.87997
第一金中國世紀基金-美元                                             8.46490    8.62500  -0.16010   -1.85623
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.46530    8.62530  -0.16000   -1.85501
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.05000   10.21000  -0.16000   -1.56709
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.04000   10.21000  -0.17000   -1.66503
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76430    9.76590  -0.00160   -0.01638
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37420    8.35560   0.01860    0.22261
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.30060   11.30220  -0.00160   -0.01416
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.86240    9.84050   0.02190    0.22255
第一金中概平衡基金                                                 26.82000   26.67000   0.15000    0.56243
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32130   15.32100   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.64200  178.63900   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.28010   16.16200   0.11810    0.73073
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.27920   16.16180   0.11740    0.72640
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.78000   15.63000   0.15000    0.95969
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.79000   15.64000   0.15000    0.95908
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.98590   10.91490   0.07100    0.65049
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.98400   10.91300   0.07100    0.65060
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.07000   10.97000   0.10000    0.91158
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.07000   10.97000   0.10000    0.91158
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.47300   10.44490   0.02810    0.26903
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.47290   10.44490   0.02800    0.26807
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.96470   14.02480  -0.06010   -0.42853
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.98350   14.04380  -0.06030   -0.42937
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.30000   13.32000  -0.02000   -0.15015
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.33000   13.35000  -0.02000   -0.14981
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.95100    9.89770   0.05330    0.53851
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.94680    9.89360   0.05320    0.53772
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.59010    9.52870   0.06140    0.64437
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.61490    9.55340   0.06150    0.64375
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.83630   10.77830   0.05800    0.53812
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.47850   10.41140   0.06710    0.64449
第一金全球大趨勢基金                                               25.76000   25.59000   0.17000    0.66432
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.53110    9.36790   0.16320    1.74212
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.57970    6.46700   0.11270    1.74269
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.27110   10.15750   0.11360    1.11839
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.27160   10.15780   0.11380    1.12032
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.82000    9.70000   0.12000    1.23711
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.82000    9.70000   0.12000    1.23711
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.16390   11.04020   0.12370    1.12045
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.16610   11.04200   0.12410    1.12389
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.67000   10.55000   0.12000    1.13744
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.67000   10.55000   0.12000    1.13744
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.63310    8.57590   0.05720    0.66699
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.58570   10.51550   0.07020    0.66759
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.31450    9.30890   0.00560    0.06016
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.31290    9.30720   0.00570    0.06124
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.75460    7.74900   0.00560    0.07227
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.74870    7.74310   0.00560    0.07232
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.54210    8.52670   0.01540    0.18061
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.54280    8.52740   0.01540    0.18059
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.62650   11.61940   0.00710    0.06110
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.62720   11.62010   0.00710    0.06110
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.28170   10.27420   0.00750    0.07300
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.28250   10.27510   0.00740    0.07202
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.10100   15.07370   0.02730    0.18111
第一金亞洲科技基金                                                 18.03000   18.30000  -0.27000   -1.47541
第一金亞洲新興市場基金                                             13.67000   13.65000   0.02000    0.14652
第一金店頭市場基金                                                  8.07000    8.01000   0.06000    0.74906
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.01430   10.01660  -0.00230   -0.02296
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.01430   10.01650  -0.00220   -0.02196
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.02370   10.00080   0.02290    0.22898
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.02370   10.00080   0.02290    0.22898
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.01430   10.01650  -0.00220   -0.02196
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.01540   10.01750  -0.00210   -0.02096
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.01430   10.01660  -0.00230   -0.02296
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.02370   10.00080   0.02290    0.22898
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.02480   10.00170   0.02310    0.23096
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.02370   10.00080   0.02290    0.22898
第一金創新趨勢基金                                                 21.51000   21.44000   0.07000    0.32649
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.23900   42.89330   0.34570    0.80595
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.17740   42.88580   0.29160    0.67995
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      43.16730   42.77450   0.39280    0.91830
第一金電子基金                                                     32.94000   32.77000   0.17000    0.51877
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.72000   18.66000   0.06000    0.32154
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統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.41000   20.20000   0.21000    1.03960
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.87000    8.01000  -0.14000   -1.74782
統一大中華中小基金(美元)                                            7.19000    7.32000  -0.13000   -1.77596
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.72000   10.88000  -0.16000   -1.47059
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
統一大滿貫基金-A類型                                               33.60000   33.30000   0.30000    0.90090
統一大滿貫基金-I類型                                               33.60000   33.30000   0.30000    0.90090
統一大龍印基金                                                     14.86000   14.94000  -0.08000   -0.53548
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.46000    9.59000  -0.13000   -1.35558
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.65000    8.78000  -0.13000   -1.48064
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.92000   10.03000  -0.11000   -1.09671
統一中小基金                                                       23.20000   23.04000   0.16000    0.69444
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.92190    9.92830  -0.00640   -0.06446
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.21470    9.22850  -0.01380   -0.14954
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.96630    8.96100   0.00530    0.05915
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.36950   12.37750  -0.00800   -0.06463
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.43780   11.45500  -0.01720   -0.15015
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.09320   11.08670   0.00650    0.05863
統一台灣動力基金                                                   17.61000   17.55000   0.06000    0.34188
統一全天候基金-A類型                                              105.38000  104.78000   0.60000    0.57263
統一全天候基金-I類型                                              105.94000  105.33000   0.61000    0.57913
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.27270    8.24090   0.03180    0.38588
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.97100    7.94710   0.02390    0.30074
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.02380    7.97970   0.04410    0.55265
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.88500    8.85070   0.03430    0.38754
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.56890    8.54310   0.02580    0.30200
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.61830    8.57090   0.04740    0.55303
統一全球債券組合基金                                               12.45870   12.43250   0.02620    0.21074
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.71000   15.69000   0.02000    0.12747
統一全球新科技基金(美元)                                           14.76000   14.75000   0.01000    0.06780
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.28000   14.23000   0.05000    0.35137
統一亞太基金                                                       25.17000   25.36000  -0.19000   -0.74921
統一亞洲大金磚基金                                                 12.62000   12.68000  -0.06000   -0.47319
統一奔騰基金                                                       56.71000   56.33000   0.38000    0.67460
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73170   16.73140   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               11.00000   11.23000  -0.23000   -2.04809
統一強漢基金(美元)                                                  9.90000   10.11000  -0.21000   -2.07715
統一強漢基金(新台幣)                                               26.26000   26.76000  -0.50000   -1.86846
統一統信基金                                                       29.47000   29.31000   0.16000    0.54589
統一黑馬基金                                                       57.56000   57.21000   0.35000    0.61178
統一新亞洲科技能源基金                                             16.33000   16.39000  -0.06000   -0.36608
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.14910    8.12450   0.02460    0.30279
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.79640   10.76370   0.03270    0.30380
統一經建基金                                                       44.65000   44.38000   0.27000    0.60838
統一龍馬基金                                                       65.06000   64.56000   0.50000    0.77447
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.01000   18.87000   0.14000    0.74192
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              45.32000   45.09000   0.23000    0.51009
野村中國機會基金                                                   14.55000   14.72000  -0.17000   -1.15489
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.42620   10.41610   0.01010    0.09697
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.40270   10.39310   0.00960    0.09237
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.46000   10.42400   0.03600    0.34536
野村巴西基金                                                        7.01000    6.87000   0.14000    2.03785
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
野村台灣高股息基金                                                 25.11000   24.81000   0.30000    1.20919
野村台灣運籌基金                                                   35.99000   35.73000   0.26000    0.72768
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.92000    9.91420   0.00580    0.05850
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.84520    9.84170   0.00350    0.03556
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.88470    9.87630   0.00840    0.08505
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.45440   10.44730   0.00710    0.06796
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27350   10.26980   0.00370    0.03603
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.06550   10.05700   0.00850    0.08452
野村平衡基金                                                       19.33000   19.23000   0.10000    0.52002
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.04000    9.88000   0.16000    1.61943
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.31000   10.16000   0.15000    1.47638
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.88000   14.65000   0.23000    1.56997
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.22000   12.05000   0.17000    1.41079
野村全球生技醫療基金                                               17.34000   17.12000   0.22000    1.28505
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.23090   10.21870   0.01220    0.11939
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.22320   10.21090   0.01230    0.12046
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.14490   10.11760   0.02730    0.26983
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.47470   10.46190   0.01280    0.12235
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.43330   10.42070   0.01260    0.12091
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.35700   10.32900   0.02800    0.27108
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.14600   10.11870   0.02730    0.26980
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.79040   10.77740   0.01300    0.12062
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.70890   10.69610   0.01280    0.11967
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.63330   10.60460   0.02870    0.27064
