[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/02 108/07/01 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.72300 10.69440 0.02860 0.26743 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.52290 10.49490 0.02800 0.26680 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.63540 10.59800 0.03740 0.35290 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.52350 10.48650 0.03700 0.35283 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.88210 9.85150 0.03060 0.31061 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.39630 10.36490 0.03140 0.30295 中國信託台灣活力基金 13.14000 13.09000 0.05000 0.38197 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.96900 9.98200 -0.01300 -0.13023 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.08040 10.10150 -0.02110 -0.20888 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.04780 9.06680 -0.01900 -0.20956 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41950 10.41870 0.00080 0.00768 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.31540 9.31440 0.00100 0.01074 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.21420 11.20830 0.00590 0.05264 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.52400 9.51900 0.00500 0.05253 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.42110 11.39650 0.02460 0.21586 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.98290 9.96140 0.02150 0.21583 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.96040 43.32890 -0.36850 -0.85047 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.06700 45.22330 -0.15630 -0.34562 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.65260 45.83760 -0.18500 -0.40360 中國信託智能運動基金-台幣 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 中國信託智能運動基金-美元 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03370 11.03350 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.18180 10.17770 0.00410 0.04028 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.40280 9.39900 0.00380 0.04043 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.41180 10.39570 0.01610 0.15487 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.61180 9.59780 0.01400 0.14587 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.08360 42.19240 -0.10880 -0.25787 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.11240 43.20720 -0.09480 -0.21941 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.76660 42.81500 -0.04840 -0.11304 元大2001基金 61.80000 61.65000 0.15000 0.24331 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.49220 45.50950 -0.01730 -0.03801 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.99310 43.83850 0.15460 0.35266 元大上證50基金 34.47000 33.63000 0.84000 2.49777 元大巴西指數基金 7.20500 7.17800 0.02700 0.37615 元大日經225基金 27.63000 27.60000 0.03000 0.10870 元大台商收成基金 22.81000 22.80000 0.01000 0.04386 元大台灣50單日反向1倍基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 元大台灣50單日正向2倍基金 40.18000 40.31000 -0.13000 -0.32250 元大台灣中型100基金 33.02000 33.02000 0.00000 0.00000 元大台灣加權股價指數基金 25.90300 25.92300 -0.02000 -0.07715 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 元大台灣卓越50基金 82.65000 82.75000 -0.10000 -0.12085 元大台灣金融基金 18.33000 18.33000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.88000 31.85000 0.03000 0.09419 元大台灣高股息基金 27.04000 27.06000 -0.02000 -0.07391 元大台灣電子科技基金 35.54000 35.50000 0.04000 0.11268 元大全球ETF成長組合基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 元大全球ETF穩健組合基金 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369 元大全球人工智慧ETF基金 23.12000 22.82000 0.30000 1.31464 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.40000 13.40000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663 元大全球不動產證券化基金-美元 12.29500 12.26700 0.02800 0.22825 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.84000 -0.01000 -0.14620 元大全球股票入息基金-美元配息 8.59500 8.54300 0.05200 0.60869 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 元大全球新興市場精選組合基金 13.85000 13.75000 0.10000 0.72727 元大全球農業商機基金 18.05000 17.99000 0.06000 0.33352 元大印尼指數基金 9.95100 9.88800 0.06300 0.63714 元大印度指數基金 10.32500 10.28900 0.03600 0.34989 元大印度基金 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762 元大多多基金 17.39000 17.40000 -0.01000 -0.05747 元大多福基金 52.49000 52.38000 0.11000 0.21000 元大亞太成長基金 8.73000 8.68000 0.05000 0.57604 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.28140 9.30590 -0.02450 -0.26327 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.44310 7.46280 -0.01970 -0.26398 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.34500 9.29200 0.05300 0.57038 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.32800 10.18500 0.14300 1.40403 元大卓越基金 43.72000 43.87000 -0.15000 -0.34192 元大店頭基金 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005 元大美元貨幣市場基金-美元 10.46830 10.46550 0.00280 0.02675 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82580 9.83200 -0.00620 -0.06306 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.66020 32.67820 -0.01800 -0.05508 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.11620 42.33210 -0.21590 -0.51001 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.96410 16.91360 0.05050 0.29858 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.53790 22.81940 -0.28150 -1.23360 元大美國政府7至10年期債券基金 41.98850 42.08760 -0.09910 -0.23546 元大高科技基金 19.28000 19.31000 -0.03000 -0.15536 元大得利貨幣市場基金 16.32590 16.32560 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03250 12.03240 0.00010 0.00083 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933 元大富櫃50基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401 元大華夏中小基金 7.50000 7.34000 0.16000 2.17984 元大新中國基金-人民幣 10.00000 9.77000 0.23000 2.35415 元大新中國基金-美元 9.40400 9.17500 0.22900 2.49591 