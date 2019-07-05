福特汽車推出售價120萬美元跑車 而且不能合法上路

福特 (F-US) 即將推出一款速度更快、馬力更大、售價 120 萬美元的 GT 系列超級跑車。但福特汽車週四 (4 日) 宣布，這款車限量 45 輛，而且它無法合法掛牌上路。

這款高達 700 匹馬力的福特 GT Mk II 僅供賽道使用。福特表示，它的設計也不符合任何特定賽車系列的規定，完全讓工程師自由發揮最大限度的設計來提高這款賽車的性能潛力。

這意味著 GT Mark II 中的 3.5 升渦輪增壓引擎將比「標準版」福特 GT 街車多出 53 匹馬力，比利曼 (Le Mans) 常勝軍福特 GT 賽車多出 203 匹馬力。利曼賽車規定，參賽車輛的馬力必須比街車來得少。

福特產品開發長 Hau Thai-Tang 表示，「GT Mk II 釋放出福特 GT 跑車的所有性能潛力，不受任何賽事評審機構和任何人為性能限制，」「這是 GT 車主最接近在利曼賽事中獲勝和令人興奮地穿越終點線感覺的一款 GT 跑車。」

這也意味著這款車沒有一些合法福特 GT 街車的舒適功能。例如，它沒有不同的駕駛模式，如一般、競速或賽事，或者能夠改變其行駛高度以適應各種模式。相反，這輛車十分貼地，以盡可能地保持空氣動力學。該車的 7 速檔位也適用於激烈的賽道駕駛。

由於減重是重中之重，GT Mk II 中的乘客座椅是選配。對於駕駛人來說，有提供一款特殊設計的賽車座椅，帶有六點式安全帶。這款車沒有安全氣囊，也減輕了部分重量。GT Mk II 還配備更強勁的道路版福特 GT 剎車，而非使用賽車規格的剎車。

即使是合法上路的街車版本，福特 GT 向來是一款非常昂貴且難以上手的汽車。自 2017 年該車系投產以來，每輛車的起價為 45 萬美元，至今已經打造了 1300 多輛。有興趣的買家必須向福特申請，獲得批准後才能購買一輛。

這款新福特 GT Mk II 已開放訂購。