[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/04 108/07/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.39210 10.39040 0.00170 0.01636 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.21330 10.21160 0.00170 0.01665 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.46730 10.45850 0.00880 0.08414 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.29340 10.28480 0.00860 0.08362 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.27820 10.26620 0.01200 0.11689 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.27690 10.26420 0.01270 0.12373 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.27690 10.26420 0.01270 0.12373 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.32720 10.31540 0.01180 0.11439 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 10.00140 0.00000 10.00140 0.00000 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 10.00140 0.00000 10.00140 0.00000 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 10.00140 0.00000 10.00140 0.00000 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 10.00140 0.00000 10.00140 0.00000 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.00140 0.00000 10.00140 0.00000 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.00140 0.00000 10.00140 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.74590 10.73480 0.01110 0.10340 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.54540 10.53450 0.01090 0.10347 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.65180 10.64090 0.01090 0.10243 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.53970 10.52890 0.01080 0.10257 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.52000 23.57000 -0.05000 -0.21213 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.81000 25.95000 -0.14000 -0.53950 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.87720 41.68720 0.19000 0.45578 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.27980 40.26640 0.01340 0.03328 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.89870 9.88630 0.01240 0.12543 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.41380 10.40290 0.01090 0.10478 中國信託台灣活力基金 13.10000 12.99000 0.11000 0.84681 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.88000 10.77000 0.11000 1.02136 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.76000 10.62000 0.14000 1.31827 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.77000 9.65000 0.12000 1.24352 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.13000 10.03000 0.10000 0.99701 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.22000 0.11000 1.19306 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.12000 9.99000 0.13000 1.30130 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.01060 10.00950 0.00110 0.01099 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.12440 10.09390 0.03050 0.30216 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.08740 9.06000 0.02740 0.30243 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.42110 10.41670 0.00440 0.04224 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31780 9.31310 0.00470 0.05047 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.46150 11.30820 0.15330 1.35565 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73410 9.60390 0.13020 1.35570 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.46890 11.46930 -0.00040 -0.00349 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.02460 10.02500 -0.00040 -0.00399 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.87280 43.46640 0.40640 0.93498 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.84640 45.47760 0.36880 0.81095 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.50160 46.11480 0.38680 0.83878 中國信託智能運動基金-台幣 10.88000 10.78000 0.10000 0.92764 中國信託智能運動基金-美元 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.25000 10.15000 0.10000 0.98522 中國信託智慧城市建設基金-美元 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03400 11.03380 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.23040 10.20220 0.02820 0.27641 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.44770 9.42160 0.02610 0.27702 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.43760 10.42500 0.01260 0.12086 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.63710 9.62410 0.01300 0.13508 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.57000 11.48000 0.09000 0.78397 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.00000 10.92000 0.08000 0.73260 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.64000 11.58000 0.06000 0.51813 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.93230 42.57400 0.35830 0.84159 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.90710 43.56840 0.33870 0.77740 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 43.49840 43.17180 0.32660 0.75651 元大2001基金 61.01000 60.68000 0.33000 0.54384 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.33150 45.92370 0.40780 0.88799 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.70370 44.35110 0.35260 0.79502 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.56000 21.77000 -0.21000 -0.96463 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.69650 11.69570 0.00080 0.00684 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.87050 10.83810 0.03240 0.29895 元大上證50基金 34.05000 34.14000 -0.09000 -0.26362 元大大中華TMT基金-人民幣 10.53000 10.70000 -0.17000 -1.58879 元大大中華TMT基金-新台幣 9.47000 9.59000 -0.12000 -1.25130 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.67000 13.72000 -0.05000 -0.36443 元大大中華價值指數基金-美元 12.79600 12.83900 -0.04300 -0.33492 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.43600 17.45100 -0.01500 -0.08595 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.00200 11.06200 -0.06000 -0.54240 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.67400 10.70000 -0.02600 -0.24299 元大中國平衡基金-人民幣 3.10000 3.12000 -0.02000 -0.64103 元大中國平衡基金-新台幣 13.97000 14.02000 -0.05000 -0.35663 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.21460 47.14880 0.06580 0.13956 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.95810 10.95640 0.00170 0.01552 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99070 9.98910 0.00160 0.01602 元大中國機會債券基金-新台幣 10.16760 10.13640 0.03120 0.30780 元大巴西指數基金 7.30400 7.14900 0.15500 2.16814 元大日經225基金 27.58000 27.49000 0.09000 0.32739 元大台商收成基金 22.73000 22.61000 0.12000 0.53074 元大台灣50單日反向1倍基金 11.61000 11.68000 -0.07000 -0.59932 元大台灣50單日正向2倍基金 39.80000 39.31000 0.49000 1.24650 元大台灣中型100基金 32.94000 32.75000 0.19000 0.58015 元大台灣加權股價指數基金 25.75700 25.63700 0.12000 0.46807 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 元大台灣卓越50基金 81.95000 81.56000 0.39000 0.47818 元大台灣金融基金 18.42000 18.31000 0.11000 0.60076 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.90000 31.78000 0.12000 0.37760 元大台灣高股息基金 27.06000 26.85000 0.21000 0.78212 元大台灣電子科技基金 35.16000 34.95000 0.21000 0.60086 元大全球ETF成長組合基金 10.77000 10.69000 0.08000 0.74836 元大全球ETF穩健組合基金 15.12000 15.03000 0.09000 0.59880 元大全球人工智慧ETF基金 23.28000 23.07000 0.21000 0.91027 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.77000 13.58000 0.19000 1.39912 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.48000 9.35000 0.13000 1.39037 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.41000 13.27000 0.14000 1.05501 元大全球不動產證券化基金-美元 12.57600 12.43800 0.13800 1.10950 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.62000 6.62000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.11000 8.99000 0.12000 1.33482 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.02000 6.93000 0.09000 1.29870 元大全球股票入息基金-美元配息 8.65500 8.61800 0.03700 0.42933 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849 元大全球新興市場精選組合基金 13.87000 13.86000 0.01000 0.07215 元大全球農業商機基金 18.25000 18.13000 0.12000 0.66189 元大印尼指數基金 9.97400 9.96400 0.01000 0.10036 元大印度指數基金 10.43300 10.40100 0.03200 0.30766 元大印度基金 13.34000 13.29000 0.05000 0.37622 元大多多基金 17.14000 17.06000 0.08000 0.46893 元大多福基金 51.85000 51.69000 0.16000 0.30954 元大亞太成長基金 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.35230 9.30410 0.04820 0.51805 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.50000 7.46130 0.03870 0.51868 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.40200 9.39400 0.00800 0.08516 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.29400 10.33900 -0.04500 -0.43525 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.26430 10.26010 0.00420 0.04094 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.43660 10.43200 0.00460 0.04410 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.25910 10.25470 0.00440 0.04291 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.52070 10.48970 0.03100 0.29553 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.34240 10.31200 0.03040 0.29480 元大卓越基金 43.40000 43.32000 0.08000 0.18467 元大店頭基金 8.25000 8.20000 0.05000 0.60976 元大美元貨幣市場基金-美元 10.46900 10.46830 0.00070 0.00669 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.85110 9.82580 0.02530 0.25749 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.82700 32.74500 0.08200 0.25042 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.98360 42.60170 0.38190 0.89644 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.70450 16.81430 -0.10980 -0.65302 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 23.31760 22.98230 0.33530 1.45895 元大美國政府7至10年期債券基金 42.43190 42.26180 0.17010 0.40249 元大高科技基金 18.96000 18.91000 0.05000 0.26441 元大得利貨幣市場基金 16.32640 16.32610 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03290 12.03270 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666 元大富櫃50基金 12.79000 12.69000 0.10000 0.78802 元大華夏中小基金 7.42000 7.47000 -0.05000 -0.66934 元大新中國基金-人民幣 9.89000 9.99000 -0.10000 -1.00100 元大新中國基金-美元 9.26500 9.35100 -0.08600 -0.91969 元大新中國基金-新台幣 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 元大新主流基金 23.66000 23.51000 0.15000 0.63803 元大新東協平衡基金-美元 9.65800 9.65900 -0.00100 -0.01035 元大新東協平衡基金-新台幣 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.89610 10.85240 0.04370 0.40268 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.05450 10.01010 0.04440 0.44355 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.42700 11.34800 0.07900 0.69616 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.46010 9.39460 0.06550 0.69721 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.54290 10.53180 0.01110 0.10540 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.81370 9.80340 0.01030 0.10507 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.80900 10.77060 0.03840 0.35653 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.07000 10.03420 0.03580 0.35678 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.09070 10.07680 0.01390 0.13794 元大新興亞洲基金 11.21000 11.28000 -0.07000 -0.62057 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.78880 9.77010 0.01870 0.19140 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.18270 9.16520 0.01750 0.19094 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.15400 10.10930 0.04470 0.44217 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.53600 9.49390 0.04210 0.44344 元大萬泰貨幣市場基金 15.16450 15.16430 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.29000 36.18000 0.11000 0.30404 元大實質多重資產基金-人民幣 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991 元大實質多重資產基金-美元 8.25300 8.20400 0.04900 0.59727 元大實質多重資產基金-新台幣 8.79000 8.71000 0.08000 0.91848 元大滬深300單日反向1倍基金 12.20000 12.14000 0.06000 0.49423 元大滬深300單日正向2倍基金 18.41000 18.61000 -0.20000 -1.07469 元大摩臺基金 38.41000 38.22000 0.19000 0.49712 元大標普500基金 28.29000 28.00000 0.29000 1.03571 元大標普500單日反向1倍基金 12.06000 12.14000 -0.08000 -0.65898 元大標普500單日正向2倍基金 37.62000 37.07000 0.55000 1.48368 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.61000 20.53000 0.08000 0.38967 元大標智滬深300基金 18.60000 18.69000 -0.09000 -0.48154 元大歐洲50基金 25.87000 25.64000 0.23000 0.89704 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39440 9.35730 0.03710 0.39648 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29270 10.29250 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.46000 15.38000 0.08000 0.52016 日盛上選基金 34.48000 34.17000 0.31000 0.90723 日盛小而美基金 17.90000 17.71000 0.19000 1.07284 日盛中國內需動力基金 9.82000 9.94000 -0.12000 -1.20724 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36260 12.38150 -0.01890 -0.15265 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.89260 9.90770 -0.01510 -0.15241 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62350 12.64220 -0.01870 -0.14792 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09610 10.11110 -0.01500 -0.14835 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.43120 11.43200 -0.00080 -0.00700 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.12500 9.12570 -0.00070 -0.00767 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.80000 10.94000 -0.14000 -1.27971 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.26000 10.41000 -0.15000 -1.44092 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.70000 10.83000 -0.13000 -1.20037 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.78000 10.85000 -0.07000 -0.64516 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.61000 10.71000 -0.10000 -0.93371 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.78000 10.85000 -0.07000 -0.64516 日盛日盛基金 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 日盛目標收益組合基金(美元) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 日盛全球抗暖化基金 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.60290 10.59670 0.00620 0.05851 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.50070 9.49500 0.00570 0.06003 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.38490 10.36350 0.02140 0.20649 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.30570 9.28650 0.01920 0.20675 日盛全球智能車基金(美元) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52450 2.52560 -0.00110 -0.04355 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66430 1.66510 -0.00080 -0.04805 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39090 0.39110 -0.00020 -0.05114 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25820 0.25830 -0.00010 -0.03871 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.91100 12.89730 0.01370 0.10622 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.40180 8.39290 0.00890 0.10604 日盛亞洲機會基金 7.22000 7.28000 -0.06000 -0.82418 日盛首選基金 17.18000 17.03000 0.15000 0.88080 日盛高科技基金 17.99000 17.87000 0.12000 0.67152 日盛貨幣市場基金 14.83520 14.83500 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 39.21000 39.11000 0.10000 0.25569 日盛精選五虎基金 36.15000 36.00000 0.15000 0.41667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54650 13.54630 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.07000 30.83000 0.24000 0.77846 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.79000 10.91000 -0.12000 -1.09991 台新MSCI中國基金 20.71000 20.75000 -0.04000 -0.19277 台新大眾貨幣市場基金 14.22330 14.22310 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46360 10.47640 -0.01280 -0.12218 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55170 10.56040 -0.00870 -0.08238 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.22350 10.20620 0.01730 0.16950 台新中國通基金 44.62000 44.42000 0.20000 0.45025 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57510 0.58770 -0.01260 -2.14395 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.87600 18.22000 -0.34400 -1.88804 台新中國精選中小基金-美元 0.32020 0.32510 -0.00490 -1.50723 台新中國精選中小基金-新台幣 9.62000 9.75000 -0.13000 -1.33333 台新主流基金 23.96000 23.86000 0.10000 0.41911 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.83000 23.49000 0.34000 1.44742 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.77010 0.76090 0.00920 1.20909 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.95000 16.70000 0.25000 1.49701 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54670 0.54010 0.00660 1.22200 台新台灣中小基金 34.55000 34.24000 0.31000 0.90537 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.79280 10.60500 0.18780 1.77086 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.00540 9.84300 0.16240 1.64990 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.50000 9.32000 0.18000 1.93133 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.53520 11.34870 0.18650 1.64336 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.99000 10.79000 0.20000 1.85357 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.22140 10.16680 0.05460 0.53704 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.40810 11.34720 0.06090 0.53670 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 台新印度基金 15.33000 15.31000 0.02000 0.13063 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.74060 8.71080 0.02980 0.34210 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28610 0.28580 0.00030 0.10497 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.77110 12.72760 0.04350 0.34178 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41280 0.41240 0.00040 0.09699 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.56000 41.18000 0.38000 0.92278 台新真吉利貨幣市場基金 11.13040 11.13020 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 31.88780 31.77550 0.11230 0.35342 台新智慧生活基金-美元 10.90550 10.85680 0.04870 0.44857 台新智慧生活基金-新台幣 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.40150 8.39670 0.00480 0.05717 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.66940 8.64230 0.02710 0.31357 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.49400 9.48820 0.00580 0.06113 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.80720 9.77660 0.03060 0.31299 台新新興市場債券基金(A類型) 11.77880 11.73260 0.04620 0.39377 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37270 0.37220 0.00050 0.13434 台新新興市場債券基金(B類型) 8.39050 8.35770 0.03280 0.39245 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28010 0.27970 0.00040 0.14301 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.76000 5.75000 0.01000 0.17391 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.60000 22.49000 0.11000 0.48911 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.27960 10.26870 0.01090 0.10615 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.06160 10.04680 0.01480 0.14731 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.17490 10.14700 0.02790 0.27496 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.27940 10.26850 0.01090 0.10615 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.06140 10.04660 0.01480 0.14731 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.17490 10.14700 0.02790 0.27496 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.90430 42.50410 