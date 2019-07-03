〈海外資金專法拍板〉三讀通過預計最快Q4上路 三道關卡防堵炒作不動產

立法院臨時會今 (3) 日完成「境外資金匯回專法」法案三讀，拍板資金匯回專戶優惠稅率，值得注意的是，為避免資金趁勢炒作不動產，專法條例設下三道關卡防堵炒房，包括：禁止投資不動產、禁止投資 REITs、企業購置自用不動產須持有一段時間才能出售。

此外，本次專法同時綁定 CFC(我國營利事業受控外國企業) 條款，將在專法實施屆滿後一年內上路，至於專法實施上路時間則需報請行政院核准，由於專法三讀通過後，還需等相關財政部、經濟部與金管會子法出爐後，一併報呈行政院核定後才會上路，預估最快第 4 季就能上路。

立院臨時會今天審查海外資金匯回專法法案，朝野立委歷經兩小時的發言與表決對戰後，執政黨以人數優勢通過行政院版本，最終仍通過行政院版本，拍定海外資金匯回銀行或證券專戶後，首年稅率 8%、次年稅率 10%，完成實質投資後稅率可在減半。

為防堵資金回流卻流入房市炒房，專法明訂限制條款，避免專法淪為炒房幫兇，根據條例規定，資金不得購置不動產，違者需按 20% 稅率補足稅款差額；企業購買自用不動產，也需持有一段時間才能出售，至於持有年限多久，則需由經濟部擬訂子法規範。

在金融投資部分，原本財金部會對於資金能否投資 REITs 持不同意見，經財政部與金管會協商後，最後拍板定調走專法所匯回的資金不得投資 REITs，避免資金藉由另一種投資方式，間接炒作不動產價格。

此外，因應全球反避稅趨勢，避免台商藉由境外紙上公司以個人股東名義避稅，今天專法審查也以附帶決議方式，拍板在專法實施期滿兩年，也就是專法洛日後，一年內銜接上路，以時程推算最快 2020 年第 4 季有望上路。