野村全球品牌基金                                                   30.07000   29.77000   0.30000    1.00773
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.83000   10.74000   0.09000    0.83799
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.19000   13.09000   0.10000    0.76394
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 20.00000   19.84000   0.16000    0.80645
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.41000   12.34000   0.07000    0.56726
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.93880   10.92170   0.01710    0.15657
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.97060   10.96270   0.00790    0.07206
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.75060   10.73520   0.01540    0.14345
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.76320    8.74450   0.01870    0.21385
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.56450    8.54570   0.01880    0.21999
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.15320    8.12510   0.02810    0.34584
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.10310   11.07950   0.02360    0.21301
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.57010   10.54690   0.02320    0.21997
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.15440   10.11970   0.03470    0.34290
野村成長基金                                                       30.12000   29.91000   0.21000    0.70211
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.57650    8.59850  -0.02200   -0.25586
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.58680    8.60930  -0.02250   -0.26135
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.82080    8.82780  -0.00700   -0.07929
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.78110    9.80620  -0.02510   -0.25596
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.64550    9.67080  -0.02530   -0.26161
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.89480    9.90260  -0.00780   -0.07877
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.29000    9.35000  -0.06000   -0.64171
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.46000   13.53000  -0.07000   -0.51737
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.33930   10.32010   0.01920    0.18604
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.26730   10.24650   0.02080    0.20300
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.18190   10.14500   0.03690    0.36373
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.76180    9.74270   0.01910    0.19604
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.78350    9.76350   0.02000    0.20484
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.91130    9.87510   0.03620    0.36658
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.18270   10.14570   0.03700    0.36469
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86360   10.84410   0.01950    0.17982
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.73670   10.71490   0.02180    0.20346
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.87820   10.83850   0.03970    0.36629
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.24960   10.24230   0.00730    0.07127
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.24830   10.24190   0.00640    0.06249
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.19570   10.17800   0.01770    0.17390
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.67900    8.66400   0.01500    0.17313
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.30030    9.29370   0.00660    0.07102
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.16430    9.15890   0.00540    0.05896
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.19570   10.17800   0.01770    0.17390
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.96970   13.94560   0.02410    0.17281
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.08580   13.07640   0.00940    0.07189
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.59650   10.59030   0.00620    0.05854
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.56950   10.56190   0.00760    0.07196
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.54800   10.54140   0.00660    0.06261
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.56020   10.54700   0.01320    0.12515
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76210   10.75430   0.00780    0.07253
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72220   10.71550   0.00670    0.06253
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70340   10.69000   0.01340    0.12535
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.67680   10.66800   0.00880    0.08249
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.62760   10.62000   0.00760    0.07156
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.76900   10.73500   0.03400    0.31672
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.26610   10.24970   0.01640    0.16000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.97530    9.97220   0.00310    0.03109
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.59660    9.59160   0.00500    0.05213
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.09380    9.07940   0.01440    0.15860
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.49920   11.48100   0.01820    0.15852
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.40120   10.35930   0.04190    0.40447
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.53120   11.49370   0.03750    0.32627
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.95220   10.91740   0.03480    0.31876
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73620   10.69290   0.04330    0.40494
野村泰國基金                                                       45.49000   45.12000   0.37000    0.82004
野村高科技基金                                                     10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.66730   10.62550   0.04180    0.39339
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.31570   10.29360   0.02210    0.21470
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.87960   10.86880   0.01080    0.09937
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.70680    9.68560   0.02120    0.21888
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.70270    9.66490   0.03780    0.39111
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.88530    9.88070   0.00460    0.04656
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.28120   12.25500   0.02620    0.21379
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.20740   14.20420   0.00320    0.02253
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.16960   11.14520   0.02440    0.21893
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.17300   11.12950   0.04350    0.39085
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.56170   11.55620   0.00550    0.04759
野村貨幣市場基金                                                   16.33670   16.33640   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.86000   15.84000   0.02000    0.12626
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.37780   10.36580   0.01200    0.11577
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.27120   10.27100   0.00020    0.00195
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40950   10.38340   0.02610    0.25136
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.38650   10.38400   0.00250    0.02408
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.33670   10.33520   0.00150    0.01451
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.33710   10.33180   0.00530    0.05130
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.69810   10.69550   0.00260    0.02431
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.61630   10.61440   0.00190    0.01790
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.66580   10.66030   0.00550    0.05159
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.25560   10.24110   0.01450    0.14159
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.26100   10.24750   0.01350    0.13174
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.16940   10.14530   0.02410    0.23755
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.78200   10.76630   0.01570    0.14583
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.73940   10.72530   0.01410    0.13146
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.64900   10.62390   0.02510    0.23626
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.65040   10.62700   0.02340    0.22019
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.04730    8.02960   0.01770    0.22043
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.38520   12.35800   0.02720    0.22010
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.40900   10.40110   0.00790    0.07595
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.55470   10.55070   0.00400    0.03791
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37240   10.36470   0.00770    0.07429
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.46710   10.43320   0.03390    0.32492
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.40610   10.40340   0.00270    0.02595
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.40930   10.40150   0.00780    0.07499
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.55500   10.55130   0.00370    0.03507
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37300   10.36530   0.00770    0.07429
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.47100   10.43680   0.03420    0.32769
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.40500   10.40360   0.00140    0.01346
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.45230   10.44150   0.01080    0.10343
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.59630   10.59040   0.00590    0.05571
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.41500   10.40440   0.01060    0.10188
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.51040   10.47350   0.03690    0.35232
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44910   10.44550   0.00360    0.03446
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.45230   10.44150   0.01080    0.10343
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.59640   10.59050   0.00590    0.05571
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.41960   10.40600   0.01360    0.13069
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.52600   10.48890   0.03710    0.35371
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44970   10.44620   0.00350    0.03351
野村精選貨幣市場基金                                               12.11300   12.11280   0.00020    0.00165
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.04000   11.92000   0.12000    1.00671
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.23000   11.11000   0.12000    1.08011
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.64000   10.52000   0.12000    1.14068
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.96000    7.87000   0.09000    1.14358
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.36000   11.24000   0.12000    1.06762
野村積極成長基金                                                   12.76000   12.67000   0.09000    0.71034
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.87000    9.80000   0.07000    0.71429
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    35.83000   35.58000   0.25000    0.70264
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.70140   10.68680   0.01460    0.13662
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.60320    8.59740   0.00580    0.06746
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.92900    7.92410   0.00490    0.06184
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.77670    7.76620   0.01050    0.13520
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.28560   12.27710   0.00850    0.06923
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.99290   10.98600   0.00690    0.06281
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.82160   10.80700   0.01460    0.13510
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.87000   11.77000   0.10000    0.84962
野村環球基金-人民幣計價                                            17.95000   17.83000   0.12000    0.67302
野村環球基金-美元計價                                              13.94000   13.84000   0.10000    0.72254
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.70000   19.52000   0.18000    0.92213
野村鴻利基金                                                       23.21000   23.10000   0.11000    0.47619
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90130   16.90110   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       19.45000   19.30000   0.15000    0.77720
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.26000   14.23000   0.03000    0.21082
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.43000   10.36000   0.07000    0.67568
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.49000   15.39000   0.10000    0.64977
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.76120   10.72960   0.03160    0.29451
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.09470   14.05330   0.04140    0.29459
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.77860   10.77490   0.00370    0.03434
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.69830   10.69070   0.00760    0.07109
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.55990   10.55380   0.00610    0.05780
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45420   10.44420   0.01000    0.09575
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.04380   10.03780   0.00600    0.05977
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.12470   10.11490   0.00980    0.09689
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02070    9.98590   0.03480    0.34849
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.30790   10.30180   0.00610    0.05921
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45310   10.45260   0.00050    0.00478
凱基台商天下基金                                                   13.38000   13.55000  -0.17000   -1.25461
凱基台灣精五門基金                                                 21.05000   20.93000   0.12000    0.57334