0.40020 0.94156 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 42.22540 41.82500 0.40040 0.95732 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.92550 39.86670 0.05880 0.14749 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.35500 11.35430 0.00070 0.00617 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18550 10.16840 0.01710 0.16817 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.24110 9.23550 0.00560 0.06064 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.85570 10.84910 0.00660 0.06083 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.84640 7.82970 0.01670 0.21329 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28680 9.26710 0.01970 0.21258 永豐中小基金 53.11000 52.72000 0.39000 0.73976 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79790 1.79720 0.00070 0.03895 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50330 2.50240 0.00090 0.03597 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.23860 8.22220 0.01640 0.19946 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12980 11.10750 0.02230 0.20077 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.81000 4.85000 -0.04000 -0.82474 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.75000 21.88000 -0.13000 -0.59415 永豐主流品牌基金 19.96000 19.74000 0.22000 1.11449 永豐永豐基金 32.58000 32.47000 0.11000 0.33877 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.30180 9.23500 0.06680 0.72334 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.78670 9.71640 0.07030 0.72352 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.21270 9.12700 0.08570 0.93897 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.69530 9.60510 0.09020 0.93908 永豐亞洲民生消費基金 12.30000 12.40000 -0.10000 -0.80645 永豐南非幣2021保本基金 14.12790 14.12320 0.00470 0.03328 永豐高科技基金 23.20000 23.10000 0.10000 0.43290 永豐貨幣市場基金 13.93930 13.93910 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12570 2.12500 0.00070 0.03294 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.62280 2.62210 0.00070 0.02670 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.84340 7.82800 0.01540 0.19673 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.98520 10.96370 0.02150 0.19610 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.25530 7.23070 0.02460 0.34022 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62730 11.58790 0.03940 0.34001 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.30000 19.30000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 54.09000 53.83000 0.26000 0.48300 永豐領航科技基金 37.64000 37.50000 0.14000 0.37333 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.31000 12.30000 0.01000 0.08130 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.88080 11.88000 0.00080 0.00673 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.82810 9.82780 0.00030 0.00305 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40230 10.40190 0.00040 0.00385 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.87720 9.87520 0.00200 0.02025 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.28680 10.28470 0.00210 0.02042 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.88510 9.88450 0.00060 0.00607 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58870 10.58810 0.00060 0.00567 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.89080 9.88850 0.00230 0.02326 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38280 10.38040 0.00240 0.02312 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.11000 11.23000 -0.12000 -1.06857 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.75000 9.85000 -0.10000 -1.01523 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.45000 10.57000 -0.12000 -1.13529 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.38000 15.58000 -0.20000 -1.28370 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.25000 20.51000 -0.26000 -1.26767 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.12000 20.41000 -0.29000 -1.42087 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06670 10.06470 0.00200 0.01987 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06670 10.06470 0.00200 0.01987 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02480 10.02310 0.00170 0.01696 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02480 10.02310 0.00170 0.01696 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.12770 10.11990 0.00780 0.07708 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.12760 10.11980 0.00780 0.07708 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.06660 10.06480 0.00180 0.01788 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.06660 10.06480 0.00180 0.01788 兆豐國際生命科學基金 15.74000 15.59000 0.15000 0.96216 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.51250 10.44870 0.06380 0.61060 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.73760 10.69060 0.04700 0.43964 兆豐國際全球基金 31.63000 31.49000 0.14000 0.44459 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.48080 10.48020 0.00060 0.00573 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22350 10.19770 0.02580 0.25300 兆豐國際國民基金 22.38000 22.28000 0.10000 0.44883 兆豐國際第一基金 13.45000 13.43000 0.02000 0.14892 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.77860 10.76560 0.01300 0.12075 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25600 8.24600 0.01000 0.12127 兆豐國際萬全基金 20.86000 20.85000 0.01000 0.04796 兆豐國際電子基金 26.39000 26.33000 0.06000 0.22788 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.14000 22.04000 0.10000 0.45372 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.64000 15.73000 -0.09000 -0.57216 兆豐國際豐台灣基金 34.80000 34.69000 0.11000 0.31709 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55560 12.55540 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.84720 10.83480 0.01240 0.11445 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.59390 10.58080 0.01310 0.12381 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.83370 10.81980 0.01390 0.12847 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.63510 10.62300 0.01210 0.11390 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.69130 10.67810 0.01320 0.12362 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.69970 10.68620 0.01350 0.12633 合庫台灣基金 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 合庫全球高收益債券基金A類型 11.76130 11.72860 0.03270 0.27881 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.74020 12.72320 0.01700 0.13361 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.36470 11.35000 0.01470 0.12952 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.14920 12.13370 0.01550 0.12774 合庫全球高收益債券基金B類型 8.21570 8.19280 0.02290 0.27951 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.51060 9.49820 0.01240 0.13055 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.19460 9.18270 0.01190 0.12959 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.92660 8.91430 0.01230 0.13798 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.35950 9.34750 0.01200 0.12838 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 合庫全球新興市場基金 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 合庫貨幣市場基金 10.17240 10.17230 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.02780 10.01340 0.01440 0.14381 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.30470 10.28960 0.01510 0.14675 合庫新興多重收益基金A類型 10.59430 10.56370 0.03060 0.28967 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.13960 12.12090 0.01870 0.15428 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.30240 15.27880 0.02360 0.15446 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.81800 8.80420 0.01380 0.15674 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.62940 9.61530 0.01410 0.14664 合庫新興多重收益基金B類型 7.99010 7.96700 0.02310 0.28995 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.78620 8.77280 0.01340 0.15274 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.66370 10.64490 0.01880 0.17661 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.50000 10.47000 0.03000 0.28653 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.93000 12.04000 -0.11000 -0.91362 安本標準兩岸價值基金 美元 11.72000 11.82000 -0.10000 -0.84602 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.14360 10.13390 0.00970 0.09572 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.14560 10.13650 0.00910 0.08977 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.14220 10.04670 0.09550 0.95056 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.10930 10.10390 0.00540 0.05344 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.14350 10.13390 0.00960 0.09473 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.14560 10.13650 0.00910 0.08977 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.14220 10.04670 0.09550 0.95056 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.10930 10.10390 0.00540 0.05344 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21170 11.21110 0.00060 0.00535 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.06010 10.08170 -0.02160 -0.21425 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03360 10.03000 0.00360 0.03589 安聯中國東協基金 15.98000 15.98000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金-美元 12.49000 12.67000 -0.18000 -1.42068 安聯中國策略基金-新臺幣 16.38000 16.58000 -0.20000 -1.20627 安聯中華新思路基金-人民幣 15.15000 15.38000 -0.23000 -1.49545 安聯中華新思路基金-美元 14.06000 14.31000 -0.25000 -1.74703 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.33000 13.53000 -0.20000 -1.47820 安聯台灣大壩基金 30.07000 29.89000 0.18000 0.60221 安聯台灣科技基金 50.74000 50.37000 0.37000 0.73456 安聯台灣貨幣市場基金 12.54660 12.54640 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 33.94000 33.73000 0.21000 0.62259 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.80050 10.77110 0.02940 0.27295 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.93500 15.88640 0.04860 0.30592 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92730 9.89700 0.03030 0.30615 安聯四季成長組合基金-美元 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.17000 12.07000 0.10000 0.82850 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.27130 13.23380 0.03750 0.28337 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.84760 10.81570 0.03190 0.29494 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.93200 12.89460 0.03740 0.29004 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62360 9.59640 0.02720 0.28344 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55620 9.53200 0.02420 0.25388 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10150 9.07520 0.02630 0.28980 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.26390 10.23470 0.02920 0.28530 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.30560 10.27580 0.02980 0.29000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.64000 11.58000 0.06000 0.51813 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.53780 12.51260 0.02520 0.20140 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37690 11.35670 0.02020 0.17787 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.99010 10.96780 0.02230 0.20332 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.66690 8.64940 0.01750 0.20233 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.52740 8.51230 0.01510 0.17739 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.21170 8.19500 0.01670 0.20378 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.29510 10.27580 0.01930 0.18782 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.20670 10.18590 0.02080 0.20420 安聯全球人口趨勢基金 12.73000 12.62000 0.11000 0.87163 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.31000 9.21000 0.10000 1.08578 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.36000 34.89000 0.47000 1.34709 安聯全球油礦金趨勢基金 8.23000 8.18000 0.05000 0.61125 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.50080 12.47500 0.02580 0.20681 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.58400 10.56210 0.02190 0.20735 安聯全球新興市場基金 17.75000 17.77000 -0.02000 -0.11255 安聯全球農金趨勢基金 9.35000 9.20000 0.15000 1.63043 安聯全球綠能趨勢基金 9.48000 9.43000 0.05000 0.53022 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.99000 10.94000 0.05000 0.45704 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.79000 9.75000 0.04000 0.41026 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 安聯亞洲動態策略基金 22.73000 22.72000 0.01000 0.04401 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.08000 10.07530 0.00470 0.04665 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.09250 10.08740 0.00510 0.05056 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07940 10.07510 0.00430 0.04268 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.09500 10.08990 0.00510 0.05055 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.08300 10.07850 0.00450 0.04465 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04890 10.04350 0.00540 0.05377 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04890 10.04360 0.00530 0.05277 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04890 10.04350 0.00540 0.05377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55600 10.55460 0.00140 0.01326 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.09030 10.08900 0.00130 0.01289 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.93300 90.83810 0.09490 0.10447 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.41480 13.40500 0.00980 0.07311 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.73950 68.66970 0.06980 0.10165 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.01370 10.00630 0.00740 0.07395 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74070 2.73830 0.00240 0.08765 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95650 10.93900 0.01750 0.15998 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28080 2.27730 0.00350 0.15369 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85420 8.83910 0.01510 0.17083 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.52160 10.47930 0.04230 0.40365 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.44680 10.43060 0.01620 0.15531 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.79470 10.77990 0.01480 0.13729 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.40590 10.38970 0.01620 0.15592 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.45130 10.43580 0.01550 0.14853 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.42000 10.37810 0.04190 0.40373 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31830 10.30270 0.01560 0.15142 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.58500 10.57120 0.01380 0.13054 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.30230 10.28660 0.01570 0.15263 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.36070 10.34540 0.01530 0.14789 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29760 10.29820 -0.00060 -0.00583 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.36380 10.32210 0.04170 0.40399 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28750 10.28820 -0.00070 -0.00680 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.24670 10.24650 0.00020 0.00195 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30650 10.30670 -0.00020 -0.00194 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.31340 10.27340 0.04000 0.38936 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28740 10.28800 -0.00060 -0.00583 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.24630 10.24590 0.00040 0.00390 宏利台灣動力基金A類型 30.27000 30.02000 0.25000 0.83278 宏利台灣動力基金I類型 30.27000 30.02000 0.25000 0.83278 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.17620 10.14240 0.03380 0.33325 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.07350 10.01510 0.05840 0.58312 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.68860 7.66300 0.02560 0.33407 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.67610 7.63770 0.03840 0.50277 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.77000 11.65000 0.12000 1.03004 宏利全球債券組合基金 13.80180 13.76720 0.03460 0.25132 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.98700 2.98420 0.00280 0.09383 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.42360 12.40200 0.02160 0.17417 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.94080 8.92490 0.01590 0.17815 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54610 2.54000 0.00610 0.24016 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.50300 11.46260 0.04040 0.35245 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.47140 3.48090 -0.00950 -0.27292 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55730 0.55870 -0.00140 -0.25058 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.73000 15.75000 -0.02000 -0.12698 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.37110 12.36010 0.01100 0.08900 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.94870 10.94080 0.00790 0.07221 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.51820 10.49900 0.01920 0.18287 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.79380 8.78770 0.00610 0.06942 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42830 8.42230 0.00600 0.07124 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.29870 8.28500 0.01370 0.16536 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.23470 8.22890 0.00580 0.07048 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03580 3.02970 0.00610 0.20134 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43910 0.43830 0.00080 0.18252 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.23340 13.19770 0.03570 0.27050 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00130 0.99950 0.00180 0.18009 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60430 7.58400 0.02030 0.26767 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11000 2.10630 0.00370 0.17566 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30470 0.30420 0.00050 0.16437 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26100 9.23680 0.02420 0.26200 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33640 0.33590 0.00050 0.14885 宏利萬利貨幣市場基金 13.68700 13.68690 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.54000 2.56000 -0.02000 -0.78125 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.47000 11.54000 -0.07000 -0.60659 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.87000 25.70000 0.17000 0.66148 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.87000 25.70000 0.17000 0.66148 宏利澳幣保本基金 12.65560 12.65350 0.00210 0.01660 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.29000 11.21000 0.08000 0.71365 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.49940 10.49950 -0.00010 -0.00095 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.71740 9.71380 0.00360 0.03706 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.22980 9.20330 0.02650 0.28794 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.63050 11.59710 0.03340 0.28800 貝萊德亞美利加收益基金 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 貝萊德新台幣基金 12.96960 12.96950 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.16000 26.97000 0.19000 0.70449 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48140 11.47570 0.00570 0.04967 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15500 10.13370 0.02130 0.21019 保德信大中華基金-人民幣 10.29000 10.40000 -0.11000 -1.05769 保德信大中華基金-美元 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212 保德信大中華基金-新台幣 30.47000 30.73000 -0.26000 -0.84608 保德信中小型股基金 46.11000 45.85000 0.26000 0.56707 保德信中國中小基金-人民幣 8.85000 8.97000 -0.12000 -1.33779 保德信中國中小基金-美元 8.52000 8.64000 -0.12000 -1.38889 保德信中國中小基金-新臺幣 8.30000 8.39000 -0.09000 -1.07271 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.03560 10.07740 -0.04180 -0.41479 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.11820 10.15400 -0.03580 -0.35257 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.15500 10.19720 -0.04220 -0.41384 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.23760 11.28430 -0.04670 -0.41385 保德信中國品牌基金-人民幣 10.50000 10.64000 -0.14000 -1.31579 保德信中國品牌基金-美元 10.45000 10.59000 -0.14000 -1.32200 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.27000 11.42000 -0.15000 -1.31349 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.76000 28.55000 0.21000 0.73555 保德信全球消費商機基金 19.63000 19.43000 0.20000 1.02934 保德信全球基礎建設基金 14.04000 13.87000 0.17000 1.22567 保德信全球資源基金 7.53000 7.51000 0.02000 0.26631 保德信全球醫療生化基金-美元 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.22000 34.01000 0.21000 0.61747 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.56550 10.55310 0.01240 0.11750 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.93590 10.92300 0.01290 0.11810 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.63860 10.59940 0.03920 0.36983 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.00960 10.96910 0.04050 0.36922 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77000 9.73050 0.03950 0.40594 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.92490 10.88010 0.04480 0.41176 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.36430 9.30250 0.06180 0.66434 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.45330 10.38430 0.06900 0.66446 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.26410 8.23320 0.03090 0.37531 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.36720 11.32470 0.04250 0.37529 保德信亞太基金 21.04000 21.13000 -0.09000 -0.42593 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.79050 8.76900 0.02150 0.24518 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.13710 12.10740 0.02970 0.24530 保德信店頭市場基金 33.96000 33.67000 0.29000 0.86130 保德信拉丁美洲基金 7.61000 7.48000 0.13000 1.73797 保德信金平衡基金 30.07000 29.97000 0.10000 0.33367 保德信金滿意基金 42.25000 41.93000 0.32000 0.76318 保德信科技島基金 26.23000 25.99000 0.24000 0.92343 保德信高成長基金 93.52000 93.03000 0.49000 0.52671 保德信貨幣市場基金 15.83800 15.83780 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.81500 10.75010 0.06490 0.60372 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 11.09850 11.00420 0.09430 0.85695 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.14310 11.08770 0.05540 0.49965 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.70720 10.62720 0.08000 0.75279 保德信新世紀基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.25200 8.22930 0.02270 0.27584 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37010 10.34310 0.02700 0.26104 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.70470 11.67240 0.03230 0.27672 保德信新興趨勢組合基金 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 保德信瑞騰基金 15.64810 15.64770 0.00040 0.00256 保德信歐洲組合基金 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.97420 10.03960 -0.06540 -0.65142 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.54540 10.53510 0.01030 0.09777 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.92730 9.95810 -0.03080 -0.30930 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.23960 10.21570 0.02390 0.23395 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00370 10.10540 -0.10170 -1.00639 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.52920 10.52040 0.00880 0.08365 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93840 10.00900 -0.07060 -0.70537 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.32200 10.31240 0.00960 0.09309 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.62090 10.59640 0.02450 0.23121 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.35850 10.47160 -0.11310 -1.08006 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76010 10.74790 0.01220 0.11351 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.30380 10.39200 -0.08820 -0.84873 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.64200 10.62960 0.01240 0.11666 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18840 10.30340 -0.11500 -1.11614 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74720 10.73520 0.01200 0.11178 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.10220 10.18670 -0.08450 -0.82951 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.50830 10.49740 0.01090 0.10384 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46200 10.44590 0.01610 0.15413 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21020 10.19500 0.01520 0.14909 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.39730 10.50820 -0.11090 -1.05537 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.78070 10.76620 0.01450 0.13468 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.49040 10.66180 -0.17140 -1.60761 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.15800 11.14610 0.01190 0.10676 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.40490 10.49140 -0.08650 -0.82448 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.71690 10.70300 0.01390 0.12987 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.55010 10.53610 0.01400 0.13288 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.60270 10.58990 0.01280 0.12087 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.65970 10.62020 0.03950 0.37193 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.41230 10.52120 -0.10890 -1.03505 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.44200 10.42630 0.01570 0.15058 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.47490 10.65240 -0.17750 -1.66629 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.65380 10.64250 0.01130 0.10618 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25880 10.34320 -0.08440 -0.81600 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.35680 10.34120 0.01560 0.15085 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97840 1.98610 -0.00770 -0.38769 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83790 2.83640 0.00150 0.05288 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29610 0.29750 -0.00140 -0.47059 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46030 0.46040 -0.00010 -0.02172 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42250 8.45330 -0.03080 -0.36435 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.32850 12.31890 0.00960 0.07793 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.72600 9.75340 -0.02740 -0.28093 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.37130 12.36030 0.01100 0.08899 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75890 8.78940 -0.03050 -0.34701 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19340 11.19090 0.00250 0.02234 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.94380 10.93060 0.01320 0.12076 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.76420 10.73910 0.02510 0.23373 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.17000 19.04000 0.13000 0.68277 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4432.93000 4403.56000 29.37000 0.66696 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.29910 10.37170 -0.07260 -0.69998 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.19980 11.19560 0.00420 0.03751 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21080 10.24700 -0.03620 -0.35327 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.93480 9.99920 -0.06440 -0.64405 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.56310 10.55190 0.01120 0.10614 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95550 9.98320 -0.02770 -0.27747 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33190 10.31200 0.01990 0.19298 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.53120 10.56010 -0.02890 -0.27367 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19070 6.20350 -0.01280 -0.20634 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.34590 11.30250 0.04340 0.38399 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.83770 10.81340 0.02430 0.22472 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.84640 11.84470 0.00170 0.01435 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.04650 11.04410 0.00240 0.02173 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.34060 9.31970 0.02090 0.22426 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.65880 9.65730 0.00150 0.01553 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.53150 9.52940 0.00210 0.02204 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.72510 10.70110 0.02400 0.22428 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.19180 11.19010 0.00170 0.01519 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.17220 11.16980 0.00240 0.02149 柏瑞五國金勢力建設基金 7.40000 7.40000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 12.89000 12.84000 0.05000 0.38941 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69810 13.69800 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.97000 16.83000 0.14000 0.83185 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.40630 14.36520 0.04110 0.28611 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.73030 12.71270 0.01760 0.13844 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.32370 13.30680 0.01690 0.12700 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.67430 8.64950 0.02480 0.28672 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.84330 6.82380 0.01950 0.28576 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75840 8.74620 0.01220 0.13949 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.52170 8.51400 0.00770 0.09044 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.85500 10.84120 0.01380 0.12729 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.47480 8.46620 0.00860 0.10158 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.91910 12.90130 0.01780 0.13797 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.47850 12.44300 0.03550 0.28530 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.16700 13.15510 0.01190 0.09046 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.12900 12.11360 0.01540 0.12713 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.06850 9.04270 0.02580 0.28531 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78960 9.77610 0.01350 0.13809 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.73800 9.72920 0.00880 0.09045 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65080 9.63860 0.01220 0.12657 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.51170 9.50200 0.00970 0.10208 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.76320 10.72970 0.03350 0.31222 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.68030 10.66220 0.01810 0.16976 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.51450 10.49920 0.01530 0.14573 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.56900 10.55510 0.01390 0.13169 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.92850 9.89770 0.03080 0.31118 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.62560 9.60930 0.01630 0.16963 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.61560 10.60620 0.00940 0.08863 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.68280 9.66870 0.01410 0.14583 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.73980 9.72690 0.01290 0.13262 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.74310 10.70970 0.03340 0.31187 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.68060 10.66250 0.01810 0.16975 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.51480 10.49950 0.01530 0.14572 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.56990 10.55600 0.01390 0.13168 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.92840 9.89750 0.03090 0.31220 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.62570 9.60940 0.01630 0.16963 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.79540 10.78590 0.00950 0.08808 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.68270 9.66860 0.01410 0.14583 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.74010 9.72720 0.01290 0.13262 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.49340 11.46860 0.02480 0.21624 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.90030 12.88590 0.01440 0.11175 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.19340 12.18310 0.01030 0.08454 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.15500 9.13520 0.01980 0.21674 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.84650 9.83550 0.01100 0.11184 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.77420 9.76590 0.00830 0.08499 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.18400 11.15980 0.02420 0.21685 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.01220 11.99880 0.01340 0.11168 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.77990 11.76990 0.01000 0.08496 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.15520 9.13550 0.01970 0.21564 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.84700 9.83610 0.01090 0.11082 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.77460 9.76630 0.00830 0.08499 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.64000 14.69000 -0.05000 -0.34037 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.54000 11.58000 -0.04000 -0.34542 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000 柏瑞拉丁美洲基金 10.73000 10.57000 0.16000 1.51372 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.14280 12.10500 0.03780 0.31227 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.33000 10.31280 0.01720 0.16678 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.73460 7.71050 0.02410 0.31256 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.23850 10.22150 0.01700 0.16632 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.78000 10.74000 0.04000 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12.08540 12.06400 0.02140 0.17739 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.76620 10.73520 0.03100 0.28877 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.14010 11.12240 0.01770 0.15914 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.98340 9.95470 0.02870 0.28831 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.56890 9.54140 0.02750 0.28822 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25990 10.24160 0.01830 0.17868 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.76020 9.74480 0.01540 0.15803 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.35000 19.23000 0.12000 0.62402 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.27000 18.12000 0.15000 0.82781 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.42830 13.39850 0.02980 0.22241 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.52430 10.48990 0.03440 0.32793 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.56300 11.53780 0.02520 0.21841 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.43500 12.42060 0.01440 0.11594 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.06150 11.04000 0.02150 0.19475 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.14740 9.11750 0.02990 0.32794 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.70600 9.68480 0.02120 0.21890 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.52380 9.51280 0.01100 0.11563 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.65910 9.64030 0.01880 0.19501 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.28390 9.25360 0.03030 0.32744 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.50440 9.48360 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2.30420 2.30490 -0.00070 -0.03037 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.33010 0.33010 0.00000 0.00000 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.16610 10.13950 0.02660 0.26234 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.17860 8.19180 -0.01320 -0.16114 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.38450 2.39540 -0.01090 -0.45504 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34400 0.34540 -0.00140 -0.40533 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.74050 10.75790 -0.01740 -0.16174 國泰中國新興債券基金-美元 0.34170 0.34180 -0.00010 -0.02926 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.46190 10.43860 0.02330 0.22321 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.25460 4.31890 -0.06430 -1.48881 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61270 0.62170 -0.00900 -1.44764 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.23000 19.46000 -0.23000 -1.18191 國泰中港台基金-人民幣 3.18540 3.23130 -0.04590 -1.42048 國泰中港台基金-美元 0.46440 0.47090 -0.00650 -1.38034 國泰中港台基金-新台幣 14.41000 14.57000 -0.16000 -1.09815 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.13280 10.16170 -0.02890 -0.28440 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21950 10.21230 0.00720 0.07050 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.29280 10.25970 0.03310 0.32262 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.93000 26.84000 0.09000 0.33532 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.30000 12.36000 -0.06000 -0.48544 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.08000 32.83000 0.25000 0.76150 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35330 0.35300 0.00030 0.08499 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33320 0.33290 0.00030 0.09012 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33410 0.33380 0.00030 0.08987 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.00880 10.97130 0.03750 0.34180 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.38920 10.35380 