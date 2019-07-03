【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

川習會成果利多出盡、聯準會 7 月升息機率降低、重量級權值股除息貼息、老牌紡織貿易商潤寅實業倒閉，詐貸 66 億，13 家銀行受害， 2 日台股受上述消息影響，開低走低，金融、塑膠及油電股等類股走疲，使得大盤日線由紅轉黑，終場加權指數收在 10865.12 點，跌 30.34 點或 0.28%，成交額 1207.16 億元。 OTC 指數收在 140.12 點，漲 0.69 點或 0.49%，成交額 337.75 億元。

2 日台股漲跌互見，櫃買指數日線連五紅，表現優於加權指數。生技月 7 月底開跑，生技股風水輪流轉，上市櫃漲幅均超過 1%，領漲大盤。籌碼方面，內外資不同調，三大法人僅外資賣超，外資於期貨部位亦偏空操作。雖然美中貿易戰暫時休戰，但美歐互相指責對方非法補貼各自的主要飛機製造商，美國貿易代表辦公室建議對價值 40 億美元的歐盟輸美商品加徵關稅，川普努力促成對美國有利的交易，卻往往對全球經濟造成負面影響，美國是否對歐盟採取進一步行動仍需觀察。台經院公布， 5 月製造業景氣燈號出現連續第七顆代表衰退的藍燈，主要受到貿易戰影響，在達成最終的協議前，貿易不確定性仍將影響市場，預期台股仍以區間整理為主，接下來留意上市櫃公司 6 月營收表現。