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.26410   44.95030   0.31380    0.69810
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.34170   46.06080   0.28090    0.60985
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.85940   42.79840   0.06100    0.14253
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.49000   10.41000   0.08000    0.76849
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.63000    9.56000   0.07000    0.73222
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.65900   10.61020   0.04880    0.45993
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.19500   44.83540   0.35960    0.80204
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.15910   45.75600   0.40310    0.88098
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.95800   44.52890   0.42910    0.96364
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.69000   12.77000  -0.08000   -0.62647
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.44290   11.51730  -0.07440   -0.64598
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.39000   11.44000  -0.05000   -0.43706
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59340   11.59320   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       28.13000   27.97000   0.16000    0.57204
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.23000   23.01000   0.22000    0.95611
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.27590   22.12800   0.14790    0.66838
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.47000   17.48000  -0.01000   -0.05721
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.51700   16.56670  -0.04970   -0.30000
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.76000    7.75000   0.01000    0.12903
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.34020   40.98660   0.35360    0.86272
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    41.51870   41.28360   0.23510    0.56948
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   41.46200   41.08240   0.37960    0.92400
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.75000   11.68000   0.07000    0.59932
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.42170   11.34900   0.07270    0.64059
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.04000   10.95000   0.09000    0.82192
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.51550   12.41810   0.09740    0.78434
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.96000   12.82000   0.14000    1.09204
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.23000   13.14000   0.09000    0.68493
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.82380   12.77740   0.04640    0.36314
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.29390   10.28150   0.01240    0.12060
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.04350   10.02750   0.01600    0.15956
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.16500   10.12330   0.04170    0.41192
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.29390   10.28140   0.01250    0.12158
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.04350   10.02740   0.01610    0.16056
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.16500   10.12330   0.04170    0.41192
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.28000   12.36000  -0.08000   -0.64725
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.95000   36.50000   0.45000    1.23288
富邦NASDAQ-100基金                                                 33.20000   32.87000   0.33000    1.00395
富邦上証180基金                                                    32.40000   32.55000  -0.15000   -0.46083
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19600    0.19870  -0.00270   -1.35883
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.11000    6.17000  -0.06000   -0.97245
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.04000    6.01000   0.03000    0.49917
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   48.14000   48.67000  -0.53000   -1.08897
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.22650   12.34060  -0.11410   -0.92459
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.29720   11.40040  -0.10320   -0.90523
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.94460   11.01490  -0.07030   -0.63823
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.38940   10.48630  -0.09690   -0.92406
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.51910    9.60600  -0.08690   -0.90464
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.23140    9.29060  -0.05920   -0.63720
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.82890   20.79220   0.03670    0.17651
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.63450   11.63360   0.00090    0.00774
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.72080   10.69110   0.02970    0.27780
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.83090   13.84560  -0.01470   -0.10617
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02300    2.02520  -0.00220   -0.10863
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.51220    9.52230  -0.01010   -0.10607
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.44130    1.44280  -0.00150   -0.10396
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.37080   12.36110   0.00970    0.07847
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80280    1.80140   0.00140    0.07772
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.37730   10.36910   0.00820    0.07908
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53320    1.53190   0.00130    0.08486
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.93350   10.92260   0.01090    0.09979
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.86450   10.85270   0.01180    0.10873
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.04000   15.15000  -0.11000   -0.72607
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.29000   19.01000   0.28000    1.47291
富邦日本東証基金                                                   20.49000   20.36000   0.13000    0.63851
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.89000   46.63000   0.26000    0.55758
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.09000   46.97000   0.12000    0.25548
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.12000   51.86000   0.26000    0.50135
富邦台灣心基金                                                     21.56000   21.43000   0.13000    0.60663
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.57000   46.34000   0.23000    0.49633
富邦台灣科技指數基金                                               54.00000   53.64000   0.36000    0.67114
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   48.07530   47.72360   0.35170    0.73695
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.19490   42.03400   0.16090    0.38279
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.32100    0.31660   0.00440    1.38977
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.67000   10.49000   0.18000    1.71592
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.63340    2.62990   0.00350    0.13308
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35810    0.35760   0.00050    0.13982
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.06590   11.02740   0.03850    0.34913
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.25290    2.24990   0.00300    0.13334
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33810    0.33760   0.00050    0.14810
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.40290    9.37020   0.03270    0.34898
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.32000   25.20000   0.12000    0.47619
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.79000   31.70000   0.09000    0.28391
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70540   15.70510   0.00030    0.00191
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.28000   18.33000  -0.05000   -0.27278
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.52560   41.38230   0.14330    0.34628
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.23500   43.88160   0.35340    0.80535
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.21140   41.13750   0.07390    0.17964
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   46.02510   45.66600   0.35910    0.78636
富邦長紅基金                                                       60.16000   59.79000   0.37000    0.61883
富邦科技基金                                                       23.73000   23.60000   0.13000    0.55085
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.47590   41.37450   0.10140    0.24508
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        45.17350   44.78140   0.39210    0.87559
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.31120   40.15030   0.16090    0.40074
富邦恒生國企ETF基金                                                21.34000   21.33000   0.01000    0.04688
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.29000   13.27000   0.02000    0.15072
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.67000   28.70000  -0.03000   -0.10453
富邦高成長基金                                                     23.26000   23.11000   0.15000    0.64907
富邦基金A類型                                                      13.32000   13.23000   0.09000    0.68027
富邦基金I類型                                                      13.32000   13.23000   0.09000    0.68027
富邦深証100基金                                                    10.52000   10.59000  -0.07000   -0.66100
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.41000   21.24000   0.17000    0.80038
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42800    0.42690   0.00110    0.25767
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.53460   12.51930   0.01530    0.12221
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.35980    9.34830   0.01150    0.12302
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30390    0.30310   0.00080    0.26394
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.56720    8.55670   0.01050    0.12271
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.25710   10.24390   0.01320    0.12886
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.93350   10.89200   0.04150    0.38101
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.57550    9.56310   0.01240    0.12967
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.20210   10.16340   0.03870    0.38078
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.62000   18.60000   0.02000    0.10753
富邦精準基金                                                       43.86000   43.59000   0.27000    0.61941
富邦精銳中小基金                                                   11.20000   11.15000   0.05000    0.44843
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.70000   17.66000   0.04000    0.22650
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.55000   21.45000   0.10000    0.46620
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.14000    7.18000  -0.04000   -0.55710
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.93000   15.74000   0.19000    1.20712
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.98000   19.91000   0.07000    0.35158
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.82870   10.85740  -0.02870   -0.26434
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.58950   10.61680  -0.02730   -0.25714
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.82670   10.81840   0.00830    0.07672
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.30330   10.33070  -0.02740   -0.26523
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                             10.02890   10.05470  -0.02580   -0.25660
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.23840   10.23050   0.00790    0.07722
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富達台灣成長基金                                                   31.25000   31.12000   0.13000    0.41774
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.17500   10.15320   0.02180    0.21471
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.16240   10.14070   0.02170    0.21399
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.98390    9.96190   0.02200    0.22084
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.50430   10.48180   0.02250    0.21466
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.50610   10.48360   0.02250    0.21462
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.32550   10.30240   0.02310    0.22422
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.60840    8.60570   0.00270    0.03137
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.32980    9.32720   0.00260    0.02788
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.87590    8.87210   0.00380    0.04283
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.42800   10.42480   0.00320    0.03070
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.50900   10.50610   0.00290    0.02760
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                      10.02630   10.02220   0.00410    0.04091
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.17380   10.16810   0.00570    0.05606
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.68440    8.67690   0.00750    0.08644
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.99390    9.98560   0.00830    0.08312
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.25820    9.24940   0.00880    0.09514
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.53680   11.52700   0.00980    0.08502
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.36510   11.35570   0.00940    0.08278
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.65000   10.63960   0.01040    0.09775
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.45790    9.44820   0.00970    0.10267
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.81000   15.69000   0.12000    0.76482
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.95470    8.94370   0.01100    0.12299
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.88540    9.87360   0.01180    0.11951
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.36960    9.35730   0.01230    0.13145
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.83630   10.82300   0.01330    0.12289