0.03540 0.34190 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.42430 10.38880 0.03550 0.34171 國泰台灣貨幣市場基金 12.45790 12.45780 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42520 0.42380 0.00140 0.33034 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37600 0.37480 0.00120 0.32017 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45370 0.45220 0.00150 0.33171 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54680 0.54770 -0.00090 -0.16432 國泰全球高股息基金-人民幣 2.56510 2.55270 0.01240 0.48576 國泰全球高股息基金-美元 0.37290 0.37090 0.00200 0.53923 國泰全球高股息基金-新台幣 11.62000 11.53000 0.09000 0.78057 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53310 0.53300 0.00010 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國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.75000 29.46000 0.29000 0.98439 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.28000 12.36000 -0.08000 -0.64725 國泰美國費城半導體基金 14.43000 14.44000 -0.01000 -0.06925 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.82960 44.40770 0.42190 0.95006 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.09260 17.20990 -0.11730 -0.68158 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.84480 23.46620 0.37860 1.61338 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.34940 44.98660 0.36280 0.80646 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.62330 45.40420 0.21910 0.48255 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.62970 43.46500 0.16470 0.37893 國泰紐幣2021保本基金 12.81700 12.80590 0.01110 0.08668 國泰紐幣八年期保本基金 13.18820 13.17600 0.01220 0.09259 國泰紐幣保本基金 12.74140 12.74000 0.00140 0.01099 國泰國泰基金-新台幣A 22.68000 22.55000 0.13000 0.57650 國泰國泰基金-新台幣I 22.68000 22.55000 0.13000 0.57650 國泰富時中國A50基金 22.33000 22.39000 -0.06000 -0.26798 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.58260 47.18600 0.39660 0.84050 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34740 0.34670 0.00070 0.20190 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50390 0.50540 -0.00150 -0.29679 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.62230 42.60240 0.01990 0.04671 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.41000 21.59000 -0.18000 -0.83372 國泰新興市場基金-美元 0.40270 0.40600 -0.00330 -0.81281 國泰新興市場基金-新台幣 12.53000 12.60000 -0.07000 -0.55556 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44400 2.43940 0.00460 0.18857 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50730 1.50440 0.00290 0.19277 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36620 0.36530 0.00090 0.24637 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22810 0.22760 0.00050 0.21968 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35660 0.35640 0.00020 0.05612 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.10190 11.06560 0.03630 0.32804 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.71770 6.69570 0.02200 0.32857 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.02860 44.61830 0.41030 0.91958 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.48990 45.15020 0.33970 0.75238 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.00140 42.80440 0.19700 0.46023 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.17000 13.25000 -0.08000 -0.60377 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.76000 36.31000 0.45000 1.23933 國泰標普北美科技ETF基金 23.63000 23.40000 0.23000 0.98291 國泰歐洲精選基金-美元 0.35720 0.35400 0.00320 0.90395 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.57000 10.45000 0.12000 1.14833 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.90990 39.90770 0.00220 0.00551 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.95000 22.79000 0.16000 0.70206 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.50000 20.50000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.88000 17.72000 0.16000 0.90293 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41630 0.41540 0.00090 0.21666 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.57130 12.53100 0.04030 0.32160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56190 10.56070 0.00120 0.01136 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.45140 10.44920 0.00220 0.02105 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.59540 10.56670 0.02870 0.27161 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24260 10.24150 0.00110 0.01074 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.17010 10.16800 0.00210 0.02065 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.24580 10.21800 0.02780 0.27207 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.15870 10.15190 0.00680 0.06698 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.94990 9.93950 0.01040 0.10463 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.11470 10.10430 0.01040 0.10293 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.96110 9.92590 0.03520 0.35463 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.15860 10.15180 0.00680 0.06698 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.94510 9.93470 0.01040 0.10468 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.11460 10.10420 0.01040 0.10293 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.96110 9.92590 0.03520 0.35463 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42880 11.42810 0.00070 0.00613 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09080 10.08710 0.00370 0.03668 第一金大中華基金 26.16000 26.05000 0.11000 0.42226 第一金小型精選基金 32.30000 32.17000 0.13000 0.40410 第一金中國世紀基金-人民幣 13.57000 13.83000 -0.26000 -1.87997 第一金中國世紀基金-美元 8.46490 8.62500 -0.16010 -1.85623 第一金中國世紀基金-美元-N 8.46530 8.62530 -0.16000 -1.85501 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.05000 10.21000 -0.16000 -1.56709 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.04000 10.21000 -0.17000 -1.66503 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76430 9.76590 -0.00160 -0.01638 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37420 8.35560 0.01860 0.22261 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.30060 11.30220 -0.00160 -0.01416 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.86240 9.84050 0.02190 0.22255 第一金中概平衡基金 26.82000 26.67000 0.15000 0.56243 第一金台灣貨幣市場基金 15.32130 15.32100 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.64200 178.63900 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.28010 16.16200 0.11810 0.73073 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.27920 16.16180 0.11740 0.72640 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.78000 15.63000 0.15000 0.95969 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.79000 15.64000 0.15000 0.95908 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.98590 10.91490 0.07100 0.65049 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.98400 10.91300 0.07100 0.65060 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.07000 10.97000 0.10000 0.91158 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.07000 10.97000 0.10000 0.91158 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.47300 10.44490 0.02810 0.26903 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.47290 10.44490 0.02800 0.26807 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.96470 14.02480 -0.06010 -0.42853 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.98350 14.04380 -0.06030 -0.42937 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.95100 9.89770 0.05330 0.53851 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.94680 9.89360 0.05320 0.53772 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.59010 9.52870 0.06140 0.64437 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.61490 9.55340 0.06150 0.64375 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.83630 10.77830 0.05800 0.53812 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.47850 10.41140 0.06710 0.64449 第一金全球大趨勢基金 25.76000 25.59000 0.17000 0.66432 第一金全球不動產證券化基金A 9.53110 9.36790 0.16320 1.74212 第一金全球不動產證券化基金B 6.57970 6.46700 0.11270 1.74269 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.27110 10.15750 0.11360 1.11839 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.27160 10.15780 0.11380 1.12032 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.82000 9.70000 0.12000 1.23711 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.82000 9.70000 0.12000 1.23711 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.16390 11.04020 0.12370 1.12045 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.16610 11.04200 0.12410 1.12389 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.67000 10.55000 0.12000 1.13744 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63310 8.57590 0.05720 0.66699 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.58570 10.51550 0.07020 0.66759 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.31450 9.30890 0.00560 0.06016 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.31290 9.30720 0.00570 0.06124 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.75460 7.74900 0.00560 0.07227 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74870 7.74310 0.00560 0.07232 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.54210 8.52670 0.01540 0.18061 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.54280 8.52740 0.01540 0.18059 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.62650 11.61940 0.00710 0.06110 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.62720 11.62010 0.00710 0.06110 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.28170 10.27420 0.00750 0.07300 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.28250 10.27510 0.00740 0.07202 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.10100 15.07370 0.02730 0.18111 第一金亞洲科技基金 18.03000 18.30000 -0.27000 -1.47541 第一金亞洲新興市場基金 13.67000 13.65000 0.02000 0.14652 第一金店頭市場基金 8.07000 8.01000 0.06000 0.74906 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.01430 10.01660 -0.00230 -0.02296 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.01430 10.01650 -0.00220 -0.02196 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.02370 10.00080 0.02290 0.22898 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.02370 10.00080 0.02290 0.22898 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.01430 10.01650 -0.00220 -0.02196 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.01540 10.01750 -0.00210 -0.02096 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.01430 10.01660 -0.00230 -0.02296 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.02370 10.00080 0.02290 0.22898 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.02480 10.00170 0.02310 0.23096 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.02370 10.00080 0.02290 0.22898 第一金創新趨勢基金 21.51000 21.44000 0.07000 0.32649 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.23900 42.89330 0.34570 0.80595 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.17740 42.88580 0.29160 0.67995 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 43.16730 42.77450 0.39280 0.91830 第一金電子基金 32.94000 32.77000 0.17000 0.51877 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.72000 18.66000 0.06000 0.32154 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.41000 20.20000 0.21000 1.03960 統一大中華中小基金(人民幣) 7.87000 8.01000 -0.14000 -1.74782 統一大中華中小基金(美元) 7.19000 7.32000 -0.13000 -1.77596 統一大中華中小基金(新台幣) 10.72000 10.88000 -0.16000 -1.47059 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 統一大東協高股息基金(美元) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 統一大滿貫基金-A類型 33.60000 33.30000 0.30000 0.90090 統一大滿貫基金-I類型 33.60000 33.30000 0.30000 0.90090 統一大龍印基金 14.86000 14.94000 -0.08000 -0.53548 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.46000 9.59000 -0.13000 -1.35558 統一大龍騰中國基金(美元) 8.65000 8.78000 -0.13000 -1.48064 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671 統一中小基金 23.20000 23.04000 0.16000 0.69444 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.92190 9.92830 -0.00640 -0.06446 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.21470 9.22850 -0.01380 -0.14954 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.96630 8.96100 0.00530 0.05915 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.36950 12.37750 -0.00800 -0.06463 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.43780 11.45500 -0.01720 -0.15015 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.09320 11.08670 0.00650 0.05863 統一台灣動力基金 17.61000 17.55000 0.06000 0.34188 統一全天候基金-A類型 105.38000 104.78000 0.60000 0.57263 統一全天候基金-I類型 105.94000 105.33000 0.61000 0.57913 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.27270 8.24090 0.03180 0.38588 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.97100 7.94710 0.02390 0.30074 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.02380 7.97970 0.04410 0.55265 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.88500 8.85070 0.03430 0.38754 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.56890 8.54310 0.02580 0.30200 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.61830 8.57090 0.04740 0.55303 統一全球債券組合基金 12.45870 12.43250 0.02620 0.21074 統一全球新科技基金(人民幣) 15.71000 15.69000 0.02000 0.12747 統一全球新科技基金(美元) 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780 統一全球新科技基金(新台幣) 14.28000 14.23000 0.05000 0.35137 統一亞太基金 25.17000 25.36000 -0.19000 -0.74921 統一亞洲大金磚基金 12.62000 12.68000 -0.06000 -0.47319 統一奔騰基金 56.71000 56.33000 0.38000 0.67460 統一強棒貨幣市場基金 16.73170 16.73140 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 11.00000 11.23000 -0.23000 -2.04809 統一強漢基金(美元) 9.90000 10.11000 -0.21000 -2.07715 統一強漢基金(新台幣) 26.26000 26.76000 -0.50000 -1.86846 統一統信基金 29.47000 29.31000 0.16000 0.54589 統一黑馬基金 57.56000 57.21000 0.35000 0.61178 統一新亞洲科技能源基金 16.33000 16.39000 -0.06000 -0.36608 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.14910 8.12450 0.02460 0.30279 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.79640 10.76370 0.03270 0.30380 統一經建基金 44.65000 44.38000 0.27000 0.60838 統一龍馬基金 65.06000 64.56000 0.50000 0.77447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.01000 18.87000 0.14000 0.74192 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.32000 45.09000 0.23000 0.51009 野村中國機會基金 14.55000 14.72000 -0.17000 -1.15489 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42620 10.41610 0.01010 0.09697 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.40270 10.39310 0.00960 0.09237 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.46000 10.42400 0.03600 0.34536 野村巴西基金 7.01000 6.87000 0.14000 2.03785 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 野村台灣高股息基金 25.11000 24.81000 0.30000 1.20919 野村台灣運籌基金 35.99000 35.73000 0.26000 0.72768 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.92000 9.91420 0.00580 0.05850 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.84520 9.84170 0.00350 0.03556 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.88470 9.87630 0.00840 0.08505 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.45440 10.44730 0.00710 0.06796 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27350 10.26980 0.00370 0.03603 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.06550 10.05700 0.00850 0.08452 野村平衡基金 19.33000 19.23000 0.10000 0.52002 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.04000 9.88000 0.16000 1.61943 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.31000 10.16000 0.15000 1.47638 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.88000 14.65000 0.23000 1.56997 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.22000 12.05000 0.17000 1.41079 野村全球生技醫療基金 17.34000 17.12000 0.22000 1.28505 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.23090 10.21870 0.01220 0.11939 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.22320 10.21090 0.01230 0.12046 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.14490 10.11760 0.02730 0.26983 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.47470 10.46190 0.01280 0.12235 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.43330 10.42070 0.01260 0.12091 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.35700 10.32900 0.02800 0.27108 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.14600 10.11870 0.02730 0.26980 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.79040 10.77740 0.01300 0.12062 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.70890 10.69610 0.01280 0.11967 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.63330 10.60460 0.02870 0.27064 野村全球品牌基金 30.07000 29.77000 0.30000 1.00773 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.83000 10.74000 0.09000 0.83799 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.19000 13.09000 0.10000 0.76394 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 20.00000 19.84000 0.16000 0.80645 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.41000 12.34000 0.07000 0.56726 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.93880 10.92170 0.01710 0.15657 野村全球短期收益基金-美元計價 10.97060 10.96270 0.00790 0.07206 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.75060 10.73520 0.01540 0.14345 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.76320 8.74450 0.01870 0.21385 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.56450 8.54570 0.01880 0.21999 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.15320 8.12510 0.02810 0.34584 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.10310 11.07950 0.02360 0.21301 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.57010 10.54690 0.02320 0.21997 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.15440 10.11970 0.03470 0.34290 野村成長基金 30.12000 29.91000 0.21000 0.70211 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.57650 8.59850 -0.02200 -0.25586 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.58680 8.60930 -0.02250 -0.26135 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.82080 8.82780 -0.00700 -0.07929 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.78110 9.80620 -0.02510 -0.25596 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.64550 9.67080 -0.02530 -0.26161 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.89480 9.90260 -0.00780 -0.07877 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.46000 13.53000 -0.07000 -0.51737 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.33930 10.32010 0.01920 0.18604 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.26730 10.24650 0.02080 0.20300 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.18190 10.14500 0.03690 0.36373 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.76180 9.74270 0.01910 0.19604 