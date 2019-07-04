10家境外基金業者申請深耕 5家國內投信申請躍進 申請家數雙減

金管會今 (4) 日公布，今年有 10 家境外基金業者申請深耕計畫，5 家國內投信申請躍進計畫，申請家數都比去年減少。

金管會自 2013 年及 2015 年起，每年辦理「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」，參與的業者可以在每年 6 月底前檢證向金管會申請認可，經審查認定符合所訂面向者，就可適用相關鼓勵優惠措施。

針對所給予的優惠，金管會今 (2019) 年 2 月修正兩大計畫內容，其中，對境外基金業者的深耕計畫，增加「放寬境外基金投資大陸地區有價證券上限」的優惠措施，於「認可期間 1 年內」，其已在國內募集銷售的所有境外基金投資陸股上限都放寬至 40%，或選擇「單一基金」永久放寬投資陸股上限至 40%。

而對國內投信的躍進計畫，增訂「得申請募集不受現行相關投資有價證券之種類、範圍及比率規定限制之投信基金」及「得申請募集 ETF 連結基金，所投資投信事業已經理的 ETF，不以國內成分證券 ETF 為限」的 2 項基本優惠措施，並放寬投研能力、人才培育及其他貢獻等面向的評估指標。

金管會表示，今年有 10 家境外基金業者申請深耕計畫，及 5 家國內投信申請躍進計畫，比去年 12 家境外基金業者，及 6 家國內投信遞件申請都顯減少，會在今年 9 月底前公布符合認可的業者。