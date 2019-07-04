數位科技改寫企業生態 近8成CEO憂心員工缺乏關鍵技術

數位科技趨勢正在影響企業未來發展，根據資誠調查，近 8 成受訪企業擔憂勞動力欠缺關鍵技術，比重較 2014 年增加 16 個百分點，而讓企業憂慮的原因主要是擔心公司無法有效創新，以及發展數位員工成本增加幅度超乎預期。

資誠聯合會計師事務所針對全球 CEO 進行《2019 全球人才趨勢報告》，79% 的受訪 CEO 表示擔憂勞動力缺乏關鍵技術，55% 的受訪 CEO 表示，擔心公司無法有效創新，52% 受訪者表示，員工成本上升速度因發展數位科技導致人力成本超乎預期。

面對數位科技趨勢來勢洶洶，46% 企業領袖認為「重新培育人才及提升技能」是最有效的做法，台灣有 67% 受訪 CEO 認為培育人才與提升技能才是務實作法。另有 18% 企業選擇從其他產業招聘員工，補齊人力缺口。

對於資方培訓員工能力，員工也樂於接受，根據資誠 PwC 針對 12,000 多名員工調查，員工樂意每月花兩天時間，參與雇主培訓以此提升數位技能。

資誠人資管理顧問公司董事長林瓊瀛認為，重新培育人才需要投資，但比起資遣員工再招聘新員工，重新培訓人才比較符合投資效益並滿足企業社會責任的選擇。

林瓊瀛表示，投資數位科技只是創造未來勞動力的一部分，因為讓員工獲得新技能，也需要強大的學習文化，成為高品質的工作場所。