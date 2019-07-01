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三大法人合買124.6億元 外資、自營商大買陸股ETF逾8萬張 減碼富邦VIX

美中貿易局勢和緩，三大法人同步站在買方，合計買超逾124億元。(鉅亨網資料照)
美中貿易局勢和緩，三大法人同步站在買方，合計買超逾124億元。(鉅亨網資料照)

台股今 (1) 日帶量上漲，交易量放大至 1400 億元以上，推升指數站上 10895 點作收，三大法人合買 124.64 億元，其中外資與自營商同步大買陸股 ETF，合計買超逾 8 萬張，並同步調節富邦 VIX 逾 9 萬張，反映觀望氛圍淡化，資金陸續湧進股市布局。

三大法人今天同步站在買方，外資買超 72.3 億元、自營商買超 25.16 億元、投信也買超 19.84 億元。
 
美國解除對華為手機設備供貨禁令，激勵台、陸股指數同步上漲，外資與自營商聯手買超陸股 ETF，其中元大滬深合計買超逾 7 萬張、富邦上証正 2 合計買超 1.7 萬張，至於富邦 VIX，隨著避險氣氛轉淡，外資與自營商聯手調節，合計賣超 9.1 萬張。

此外，投信仍看好，貿易戰局勢和緩，有利智慧型手機與 5G 等類股走勢，投資人可積極布局相關概念股布局。

外資買超前五大個股包括，元大滬深 300 正 2(33339 張)、群創 (17901 張)、台積電 (15151 張)、長榮航運 (11405 張)、富邦上証正 2(8896 張)；賣超前五大則為：富邦 VIX(43085 張)、友達 (11499 張)、元大台灣 50 反 1(6717 張)、新光金 (6506 張)、中信金 (6368 張)。

自營商買超前五大個股為：元大滬深 300 正 2(37251 張)、富邦上証正 2(8750 張)、南亞 (5890 張)、富邦特選蘋果 N(5629 張)、元大高股息 (5226 張)；賣超前五大分別為：富邦 vix(48801 張)、元大台灣 50 反 1(8125 張)、台積電 (2635 張)、國泰費城半導體 (2581 張)、台泥 (1787 張)。

投信買超前五大個股為：聯電 (6868 張)、欣興 (4440 張)、京元電 (3472 張)、台積電 (2440 張)、南電 (2431 張)；賣超前五大長榮航空 (2708 張)、兆豐金 (2299 張)、台灣大 (1844 張)、中鋼 (1218 張)、中華電 (1050 張)。

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