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.78350 9.76350 0.02000 0.20484 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.91130 9.87510 0.03620 0.36658 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.18270 10.14570 0.03700 0.36469 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86360 10.84410 0.01950 0.17982 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.73670 10.71490 0.02180 0.20346 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.87820 10.83850 0.03970 0.36629 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.24960 10.24230 0.00730 0.07127 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.24830 10.24190 0.00640 0.06249 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.19570 10.17800 0.01770 0.17390 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.67900 8.66400 0.01500 0.17313 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.30030 9.29370 0.00660 0.07102 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.16430 9.15890 0.00540 0.05896 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.19570 10.17800 0.01770 0.17390 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.96970 13.94560 0.02410 0.17281 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.08580 13.07640 0.00940 0.07189 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.59650 10.59030 0.00620 0.05854 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.56950 10.56190 0.00760 0.07196 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.54800 10.54140 0.00660 0.06261 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.56020 10.54700 0.01320 0.12515 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76210 10.75430 0.00780 0.07253 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72220 10.71550 0.00670 0.06253 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70340 10.69000 0.01340 0.12535 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.67680 10.66800 0.00880 0.08249 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.62760 10.62000 0.00760 0.07156 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.76900 10.73500 0.03400 0.31672 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.26610 10.24970 0.01640 0.16000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.97530 9.97220 0.00310 0.03109 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.59660 9.59160 0.00500 0.05213 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.09380 9.07940 0.01440 0.15860 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.49920 11.48100 0.01820 0.15852 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.40120 10.35930 0.04190 0.40447 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.53120 11.49370 0.03750 0.32627 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.95220 10.91740 0.03480 0.31876 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73620 10.69290 0.04330 0.40494 野村泰國基金 45.49000 45.12000 0.37000 0.82004 野村高科技基金 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.66730 10.62550 0.04180 0.39339 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.31570 10.29360 0.02210 0.21470 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.87960 10.86880 0.01080 0.09937 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.70680 9.68560 0.02120 0.21888 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.70270 9.66490 0.03780 0.39111 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.88530 9.88070 0.00460 0.04656 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.28120 12.25500 0.02620 0.21379 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.20740 14.20420 0.00320 0.02253 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.16960 11.14520 0.02440 0.21893 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.17300 11.12950 0.04350 0.39085 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.56170 11.55620 0.00550 0.04759 野村貨幣市場基金 16.33670 16.33640 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.86000 15.84000 0.02000 0.12626 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.37780 10.36580 0.01200 0.11577 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.27120 10.27100 0.00020 0.00195 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40950 10.38340 0.02610 0.25136 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.38650 10.38400 0.00250 0.02408 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.33670 10.33520 0.00150 0.01451 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.33710 10.33180 0.00530 0.05130 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.69810 10.69550 0.00260 0.02431 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.61630 10.61440 0.00190 0.01790 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.66580 10.66030 0.00550 0.05159 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.25560 10.24110 0.01450 0.14159 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.26100 10.24750 0.01350 0.13174 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.16940 10.14530 0.02410 0.23755 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.78200 10.76630 0.01570 0.14583 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.73940 10.72530 0.01410 0.13146 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.64900 10.62390 0.02510 0.23626 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.65040 10.62700 0.02340 0.22019 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.04730 8.02960 0.01770 0.22043 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.38520 12.35800 0.02720 0.22010 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.40900 10.40110 0.00790 0.07595 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.55470 10.55070 0.00400 0.03791 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37240 10.36470 0.00770 0.07429 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.46710 10.43320 0.03390 0.32492 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.40610 10.40340 0.00270 0.02595 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.40930 10.40150 0.00780 0.07499 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.55500 10.55130 0.00370 0.03507 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37300 10.36530 0.00770 0.07429 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.47100 10.43680 0.03420 0.32769 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.40500 10.40360 0.00140 0.01346 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.45230 10.44150 0.01080 0.10343 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.59630 10.59040 0.00590 0.05571 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41500 10.40440 0.01060 0.10188 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.51040 10.47350 0.03690 0.35232 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44910 10.44550 0.00360 0.03446 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.45230 10.44150 0.01080 0.10343 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.59640 10.59050 0.00590 0.05571 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41960 10.40600 0.01360 0.13069 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.52600 10.48890 0.03710 0.35371 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44970 10.44620 0.00350 0.03351 野村精選貨幣市場基金 12.11300 12.11280 0.00020 0.00165 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.04000 11.92000 0.12000 1.00671 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.23000 11.11000 0.12000 1.08011 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.64000 10.52000 0.12000 1.14068 野村歐洲高股息基金季配型 7.96000 7.87000 0.09000 1.14358 野村歐洲高股息基金累積型 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762 野村積極成長基金 12.76000 12.67000 0.09000 0.71034 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 35.83000 35.58000 0.25000 0.70264 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.70140 10.68680 0.01460 0.13662 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60320 8.59740 0.00580 0.06746 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.92900 7.92410 0.00490 0.06184 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.77670 7.76620 0.01050 0.13520 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.28560 12.27710 0.00850 0.06923 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.99290 10.98600 0.00690 0.06281 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.82160 10.80700 0.01460 0.13510 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.87000 11.77000 0.10000 0.84962 野村環球基金-人民幣計價 17.95000 17.83000 0.12000 0.67302 野村環球基金-美元計價 13.94000 13.84000 0.10000 0.72254 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.70000 19.52000 0.18000 0.92213 野村鴻利基金 23.21000 23.10000 0.11000 0.47619 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90130 16.90110 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.45000 19.30000 0.15000 0.77720 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.49000 15.39000 0.10000 0.64977 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.76120 10.72960 0.03160 0.29451 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.09470 14.05330 0.04140 0.29459 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.77860 10.77490 0.00370 0.03434 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.69830 10.69070 0.00760 0.07109 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.55990 10.55380 0.00610 0.05780 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.45420 10.44420 0.01000 0.09575 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.04380 10.03780 0.00600 0.05977 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.12470 10.11490 0.00980 0.09689 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02070 9.98590 0.03480 0.34849 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.30790 10.30180 0.00610 0.05921 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.45310 10.45260 0.00050 0.00478 凱基台商天下基金 13.38000 13.55000 -0.17000 -1.25461 凱基台灣精五門基金 21.05000 20.93000 0.12000 0.57334 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.26410 44.95030 0.31380 0.69810 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.34170 46.06080 0.28090 0.60985 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.85940 42.79840 0.06100 0.14253 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.65900 10.61020 0.04880 0.45993 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.19500 44.83540 0.35960 0.80204 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.15910 45.75600 0.40310 0.88098 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.95800 44.52890 0.42910 0.96364 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.69000 12.77000 -0.08000 -0.62647 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.44290 11.51730 -0.07440 -0.64598 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59340 11.59320 0.00020 0.00173 凱基開創基金 28.13000 27.97000 0.16000 0.57204 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.23000 23.01000 0.22000 0.95611 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.27590 22.12800 0.14790 0.66838 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.47000 17.48000 -0.01000 -0.05721 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.51700 16.56670 -0.04970 -0.30000 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.76000 7.75000 0.01000 0.12903 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.34020 40.98660 0.35360 0.86272 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 41.51870 41.28360 0.23510 0.56948 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 41.46200 41.08240 0.37960 0.92400 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.75000 11.68000 0.07000 0.59932 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.42170 11.34900 0.07270 0.64059 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.04000 10.95000 0.09000 0.82192 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.51550 12.41810 0.09740 0.78434 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.96000 12.82000 0.14000 1.09204 凱基護城河基金-台幣計價A 13.23000 13.14000 0.09000 0.68493 凱基護城河基金-美元計價B 12.82380 12.77740 0.04640 0.36314 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.29390 10.28150 0.01240 0.12060 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.04350 10.02750 0.01600 0.15956 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.16500 10.12330 0.04170 0.41192 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.29390 10.28140 0.01250 0.12158 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.04350 10.02740 0.01610 0.16056 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.16500 10.12330 0.04170 0.41192 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.28000 12.36000 -0.08000 -0.64725 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.95000 36.50000 0.45000 1.23288 富邦NASDAQ-100基金 33.20000 32.87000 0.33000 1.00395 富邦上証180基金 32.40000 32.55000 -0.15000 -0.46083 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19600 0.19870 -0.00270 -1.35883 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.11000 6.17000 -0.06000 -0.97245 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.04000 6.01000 0.03000 0.49917 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.14000 48.67000 -0.53000 -1.08897 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.22650 12.34060 -0.11410 -0.92459 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.29720 11.40040 -0.10320 -0.90523 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.94460 11.01490 -0.07030 -0.63823 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.38940 10.48630 -0.09690 -0.92406 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.51910 9.60600 -0.08690 -0.90464 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.23140 9.29060 -0.05920 -0.63720 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.82890 20.79220 0.03670 0.17651 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.63450 11.63360 0.00090 0.00774 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72080 10.69110 0.02970 0.27780 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.83090 13.84560 -0.01470 -0.10617 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02300 2.02520 -0.00220 -0.10863 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51220 9.52230 -0.01010 -0.10607 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44130 1.44280 -0.00150 -0.10396 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.37080 12.36110 0.00970 0.07847 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80280 1.80140 0.00140 0.07772 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.37730 10.36910 0.00820 0.07908 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53320 1.53190 0.00130 0.08486 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.93350 10.92260 0.01090 0.09979 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.86450 10.85270 0.01180 0.10873 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.04000 15.15000 -0.11000 -0.72607 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.29000 19.01000 0.28000 1.47291 富邦日本東証基金 20.49000 20.36000 0.13000 0.63851 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.89000 46.63000 0.26000 0.55758 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.09000 46.97000 0.12000 0.25548 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.12000 51.86000 0.26000 0.50135 富邦台灣心基金 21.56000 21.43000 0.13000 0.60663 富邦台灣釆吉50基金 46.57000 46.34000 0.23000 0.49633 富邦台灣科技指數基金 54.00000 53.64000 0.36000 0.67114 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 48.07530 47.72360 0.35170 0.73695 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.19490 42.03400 0.16090 0.38279 富邦全球不動產基金-(美元) 0.32100 0.31660 0.00440 1.38977 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.67000 10.49000 0.18000 1.71592 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.63340 2.62990 0.00350 0.13308 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35810 0.35760 0.00050 0.13982 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.06590 11.02740 0.03850 0.34913 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.25290 2.24990 0.00300 0.13334 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33810 0.33760 0.00050 0.14810 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.40290 9.37020 0.03270 0.34898 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.32000 25.20000 0.12000 0.47619 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.79000 31.70000 0.09000 0.28391 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70540 15.70510 0.00030 0.00191 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.28000 18.33000 -0.05000 -0.27278 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.52560 41.38230 0.14330 0.34628 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.23500 43.88160 0.35340 0.80535 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.21140 41.13750 0.07390 0.17964 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 46.02510 45.66600 0.35910 0.78636 富邦長紅基金 60.16000 59.79000 0.37000 0.61883 富邦科技基金 23.73000 23.60000 0.13000 0.55085 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.47590 41.37450 0.10140 0.24508 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 45.17350 44.78140 0.39210 0.87559 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.31120 40.15030 0.16090 0.40074 富邦恒生國企ETF基金 21.34000 21.33000 0.01000 0.04688 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.29000 13.27000 0.02000 0.15072 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.67000 28.70000 -0.03000 -0.10453 富邦高成長基金 23.26000 23.11000 0.15000 0.64907 富邦基金A類型 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027 富邦基金I類型 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027 富邦深証100基金 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100 富邦富時歐洲ETF基金 21.41000 21.24000 0.17000 0.80038 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42800 0.42690 0.00110 0.25767 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.53460 12.51930 0.01530 0.12221 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.35980 9.34830 0.01150 0.12302 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30390 0.30310 0.00080 0.26394 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.56720 8.55670 0.01050 0.12271 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.25710 10.24390 0.01320 0.12886 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.93350 10.89200 0.04150 0.38101 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.57550 9.56310 0.01240 0.12967 