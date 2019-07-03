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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月03日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00672L 元大S&P原油正2         18213         0    00637L 元大滬深300正2        -25093         0  
00677U 富邦VIX                16100         0    00632R 元大台灣50反1         -20944         0  
2834   臺企銀                  3529    -12285    2236   百達-KY                -9318        -1  
2344   華邦電                  2742      1790    2883   開發金                 -4003     -9275  
2891   中信金                  2158     -5738    3481   群創                   -3813    -56143  
2303   聯電                    1705     19522    2317   鴻海                   -2619     -2221  
2903   遠百                    1579     13552    00739  元大MSCI A股           -1980     -8714  
1303   南亞                    1554    -31916    3037   欣興                   -1721       988  
020000 富邦特選蘋果N           1543         0    2618   長榮航                 -1591    -23880  
2886   兆豐金                  1317     13932    2321   東訊                   -1584         3  
00671R 富邦NASDAQ反1           1234         0    00633L 富邦上証正2            -1534         0  
00708L 元大S&P黃金正2          1129         0    00664R 國泰臺灣加權反1        -1522         0  
2801   彰銀                    1110      5763    3005   神基                   -1431      2382  
2603   長榮                    1100      4727    1710   東聯                   -1416     -5110  
2890   永豐金                  1052     20178    2881   富邦金                 -1352      -553  
2823   中壽                    1020      7197    2337   旺宏                   -1206     -4057  
1101   台泥                     943     10405    2456   奇力新                 -1145     -2495  
00634R 富邦上証反1              898         0    2340   光磊                   -1104     -3107  
2376   技嘉                     892      4892    00655L 國泰中國A50正2         -1067         0  
00669R 國泰美國道瓊反1          869         0    2353   宏碁                   -1060     -2760  
00642U 元大S&P石油              849         0    0050   元大台灣50             -1014     16843  
00648R 元大S&P500反1            776         0    1314   中石化                  -964     -9482  
1504   東元                     766       293    2345   智邦                    -933      3318  
2892   第一金                   686      7480    2449   京元電子                -916     -3319  
9939   宏全                     638      1638    2409   友達                    -679    -29653  
2371   大同                     600     -3863    1312A  國喬特                  -676         0  
2492   華新科                   482      -478    3034   聯詠                    -647     -5942  
1536   和大                     478       213    00673R 元大S&P原油反1          -625         0  
00635U 元大S&P黃金              472         0    2520   冠德                    -599     -1859  
5305   敦南                     457     -2949    00830  國泰費城半導體          -538      2744  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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