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.88560   10.87270   0.01290    0.11865
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.38140   10.36770   0.01370    0.13214
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.51600    9.50250   0.01350    0.14207
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.40000    9.58000  -0.18000   -1.87891
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.06000   10.25000  -0.19000   -1.85366
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.93000    9.07000  -0.14000   -1.54355
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.88000    7.98000  -0.10000   -1.25313
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.21000   10.34000  -0.13000   -1.25725
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.02000    9.12000  -0.10000   -1.09649
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.90000    8.98000  -0.08000   -0.89087
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.06000   10.15000  -0.09000   -0.88670
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.19780   10.20700  -0.00920   -0.09013
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.55250    9.55990  -0.00740   -0.07741
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08450    9.08150   0.00300    0.03303
富蘭克林華美中華基金                                               11.46000   11.59000  -0.13000   -1.12166
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.93000   21.78000   0.15000    0.68871
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.03000   21.85000   0.18000    0.82380
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.09000   10.02000   0.07000    0.69860
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.11350    8.07120   0.04230    0.52409
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.23860    9.20700   0.03160    0.34322
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.23520   10.20010   0.03510    0.34411
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.74980    9.69890   0.05090    0.52480
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.62450   11.61550   0.00900    0.07748
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.71080    8.70410   0.00670    0.07698
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.86150    8.85470   0.00680    0.07680
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.95460    9.94690   0.00770    0.07741
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.10140   14.10310  -0.00170   -0.01205
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.17670   10.17790  -0.00120   -0.01179
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.14880   10.15000  -0.00120   -0.01182
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.63170   10.62360   0.00810    0.07625
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.66080    7.65500   0.00580    0.07577
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.00180    8.99500   0.00680    0.07560
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.99760    9.99010   0.00750    0.07507
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.24660   11.21640   0.03020    0.26925
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56780    7.54750   0.02030    0.26896
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.91040    8.88650   0.02390    0.26895
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.06210   10.03510   0.02700    0.26906
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.87790   10.87790   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66810    7.66810   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.25500    8.23000   0.02500    0.30377
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.34770    9.33500   0.01270    0.13605
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.43500   10.42080   0.01420    0.13627
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.13640   13.09670   0.03970    0.30313
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.32000    8.30000   0.02000    0.24096
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.93000    7.93000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.84000    8.81000   0.03000    0.34052
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.40000    8.34000   0.06000    0.71942
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                          10.02000    9.95000   0.07000    0.70352
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.50540   13.40890   0.09650    0.71967
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.00000   10.96000   0.04000    0.36496
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
富蘭克林華美第一富基金                                             38.57000   38.27000   0.30000    0.78390
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35030   10.35010   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.21000    9.16000   0.05000    0.54585
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.86000   14.80000   0.06000    0.40541
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.81000   13.74000   0.07000    0.50946
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.17000   16.05000   0.12000    0.74766
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.15810   10.13600   0.02210    0.21803
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.15810   10.13600   0.02210    0.21803
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.04960   10.02680   0.02280    0.22739
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.04960   10.02670   0.02290    0.22839
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.10630   10.08310   0.02320    0.23009
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.10630   10.08310   0.02320    0.23009
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.10620   10.08310   0.02310    0.22910
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.20420   10.15760   0.04660    0.45877
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.20410   10.15750   0.04660    0.45877
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.20410   10.15750   0.04660    0.45877
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.83960    6.81300   0.02660    0.39043
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.95770   10.94760   0.01010    0.09226
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.61380    9.60280   0.01100    0.11455
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.63460   11.62130   0.01330    0.11445
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.82260    6.80290   0.01970    0.28958
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.01700    9.00640   0.01060    0.11769
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.66410   10.65160   0.01250    0.11735
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.04360   11.01180   0.03180    0.28878
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復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    69.54000   69.06000   0.48000    0.69505
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    69.99000   69.43000   0.56000    0.80657
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.53480   62.34930   0.18550    0.29752
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.77000   20.70000   0.07000    0.33816
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              67.80180   67.22950   0.57230    0.85126
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 67.02830   66.57560   0.45270    0.67998
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.86640   11.86570   0.00070    0.00590
復華人生目標基金                                                   39.05020   38.85760   0.19260    0.49566
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.51000   10.46000   0.05000    0.47801
復華大中華中小策略基金                                              9.08000    9.17000  -0.09000   -0.98146
復華中小精選基金                                                   66.65000   66.43000   0.22000    0.33118
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.76990   52.64020   0.12970    0.24639
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.43340   62.24570   0.18770    0.30155
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.20000   10.35000  -0.15000   -1.44928
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.17000    9.27000  -0.10000   -1.07875
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.94000   12.01000  -0.07000   -0.58285
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.74000   10.80000  -0.06000   -0.55556
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
復華台灣智能基金                                                   11.63000   11.60000   0.03000    0.25862
復華全方位基金                                                     29.53000   29.34000   0.19000    0.64758
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.16000   13.13000   0.03000    0.22848
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.84000   20.74000   0.10000    0.48216
復華全球平衡基金-美元                                               9.31000    9.27000   0.04000    0.43150
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.01000   19.86000   0.15000    0.75529
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.30000   14.32000  -0.02000   -0.13966
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.86000   13.85000   0.01000    0.07220
復華全球原物料基金                                                  8.49000    8.46000   0.03000    0.35461
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.23000   13.17000   0.06000    0.45558
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.15740   12.13680   0.02060    0.16973
復華全球債券基金                                                   14.93640   14.84910   0.08730    0.58791
復華全球債券組合基金                                               15.38000   15.33000   0.05000    0.32616
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.31000   15.14000   0.17000    1.12285
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.60000   10.48000   0.12000    1.14504
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.03000   11.00000   0.03000    0.27273
復華有利貨幣市場基金                                               13.49200   13.49180   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                   12.12000   12.15000  -0.03000   -0.24691
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.15000    9.19000  -0.04000   -0.43526
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
復華東協世紀基金                                                   12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                            14.21000   14.12000   0.09000    0.63739
復華南非幣長期收益基金B                                             8.16000    8.11000   0.05000    0.61652
復華南非幣短期收益基金A                                            14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
復華南非幣短期收益基金B                                             9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      68.87000   68.25720   0.61280    0.89778
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.44000   22.25000   0.19000    0.85393
復華美國新星基金-美元                                              12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.22000   13.18000   0.04000    0.30349
復華恒生基金                                                       22.35000   22.38000  -0.03000   -0.13405
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.00000    7.98000   0.02000    0.25063
復華恒生單日正向二倍基金                                           33.21000   33.38000  -0.17000   -0.50929
復華神盾基金                                                       26.04290   25.92220   0.12070    0.46562
復華高成長基金                                                     69.21000   68.99000   0.22000    0.31889
復華高益策略組合基金                                               13.63000   13.60000   0.03000    0.22059
復華貨幣市場基金                                                   14.45530   14.45510   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.09000   17.93000   0.16000    0.89236
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.99000   49.88000   0.11000    0.22053
復華復華基金                                                       21.64000   21.57000   0.07000    0.32452
復華華人世紀基金                                                   17.01000   17.24000  -0.23000   -1.33411
復華傳家二號基金                                                   31.18960   30.92400   0.26560    0.85888
復華傳家基金                                                       22.50350   22.40320   0.10030    0.44770
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.98000   15.90000   0.08000    0.50314
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.86000   11.81000   0.05000    0.42337
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.56000   14.48000   0.08000    0.55249
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.61000    9.55000   0.06000    0.62827
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
復華新興人民幣債券基金A                                            12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.85000   21.72000   0.13000    0.59853
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.92000   68.58000   0.34000    0.49577
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.54000    5.52000   0.02000    0.36232
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.47000   12.45000   0.02000    0.16064
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
復華新興市場短期收益基金                                           11.37000   11.35000   0.02000    0.17621
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                24.18000   24.28000  -0.10000   -0.41186
復華數位經濟基金                                                   46.81000   46.54000   0.27000    0.58015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06310   10.05440   0.00870    0.08653
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.82920    9.81570   0.01350    0.13753
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.60700   10.59780   0.00920    0.08681
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.22380   10.20970   0.01410    0.13810
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.93510    9.92700   0.00810    0.08160
