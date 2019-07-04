威剛6月營收月增7.48% SSD出貨升溫創今年新高

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (4) 日公告 6 月合併營收為 19.37 億元，月增 7.48%，第 2 季營收 55.7 億元，季減 13.06%，威剛表示， 6 月營收成長動能，主要來自 SSD(固態硬碟) 產品出貨升溫，不僅單月產品營收更創今年單月新高，產品營收貢獻比重逼近 3 成，穩居第二大產品線。

威剛表示，第 2 季受記憶體價格持續下跌及美中貿易情勢多變干擾，單季營收 55.71 億元，較第 1 季減少 13.06%，單季 DRAM 產品營收貢獻比重達 45.8%，非 DRAM 產品營收貢獻比重 54.2%。

威剛上半年營收 119.79 億元，年減 24.63%， DRAM 產品營收貢獻比重達 49.81%，非 DRAM 產品營收貢獻比重 50.19%。

展望第 3 季，威剛指出， NAND Flash 的跌價已接近尾聲，上游大廠的擴產動作不約而同延後和收斂，傳統旺季需求也有助於減緩 DRAM 及 NAND Flash 跌價幅度，加上記憶體模組、 SSD 產品客戶備貨動能加溫，第 3 季營收表現將有機會穩步回升。

威剛表示，在工控、車載、電競等高毛利率新事業逐步發酵下，下半年整體營運績效也可望有較穩健的表現。