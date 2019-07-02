要求交易所共享客戶數據G20 宣布正式遵循 FATF 加密貨幣指引

二十國集團（G20）6 月 28 日在日本大阪召開為期兩天的領袖峰會，期間正式迎接國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所發布的加密貨幣指導方針。

G20 於會後發表領袖宣言重申，「我們承諾將遵循 FATF 近期針對虛擬資產及相關服務供應商而更新的指導方針，以利強化反洗錢措施及打擊恐怖主義融資。」

區塊客先前報導，FATF 最新版本的指導方針要求「虛擬資產服務業者」在移轉企業之間的資金時，必須向當局傳送有關客戶的資訊，其中包括：匯款方姓名、帳戶號碼（即虛擬資產錢包）、實體 (地理) 住址、 受款方姓名及其帳戶號碼。

FATF 在公開聲明中表示，濫用虛擬資產的犯罪與恐怖主義威脅，已成為一個「嚴重且急迫」的問題。因此希望各國立即採取所建議的行動，而 FATF 將監督各國和相關服務供應商在實施新措施方面的實踐狀況，該組織將給各成員國 12 個月的時間，並於 2020 年 6 月向各國就這 12 個月的執行發展進行審查。

此前在日本福岡召開的財長會議期間， G20 各成員國財政部長和中央銀行總裁均已表示同意遵循 FATF 的指導方針。

G20 進一步表示，儘管加密貨幣尚未對全球金融穩定構成威脅，但將持續「密切關注」加密貨幣產業的發展，並對現有及潛在風險保持「警惕」。

台灣立法委員許毓仁這次受邀出席 G20 峰會，並參與了由日本國會眾議竹本直一（Naokazu Takemoto）擔任總召集人的 G20 虛擬貨幣法規議程，許毓仁在會上除分享了台灣推動虛擬通貨法規及洗錢防制立法經驗外，還與澳洲、日本、韓國、新加坡、香港等國家與地區的代表，簽訂加密貨幣法規以及洗錢防制互助 MOU。

為了防堵虛擬通貨遭用於混淆金錢流向，台灣立法院日前三讀通過許毓仁提出的洗錢防制法第五條修正案，正式將虛擬通貨（virtual currency）納法規範以健全洗錢防制。許毓仁也對 G20 峰會各國領袖分享日前出爐的金管會證券型代幣發行（STO）規範。

許毓仁表示，國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，FATF）在今年六月廿二日首度召開國際會議，要求所有成員國於一年內必須將虛擬通貨納入洗錢防制體系內，台灣作為第一個率先響應的國家實屬不易，不僅將帶動台灣相關產業的發展，未來在國際上也將掌握產業話語權。

這篇文章 要求交易所共享客戶數據 G20 宣布正式遵循 FATF 加密貨幣指引 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』