日友5月營收可望優於4月 山西運城廠本月底開工

潤泰集團旗下日友環保 (8341-TW) 彰濱廠第 1 座焚化爐 3 月底完成歲修，重新加入營運，第 2 座焚化爐也正式拿到營運許可加入營運，在日友營運能量提升同時，初估 5 月將明顯優於 4 月 1.73 億元。

日友環保除在台灣擴充既有營運量能，北京處理醫療廢棄物二廠已經動工，山西運城的廢棄物處理廠動工時程，將按原有計畫 6 月底前正式動工。

日友在中國投資廢棄物處理廠，包括山西大同、山西運城及江蘇宿遷等地，目前山西運城廠，已獲完整申請程序通過並將動工，對未來申請流程熟悉度將有很大的助益，接下來其他中國廠申請流程時間，可望大幅縮短。

日友環保 4 月營收 1.73 億元，月增 13.16%，年減 1.78%，累計 1-4 月營收 7.16 億元，年增 8.16%。預估 5 月營收將優於 4 月 1.73 億元。

法人估，日友第 2 季營收約 6.98 億元，季增逾 28%，年增近 4 成，營業利益約 3.46 億元，年增超過 55%，季增逾 58%，稅後純益可望達到 2.8 億元，年增率將逾 4 成，季增率將逾 66%，每股純益將挑戰 2.4 元以上。

同時，法人預估，日友營運量能增加，加上醫療廢棄物處理業務穩定成長、事業廢棄物物化與固化產能利用率提升，今年營運、獲利將大幅成長，每股純益可望挑戰 9.8 元左右。