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.02400   10.02200   0.00200    0.01996
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.24010   10.22790   0.01220    0.11928
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.88010   10.83990   0.04020    0.37085
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.06000   10.04870   0.01130    0.11245
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.70910   10.67020   0.03890    0.36457
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.41770   10.40580   0.01190    0.11436
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.07790   11.03740   0.04050    0.36693
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.75610   10.76000  -0.00390   -0.03625
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71260   10.70200   0.01060    0.09905
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.82660   10.78880   0.03780    0.35036
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.66880   10.67360  -0.00480   -0.04497
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.84410   11.82280   0.02130    0.18016
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.62230   10.61290   0.00940    0.08857
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.85110   10.85600  -0.00490   -0.04514
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.17120   12.14950   0.02170    0.17861
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.76560   10.75610   0.00950    0.08832
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.92150   10.88460   0.03690    0.33901
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.21560   10.22150  -0.00590   -0.05772
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.21680   10.20780   0.00900    0.08817
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.13370   10.09940   0.03430    0.33962
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.54780   10.54890  -0.00110   -0.01043
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.72620   10.70750   0.01870    0.17464
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.56080   10.54670   0.01410    0.13369
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.54630   10.54740  -0.00110   -0.01043
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.72540   10.70680   0.01860    0.17372
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.55750   10.54340   0.01410    0.13373
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.41960   10.42740  -0.00780   -0.07480
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.39770   10.38900   0.00870    0.08374
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.41770   10.42540  -0.00770   -0.07386
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.39850   10.38980   0.00870    0.08374
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.97210   10.97390  -0.00180   -0.01640
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.97290   10.95770   0.01520    0.13872
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.07660   11.03360   0.04300    0.38972
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.30850   10.30460   0.00390    0.03785
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.30590   10.28700   0.01890    0.18373
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.22230   10.17800   0.04430    0.43525
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18700    9.18370   0.00330    0.03593
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.25160    8.24680   0.00480    0.05820
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.30120    8.27560   0.02560    0.30934
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.98310   11.97870   0.00440    0.03673
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.79200   10.78580   0.00620    0.05748
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.98230   10.94850   0.03380    0.30872
景順主流基金                                                       17.62000   17.53000   0.09000    0.51341
景順台灣科技基金                                                   30.55000   30.33000   0.22000    0.72535
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.14000    9.09000   0.05000    0.55006
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.73000   11.68000   0.05000    0.42808
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
景順全球科技基金                                                   24.31000   24.16000   0.15000    0.62086
景順全球康健基金                                                   20.20000   19.98000   0.22000    1.10110
景順貨幣市場基金                                                   15.99050   15.99030   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       31.95000   31.84000   0.11000    0.34548
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.05000   15.01000   0.04000    0.26649
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.19000   14.13000   0.06000    0.42463
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.10000   11.04000   0.06000    0.54348
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.42000   11.32000   0.10000    0.88339
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.76000   11.69000   0.07000    0.59880
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.95000   11.85000   0.10000    0.84388
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.63000    9.56000   0.07000    0.73222
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.89000    9.79000   0.10000    1.02145
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.42000   10.32000   0.10000    0.96899
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65400    8.67470  -0.02070   -0.23862
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.00190    7.99700   0.00490    0.06127
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46870   11.49650  -0.02780   -0.24181
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.58210   10.57570   0.00640    0.06052
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.51000    8.59000  -0.08000   -0.93132
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.15000    8.23000  -0.08000   -0.97205
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        12.07000   12.16000  -0.09000   -0.74013
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.66120    9.65690   0.00430    0.04453
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.94980    9.92040   0.02940    0.29636
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.18810   10.18380   0.00430    0.04222
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.49650   10.46540   0.03110    0.29717
華南永昌永昌基金                                                   20.07000   19.90000   0.17000    0.85427
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
華南永昌全球亨利組合基金                                           15.03040   15.00100   0.02940    0.19599
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.84000   10.74000   0.10000    0.93110
華南永昌全球精品基金                                               17.43000   17.24000   0.19000    1.10209
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.88000   10.81000   0.07000    0.64755
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.96000   10.87000   0.09000    0.82797
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.70000   13.63000   0.07000    0.51357
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.72000   13.61000   0.11000    0.80823
華南永昌物聯網精選基金                                             12.03000   11.86000   0.17000    1.43339
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27700   16.27670   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.00590   24.84970   0.15620    0.62858
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98720   11.98700   0.00020    0.00167
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.74890   10.74750   0.00140    0.01303
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.77630   10.74350   0.03280    0.30530
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96390    9.96260   0.00130    0.01305
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.92120    9.88610   0.03510    0.35504
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60170   10.59990   0.00180    0.01698
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.55820   10.52570   0.03250    0.30877
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94830    9.94650   0.00180    0.01810
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.84960    9.81650   0.03310    0.33719
華頓中小型基金                                                     20.84000   20.83000   0.01000    0.04801
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.05700   12.10790  -0.05090   -0.42039
華頓台灣基金                                                       22.63000   22.54000   0.09000    0.39929
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56750   11.56730   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.38000   18.23000   0.15000    0.82282
華頓全球高收益債券基金A                                            14.09930   14.06900   0.03030    0.21537
華頓全球高收益債券基金B                                             8.22050    8.20280   0.01770    0.21578
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.15000    5.13000   0.02000    0.38986
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.81330    2.85370  -0.04040   -1.41571
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.72320   12.87060  -0.14740   -1.14525
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40870    0.41450  -0.00580   -1.39928
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.12890   12.18570  -0.05680   -0.46612
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.12890   12.18570  -0.05680   -0.46612
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.73900   10.79660  -0.05760   -0.53350
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.90510   10.92610  -0.02100   -0.19220
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.90510   10.92610  -0.02100   -0.19220
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.59170    9.61010  -0.01840   -0.19147
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.02540   11.07430  -0.04890   -0.44156
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           11.02540   11.07430  -0.04890   -0.44156
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.71000    9.75950  -0.04950   -0.50720
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.78000   10.98000  -0.20000   -1.82149
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.39000    9.54000  -0.15000   -1.57233
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.98000   10.16000  -0.18000   -1.77165
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65340    2.65330   0.00010    0.00377
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07340    2.07670  -0.00330   -0.15891
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.26050   12.25690   0.00360    0.02937
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50630    9.50360   0.00270    0.02841
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38480    0.38470   0.00010    0.02599
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30190    0.30250  -0.00060   -0.19835
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.58000    3.62000  -0.04000   -1.10497
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.19000   16.30000  -0.11000   -0.67485
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.54000   24.44000   0.10000    0.40917
匯豐全球趨勢組合基金                                               13.06000   12.95000   0.11000    0.84942
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.57000    8.53000   0.04000    0.46893
匯豐安富基金                                                       25.80000   25.72000   0.08000    0.31104
匯豐成功基金                                                       44.68000   44.62000   0.06000    0.13447
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.14000   11.15000  -0.01000   -0.08969
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.43000    2.43000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.98000   10.97000   0.01000    0.09116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70350    2.70340   0.00010    0.00370
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.36950    2.36880   0.00070    0.02955
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.00960   11.99400   0.01560    0.13007
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.07170    8.05590   0.01580    0.19613
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39360    0.39350   0.00010    0.02541
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33790    0.33770   0.00020    0.05922
匯豐金磚動力基金                                                   15.57000   15.56000   0.01000    0.06427
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01050   15.01040   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.50000    5.49000   0.01000    0.18215
匯豐新鑽動力基金                                                   10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.67130    5.61850   0.05280    0.93975
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.52450    9.47190   0.05260    0.55533
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.01000   52.79000   0.22000    0.41675
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.01000   52.79000   0.22000    0.41675
匯豐龍騰電子基金                                                   36.87000   36.74000   0.13000    0.35384
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.83400   12.81180   0.02220    0.17328
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.10000   18.01000   0.09000    0.49972
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.42000    9.53000  -0.11000   -1.15425
新光中國成長基金(美元)                                              9.45000    9.57000  -0.12000   -1.25392
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.49000    9.60000  -0.11000   -1.14583
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.38290   11.35140   0.03150    0.27750
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.38270   10.38060   0.00210    0.02023
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.80490   10.78640   0.01850    0.17151
