13家金融業助陣 開放API管理平台Q3問市

為推動開放銀行，由財金公司負責主導建置的「開放 API 管理平台」，目前已有 13 家金融機構加入，財金公司董事長林國良今 (3) 日表示，API 管理平台第一階段應用將在第 3 季推出，接下來將陸續推出「消費者資料查詢」與「交易面資訊」。

由財金公司、政大國際產學聯盟、政大金融科技研究中心共同主辦的「2019 開放 API 前瞻政策與創新應用研討會」今天登場，探討我國銀行推動 API 產業的前景展望。

金管會副主委張傳章致詞時表示，「開放銀行」促使金融業者與 TSP 業者間的進行跨界合作，共同建構多元創新的金融服務生態系，激發更多創意新興金融服務，促進市場競爭與創新，金管會將在消費者權益保障與風險可控前提下支持開放銀行發展。

林國樑表示，「開放 API」第一階段為「公開資料查詢」的技術與資安標準，不論是平台建置或資安技術標準，目前都有初步成果，其中第一階段的 API 應用將在本季推出。

林國良進一步指出，接下來將陸續推動「消費者資料查詢」與「交易面資訊」，財金公司將配合銀行公會「業務自律規範」與產業的需求，循序漸進的打造 API 平台。

政大國際產學聯盟營運長王儷玲指出，「開放銀行」(Open Banking) 是指銀行透過與 TSP 業者合作，將金融數據的主導權還給消費者，讓消費者可獲得更多元的金融服務。

王儷玲指出，「開放銀行」是透過金融數據開放打造新的商業模式，藉此改善客戶體驗並創造更貼近消費者需求的金融服務，對金融產業來說也有助於將服務觸角擴展至傳統金融無法觸及的範圍，強化客戶黏著度。