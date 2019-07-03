歐元區6月綜合PMI優於5月 經濟學家：別太過樂觀

IHS Markit 今 (3) 日公布 6 月歐元區綜合採購經理人指數 (PMI) 終值，數值為 52.2，高於 5 月的 51.8；不過，經濟學家認為，歐元區第 2 季經濟成長預測，仍不如預期，不用對 PMI 略有改善的現象過度樂觀。

上述數據發布後，歐元匯率變化不大，台北時間週三下午 5 點 02 分，Investing.com 報價顯示，歐元兌美元上漲 0.05%，至 1.1288。

歐元兌美元走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

由 IHS Markit 數據可得知，6 月歐元區綜合 PMI 終值，從 5 月的 51.8，升至 52.2；服務業 PMI 從 5 月的 52.9，升至 53.6。

7 月 1 日公布的歐元區 6 月製造業 PMI 終值，則從 5 月的 47.7，降至 47.6，連續第 5 個月處於榮枯值 (50) 之下。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，服務業推動了 6 月 PMI 成長，有助抵銷製造業衰退的影響，但「製造業衰退的時間越長，負面情勢蔓延至服務業的可能性就越大。」

Williamson 指出，6 月綜合 PMI 顯示，歐元區的經濟表現，在第 2 季末略有回升，「但對這種程度的改善興奮過頭，是不對的。」

Williamson 稱，由調查結果可得知，歐元區第 2 季國內生產毛額 (GDP) 季增率，估計只有 0.2%，不如預期。