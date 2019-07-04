再奪訂單！英電信沃達豐推5G服務 部分設備由華為提供

據外媒報導，英國電信巨頭沃達豐 (Vodafone) 在週三 (3 日) 宣布開始在英國 7 座城市推出 5G 商用服務，而該公司所使用的 5G 通訊網絡設備有部分是由中國華為所供應。

由英國沃達豐所推出的 5G 網絡將涵蓋英國的倫敦、曼徹斯特、伯明翰、利物浦、格拉斯哥、布里斯托和卡迪夫在內的 7 個城市，旨在提供更高速的網路和並支援更多新型態的應用和服務，像是人工智慧 (AI)、物聯網 (IOT)、機器人、智慧城市和自駕車系統。

至今年底，沃達豐也計畫在更多的英國城市推出 5G 商用網絡。屆時，沃達豐提供 5G 網絡服務的城市將增加至 19 個。

與此同時，沃達豐也宣布將在今年夏天於四個歐洲國家，包含英國、德國、西班牙和義大利提供 5G 漫遊服務。該公司的 5G 網絡將以 150-200 Mbps 的平均網速運行，比 4G 快上 10 倍。

沃達豐英國公司業務總監 Anne Sheehan 表示，5G 將會「改變經濟環境和英國商務的遊戲規則」。Sheehan 說道：「我們致力於通過在英國地區推出廣泛應用以及漫遊服務，來幫助我們的客戶運用這項技術。我們希望幫助英國當地企業成為全球領導者，而 5G 將在實現這一目標方面發揮著重要作用。」

而 5G 設備供應商華為的副總裁 Victor Zhang 則表示：「我們很榮幸能夠幫助沃達豐在英國推出 5G 行動服務，以開展全新的世界。這加強了英國作為 5G 領導者的地位。我們也在這裡支持該國的數位經濟有 18 年的歷史。」華為做為全球領先的 5G 公司之一，該公司稱，華為已經在全球贏得了 50 份 5G 相關合約。

Vodafone 是第二間在英國推出 5G 商用網絡的電訊商，EE 於今年 5 月底也在倫敦、卡迪夫、愛丁堡等 6 座城市推出首個 5G 商用網絡。