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.20210 10.16340 0.03870 0.38078 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.62000 18.60000 0.02000 0.10753 富邦精準基金 43.86000 43.59000 0.27000 0.61941 富邦精銳中小基金 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.70000 17.66000 0.04000 0.22650 富邦臺灣公司治理100基金 21.55000 21.45000 0.10000 0.46620 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.14000 7.18000 -0.04000 -0.55710 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.93000 15.74000 0.19000 1.20712 富邦標普美國特別股ETF基金 19.98000 19.91000 0.07000 0.35158 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.82870 10.85740 -0.02870 -0.26434 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.58950 10.61680 -0.02730 -0.25714 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.82670 10.81840 0.00830 0.07672 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.30330 10.33070 -0.02740 -0.26523 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.02890 10.05470 -0.02580 -0.25660 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.23840 10.23050 0.00790 0.07722 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.25000 31.12000 0.13000 0.41774 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.17500 10.15320 0.02180 0.21471 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.16240 10.14070 0.02170 0.21399 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.98390 9.96190 0.02200 0.22084 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.50430 10.48180 0.02250 0.21466 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.50610 10.48360 0.02250 0.21462 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.32550 10.30240 0.02310 0.22422 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60840 8.60570 0.00270 0.03137 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.32980 9.32720 0.00260 0.02788 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87590 8.87210 0.00380 0.04283 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.42800 10.42480 0.00320 0.03070 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.50900 10.50610 0.00290 0.02760 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02630 10.02220 0.00410 0.04091 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.17380 10.16810 0.00570 0.05606 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.68440 8.67690 0.00750 0.08644 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.99390 9.98560 0.00830 0.08312 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.25820 9.24940 0.00880 0.09514 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.53680 11.52700 0.00980 0.08502 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.36510 11.35570 0.00940 0.08278 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.65000 10.63960 0.01040 0.09775 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.45790 9.44820 0.00970 0.10267 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.81000 15.69000 0.12000 0.76482 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.95470 8.94370 0.01100 0.12299 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.88540 9.87360 0.01180 0.11951 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.36960 9.35730 0.01230 0.13145 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.83630 10.82300 0.01330 0.12289 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.88560 10.87270 0.01290 0.11865 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.38140 10.36770 0.01370 0.13214 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.51600 9.50250 0.01350 0.14207 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.40000 9.58000 -0.18000 -1.87891 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.06000 10.25000 -0.19000 -1.85366 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.93000 9.07000 -0.14000 -1.54355 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.88000 7.98000 -0.10000 -1.25313 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.21000 10.34000 -0.13000 -1.25725 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.02000 9.12000 -0.10000 -1.09649 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.90000 8.98000 -0.08000 -0.89087 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19780 10.20700 -0.00920 -0.09013 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55250 9.55990 -0.00740 -0.07741 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08450 9.08150 0.00300 0.03303 富蘭克林華美中華基金 11.46000 11.59000 -0.13000 -1.12166 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.93000 21.78000 0.15000 0.68871 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.03000 21.85000 0.18000 0.82380 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.09000 10.02000 0.07000 0.69860 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.11350 8.07120 0.04230 0.52409 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.23860 9.20700 0.03160 0.34322 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.23520 10.20010 0.03510 0.34411 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.74980 9.69890 0.05090 0.52480 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.62450 11.61550 0.00900 0.07748 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.71080 8.70410 0.00670 0.07698 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.86150 8.85470 0.00680 0.07680 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.95460 9.94690 0.00770 0.07741 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.10140 14.10310 -0.00170 -0.01205 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.17670 10.17790 -0.00120 -0.01179 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.14880 10.15000 -0.00120 -0.01182 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.63170 10.62360 0.00810 0.07625 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66080 7.65500 0.00580 0.07577 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00180 8.99500 0.00680 0.07560 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.99760 9.99010 0.00750 0.07507 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24660 11.21640 0.03020 0.26925 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56780 7.54750 0.02030 0.26896 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.91040 8.88650 0.02390 0.26895 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.06210 10.03510 0.02700 0.26906 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.87790 10.87790 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66810 7.66810 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.25500 8.23000 0.02500 0.30377 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.34770 9.33500 0.01270 0.13605 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.43500 10.42080 0.01420 0.13627 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.13640 13.09670 0.03970 0.30313 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.50540 13.40890 0.09650 0.71967 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 富蘭克林華美第一富基金 38.57000 38.27000 0.30000 0.78390 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35030 10.35010 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.91000 8.89000 0.02000 0.22497 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.86000 14.80000 0.06000 0.40541 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.81000 13.74000 0.07000 0.50946 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.17000 16.05000 0.12000 0.74766 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.15810 10.13600 0.02210 0.21803 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.15810 10.13600 0.02210 0.21803 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.04960 10.02680 0.02280 0.22739 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.04960 10.02670 0.02290 0.22839 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.10630 10.08310 0.02320 0.23009 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.10630 10.08310 0.02320 0.23009 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.10620 10.08310 0.02310 0.22910 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.20420 10.15760 0.04660 0.45877 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.20410 10.15750 0.04660 0.45877 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.20410 10.15750 0.04660 0.45877 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.83960 6.81300 0.02660 0.39043 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.95770 10.94760 0.01010 0.09226 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.61380 9.60280 0.01100 0.11455 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.63460 11.62130 0.01330 0.11445 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.82260 6.80290 0.01970 0.28958 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.01700 9.00640 0.01060 0.11769 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.66410 10.65160 0.01250 0.11735 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.04360 11.01180 0.03180 0.28878 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 69.54000 69.06000 0.48000 0.69505 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 69.99000 69.43000 0.56000 0.80657 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.53480 62.34930 0.18550 0.29752 復華1至5年期高收益債券基金 20.77000 20.70000 0.07000 0.33816 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 67.80180 67.22950 0.57230 0.85126 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 67.02830 66.57560 0.45270 0.67998 復華人民幣貨幣市場基金 11.86640 11.86570 0.00070 0.00590 復華人生目標基金 39.05020 38.85760 0.19260 0.49566 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801 復華大中華中小策略基金 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146 復華中小精選基金 66.65000 66.43000 0.22000 0.33118 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.76990 52.64020 0.12970 0.24639 復華中國特選信用債券ETF基金 62.43340 62.24570 0.18770 0.30155 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.20000 10.35000 -0.15000 -1.44928 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.17000 9.27000 -0.10000 -1.07875 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 復華六年到期新興市場債券基金 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 復華台灣智能基金 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862 復華全方位基金 29.53000 29.34000 0.19000 0.64758 復華全球大趨勢基金-美元 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.84000 20.74000 0.10000 0.48216 復華全球平衡基金-美元 9.31000 9.27000 0.04000 0.43150 復華全球平衡基金-新臺幣 20.01000 19.86000 0.15000 0.75529 復華全球物聯網科技基金-美元 14.30000 14.32000 -0.02000 -0.13966 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.86000 13.85000 0.01000 0.07220 復華全球原物料基金 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461 復華全球消費基金-新臺幣 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.15740 12.13680 0.02060 0.16973 復華全球債券基金 14.93640 14.84910 0.08730 0.58791 復華全球債券組合基金 15.38000 15.33000 0.05000 0.32616 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.31000 15.14000 0.17000 1.12285 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.60000 10.48000 0.12000 1.14504 復華全球戰略配置強基金-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273 復華有利貨幣市場基金 13.49200 13.49180 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.12000 12.15000 -0.03000 -0.24691 復華亞太神龍科技基金-美元 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 復華東協世紀基金 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 14.21000 14.12000 0.09000 0.63739 復華南非幣長期收益基金B 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652 復華南非幣短期收益基金A 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 復華南非幣短期收益基金B 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.87000 68.25720 0.61280 0.89778 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.44000 22.25000 0.19000 0.85393 復華美國新星基金-美元 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 復華美國新星基金-新臺幣 13.22000 13.18000 0.04000 0.30349 復華恒生基金 22.35000 22.38000 -0.03000 -0.13405 復華恒生單日反向一倍基金 8.00000 7.98000 0.02000 0.25063 復華恒生單日正向二倍基金 33.21000 33.38000 -0.17000 -0.50929 復華神盾基金 26.04290 25.92220 0.12070 0.46562 復華高成長基金 69.21000 68.99000 0.22000 0.31889 復華高益策略組合基金 13.63000 13.60000 0.03000 0.22059 復華貨幣市場基金 14.45530 14.45510 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.09000 17.93000 0.16000 0.89236 復華富時台灣高股息低波動基金 49.99000 49.88000 0.11000 0.22053 復華復華基金 21.64000 21.57000 0.07000 0.32452 復華華人世紀基金 17.01000 17.24000 -0.23000 -1.33411 復華傳家二號基金 31.18960 30.92400 0.26560 0.85888 復華傳家基金 22.50350 22.40320 0.10030 0.44770 復華奧林匹克全球組合基金 15.98000 15.90000 0.08000 0.50314 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.86000 11.81000 0.05000 0.42337 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.56000 14.48000 0.08000 0.55249 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827 復華新興人民幣短期收益基金 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 復華新興人民幣債券基金A 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 復華新興市場10年期以上債券基金 21.85000 21.72000 0.13000 0.59853 復華新興市場企業債券ETF基金 68.92000 68.58000 0.34000 0.49577 復華新興市場高收益債券基金A 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 復華新興市場高收益債券基金B 5.54000 5.52000 0.02000 0.36232 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217 復華新興市場短期收益基金 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 24.18000 24.28000 -0.10000 -0.41186 復華數位經濟基金 46.81000 46.54000 0.27000 0.58015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.06310 10.05440 0.00870 0.08653 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.82920 9.81570 0.01350 0.13753 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.60700 10.59780 0.00920 0.08681 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.22380 10.20970 0.01410 0.13810 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.93510 9.92700 0.00810 0.08160 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.02400 10.02200 0.00200 0.01996 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.24010 10.22790 0.01220 0.11928 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.88010 10.83990 0.04020 0.37085 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.06000 10.04870 0.01130 0.11245 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.70910 10.67020 0.03890 0.36457 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.41770 10.40580 0.01190 0.11436 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.07790 11.03740 0.04050 0.36693 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.75610 10.76000 -0.00390 -0.03625 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71260 10.70200 0.01060 0.09905 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.82660 10.78880 0.03780 0.35036 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.66880 10.67360 -0.00480 -0.04497 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.84410 11.82280 0.02130 0.18016 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.62230 10.61290 0.00940 0.08857 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.85110 10.85600 -0.00490 -0.04514 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.17120 12.14950 0.02170 0.17861 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.76560 10.75610 0.00950 0.08832 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.92150 10.88460 0.03690 0.33901 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.21560 10.22150 -0.00590 -0.05772 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.21680 10.20780 0.00900 0.08817 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.13370 10.09940 0.03430 0.33962 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.54780 10.54890 -0.00110 -0.01043 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.72620 10.70750 0.01870 0.17464 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.56080 10.54670 0.01410 0.13369 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.54630 10.54740 -0.00110 -0.01043 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.72540 10.70680 0.01860 0.17372 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.55750 10.54340 0.01410 0.13373 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.41960 10.42740 -0.00780 -0.07480 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.39770 10.38900 0.00870 0.08374 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.41770 10.42540 -0.00770 -0.07386 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.39850 10.38980 0.00870 0.08374 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.97210 10.97390 -0.00180 -0.01640 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.97290 10.95770 0.01520 0.13872 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.07660 11.03360 0.04300 0.38972 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.30850 10.30460 0.00390 0.03785 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.30590 10.28700 0.01890 0.18373 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.22230 10.17800 0.04430 0.43525 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18700 9.18370 0.00330 0.03593 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.25160 8.24680 0.00480 0.05820 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.30120 8.27560 0.02560 0.30934 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.98310 11.97870 0.00440 0.03673 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.79200 10.78580 0.00620 0.05748 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.98230 10.94850 0.03380 0.30872 景順主流基金 17.62000 17.53000 0.09000 0.51341 景順台灣科技基金 30.55000 30.33000 0.22000 0.72535 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.14000 9.09000 0.05000 0.55006 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.73000 11.68000 0.05000 0.42808 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 景順全球科技基金 24.31000 24.16000 0.15000 0.62086 景順全球康健基金 20.20000 19.98000 0.22000 1.10110 景順貨幣市場基金 15.99050 15.99030 0.00020 0.00125 景順潛力基金 31.95000 31.84000 0.11000 0.34548 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.19000 14.13000 0.06000 0.42463 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.42000 11.32000 0.10000 0.88339 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.95000 11.85000 0.10000 0.84388 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.89000 9.79000 0.10000 1.02145 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65400 8.67470 -0.02070 -0.23862 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.00190 7.99700 0.00490 0.06127 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46870 11.49650 -0.02780 -0.24181 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58210 10.57570 0.00640 0.06052 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.51000 