比特幣價格再次上漲 20％ 突破 11,000 美元

主流加密貨幣今日表現亮眼，市場和媒體皆為之​​驚訝。根據 Coin360 數據顯示，比特幣在 24 小時內漲幅超過 20％，再次突破 11,000 美元的阻力，而其數日內的價格曾一度跌至 9,688 美元。截至截稿時間，比特幣交易價格約為 11,059 美元，今日稍早最高點 11,525 美元。 隨著比特幣的上漲，競爭幣市場也實現了增長，多個主流加密貨幣漲幅超過 7%，當中以太幣上漲 7.6％，最高曾觸及阻力位 300 美元，目前則為 292 美元。

俄羅斯大型銀行 Sberbank 宣佈退出央行區塊鏈項目

俄羅斯聯邦儲蓄銀行 Sberbank 區塊鏈實驗室負責人 Oleg Abdrashitov 日前向媒體透露，由俄羅斯央行帶領開發的銀行區塊鏈項目 Masterchain 發展進度不如預期且效率緩慢，因此 Sberbank 已決定逐步退出該項目。Abdrashitov 表示，Masterchain 無法滿足 Sberbank 在用例上的要求，因此在未來所有的進展中將選用企業區塊鏈平台，例如：Hyperledger Fabric 或 Quorum。Masterchain 最初由金融科技協會（AFT）於 2017 年推出，當時得到俄羅斯五大銀行的支持：Sberbank、Alfa Bank、VTB、Raiffeisenbank Russia 和 Otkritie。根據先前公開披露的信息，AFT 13 名成員每年須為該項目支付 12 萬至 23 萬美元，這意味著該項目可能在過去兩年中已耗費數百萬美元。

BitMEX 預告數週內推出比特幣零息債券

加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 共同創辦人兼執行長 Arthur Hayes 日前向《彭博社》透露，該交易所準備在「未來幾週內」推出比特幣零息債券。他說道，「我們真正熱衷的是固定收益。因此在未來幾週，我們將會公佈跟一些已知交易對手方首次發行的比特幣零息債券」。他繼續補充，BitMEX 的目標是開創一個市場，讓人們可以通過將比特幣投資和貸款交給領域內最穩定的公司，從而獲得收益。目前，BitMEX 主要提供加密貨幣永續合約產品，佔據 57% 的市場份額，過去 365 天的交易量也超過了 1 萬億美元。

聯合國運用區塊鏈技術助阿富汗推動城市永續發展

外媒 7 月 2 日報導稱，作為聯合國「City For All」倡議的一部分，聯合國信息和通信技術辦公室（UN-OICT）目前正針對土地紀錄和服務透明度開發區塊鏈解決方案，旨在協助推進阿富汗的永續發展計劃。據悉，UN-OICT 日前與聯合國人居署（UN-Habitat）簽署諒解備忘錄，旨在通過區塊鏈技術來解決阿富汗在基礎設施方面的挑戰，而後將擴大到南亞地區持續合作，並致力「為城市的設計和規劃，開發新興科技工具和數位平台」。

這篇文章 區塊客一分鐘新聞 – 7 月 3 日重點：比特幣價格再次上漲 20％ 突破 11,000 美元 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』