新光台灣富貴基金                                                   23.67000   23.58000   0.09000    0.38168
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       22.08000   21.83000   0.25000    1.14521
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.62970   40.57920   0.05050    0.12445
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.80340   44.48040   0.32300    0.72616
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.10000   10.02000   0.08000    0.79840
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.15000   10.08000   0.07000    0.69444
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.06000   10.97000   0.09000    0.82042
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.95930   10.93560   0.02370    0.21672
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.80620   10.76600   0.04020    0.37340
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.33430   10.33220   0.00210    0.02032
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.17860   10.15970   0.01890    0.18603
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.31000    9.19000   0.12000    1.30577
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.72000   10.60000   0.12000    1.13208
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50460   15.50440   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.46000    9.40000   0.06000    0.63830
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
新光亞洲精選基金-美金                                              21.98000   22.09000  -0.11000   -0.49796
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.46000   22.55000  -0.09000   -0.39911
新光店頭基金                                                       22.74000   22.52000   0.22000    0.97691
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.45000   11.40000   0.05000    0.43860
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.93000   10.87000   0.06000    0.55198
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
新光特選內需收益ETF基金                                            21.42000   21.41000   0.01000    0.04671
新光創新科技基金                                                   13.13000   13.06000   0.07000    0.53599
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.39510   10.37650   0.01860    0.17925
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.68290   10.66930   0.01360    0.12747
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.18030   10.17210   0.00820    0.08061
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.49870    9.51480  -0.01610   -0.16921
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.73380    9.75540  -0.02160   -0.22142
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.26420    9.28840  -0.02420   -0.26054
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.92290   40.83520   0.08770    0.21477
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       44.36540   44.02590   0.33950    0.77114
新光澳幣八年期保本基金                                             10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.90000   0.02000    0.18349
新光澳幣保本基金                                                   12.43000   12.44000  -0.01000   -0.08039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.79360   10.78480   0.00880    0.08160
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.62330    9.61530   0.00800    0.08320
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.60390    9.58490   0.01900    0.19823
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.57830   10.55750   0.02080    0.19702
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.62080   10.60900   0.01180    0.11123
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.62450    9.61690   0.00760    0.07903
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.57800    9.57430   0.00370    0.03865
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.55410   10.55010   0.00400    0.03791
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.53000    7.47000   0.06000    0.80321
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.48000   10.32000   0.16000    1.55039
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.83910   10.82750   0.01160    0.10713
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.73400    9.72380   0.01020    0.10490
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.68470   10.66710   0.01760    0.16499
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.71550    9.70630   0.00920    0.09478
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.78160    9.77500   0.00660    0.06752
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.75810   10.75020   0.00790    0.07349
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        15.08360   15.04690   0.03670    0.24390
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.80150    8.78010   0.02140    0.24373
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.20680   41.15910   0.04770    0.11589
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.34580   42.97760   0.36820    0.85673
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.59490   43.23950   0.35540    0.82193
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.99130   43.62870   0.36260    0.83110
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.15790   44.75460   0.40330    0.90114
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.78450   43.40350   0.38100    0.87781
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.19010   46.78730   0.40280    0.86092
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.40620   48.10890   0.29730    0.61797
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.79430   46.47390   0.32040    0.68942
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.85760   10.81060   0.04700    0.43476
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.59200   44.15270   0.43930    0.99496
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.69410   40.64840   0.04570    0.11243
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.46940   11.46860   0.00080    0.00698
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.25530   10.25150   0.00380    0.03707
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.13610   13.32600  -0.18990   -1.42503
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.79740    9.96090  -0.16350   -1.64142
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.23000   10.38000  -0.15000   -1.44509
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
群益大印度基金-人民幣                                              14.15200   14.09230   0.05970    0.42364
群益大印度基金-美元                                                13.28100   13.25400   0.02700    0.20371
群益大印度基金-新臺幣                                              12.71000   12.65000   0.06000    0.47431
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.43270   12.32470   0.10800    0.87629
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.96430   11.88640   0.07790    0.65537
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.34000   11.24000   0.10000    0.88968
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.08170   11.02180   0.05990    0.54347
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.72900    9.69780   0.03120    0.32172
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.25000    9.19000   0.06000    0.65288
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.97840    9.89180   0.08660    0.87547
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.79640    8.73920   0.05720    0.65452
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.38000    9.30000   0.08000    0.86022
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.25300    9.20310   0.04990    0.54221
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.43100    8.40390   0.02710    0.32247
群益中小型股基金                                                   45.58000   45.20000   0.38000    0.84071
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.37040   10.41550  -0.04510   -0.43301
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.60760    9.67050  -0.06290   -0.65043
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.09550    9.13220  -0.03670   -0.40187
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.80630    8.87430  -0.06800   -0.76626
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.15750    8.23870  -0.08120   -0.98559
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.72360    7.78080  -0.05720   -0.73514
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.62610   10.64440  -0.01830   -0.17192
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.68860   11.70880  -0.02020   -0.17252
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.27740   11.29920  -0.02180   -0.19293
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.43780   10.43510   0.00270    0.02587
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.51060    8.64280  -0.13220   -1.52960
群益中國新機會基金N-美元                                            7.79850    7.93710  -0.13860   -1.74623
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.41000    8.54000  -0.13000   -1.52225
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.54740    7.66470  -0.11730   -1.53039
群益中國新機會基金-美元                                             8.33800    8.48610  -0.14810   -1.74521
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.03000    8.15000  -0.12000   -1.47239
群益平衡王基金                                                     19.77640   19.65460   0.12180    0.61970
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.14000    9.02000   0.12000    1.33038
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.52000    6.43000   0.09000    1.39969
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.18570   11.99650   0.18920    1.57713
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.60620   11.45100   0.15520    1.35534
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.11000   10.93000   0.18000    1.64684
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.43830   10.31860   0.11970    1.16004
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.94140    9.84890   0.09250    0.93919
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.51000    9.40000   0.11000    1.17021
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.38460   10.37640   0.00820    0.07903
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.16330   10.15720   0.00610    0.06006
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.19130    9.23020  -0.03890   -0.42144
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.18070    9.21360  -0.03290   -0.35708
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.44500   10.43670   0.00830    0.07953
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.48240   10.47610   0.00630    0.06014
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.35360    9.39320  -0.03960   -0.42158
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.82320    9.85830  -0.03510   -0.35605
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.26520   11.22310   0.04210    0.37512
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.77360    7.77450  -0.00090   -0.01158
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.74580   10.73380   0.01200    0.11180
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.55640   10.54800   0.00840    0.07964
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.67060   10.63530   0.03530    0.33191
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95910   10.00630  -0.04720   -0.47170
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.89080    9.93250  -0.04170   -0.41983
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.99790   10.01480  -0.01690   -0.16875
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.74580   10.73380   0.01200    0.11180
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.55630   10.54780   0.00850    0.08059
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.67050   10.63520   0.03530    0.33192
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95910   10.00630  -0.04720   -0.47170
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.89060    9.93240  -0.04180   -0.42084
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.99790   10.01490  -0.01700   -0.16975
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.93090    9.86120   0.06970    0.70681
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.66000   11.55000   0.11000    0.95238
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.24890   16.13480   0.11410    0.70717
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.18000   16.02000   0.16000    0.99875
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.39000   12.28000   0.11000    0.89577
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.45250   11.41360   0.03890    0.34082
群益印度中小基金N-美元                                              9.59370    9.58210   0.01160    0.12106
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
群益印度中小基金-人民幣                                            15.50410   15.45150   0.05260    0.34042
群益印度中小基金-美元                                              13.72160   13.70500   0.01660    0.12112
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.01000   15.95000   0.06000    0.37618
群益多利策略組合基金                                               11.93000   11.90000   0.03000    0.25210
群益多重收益組合基金                                               14.16000   14.12000   0.04000    0.28329
群益多重資產組合基金                                               15.69000   15.60000   0.09000    0.57692
群益安家基金                                                       24.59140   24.44920   0.14220    0.58161
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15470   16.15450   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               22.77000   22.46000   0.31000    1.38023
群益亞太中小基金                                                   11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.87000   16.88000  -0.01000   -0.05924
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.58980   10.55270   0.03710    0.35157
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.83510    7.83060   0.00450    0.05747