8.59000 -0.08000 -0.93132 華南永昌中國A股基金(美元) 8.15000 8.23000 -0.08000 -0.97205 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.07000 12.16000 -0.09000 -0.74013 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.66120 9.65690 0.00430 0.04453 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.94980 9.92040 0.02940 0.29636 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.18810 10.18380 0.00430 0.04222 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.49650 10.46540 0.03110 0.29717 華南永昌永昌基金 20.07000 19.90000 0.17000 0.85427 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 華南永昌全球亨利組合基金 15.03040 15.00100 0.02940 0.19599 華南永昌全球神農水資源基金 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110 華南永昌全球精品基金 17.43000 17.24000 0.19000 1.10209 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.70000 13.63000 0.07000 0.51357 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.72000 13.61000 0.11000 0.80823 華南永昌物聯網精選基金 12.03000 11.86000 0.17000 1.43339 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27700 16.27670 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.00590 24.84970 0.15620 0.62858 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98720 11.98700 0.00020 0.00167 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.74890 10.74750 0.00140 0.01303 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.77630 10.74350 0.03280 0.30530 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96390 9.96260 0.00130 0.01305 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.92120 9.88610 0.03510 0.35504 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60170 10.59990 0.00180 0.01698 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.55820 10.52570 0.03250 0.30877 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94830 9.94650 0.00180 0.01810 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.84960 9.81650 0.03310 0.33719 華頓中小型基金 20.84000 20.83000 0.01000 0.04801 華頓中國多重機會平衡基金 12.05700 12.10790 -0.05090 -0.42039 華頓台灣基金 22.63000 22.54000 0.09000 0.39929 華頓平安貨幣市場基金 11.56750 11.56730 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.38000 18.23000 0.15000 0.82282 華頓全球高收益債券基金A 14.09930 14.06900 0.03030 0.21537 華頓全球高收益債券基金B 8.22050 8.20280 0.01770 0.21578 華頓全球黑鑽油源基金 5.15000 5.13000 0.02000 0.38986 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.81330 2.85370 -0.04040 -1.41571 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.72320 12.87060 -0.14740 -1.14525 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40870 0.41450 -0.00580 -1.39928 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.12890 12.18570 -0.05680 -0.46612 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.12890 12.18570 -0.05680 -0.46612 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.73900 10.79660 -0.05760 -0.53350 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.90510 10.92610 -0.02100 -0.19220 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.90510 10.92610 -0.02100 -0.19220 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.59170 9.61010 -0.01840 -0.19147 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.02540 11.07430 -0.04890 -0.44156 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 11.02540 11.07430 -0.04890 -0.44156 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.71000 9.75950 -0.04950 -0.50720 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.78000 10.98000 -0.20000 -1.82149 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.39000 9.54000 -0.15000 -1.57233 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.98000 10.16000 -0.18000 -1.77165 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65340 2.65330 0.00010 0.00377 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07340 2.07670 -0.00330 -0.15891 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.26050 12.25690 0.00360 0.02937 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50630 9.50360 0.00270 0.02841 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38480 0.38470 0.00010 0.02599 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30190 0.30250 -0.00060 -0.19835 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.58000 3.62000 -0.04000 -1.10497 匯豐中國動力基金(台幣) 16.19000 16.30000 -0.11000 -0.67485 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.54000 24.44000 0.10000 0.40917 匯豐全球趨勢組合基金 13.06000 12.95000 0.11000 0.84942 匯豐全球關鍵資源基金 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 匯豐安富基金 25.80000 25.72000 0.08000 0.31104 匯豐成功基金 44.68000 44.62000 0.06000 0.13447 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.43000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70350 2.70340 0.00010 0.00370 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36950 2.36880 0.00070 0.02955 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.00960 11.99400 0.01560 0.13007 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.07170 8.05590 0.01580 0.19613 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39360 0.39350 0.00010 0.02541 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33790 0.33770 0.00020 0.05922 匯豐金磚動力基金 15.57000 15.56000 0.01000 0.06427 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01050 15.01040 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.50000 5.49000 0.01000 0.18215 匯豐新鑽動力基金 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.67130 5.61850 0.05280 0.93975 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.52450 9.47190 0.05260 0.55533 匯豐龍鳳基金-A類型 53.01000 52.79000 0.22000 0.41675 匯豐龍鳳基金-I類型 53.01000 52.79000 0.22000 0.41675 匯豐龍騰電子基金 36.87000 36.74000 0.13000 0.35384 匯豐雙高收益債券組合基金 12.83400 12.81180 0.02220 0.17328 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.10000 18.01000 0.09000 0.49972 新光中國成長基金(人民幣) 9.42000 9.53000 -0.11000 -1.15425 新光中國成長基金(美元) 9.45000 9.57000 -0.12000 -1.25392 新光中國成長基金(新臺幣) 9.49000 9.60000 -0.11000 -1.14583 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.38290 11.35140 0.03150 0.27750 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.38270 10.38060 0.00210 0.02023 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.80490 10.78640 0.01850 0.17151 新光台灣富貴基金 23.67000 23.58000 0.09000 0.38168 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.08000 21.83000 0.25000 1.14521 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.62970 40.57920 0.05050 0.12445 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.80340 44.48040 0.32300 0.72616 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840 新光全球AI新創產業基金美元 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 新光全球生技醫療基金(美元) 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.06000 10.97000 0.09000 0.82042 新光全球債券基金(A累積)美元 10.95930 10.93560 0.02370 0.21672 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.80620 10.76600 0.04020 0.37340 新光全球債券基金(B配息)美元 10.33430 10.33220 0.00210 0.02032 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.17860 10.15970 0.01890 0.18603 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.31000 9.19000 0.12000 1.30577 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.72000 10.60000 0.12000 1.13208 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 新光吉星貨幣市場基金 15.50460 15.50440 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830 新光多重資產基金(A累積)美元 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 新光亞洲精選基金-美金 21.98000 22.09000 -0.11000 -0.49796 新光亞洲精選基金-新台幣 22.46000 22.55000 -0.09000 -0.39911 新光店頭基金 22.74000 22.52000 0.22000 0.97691 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 新光特選內需收益ETF基金 21.42000 21.41000 0.01000 0.04671 新光創新科技基金 13.13000 13.06000 0.07000 0.53599 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.39510 10.37650 0.01860 0.17925 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.68290 10.66930 0.01360 0.12747 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.18030 10.17210 0.00820 0.08061 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.49870 9.51480 -0.01610 -0.16921 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.73380 9.75540 -0.02160 -0.22142 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.26420 9.28840 -0.02420 -0.26054 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.92290 40.83520 0.08770 0.21477 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 44.36540 44.02590 0.33950 0.77114 新光澳幣八年期保本基金 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349 新光澳幣保本基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.79360 10.78480 0.00880 0.08160 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62330 9.61530 0.00800 0.08320 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.60390 9.58490 0.01900 0.19823 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.57830 10.55750 0.02080 0.19702 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62080 10.60900 0.01180 0.11123 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62450 9.61690 0.00760 0.07903 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.57800 9.57430 0.00370 0.03865 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.55410 10.55010 0.00400 0.03791 瑞銀全球創新趨勢基金 7.53000 7.47000 0.06000 0.80321 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.48000 10.32000 0.16000 1.55039 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.83910 10.82750 0.01160 0.10713 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.73400 9.72380 0.01020 0.10490 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.68470 10.66710 0.01760 0.16499 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.71550 9.70630 0.00920 0.09478 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.78160 9.77500 0.00660 0.06752 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.75810 10.75020 0.00790 0.07349 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 15.08360 15.04690 0.03670 0.24390 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.80150 8.78010 0.02140 0.24373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.20680 41.15910 0.04770 0.11589 群益10年期以上金融債ETF基金 43.34580 42.97760 0.36820 0.85673 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.59490 43.23950 0.35540 0.82193 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.99130 43.62870 0.36260 0.83110 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.15790 44.75460 0.40330 0.90114 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.78450 43.40350 0.38100 0.87781 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.19010 46.78730 0.40280 0.86092 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.40620 48.10890 0.29730 0.61797 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.79430 46.47390 0.32040 0.68942 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.85760 10.81060 0.04700 0.43476 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.59200 44.15270 0.43930 0.99496 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.69410 40.64840 0.04570 0.11243 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46940 11.46860 0.00080 0.00698 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25530 10.25150 0.00380 0.03707 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.13610 13.32600 -0.18990 -1.42503 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.79740 9.96090 -0.16350 -1.64142 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.23000 10.38000 -0.15000 -1.44509 群益大印度基金N-新臺幣 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 群益大印度基金-人民幣 14.15200 14.09230 0.05970 0.42364 群益大印度基金-美元 13.28100 13.25400 0.02700 0.20371 群益大印度基金-新臺幣 12.71000 12.65000 0.06000 0.47431 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.43270 12.32470 0.10800 0.87629 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.96430 11.88640 0.07790 0.65537 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.34000 11.24000 0.10000 0.88968 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.08170 11.02180 0.05990 0.54347 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.72900 9.69780 0.03120 0.32172 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.97840 9.89180 0.08660 0.87547 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.79640 8.73920 0.05720 0.65452 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.25300 9.20310 0.04990 0.54221 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.43100 8.40390 0.02710 0.32247 群益中小型股基金 45.58000 45.20000 0.38000 0.84071 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.37040 10.41550 -0.04510 -0.43301 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.60760 9.67050 -0.06290 -0.65043 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.09550 9.13220 -0.03670 -0.40187 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.80630 8.87430 -0.06800 -0.76626 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.15750 8.23870 -0.08120 -0.98559 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.72360 7.78080 -0.05720 -0.73514 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.62610 10.64440 -0.01830 -0.17192 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.68860 11.70880 -0.02020 -0.17252 群益中國高收益債券基金-美元 11.27740 11.29920 -0.02180 -0.19293 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43780 10.43510 0.00270 0.02587 群益中國新機會基金N-人民幣 8.51060 8.64280 -0.13220 -1.52960 群益中國新機會基金N-美元 7.79850 7.93710 -0.13860 -1.74623 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.41000 8.54000 -0.13000 -1.52225 群益中國新機會基金-人民幣 7.54740 7.66470 -0.11730 -1.53039 群益中國新機會基金-美元 8.33800 8.48610 -0.14810 -1.74521 群益中國新機會基金-新臺幣 8.03000 8.15000 -0.12000 -1.47239 群益平衡王基金 19.77640 19.65460 0.12180 0.61970 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.14000 9.02000 0.12000 1.33038 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.52000 6.43000 0.09000 1.39969 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.18570 11.99650 0.18920 1.57713 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.60620 11.45100 0.15520 1.35534 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.11000 10.93000 0.18000 1.64684 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.43830 10.31860 0.11970 1.16004 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.94140 9.84890 0.09250 0.93919 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.38460 10.37640 0.00820 0.07903 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.16330 10.15720 0.00610 0.06006 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19130 9.23020 -0.03890 -0.42144 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.18070 9.21360 -0.03290 -0.35708 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.44500 10.43670 0.00830 0.07953 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.48240 10.47610 0.00630 0.06014 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35360 9.39320 -0.03960 -0.42158 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.82320 9.85830 -0.03510 -0.35605 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.26520 11.22310 0.04210 0.37512 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.77360 7.77450 -0.00090 -0.01158 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.74580 10.73380 0.01200 0.11180 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.55640 10.54800 0.00840 0.07964 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.67060 10.63530 0.03530 0.33191 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95910 10.00630 -0.04720 -0.47170 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.89080 9.93250 -0.04170 -0.41983 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99790 10.01480 -0.01690 -0.16875 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.74580 10.73380 0.01200 0.11180 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.55630 10.54780 0.00850 0.08059 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.67050 10.63520 0.03530 0.33192 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95910 10.00630 -0.04720 -0.47170 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.89060 9.93240 -0.04180 -0.42084 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99790 10.01490 -0.01700 -0.16975 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.93090 9.86120 0.06970 0.70681 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.66000 11.55000 0.11000 0.95238 群益全球關鍵生技基金-美元 16.24890 16.13480 0.11410 0.70717 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.18000 16.02000 0.16000 0.99875 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.39000 12.28000 0.11000 0.89577 群益印度中小基金N-人民幣 11.45250 11.41360 0.03890 0.34082 群益印度中小基金N-美元 9.59370 9.58210 0.01160 0.12106 群益印度中小基金N-新臺幣 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 群益印度中小基金-人民幣 15.50410 15.45150 0.05260 0.34042 群益印度中小基金-美元 13.72160 13.70500 0.01660 0.12112 群益印度中小基金-新臺幣 16.01000 15.95000 0.06000 0.37618 群益多利策略組合基金 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 群益多重收益組合基金 14.16000 14.12000 0.04000 0.28329 群益多重資產組合基金 15.69000 15.60000 0.09000 0.57692 群益安家基金 24.59140 24.44920 0.14220 0.58161 群益安穩貨幣市場基金 16.15470 16.15450 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.77000 22.46000 0.31000 1.38023 群益亞太中小基金 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 群益亞太新趨勢平衡基金 16.87000 16.88000 -0.01000 -0.05924 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.58980 10.55270 0.03710 0.35157 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.83510 7.83060 0.00450 0.05747 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.28840 10.25240 0.03600 0.35114 群益店頭市場基金 93.71000 93.02000 0.69000 0.74178 群益東方盛世基金 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 群益東協成長基金-人民幣 13.72270 13.70290 0.01980 0.14449 群益東協成長基金-美元 12.01960 12.02860 -0.00900 -0.07482 群益東協成長基金-新臺幣 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.91410 11.84910 0.06500 0.54856 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.22320 11.17150 0.05170 0.46278 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.65520 10.58480 0.07040 0.66510 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.77940 9.78280 -0.00340 -0.03475 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.21580 9.22690 -0.01110 -0.12030 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.74720 8.74010 0.00710 0.08123 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.01780 10.94510 0.07270 0.66422 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.57010 9.57340 -0.00330 -0.03447 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.37940 9.39080 -0.01140 -0.12140 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.77190 9.76400 0.00790 0.08091 群益長安基金 29.40000 29.24000 