中國電子商務龍頭的阿里巴巴集團，週四 (4 日) 針對日本的消費財製造商，以及零售企業們舉行了戰略說明會。該集團的張勇 CEO 在會中表示「日本產品在中國的人氣，已從化妝品及營養補給品，逐漸的擴展到了個人清潔與寵物用品等，範圍愈來愈廣」。張勇也向在場的企業們喊話「希望在日本產品的市場擴大方面提供協助」。

當天約有 170 家企業的 300 多人，參加了該場戰略說明會。站在講壇上的張勇，抬頭挺胸的表示「阿里巴巴在數位經濟的發展上，提供了銷售方面的支援」。並在市場的擴展上強調「中國當然不用說，還想將商品送到東南亞等地」。

阿里巴巴：盼在日本產品銷售上、助一臂之力！(資料照片) (圖片：AFP)

而在該場說明會中，活用阿里巴巴的日本企業，也向在場人士們作出報告。日本獅王 (LION)(4912-JP) 的掬川正純社長就提到，該公司自 6 月起，就透過「零售通」(LST) 在中國市場銷售牙膏等商品。資生堂 (4911-JP) 也介紹了與阿里巴巴之間，活用資料來進行商品開發的案例。高絲 (KOSE)(4922-JP) 的小林俊一社長則提到，中國市場「對於高級化妝品的喜好依然持續當中」。

而成衣業的 Stripe International 公司社長石川康晴，也提到在實體店鋪與網路商店的靈活運用，成功增加銷售額的例子。而生產零食的 UHA 味覺糖的山田泰正社長則說道「在即時的數據提供，以及銷售方面的援助都相當充實」，對阿里巴巴作出評價。

阿里巴巴為了將品牌數量增加至 2 倍，也在 6 月底時開設了「天貓國際」的英文網站，希望有更多國外業者加入中國的廣大市場。目標在未來 3 年內，將品牌數量翻倍，達到 4 萬個品牌規模。