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.28840   10.25240   0.03600    0.35114
群益店頭市場基金                                                   93.71000   93.02000   0.69000    0.74178
群益東方盛世基金                                                    8.98000    8.96000   0.02000    0.22321
群益東協成長基金-人民幣                                            13.72270   13.70290   0.01980    0.14449
群益東協成長基金-美元                                              12.01960   12.02860  -0.00900   -0.07482
群益東協成長基金-新臺幣                                            12.00000   11.97000   0.03000    0.25063
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.91410   11.84910   0.06500    0.54856
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.22320   11.17150   0.05170    0.46278
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.65520   10.58480   0.07040    0.66510
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.77940    9.78280  -0.00340   -0.03475
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.21580    9.22690  -0.01110   -0.12030
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.74720    8.74010   0.00710    0.08123
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.01780   10.94510   0.07270    0.66422
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.57010    9.57340  -0.00330   -0.03447
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.37940    9.39080  -0.01140   -0.12140
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.77190    9.76400   0.00790    0.08091
群益長安基金                                                       29.40000   29.24000   0.16000    0.54720
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.53930   10.46120   0.07810    0.74657
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.94340   15.82530   0.11810    0.74627
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.54000   15.38000   0.16000    1.04031
群益真善美基金                                                     15.63690   15.60750   0.02940    0.18837
群益馬拉松基金                                                    118.29000  117.61000   0.68000    0.57818
群益深証中小板基金                                                 11.96000   12.07000  -0.11000   -0.91135
群益創新科技基金                                                   32.33000   32.29000   0.04000    0.12388
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.65700    9.74660  -0.08960   -0.91929
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.86940    8.97130  -0.10190   -1.13584
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.32000    9.41000  -0.09000   -0.95643
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.51660   10.61420  -0.09760   -0.91952
群益華夏盛世基金-美元                                               9.77950    9.89190  -0.11240   -1.13628
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.27000   16.42000  -0.15000   -0.91352
群益奧斯卡基金                                                     29.16000   29.07000   0.09000    0.30960
群益新興金鑽基金-美元                                              11.82780   11.87960  -0.05180   -0.43604
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
群益葛萊美基金                                                     23.30000   23.17000   0.13000    0.56107
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.40000   22.04000   0.36000    1.63339
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.79000    7.84000  -0.05000   -0.63776
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.00000   13.83000   0.17000    1.22921
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.26600   11.18860   0.07740    0.69178
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.08340   11.03150   0.05190    0.47047
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.19940   11.11900   0.08040    0.72309
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.94140   10.92960   0.01180    0.10796
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.76450   10.77670  -0.01220   -0.11321
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.87670   10.86160   0.01510    0.13902
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.26580   11.18850   0.07730    0.69089
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.08380   11.03190   0.05190    0.47045
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.94140   10.92970   0.01170    0.10705
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.76400   10.77620  -0.01220   -0.11321
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.05810   13.02200   0.03610    0.27722
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.88600   11.84620   0.03980    0.33597
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.78770   11.74970   0.03800    0.32341
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.76560    8.80720  -0.04160   -0.47234
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.08090    9.09530  -0.01440   -0.15832
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.35000    8.35000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.58260    8.60680  -0.02420   -0.28117
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.34670   10.31190   0.03480    0.33747
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.04650   10.06270  -0.01620   -0.16099
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.05000    9.02000   0.03000    0.33259
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.99000    9.94000   0.05000    0.50302
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.89000   10.87000   0.02000    0.18399
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
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德信大發基金                                                       29.82000   29.60000   0.22000    0.74324
德信中國精選成長基金                                               12.10000   12.19000  -0.09000   -0.73831
德信台灣主流中小基金                                               19.40000   19.26000   0.14000    0.72690
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98190   11.98170   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   32.28000   31.90000   0.38000    1.19122
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.92060   10.90820   0.01240    0.11368
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.81780   10.80520   0.01260    0.11661
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71210   11.71190   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.81000   15.72000   0.09000    0.57252
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.34000   18.27000   0.07000    0.38314
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.75770   10.76330  -0.00560   -0.05203
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.26780   16.28030  -0.01250   -0.07678
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.36920    8.34910   0.02010    0.24074
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.31570   11.31760  -0.00190   -0.01679
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.29370   12.29800  -0.00430   -0.03497
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.19530   14.16120   0.03410    0.24080
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摩根大歐洲基金                                                     17.63000   17.47000   0.16000    0.91586
摩根中小基金                                                       22.33000   22.21000   0.12000    0.54030
摩根中國A股基金                                                    15.57000   15.77000  -0.20000   -1.26823
摩根中國A股基金(美元)                                              12.11000   12.30000  -0.19000   -1.54472
摩根中國亮點基金                                                   13.39000   13.47000  -0.08000   -0.59391
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.90250   11.94140  -0.03890   -0.32576
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.18000   13.23400  -0.05400   -0.40804
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                10.08960   10.14010  -0.05050   -0.49802
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.82230   13.86760  -0.04530   -0.32666
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.92890   15.99430  -0.06540   -0.40890
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.55000   19.45000   0.10000    0.51414
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.55000   19.45000   0.10000    0.51414
摩根台灣增長基金                                                   50.08000   49.86000   0.22000    0.44124
摩根平衡基金                                                       27.84000   27.78000   0.06000    0.21598
摩根全球α基金                                                     19.07000   18.90000   0.17000    0.89947
摩根全球平衡基金                                                   16.49420   16.43260   0.06160    0.37486
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.61470    9.58610   0.02860    0.29835
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.74860   10.71790   0.03070    0.28644
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.15790   10.13140   0.02650    0.26156
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.76790   11.73290   0.03500    0.29831
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.49710   10.46980   0.02730    0.26075
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      11.04060   11.02200   0.01860    0.16875
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.55500   14.53050   0.02450    0.16861
摩根亞洲基金                                                       60.65000   60.89000  -0.24000   -0.39415
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.61030    8.60490   0.00540    0.06275
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.15970   10.15760   0.00210    0.02067
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.98870    8.98820   0.00050    0.00556
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.04910   13.04100   0.00810    0.06211
摩根東方內需機會基金                                               19.20000   19.28000  -0.08000   -0.41494
摩根東方科技基金                                                   32.14000   32.46000  -0.32000   -0.98583
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.37000   12.34000   0.03000    0.24311
摩根金龍收成基金                                                   22.63000   22.77000  -0.14000   -0.61484
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12920   15.12900   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.34000   14.34000   0.00000    0.00000
摩根新金磚五國基金                                                 13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
摩根新絲路基金                                                      9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
摩根新興35基金                                                     14.00000   14.07000  -0.07000   -0.49751
摩根新興日本基金                                                   23.62000   23.64000  -0.02000   -0.08460
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.47600    7.47150   0.00450    0.06023
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.87770    9.87140   0.00630    0.06382
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.70770    9.70590   0.00180    0.01855
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.43920   11.43240   0.00680    0.05948
摩根新興科技基金                                                   52.81000   52.56000   0.25000    0.47565
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.99320    8.98020   0.01300    0.14476
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.70260    9.70530  -0.00270   -0.02782
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.14850    9.15370  -0.00520   -0.05681
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.67810   10.66280   0.01530    0.14349
摩根龍揚基金                                                       33.80000   34.01000  -0.21000   -0.61747
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.79000   10.69000   0.10000    0.93545
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.39000   11.32000   0.07000    0.61837
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                11.11000   11.04000   0.07000    0.63406
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.37000   12.27000   0.10000    0.81500
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.35700    9.33980   0.01720    0.18416
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.54060   11.51940   0.02120    0.18404
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.27000   21.42000  -0.15000   -0.70028
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61280   12.61260   0.00020    0.00159
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.71000   10.64000   0.07000    0.65789
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.68560   10.67120   0.01440    0.13494
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.69040   10.68720   0.00320    0.02994
聯邦中國龍基金                                                     25.55000   25.38000   0.17000    0.66982
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.75150   12.75070   0.00080    0.00627
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.89570   11.89160   0.00410    0.03448
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.80340   10.78330   0.02010    0.18640
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.54180   10.54090   0.00090    0.00854
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.88960    9.88610   0.00350    0.03540
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.97450    8.95780   0.01670    0.18643
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.20450   10.10890   0.09560    0.94570
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.36140   10.23870   0.12270    1.19839
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.07830   10.02630   0.05200    0.51864
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.33010   10.25100   0.07910    0.77163
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.59030    9.54080   0.04950    0.51882
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.82590    9.75080   0.07510    0.77019
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.64100   11.59230   0.04870    0.42011
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.40990   11.35940   0.05050    0.44457
