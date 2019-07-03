針對早前從關係企業 Tether 的穩定幣庫存非法挪用 8.5 億美元的 USDT 來彌補損失，加密貨幣交易所 Bitfinex 於 7 月 1 日宣布，「已向 Tether 償還 1 億美元貸款，並以法幣追加預付截至 6 月 30 日為止所積欠的代付利息」。

官方表示，雖然貸款尚未到期，但基於今年第二季度財務狀況充裕的情況下，Bitfinex 最終決定提前支付款項，目前資金已通過電匯匯款至 Tether 的銀行帳戶。

今年 4 月下旬，美國紐約州司法部對 Bitfinex 母公司 iFinex 提出指控，稱 Bitfinex 從 Tether 的 USDT 庫存非法挪用了 8.5 億美元的來彌補損失。紐約司法部認為，這筆資金不應由 Bitfinex 私自動用，而是要遵循原先的 1:1 擔保原則，由 Bitfinex 提供足額的美元才供兌換，然而這一次的事件是 Bitfinex 直接從 Tether 身上調了 USDT ，過程中根本沒有足額的美元擔保。

根據後來釋出的法律文件，Bitfinex 從未向其投資者和高階主管透露公司的財務狀況，而 Tether 則參與了一系列存在利益衝突的公司交易，整個過程讓 Bitfinex 獲得了高達 9 億美元的 Tether 現金儲備，並以此來隱藏公司周轉不靈的真相。

當 Bitfinex 跟 Tether 再次雙雙陷入旋渦之時，Bitfinex 股東之一、經營比特幣 OTC 的趙東 5 月 1 日在微博上徵詢網友意見：「如果大家認為 Bitfinex 能借此機會發一個平台幣來應對危機，我會盡力促成此事！」

因此，Bitfinex 發行平台幣 LEO 私募從籌劃到實行也只耗費數週時間，就已成功籌得 10 億美元。5 月 20 日，LEO 正式在 Bitfinex 開放交易。目前 LEO/USD 為 1.7388 美元，24 小時交易量超過 300 萬美元。

前情提要

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分析報告

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這篇文章 LEO 私募有助填補資金缺口？ Bitfinex：已向 Tether 償還 1 億美元 最早出現於 區塊客。

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