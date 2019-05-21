牧德獨角獸孵育中心預估 今年將納入10家新創團隊

AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 目前本業設備出貨，並未因美中貿易爭端加劇，受到重大影響，且公司正持續執行「伯特利獨角獸孵育中心」新創團隊加速育成計畫；牧德董事長汪光夏表示，預估今年該中心將有 10 家新創團隊加入。

汪光夏也指出，已納入孵育中心的 4 家新創團隊，陸續完成產品開發並準備出貨，今年牧德科技營收可望成長，預估孵育中心的營收占比，有機會超過 10%。

目前，牧德科技「伯特利獨角獸孵育中心」的經營，係設立為公司內部的事業部門之一，汪光夏指出，牧德此舉，主要是以 14 年前本身創業時所面臨的行政、管理等痛點，嚐試協助新創團隊解決，更提供牧德內部員工創業、投資的新管道，同時，牧德的育成中心已獲竹科管理局核准，且目前已在竹科覓妥興建大樓用地，將另建新大樓。

牧德旗下育成中心已經有 4 家公司，其中 2 家已經公司登記並進入已開始進入實際的營運，其中半導體封裝檢測設備公司自 2018 年開始出貨，去年即已獲利，另一家產品為應用於自動化及設備的智慧相機模組 (AOI+AI)，產品預計今年第 4 季開始出貨，牧德預估，今年育成公司佔公司營收比重可望逾 10%。

汪光夏表示，牧德持續甄選創新團隊進入「伯特利獨角獸孵育中心」育成，鎖定「大數據」、「人工智慧」、「物聯網」、「區塊鏈」等四大領域；並以產品 2 年的開發期為重要孵化期，且預估最快新公司最快在成立的 3 年內取得上市櫃資格為目標。