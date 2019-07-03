【富蘭克林】投資加入亞洲小型股，內生成長動能有幫助

川習會美中雙方握手言和暫時舒緩全球投資人緊繃神經，為 2019 年下半年的市場表現奠定基礎。富蘭克林證券投顧表示，雙方可望重回先前談判的框架並須儘速弭平導致五月初談判破裂的認知差異，後續仍需關注美中繼續進行的貿易談判狀況是否順利，再者，現階段美中的談判協商亦沒有辦法真正解決雙方在科技領域以及國際勢力競爭的核心問題，美中大國博弈將是長期議題，評估下半年金融市場波動仍將加大。

市場波動程度加大，尋找具內生成長動能的區域與企業投資

富蘭克林證券投顧表示，雖然美中雙方貿易進展訊息時刻牽動金融市場表現，然而若以基本面分析，無論就貿易佔整體 GDP 比重或企業營收來源的角度來看，投資人實過度擔憂中國經濟或企業因美中貿易戰而大受衝擊，因此儘管短線市場波動程度較大，投資人對於中國乃至整體新興市場長期展望仍應維持正面態度。也正因為如此，富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金在過去一年半時間，陸續提高中國投資比重，主要著眼市場投資人對於中國總體經濟環境的過度擔憂，導致許多小型股評價水準遭到壓抑，但實際上許多高品質的企業，其營運前景是較不受到貿易緊張情勢所影響而能持續創造穩定獲利表現的。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾建議，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果，面臨現階段全球貿易衝突升溫環境，亞洲小型股內需導向特色即是一項明顯優勢。此外，小型股投資對象主要以當地市場投資人為主，通常展現出與外資投資人相異的投資行為模式，面對市場氣氛不佳情況，當地投資人不一定會像外資投資人一樣急著賣股求現，如此將有利於小型股股價表現相對穩定。

亞洲小型企業基金五大主題優勢

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金在內生成長動能最為強勁的亞洲新興市場，尋找最為汲取當地資源挹注的亞洲小型企業，透過側重於中國、印度、南韓等幾個政府皆在積極進行改革的亞洲國家的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，希冀掌握到新興亞洲經濟體最活躍領域所創造的投資機會。

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