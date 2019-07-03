上海特斯拉進入生產倒數 MIC版最快年底現身

昨 (2) 日，上海市發改委主任馬春雷表示，特斯拉上海超級工廠將於今年年底投產。他指出，特斯拉上海超級工廠專案工程進度順利，整體工廠的工程主體建設已經基本完成，目前進入生產設備安裝階段。

馬春雷介紹，特斯拉超級工廠一期投資人民幣 140 億元 (總投資規劃為人民幣 500 億元)，年產能可達 15 萬輛 Model 3。該項目於去年 7 月正式簽約，今年 1 月 7 日正式開工。由於整體作業流程約半年，上海政府的高效率得到特斯拉 CEO 馬斯克的高度評價。

他強調該專案是新能源汽車整車專案開放外資持股比重後，第一個外資新能源汽車整車的獨資專案，也是特斯拉在美國本土以外的第一個海外生產基地，同時為上海改革開放以來最大的一個外商獨資的製造業項目。

馬春雷進一步指出，特斯拉上海超級工廠產能將逐步爬升到每個星期約 3000 輛左右的生產水準。相信在今年年底、明年年初，市場就可能看到或是買到在上海生產的特斯拉 Model3。

此外，馬斯克曾表示，作為特斯拉在美國本土之外的首座超級工廠，且中國是僅次於美國的第二大市場，認為上海超級工廠年產 50 萬輛汽車只是一個中期目標，從長期來看可能會突破 100 萬輛。但對於長期目標馬斯克並未給出時間表。

(資料來源: wind) 依地區區分，特斯拉營收比重分布





而特斯拉在 6 月份透露，可能還會在中國建造更多生產基地，目前正在考慮可行性。由於中國幅員遼闊，所以在中國其他地區建造工廠來減少物流成本是合理的。在中國的本土化生產將加速特斯拉汽車交付，提升資金效率。

不過規模擴張越快，需要的資金就越多，因此在中國進一步擴張不會立即到來。

