蘋果iOS 13測試版：新增視線校正 讓Facetime更自然

經常使用 Facetime 視訊的用戶們，應該一定都有注意到，當我們視訊通話時習慣盯著螢幕上的對方，不過手機前鏡頭與螢幕實際上有一定距離，因此對方無法直接與說話者視線接觸，顯得不夠自然。

蘋果用戶視訊是習慣看項螢幕，顯得不自然。

根據 MacRumors 報導，蘋果 iOS 13 測試版本，添加了新的「視線校正」功能 (FaceTime Attention Correction) 讓 Facetime 視訊更加自然，這項功能會校正用戶看著螢幕的視線，並及時修正影像。

市場分析，可能是因為蘋果在 A12 處理器中，採用新的圖像信號處理器，新的演算法能夠快速將前端圖像感測器接收到的訊號，做出即時處理，同時也改善了 HDR 和人像感光效能。

這項新功能，首先由用戶 Mike Rundle 發現的，他在推文中比較了過去作業系統的 Facetime 和最新的 iOS 13 beta 版本的差異，據瞭解 Rundle2017 年就曾預測蘋果將會推出「視線校正」的新功能。

雖然這項新功能搶先出現在 iOS 13 beta 測試版本，不過將來也能應用到原訂於今年秋天將發布的正式 iOS 13 版本中。

不過目前「視線校正」的新功能僅適用於 iPhone XS 和 iPhone XS Max，業界預期正式推出的 iOS 13 也能包含這項新功能，顯然這會是蘋果 Facetime 視訊的一大進展。