0.16000 0.54720 群益美國新創亮點基金N-美元 10.53930 10.46120 0.07810 0.74657 群益美國新創亮點基金-美元 15.94340 15.82530 0.11810 0.74627 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.54000 15.38000 0.16000 1.04031 群益真善美基金 15.63690 15.60750 0.02940 0.18837 群益馬拉松基金 118.29000 117.61000 0.68000 0.57818 群益深証中小板基金 11.96000 12.07000 -0.11000 -0.91135 群益創新科技基金 32.33000 32.29000 0.04000 0.12388 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.65700 9.74660 -0.08960 -0.91929 群益華夏盛世基金N-美元 8.86940 8.97130 -0.10190 -1.13584 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643 群益華夏盛世基金-人民幣 10.51660 10.61420 -0.09760 -0.91952 群益華夏盛世基金-美元 9.77950 9.89190 -0.11240 -1.13628 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.27000 16.42000 -0.15000 -0.91352 群益奧斯卡基金 29.16000 29.07000 0.09000 0.30960 群益新興金鑽基金-美元 11.82780 11.87960 -0.05180 -0.43604 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 群益葛萊美基金 23.30000 23.17000 0.13000 0.56107 群益道瓊美國地產ETF基金 22.40000 22.04000 0.36000 1.63339 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.79000 7.84000 -0.05000 -0.63776 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.00000 13.83000 0.17000 1.22921 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.26600 11.18860 0.07740 0.69178 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.08340 11.03150 0.05190 0.47047 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.19940 11.11900 0.08040 0.72309 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.94140 10.92960 0.01180 0.10796 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.76450 10.77670 -0.01220 -0.11321 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.87670 10.86160 0.01510 0.13902 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.26580 11.18850 0.07730 0.69089 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.08380 11.03190 0.05190 0.47045 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.94140 10.92970 0.01170 0.10705 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.76400 10.77620 -0.01220 -0.11321 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.05810 13.02200 0.03610 0.27722 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.88600 11.84620 0.03980 0.33597 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.78770 11.74970 0.03800 0.32341 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.76560 8.80720 -0.04160 -0.47234 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.08090 9.09530 -0.01440 -0.15832 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.35000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.58260 8.60680 -0.02420 -0.28117 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.34670 10.31190 0.03480 0.33747 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.04650 10.06270 -0.01620 -0.16099 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.82000 29.60000 0.22000 0.74324 德信中國精選成長基金 12.10000 12.19000 -0.09000 -0.73831 德信台灣主流中小基金 19.40000 19.26000 0.14000 0.72690 德信萬保貨幣市場基金 11.98190 11.98170 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 32.28000 31.90000 0.38000 1.19122 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.92060 10.90820 0.01240 0.11368 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.81780 10.80520 0.01260 0.11661 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71210 11.71190 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.81000 15.72000 0.09000 0.57252 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.34000 18.27000 0.07000 0.38314 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.75770 10.76330 -0.00560 -0.05203 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.26780 16.28030 -0.01250 -0.07678 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.36920 8.34910 0.02010 0.24074 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.31570 11.31760 -0.00190 -0.01679 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.29370 12.29800 -0.00430 -0.03497 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.19530 14.16120 0.03410 0.24080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.63000 17.47000 0.16000 0.91586 摩根中小基金 22.33000 22.21000 0.12000 0.54030 摩根中國A股基金 15.57000 15.77000 -0.20000 -1.26823 摩根中國A股基金(美元) 12.11000 12.30000 -0.19000 -1.54472 摩根中國亮點基金 13.39000 13.47000 -0.08000 -0.59391 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.90250 11.94140 -0.03890 -0.32576 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.18000 13.23400 -0.05400 -0.40804 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.08960 10.14010 -0.05050 -0.49802 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.82230 13.86760 -0.04530 -0.32666 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.92890 15.99430 -0.06540 -0.40890 摩根台灣金磚基金-累積型 19.55000 19.45000 0.10000 0.51414 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.55000 19.45000 0.10000 0.51414 摩根台灣增長基金 50.08000 49.86000 0.22000 0.44124 摩根平衡基金 27.84000 27.78000 0.06000 0.21598 摩根全球α基金 19.07000 18.90000 0.17000 0.89947 摩根全球平衡基金 16.49420 16.43260 0.06160 0.37486 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.61470 9.58610 0.02860 0.29835 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74860 10.71790 0.03070 0.28644 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15790 10.13140 0.02650 0.26156 摩根多元入息成長基金-累積型 11.76790 11.73290 0.03500 0.29831 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.49710 10.46980 0.02730 0.26075 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.04060 11.02200 0.01860 0.16875 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.55500 14.53050 0.02450 0.16861 摩根亞洲基金 60.65000 60.89000 -0.24000 -0.39415 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.61030 8.60490 0.00540 0.06275 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.15970 10.15760 0.00210 0.02067 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.98870 8.98820 0.00050 0.00556 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.04910 13.04100 0.00810 0.06211 摩根東方內需機會基金 19.20000 19.28000 -0.08000 -0.41494 摩根東方科技基金 32.14000 32.46000 -0.32000 -0.98583 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.37000 12.34000 0.03000 0.24311 摩根金龍收成基金 22.63000 22.77000 -0.14000 -0.61484 摩根第一貨幣市場基金 15.12920 15.12900 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000 摩根新金磚五國基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 摩根新絲路基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 摩根新興35基金 14.00000 14.07000 -0.07000 -0.49751 摩根新興日本基金 23.62000 23.64000 -0.02000 -0.08460 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.47600 7.47150 0.00450 0.06023 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.87770 9.87140 0.00630 0.06382 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.70770 9.70590 0.00180 0.01855 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.43920 11.43240 0.00680 0.05948 摩根新興科技基金 52.81000 52.56000 0.25000 0.47565 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.99320 8.98020 0.01300 0.14476 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.70260 9.70530 -0.00270 -0.02782 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.14850 9.15370 -0.00520 -0.05681 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.67810 10.66280 0.01530 0.14349 摩根龍揚基金 33.80000 34.01000 -0.21000 -0.61747 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.79000 10.69000 0.10000 0.93545 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406 摩根環球股票收益基金-累積型 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35700 9.33980 0.01720 0.18416 摩根總收益組合基金-累積型 11.54060 11.51940 0.02120 0.18404 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.27000 21.42000 -0.15000 -0.70028 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61280 12.61260 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.68560 10.67120 0.01440 0.13494 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.69040 10.68720 0.00320 0.02994 聯邦中國龍基金 25.55000 25.38000 0.17000 0.66982 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.75150 12.75070 0.00080 0.00627 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.89570 11.89160 0.00410 0.03448 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.80340 10.78330 0.02010 0.18640 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54180 10.54090 0.00090 0.00854 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.88960 9.88610 0.00350 0.03540 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.97450 8.95780 0.01670 0.18643 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.20450 10.10890 0.09560 0.94570 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.36140 10.23870 0.12270 1.19839 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.07830 10.02630 0.05200 0.51864 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.33010 10.25100 0.07910 0.77163 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.59030 9.54080 0.04950 0.51882 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.82590 9.75080 0.07510 0.77019 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.64100 11.59230 0.04870 0.42011 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.40990 11.35940 0.05050 0.44457 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.63560 10.56520 0.07040 0.66634 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.76910 10.72390 0.04520 0.42149 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.54120 10.49460 0.04660 0.44404 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.82640 9.76130 0.06510 0.66692 聯邦金鑽平衡基金 22.94580 22.86780 0.07800 0.34109 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.61600 9.64440 -0.02840 -0.29447 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.02340 10.02780 -0.00440 -0.04388 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.57120 9.59940 -0.02820 -0.29377 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.96570 9.97010 -0.00440 -0.04413 聯邦貨幣市場基金 13.21910 13.21890 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.77000 12.70000 0.07000 0.55118 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.91750 16.87550 0.04200 0.24888 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.79700 12.82660 -0.02960 -0.23077 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.48420 12.47190 0.01230 0.09862 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.88290 11.87090 0.01200 0.10109 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.40070 12.38900 0.01170 0.09444 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.57910 11.54910 0.03000 0.25976 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61260 10.60280 0.00980 0.09243 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.72950 8.70710 0.02240 0.25726 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.57000 35.43000 0.14000 0.39515 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.72000 18.88000 -0.16000 -0.84746 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.81000 18.99000 -0.18000 -0.94787 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.55000 12.64000 -0.09000 -0.71203 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.38000 16.35000 0.03000 0.18349 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.90000 12.88000 0.02000 0.15528 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.04000 12.03000 0.01000 0.08313 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.66000 7.64000 0.02000 0.26178 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.62000 15.69000 -0.07000 -0.44614 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.61000 14.56000 0.05000 0.34341 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.62000 14.58000 0.04000 0.27435 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.64000 14.60000 0.04000 0.27397 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.39000 15.34000 0.05000 0.32595 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.18000 21.10000 0.08000 0.37915 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.19000 19.12000 0.07000 0.36611 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.24000 13.17000 0.07000 0.53151 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.05000 15.00000 0.05000 0.33333 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.01000 15.95000 0.06000 0.37618 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.97000 14.92000 0.05000 0.33512 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.00000 14.95000 0.05000 0.33445 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.01000 12.96000 0.05000 0.38580 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.56000 19.53000 0.03000 0.15361 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.28000 18.26000 0.02000 0.10953 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.93000 7.91000 0.02000 0.25284 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 聯博貨幣市場基金 15.03550 15.03530 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.16820 11.13870 0.02950 0.26484 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.01950 14.00020 0.01930 0.13786 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58060 7.56060 0.02000 0.26453 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.21650 10.18930 0.02720 0.26695 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.65530 10.63630 0.01900 0.17863 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.21450 10.20100 0.01350 0.13234 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.24160 10.21150 0.03010 0.29477 瀚亞中小型股基金 20.19000 20.06000 0.13000 0.64806 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.80000 12.92000 -0.12000 -0.92879 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.52000 13.63000 -0.11000 -0.80704 瀚亞巴西基金 6.17000 6.06000 0.11000 1.81518 瀚亞外銷基金 39.16000 39.04000 0.12000 0.30738 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 12.23000 12.14000 0.09000 0.74135 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 11.20000 11.11000 0.09000 0.81008 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.21730 11.18570 0.03160 0.28250 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.80450 10.79080 0.01370 0.12696 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.70930 12.67850 0.03080 0.24293 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.66370 10.66960 -0.00590 -0.05530 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.28790 7.26750 0.02040 0.28070 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.97300 7.96300 0.01000 0.12558 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.12960 8.10990 0.01970 0.24291 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.05310 7.05690 -0.00380 -0.05385 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.72690 8.70570 0.02120 0.24352 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.96480 8.93970 0.02510 0.28077 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.32280 9.31090 0.01190 0.12781 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.09600 9.07400 0.02200 0.24245 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.34000 12.27000 0.07000 0.57050 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.93000 11.88000 0.05000 0.42088 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.70000 11.62000 0.08000 0.68847 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.68000 10.61000 0.07000 0.65975 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.58680 10.54750 0.03930 0.37260 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.90560 9.86800 0.03760 0.38103 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.79450 9.77730 0.01720 0.17592 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.88580 9.84920 0.03660 0.37160 瀚亞印度基金-人民幣 15.29000 15.26000 0.03000 0.19659 瀚亞印度基金-美元 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-新台幣 32.23000 32.16000 0.07000 0.21766 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.87000 13.70000 0.17000 1.24088 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 11.21000 11.07000 0.14000 1.26468 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.11000 7.13000 -0.02000 -0.28050 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太基礎建設基金 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.55150 12.52190 0.02960 0.23639 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.10320 14.14940 -0.04620 -0.32652 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.47750 11.47180 0.00570 0.04969 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.25850 11.23480 0.02370 0.21095 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.84230 12.87770 -0.03540 -0.27489 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.17890 9.15710 0.02180 0.23807 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.71640 9.74820 -0.03180 -0.32621 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.17390 9.17010 0.00380 0.04144 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.98720 8.96830 0.01890 0.21074 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.48880 9.51650 -0.02770 -0.29107 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 15.03910 14.96680 0.07230 0.48307 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.76180 10.72080 0.04100 0.38243 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.39870 10.37490 0.02380 0.22940 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.77390 12.71250 0.06140 0.48299 瀚亞非洲基金-南非幣 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.33000 20.23000 0.10000 0.49432 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.62060 13.62040 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 29.99000 29.74000 0.25000 0.84062 瀚亞高科技基金 56.61000 56.32000 0.29000 0.51491 瀚亞理財通基金 26.40000 26.36000 0.04000 0.15175 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333 瀚亞菁華基金 21.24000 21.12000 0.12000 0.56818 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 14.16210 14.08790 0.07420 0.52669 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.40580 9.35650 0.04930 0.52691 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.08330 11.04640 0.03690 0.33405 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.50630 11.53510 -0.02880 -0.24967 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.38690 10.34780 0.03910 0.37786 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.62160 10.65340 -0.03180 -0.29850 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.33370 8.30600 0.02770 0.33349 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.13800 8.15840 -0.02040 -0.25005 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.95940 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