元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.21000 0.20000 2.17155 元大新主流基金 24.02000 24.07000 -0.05000 -0.20773 元大新東協平衡基金-美元 9.67500 9.61600 0.05900 0.61356 元大新東協平衡基金-新台幣 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.82000 10.82430 -0.00430 -0.03973 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.02360 10.01290 0.01070 0.10686 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.34500 11.35850 -0.01350 -0.11885 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.39220 9.40330 -0.01110 -0.11804 元大萬泰貨幣市場基金 15.16410 15.16390 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.73000 36.65000 0.08000 0.21828 元大實質多重資產基金-人民幣 8.83000 8.88000 -0.05000 -0.56306 元大實質多重資產基金-美元 8.15100 8.18300 -0.03200 -0.39105 元大實質多重資產基金-新台幣 8.64000 8.70000 -0.06000 -0.68966 元大滬深300單日反向1倍基金 12.06000 11.95000 0.11000 0.92050 元大滬深300單日正向2倍基金 18.81000 19.10000 -0.29000 -1.51832 元大摩臺基金 38.72000 38.75000 -0.03000 -0.07742 元大標普500基金 27.85000 27.62000 0.23000 0.83273 元大標普500單日反向1倍基金 12.19000 12.28000 -0.09000 -0.73290 元大標普500單日正向2倍基金 36.75000 36.18000 0.57000 1.57546 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.29000 20.21000 0.08000 0.39584 元大標智滬深300基金 18.81000 18.53000 0.28000 1.51106 元大歐洲50基金 25.56000 25.46000 0.10000 0.39277 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.32120 9.36880 -0.04760 -0.50807 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29220 10.29120 0.00100 0.00972 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.60000 15.59000 0.01000 0.06414 日盛上選基金 34.63000 34.61000 0.02000 0.05779 日盛小而美基金 18.00000 18.02000 -0.02000 -0.11099 日盛中國內需動力基金 9.92000 9.69000 0.23000 2.37358 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.90000 10.62000 0.28000 2.63653 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.43000 10.12000 0.31000 3.06324 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.83000 10.53000 0.30000 2.84900 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.77000 10.63000 0.14000 1.31703 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.69000 10.50000 0.19000 1.80952 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.81000 10.65000 0.16000 1.50235 日盛日盛基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 日盛全球抗暖化基金 11.52000 11.43000 0.09000 0.78740 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.59190 10.56680 0.02510 0.23754 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49080 9.46830 0.02250 0.23764 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.34990 10.33930 0.01060 0.10252 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.27430 9.26480 0.00950 0.10254 日盛全球智能車基金(美元) 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51880 2.51780 0.00100 0.03972 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66060 1.65990 0.00070 0.04217 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39050 0.38980 0.00070 0.17958 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25790 0.25740 0.00050 0.19425 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.86590 12.86010 0.00580 0.04510 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.37250 8.36870 0.00380 0.04541 日盛亞洲機會基金 7.26000 7.10000 0.16000 2.25352 日盛首選基金 17.35000 17.34000 0.01000 0.05767 日盛高科技基金 18.17000 18.14000 0.03000 0.16538 日盛貨幣市場基金 14.83470 14.83450 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 39.81000 39.81000 0.00000 0.00000 日盛精選五虎基金 36.42000 36.43000 -0.01000 -0.02745 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54610 13.54590 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.32000 31.19000 0.13000 0.41680 台新大眾貨幣市場基金 14.22280 14.22260 0.00020 0.00141 台新中國通基金 45.06000 45.07000 -0.01000 -0.02219 台新主流基金 24.23000 24.15000 0.08000 0.33126 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.09000 23.14000 -0.05000 -0.21608 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.74930 0.74920 0.00010 0.01335 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.42000 16.46000 -0.04000 -0.24301 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53190 0.53180 0.00010 0.01880 台新台灣中小基金 34.83000 34.76000 0.07000 0.20138 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.50450 10.48540 0.01910 0.18216 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.78010 9.74080 0.03930 0.40346 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.27610 11.23080 0.04530 0.40336 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.12670 10.09780 0.02890 0.28620 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.30240 11.26970 0.03270 0.29016 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 台新印度基金 15.36000 15.24000 0.12000 0.78740 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.83000 40.90000 -0.07000 -0.17115 台新真吉利貨幣市場基金 11.13010 11.13000 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 32.01810 32.05010 -0.03200 -0.09984 台新智慧生活基金-美元 10.82290 10.73530 0.08760 0.81600 台新智慧生活基金-新台幣 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.39640 8.34020 0.05620 0.67384 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.62810 8.58970 0.03840 0.44705 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.48780 9.42430 0.06350 0.67379 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76050 9.71700 0.04350 0.44767 台新新興市場債券基金(A類型) 11.72210 11.66380 0.05830 0.49984 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37240 0.36970 0.00270 0.73032 台新新興市場債券基金(B類型) 8.35010 8.30870 0.04140 0.49827 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27990 0.27790 0.00200 0.71968 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.40000 22.43000 -0.03000 -0.13375 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.22120 10.21520 0.00600 0.05874 