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.63560   10.56520   0.07040    0.66634
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.76910   10.72390   0.04520    0.42149
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.54120   10.49460   0.04660    0.44404
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.82640    9.76130   0.06510    0.66692
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.94580   22.86780   0.07800    0.34109
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.61600    9.64440  -0.02840   -0.29447
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.02340   10.02780  -0.00440   -0.04388
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.57120    9.59940  -0.02820   -0.29377
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.96570    9.97010  -0.00440   -0.04413
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21910   13.21890   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.77000   12.70000   0.07000    0.55118
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.91750   16.87550   0.04200    0.24888
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.79700   12.82660  -0.02960   -0.23077
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.48420   12.47190   0.01230    0.09862
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.88290   11.87090   0.01200    0.10109
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.40070   12.38900   0.01170    0.09444
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.57910   11.54910   0.03000    0.25976
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.61260   10.60280   0.00980    0.09243
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.72950    8.70710   0.02240    0.25726
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聯博大利基金                                                       35.57000   35.43000   0.14000    0.39515
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.72000   18.88000  -0.16000   -0.84746
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.81000   18.99000  -0.18000   -0.94787
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.55000   12.64000  -0.09000   -0.71203
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.38000   16.35000   0.03000    0.18349
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.09000   12.07000   0.02000    0.16570
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.90000   12.88000   0.02000    0.15528
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.04000   12.03000   0.01000    0.08313
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.66000    7.64000   0.02000    0.26178
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.62000   15.69000  -0.07000   -0.44614
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.25000   11.28000  -0.03000   -0.26596
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.82000   11.76000   0.06000    0.51020
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.61000   14.56000   0.05000    0.34341
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.62000   14.58000   0.04000    0.27435
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.64000   14.60000   0.04000    0.27397
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.39000   15.34000   0.05000    0.32595
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.18000   21.10000   0.08000    0.37915
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.19000   19.12000   0.07000    0.36611
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.24000   13.17000   0.07000    0.53151
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.05000   15.00000   0.05000    0.33333
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.01000   15.95000   0.06000    0.37618
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.97000   14.92000   0.05000    0.33512
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.00000   14.95000   0.05000    0.33445
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.90000   12.86000   0.04000    0.31104
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.01000   12.96000   0.05000    0.38580
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.86000    8.81000   0.05000    0.56754
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.53000   13.48000   0.05000    0.37092
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.56000   19.53000   0.03000    0.15361
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.28000   18.26000   0.02000    0.10953
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.25000   11.22000   0.03000    0.26738
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.22000   13.20000   0.02000    0.15152
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.19000   14.16000   0.03000    0.21186
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.16000   13.14000   0.02000    0.15221
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.93000    7.91000   0.02000    0.25284
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.99000   12.98000   0.01000    0.07704
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.21000   14.19000   0.02000    0.14094
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.48000    9.46000   0.02000    0.21142
聯博貨幣市場基金                                                   15.03550   15.03530   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.16820   11.13870   0.02950    0.26484
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.01950   14.00020   0.01930    0.13786
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58060    7.56060   0.02000    0.26453
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.34000   14.33000   0.01000    0.06978
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.49000   14.48000   0.01000    0.06906
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.21650   10.18930   0.02720    0.26695
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.65530   10.63630   0.01900    0.17863
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.21450   10.20100   0.01350    0.13234
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.24160   10.21150   0.03010    0.29477
瀚亞中小型股基金                                                   20.19000   20.06000   0.13000    0.64806
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.80000   12.92000  -0.12000   -0.92879
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.52000   13.63000  -0.11000   -0.80704
瀚亞巴西基金                                                        6.17000    6.06000   0.11000    1.81518
瀚亞外銷基金                                                       39.16000   39.04000   0.12000    0.30738
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.23000   12.14000   0.09000    0.74135
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.61000   11.55000   0.06000    0.51948
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.20000   11.11000   0.09000    0.81008
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.09000   10.01000   0.08000    0.79920
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.44000    9.37000   0.07000    0.74707
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.21730   11.18570   0.03160    0.28250
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.80450   10.79080   0.01370    0.12696
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.70930   12.67850   0.03080    0.24293
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.66370   10.66960  -0.00590   -0.05530
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.28790    7.26750   0.02040    0.28070
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.97300    7.96300   0.01000    0.12558
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.12960    8.10990   0.01970    0.24291
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.05310    7.05690  -0.00380   -0.05385
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.72690    8.70570   0.02120    0.24352
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.96480    8.93970   0.02510    0.28077
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.32280    9.31090   0.01190    0.12781
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.09600    9.07400   0.02200    0.24245
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.34000   12.27000   0.07000    0.57050
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.93000   11.88000   0.05000    0.42088
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.70000   11.62000   0.08000    0.68847
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.68000   10.61000   0.07000    0.65975
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.58680   10.54750   0.03930    0.37260
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.90560    9.86800   0.03760    0.38103
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.79450    9.77730   0.01720    0.17592
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.88580    9.84920   0.03660    0.37160
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.29000   15.26000   0.03000    0.19659
瀚亞印度基金-美元                                                  14.40000   14.40000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-新台幣                                                32.23000   32.16000   0.07000    0.21766
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.45000   10.41000   0.04000    0.38425
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.85000    9.80000   0.05000    0.51020
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                               10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.97000    9.93000   0.04000    0.40282
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                               10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.87000   13.70000   0.17000    1.24088
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.21000   11.07000   0.14000    1.26468
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.33000   15.33000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.11000    7.13000  -0.02000   -0.28050
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.42000   12.40000   0.02000    0.16129
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.55150   12.52190   0.02960    0.23639
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.10320   14.14940  -0.04620   -0.32652
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.47750   11.47180   0.00570    0.04969
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.25850   11.23480   0.02370    0.21095
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.84230   12.87770  -0.03540   -0.27489
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.17890    9.15710   0.02180    0.23807
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.71640    9.74820  -0.03180   -0.32621
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.17390    9.17010   0.00380    0.04144
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.98720    8.96830   0.01890    0.21074
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.48880    9.51650  -0.02770   -0.29107
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       15.03910   14.96680   0.07230    0.48307
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.76180   10.72080   0.04100    0.38243
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.39870   10.37490   0.02380    0.22940
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.77390   12.71250   0.06140    0.48299
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.33000   20.23000   0.10000    0.49432
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62060   13.62040   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.99000   29.74000   0.25000    0.84062
瀚亞高科技基金                                                     56.61000   56.32000   0.29000    0.51491
瀚亞理財通基金                                                     26.40000   26.36000   0.04000    0.15175
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.07000    9.03000   0.04000    0.44297
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.02000    8.98000   0.04000    0.44543
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.83000    8.82000   0.01000    0.11338
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.03000    9.00000   0.03000    0.33333
瀚亞菁華基金                                                       21.24000   21.12000   0.12000    0.56818
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.16210   14.08790   0.07420    0.52669
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.40580    9.35650   0.04930    0.52691
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.08330   11.04640   0.03690    0.33405
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.50630   11.53510  -0.02880   -0.24967
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.38690   10.34780   0.03910    0.37786
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.62160   10.65340  -0.03180   -0.29850
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.33370    8.30600   0.02770    0.33349
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.13800    8.15840  -0.02040   -0.25005
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.95940    8.94800   0.01140    0.12740
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.42970    8.39790   0.03180    0.37867
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.14700    8.17140  -0.02440   -0.29860
瀚亞電通網基金                                                     14.78000   14.70000   0.08000    0.54422
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.17060   14.13080   0.03980    0.28165
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.71960   10.67710   0.04250    0.39805
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.98700    9.97360   0.01340    0.13435
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.61250   11.57990   0.03260    0.28152
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.23980   10.19910   0.04070    0.39905
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.09000   10.06170   0.02830    0.28126
瀚亞歐洲基金                                                       10.86000   10.78000   0.08000    0.74212
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