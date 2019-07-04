擠下新加坡！瑞士登上2019年全球最適居住地

匯豐控股集團昨 (3 日) 發表一項研究指出，瑞士以高生活水準與極具競爭力的薪資，成為 2019 年全球最適合居住與工作國家，打破新加坡連續四年蟬聯第一的紀錄。

上述研究結果顯示，瑞士自去年的第八名大幅度躍升至第一，原因在該國的盈利能力以及穩定的政治與經濟表現。

瑞士各項指標排名 (圖：HSBC)

匯豐集團提供資料顯示，瑞士的平均薪資為 111,587 美元，與其他 33 個調查國家的平均薪資 75,966 美元高出 47%，10 名外籍人士中更有 7 名表示，搬到瑞士後獲得更多的可支配收入。

具有像 Zermatt 等極具標誌性滑雪勝地的國家，瑞士在生活質量方面得分相當高，被認為是適合養育孩子和長期居住的國家。然而，該國在滿足成就感與社交方面分別排在 31 名和 24 名。

匯豐瑞士分行市調主管 Jean-Francois Bunlon 表示，這項研究證實了許多人對瑞士高水平的生活、商業前景以及政治經濟的穩定性感到滿意，而這些因素正是吸引他們搬往此地的重要條件。

連續四年蟬聯第一的新加坡，雖然挑戰五連霸失利，但調查結果指出，62% 的受訪者認為該國的教育系統比自己國家還要更好，同時有 69% 的人稱，他們的孩子在該國有更多的機會學習到新的語言。該國今年位居第二年。

另外，英國因脫歐事件引發政治與經濟方面不確定性，從去年的 20 名跌落至 27 名，瑞典也是另一位大輸家，從去年的第 7 名掉落至 20 名，儘管該國在工作與經濟方面維持穩定高分，但仍不足以抵銷受訪者對在該國進行社交行為與發展生涯規劃的限制。