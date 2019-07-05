全球股市大漲 幾乎只靠77支大型股帶動

如果全球經濟正在走弱，為什麼今年全球股市仍然如此強勁上漲呢？

投資人女果聰明的話應該考慮這個問題，因為隨著亞洲、歐洲和美國經濟成長放緩的證據逐漸增加，以及政府債券殖利率的下降，顯示債券投資人至少應該在為未來更艱難的時期做準備。

會出現這種歧異的其中一個原因在於像是標準普爾 500 指數或摩根士丹利資本國際 (MSCI) 全球指數分別上漲 19.5% 和 16.7%，在看似疲弱的全球經濟中有如此表現，是因為靠著少數幾家具有全球規模和影響力的巨型企業，有能力應對不斷上升的貿易緊張局勢和削弱的需求，保持銷售額和獲利成長。

法國興業銀行 (Société Générale) 量化研究主管 Andrew Lapthorne 在最近的一份研究報告中指出，在 MSCI 全球指數的近 1700 名成份股中，「市值超過 1000 億美元的超大集團正在繼續上揚，而那些低於 50 億美元市值範圍的企業仍在努力彌補去年的損失。」

他說，「最具指標性的數字在於這些 1000 億美元企業雖僅有 77 家，卻佔全球市值的 27%，」他補充說，而市值不到 10 億美元的企業超過 11000 家，這些成份股的中型企業今年以來其市值已下跌近 10%。

Lapthorne 寫道：「這就是問題所在，我們越來越關注全球一小部分企業所佔的一些大型股指數，這讓投資人留下了錯誤的印象。」「其實企業經營得很辛苦！」

大型企業表現優於小企業的這種現象，美國就有，但與全球略有不同。Jeffries 股票策略師 Steven DeSanctis 在週三 (3 日) 的研究報告中寫道，由於小企業在經濟成長緩慢的環境中，因勞力和材料的成本上漲而無法抵消獲利率壓力，因此美股小型股在過去一年中落後於它們的姐妹股大型企業 13%。

儘管如此，根據 FactSet 的統計，美國小型股仍然大多數出現正成長，標準普爾小型股 600 指數 (SML-US) 的 600 支個股中有 418 家，今年以來的漲幅為 0.68%。