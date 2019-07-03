彭博：三星已重新設計完成Galaxy Fold摺疊手機

《彭博社》報導，據知情人士透露，三星電子經過兩個月後，已重新設計好折疊手機 Galaxy Fold，並解決了螢幕閃爍破裂等故障問題，這項消息讓三星有望於今年暑假推出大螢幕手機。

知情人士表示，三星仍在討論 Galaxy Fold 具體銷售時間，不過短期內會將手機主要零件，包括螢幕和電池運往越南工廠組裝。

據了解，重新設計的折疊手機保護膜，將涵蓋至整個螢幕包含邊框，並減少中間接縫設計，讓消費者不會再輕易將保護膜撕扯下來。

原訂於 4 月 26 日發售的 Galaxy Fold，定價 1980 美元，三星在發售日前，將 50 台 Galaxy Fold 寄給分析師、記者們體驗測試，但隨後多家新聞媒體接收到豎起報告，指出三星折疊手機出現閃屏、破裂等故障情形。

三星原先想透過推出全球首款摺疊手機，來加強其和蘋果、華為的競爭，並且挽救其聲譽，不過隨著螢幕問題出現後，三星隨後宣布取消 Galaxy Fold 的發售。

據知情人士表示，三星不太可能在 8 月 7 日於紐約舉辦的 Unpack 活動，預計該活動重頭戲會是三星 Galaxy Note 10，不過預計將能在假期銷售旺季推出，

對此三星拒絕發表評論。

全球智慧手機銷售量將會在 2020 有明顯成長 (圖片: 彭博)

根據 Strategy Analytics 數據顯示，三星去年手機出貨量超過 2.9 億部，但在今年早些時候表示，它將在 2019 年生產約 100 萬部可折疊手機。

三星執行副總裁 Chung Eui-suk 在二月份表示，三星想要緊抓 Galaxy Fold 的熱潮，開發兩款新型可折疊手機，其中一款可以垂直折疊，另一款則像華為的 Mate X 一樣向外折疊。

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