【豐銀投顧】短線波動而已 沒有仙人指路

◆盤勢分析

今天早上先是傳來台積電掉單的利空，接著真的是禍不單行，早上台指期又發密價格劇烈波動的情況！雖然不是所謂的胖手指，其實這一次並沒有造成什麼災情。但這個閃崩又有不少「家有敝帚，享之千金」的人出來野人獻曝了。又說這是什麼仙人指路、又說這是什麼「期貨的價格發現功能」，意即暗示未來有可能真的大跌 500 點來到 10202 點附近。若以今天台積電的利空，或是當前的國際情勢來研判，那筆者還覺得有其道理，但若用所謂的「期貨價格發現功能」，然後還用「春江水暖鴨先知」的成語來展現自己的文學造詣並凸顯自己對期貨的認知，那實在令筆者啼笑皆非！

期貨的價格發現功能並不是什麼高深的學問，只要是一般券商的期貨營業員有考過證照的人都知道。但問題是什麼是價格發現功能？這其實不是用在指數期貨上，而是用在實體商品的交易上。最早有期貨是一些大宗貨物如大豆、玉米、小麥的農夫，為了避免自己因農產品過份豐收而形成價格滑落，因此和對等需要買進的人以約定的價格買進賣出。就因為農人最能理解今年的雨水、病蟲害狀況，所以他們知道如何訂價、底價在哪裏。所以絕對不會用最不利自己的價格賣出，這才是真正的「期貨價格發現功能」的由來。但我們一般的指數期貨，則不是這麼一回事，也不會這樣佈單。試想，如果你真的看空這個盤會下跌 500 點，那就先去放空，等到指數快到時再掛就好了，這樣才能空的多、出的也多。怎麼會有必要在成交量還不到的價位先預掛好，先出那麼幾口呢？

早在 2017 年的 8 月 3 日，期貨也曾出現價格閃跌的情況，當然台股在萬點之上，但指數卻跌到 9408 點，大跌 998 點。當時市場上就有不少人賣弄自己的「期貨知識」，說這是什麼「價格發現功能」暗指指數會跌到這個點位。最後非但沒有，指數還一路大漲到 11271 點，如果先行放空，豈不是要先被軋半年共 800 點？換算期貨早就要斷頭好幾次了，接下來還得再等一年才會真正跌到 9305？這樣的理論怎麼能被驗證？曹丕的「典論論文」中提到: 里語曰：「家有敝帚，享之千金。」斯不自見之患也」。意思就是只學了一點點的學問，就拿來當做專業要來賣弄，但如果照過去的經驗，你可是要先被軋半年耶！這樣的現象怎能拿來當做參考？投資人真該好好想想了。如果您看到有人用「期貨價格發現功能」來解釋今天的現象，千萬不要被唬弄喔。指數的確有可能下跌，也說不定真的會跌很多。但其背後的原因不會是因為今天的期貨程式交易造成的閃崩。過去台股史上發生這種現象不是沒有，但次數非常少。根本不能拿來當過統計數據引用，就連上一次的結果也是錯的！所以用期貨價格發現功能來論斷之後必定會跌到 10202 點根本毫無意義！請問你，10202 點來了，但卻是一年後，對你有意義嗎？這篇文章我們可留下，以待做日後的驗證。

豐銀投顧 李世新 分析師

