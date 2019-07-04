〈機構報告〉App商店營收在2H19達到390億美元 蘋果大幅領先谷歌

據調研機構 Sensor Tower 統計，應用程式 (App) 商店的營收在近年來持續成長，但成長速度有所放緩。

這份最新報告顯示，蘋果 (AAPL-US) 的 iOS App Store 和 Google Play 在 2019 年上半年合計營收達 397 億美元，較去年同期的 344 億美元成長了 15.4%。不過與前年同期的 269 億美元相比，2018 年的成長幅度高達 27.8%。此外，蘋果 (AAPL-US) 的 App Store 營收持續大幅超越 Google Play。

全球 App 商店營收 (圖片 :techcrunch)

在 2019 年上半年，全球消費者在 iOS App Store 上花費了 255 億美元，較去年同期的 226 億美元成長了 13.2%。不過與去年的 26.8% 成長幅度相比，已經有所下滑。儘管如此，與 Google Play 的總營收 142 億美元相比，高出了 80%。

報告中指出，整體市場成長放緩的主要因素是中國市場。由於中國經濟成長放緩，iOS 應用程式下載量有所下降。不過，報告預期這一情況很可能在未來 12 個月內恢復正成長。在今年上半年 Google Play 下載量卻成長了 16.4%，達到 419 億，比 iOS 的下載量高出 2.8 倍。

此外，App 商店營收的成長放緩也可歸因於 Netflix。在去年，Netflix 取消了在 Android 系統中 App 內訂閱註冊的功能。隨後，也取消了 iOS 系統 App 內訂閱註冊的功能。Netflix 對 App 商店營收的貢獻也因而下降。

在 2019 年上半年，下載量排名前幾的應用程式與先前相同，WhatsApp、Messenger 和 Facebook 持續領先。值得一提的是，TikTok 超越 Instagram 排名第 4 位，它的下載量成長了約 28%，達到近 3.44 億次。

另一方面，從手遊上來看，2019 年上半年的手遊營收成長了 11.3%，在 iOS App Store 和 Google Play 上達到 296 億美元。其中，蘋果 App Store 的遊戲營收為 176 億美元，成長率為 7.8%。Google Play 遊戲營收則成長了 16.8%，達到 120 億美元。