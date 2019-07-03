信邦6月、Q2營收同創高 Q3出貨旺季估將續創高

信邦 (3023-TW) 今 (3) 日公告 6 月合併營收 16.8 億元，月增 3.6%、年增 19.8%；年增第 2 季營收 48.9 億元，季增 20.6%，年增 22 %；上半年營收 89.45 億元，年增 18.57%，單月、單季、上半年均創下歷史新高。展望下半年，信邦指出，第 3 季進入出貨高峰，應可延續成長態勢，挑戰新高。

信邦指出，6 月營收成長，主要是綠能、醫療及健康照護、汽車、通訊及電子週邊等產業之銷售較 5 月升溫所帶動。

從信邦今年上半年 5 大產業應用同步成長，醫療及健康照護應用，年增 18.93%、汽車應用年增 2.39%、綠能應用年增 47.5%、工業應用產業年增 18.5%、通訊及電子週邊應用年增 1.19%。

信邦表示，第 3 季成長動能將延續，加上進入出貨旺季，整體營收可望持續向上，至於最近貿易戰舒緩，信邦認為，對於需求或多或少有幫助，不過會增加多少，還需要觀察。

目前信邦工業應用佔整題影收 29.08%；綠能及節能應用佔 28.52%；通訊及電子週邊應用佔 24.97%；醫療及健康照護應用佔 9.10%；汽車應用佔 8.33%；就產品別銷售比重來看，連接線組生產銷售佔集團營收 77.02%；連接器及零組件銷售佔 22.98%。