貴金屬盤後─週一大跌後 黃金收高18.70美元 美元疲弱 支撑黃金反彈

黃金價格週二上漲，收復大部份昨日的跌幅。美元疲弱，提供了黃金市場支撑。週一，黃金則創逾一年來最大單日跌幅。

分析師說，由於全球經濟減緩擔憂加劇，黃金獲得避險買盤支撑。

8 月黃金上漲 18.70 美元，或 1.4%，收於每盎司 1408 美元。週一，黃金大跌 24.40 美元，或 1.7%，創 2018 年 6 月以來最大單日跌幅。

分析師說，投資人持續於大跌時買進，大漲時賣出，黃金也持續守於 1385 至 1450 美元較高水準的交易範圍。大多國家擔憂全球經濟下滑，至少 22 個國家持續降低利率。這意味大多央行支持持續放寬信用。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數週二下跌 0.2% 至 96.681。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

美國 10 年期債券殖利率下降至 1.978%，低利率有助支撑黃金上漲。

川普總統與中國領導人習近平於週末達成協議，停止進一步加徵關稅，風險性資產週一因而上漲，黃金則大幅走低。

週二，其他金屬交易方面，9 月白銀上漲 0.3% 至每盎司 15.238 美元。9 月銅下跌 0.9% 至每磅 2.664 美元。

10 月白金收於每盎司 833.50 美元，下跌 0.4%。9 月鈀金上漲 0.5% 至每盎司 1552.80 美元。