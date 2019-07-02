只是回調修正？比特幣快速跌破萬元關卡 距上週高點已跌30%

比特幣前一波漲勢有多快，近期的下滑速度似乎就有多快。

比特幣在台北時間昨 (1 日) 晚間，報價還在 1.1 萬美元上方，不過在跌破 1.1 萬美元之後，跌勢開始加速，2 日中午 12:00 左右，更是跌破 1 萬美元關卡，最低來到 9760 美元附近。

在中午加速下跌之後，比特幣 24 小時的高低價差超過 1200 美元，跌幅也達到 12% 左右，同時拖累以太幣、萊特幣等主要貨幣，各有 4-8% 的跌幅。

比特幣快速下挫 (圖表取自 Coindesk)

比特幣在 6 月 26 日衝上 13756 美元的高點，對比當前低點 9760 美元，代表不到幾日內，高低價差達 4000 美元，接近 30%。

廣受歡迎的分析師 Josh Rager 表示，若以 30% 的修正幅度計算，這波大約會跌到 9715 美元。但他認為，目前四位數的價格是個逢低介入的時機，比特幣長期趨勢仍然看漲。

分析師 Kiril Nikolaev 認為，9000 美元是一個合理的支撐點，代表 35% 的修正幅度，下一個可能的支撐點是 7400 美元，為 46% 的修正幅度。不過他表示，以周線圖來看，比特幣仍在走一個頭肩底的走勢，阻力點在 12000 美元。

他表示，這也是一個重要的攻擊價位，如果比特幣最終在此處完成整合，並向上突破，就有機會挑戰 2 萬美元的歷史高點。

整體加密貨幣市場隨比特幣下跌 (圖表取自 investing.com)

eToro 資深市場分析師 Mati Greenspan 在昨天的報告中表示，近日的深度回調，就像在極熱的市場上澆了一盆冷水，市場近日確實是過熱，漲勢走得過高過快，需要好好的放鬆並冷靜一下。