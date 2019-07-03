◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月03日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00672L 元大S&P原油正2 18213 0 00637L 元大滬深300正2 -25093 0 00677U 富邦VIX 16100 0 00632R 元大台灣50反1 -20944 0 2834 臺企銀 3529 -12285 2236 百達-KY -9318 -1 2344 華邦電 2742 1790 2883 開發金 -4003 -9275 2891 中信金 2158 -5738 3481 群創 -3813 -56143 2303 聯電 1705 19522 2317 鴻海 -2619 -2221 2903 遠百 1579 13552 00739 元大MSCI A股 -1980 -8714 1303 南亞 1554 -31916 3037 欣興 -1721 988 020000 富邦特選蘋果N 1543 0 2618 長榮航 -1591 -23880 2886 兆豐金 1317 13932 2321 東訊 -1584 3 00671R 富邦NASDAQ反1 1234 0 00633L 富邦上証正2 -1534 0 00708L 元大S&P黃金正2 1129 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -1522 0 2801 彰銀 1110 5763 3005 神基 -1431 2382 2603 長榮 1100 4727 1710 東聯 -1416 -5110 2890 永豐金 1052 20178 2881 富邦金 -1352 -553 2823 中壽 1020 7197 2337 旺宏 -1206 -4057 1101 台泥 943 10405 2456 奇力新 -1145 -2495 00634R 富邦上証反1 898 0 2340 光磊 -1104 -3107 2376 技嘉 892 4892 00655L 國泰中國A50正2 -1067 0 00669R 國泰美國道瓊反1 869 0 2353 宏碁 -1060 -2760 00642U 元大S&P石油 849 0 0050 元大台灣50 -1014 16843 00648R 元大S&P500反1 776 0 1314 中石化 -964 -9482 1504 東元 766 293 2345 智邦 -933 3318 2892 第一金 686 7480 2449 京元電子 -916 -3319 9939 宏全 638 1638 2409 友達 -679 -29653 2371 大同 600 -3863 1312A 國喬特 -676 0 2492 華新科 482 -478 3034 聯詠 -647 -5942 1536 和大 478 213 00673R 元大S&P原油反1 -625 0 00635U 元大S&P黃金 472 0 2520 冠德 -599 -1859 5305 敦南 457 -2949 00830 國泰費城半導體 -538 2744 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股