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04380 10.02320 0.02060 0.20552 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.13590 10.12760 0.00830 0.08195 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.22100 10.21500 0.00600 0.05874 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.04360 10.02300 0.02060 0.20553 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.13590 10.12760 0.00830 0.08195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.06040 42.14150 -0.08110 -0.19245 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.38330 41.52910 -0.14580 -0.35108 永豐中小基金 53.60000 53.55000 0.05000 0.09337 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.78560 1.78880 -0.00320 -0.17889 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48620 2.49070 -0.00450 -0.18067 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.20450 8.20470 -0.00020 -0.00244 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.08370 11.08390 -0.00020 -0.00180 永豐主流品牌基金 19.72000 19.71000 0.01000 0.05074 永豐永豐基金 32.82000 32.89000 -0.07000 -0.21283 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.24710 9.25350 -0.00640 -0.06916 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.72900 9.73560 -0.00660 -0.06779 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12630 9.15040 -0.02410 -0.26338 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.60440 9.62980 -0.02540 -0.26376 永豐亞洲民生消費基金 12.39000 12.22000 0.17000 1.39116 永豐高科技基金 23.58000 23.65000 -0.07000 -0.29598 永豐貨幣市場基金 13.93890 13.93870 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11240 2.11620 -0.00380 -0.17957 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60650 2.61120 -0.00470 -0.17999 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81540 7.81540 0.00000 0.00000 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.94600 10.94600 0.00000 0.00000 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.21230 7.19940 0.01290 0.17918 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.55830 11.53770 0.02060 0.17855 永豐臺灣加權ETF基金 54.39000 54.48000 -0.09000 -0.16520 永豐領航科技基金 38.23000 38.32000 -0.09000 -0.23486 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.33000 12.22000 0.11000 0.90016 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.76000 11.67000 0.09000 0.77121 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 永豐趨勢平衡基金 41.16000 41.16000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.87910 11.87580 0.00330 0.02779 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.17000 11.01000 0.16000 1.45322 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.81000 9.67000 0.14000 1.44778 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.54000 10.38000 0.16000 1.54143 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.47000 15.14000 0.33000 2.17966 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.41000 19.96000 0.45000 2.25451 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.33000 19.86000 0.47000 2.36657 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05770 10.09640 -0.03870 -0.38330 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05770 10.09640 -0.03870 -0.38330 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.01900 10.05920 -0.04020 -0.39963 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.01900 10.05920 -0.04020 -0.39963 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.11470 10.13390 -0.01920 -0.18946 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.11460 10.13370 -0.01910 -0.18848 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05900 10.09870 -0.03970 -0.39312 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05900 10.09870 -0.03970 -0.39312 兆豐國際生命科學基金 15.52000 15.43000 0.09000 0.58328 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.41590 10.39750 0.01840 0.17697 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.66920 10.63260 0.03660 0.34422 兆豐國際全球基金 31.41000 31.19000 0.22000 0.70535 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.48020 10.47780 0.00240 0.02291 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.19770 10.20190 -0.00420 -0.04117 兆豐國際國民基金 22.63000 22.70000 -0.07000 -0.30837 兆豐國際第一基金 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.74410 10.72440 0.01970 0.18369 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.22950 8.21450 0.01500 0.18260 兆豐國際萬全基金 21.01000 20.96000 0.05000 0.23855 兆豐國際電子基金 26.67000 26.60000 0.07000 0.26316 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.33000 22.39000 -0.06000 -0.26798 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.59000 15.57000 0.02000 0.12845 兆豐國際豐台灣基金 35.21000 35.19000 0.02000 0.05683 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55520 12.55500 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.13000 10.01000 0.12000 1.19880 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.82370 10.78580 0.03790 0.35139 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.57570 10.54130 0.03440 0.32634 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.81330 10.77720 0.03610 0.33497 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.61210 10.57490 0.03720 0.35178 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.67300 10.63820 0.03480 0.32712 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.67980 10.64410 0.03570 0.33540 合庫台灣基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.71360 11.70160 0.01200 0.10255 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.71730 12.68750 0.02980 0.23488 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.34690 11.31930 0.02760 0.24383 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.13060 12.10150 0.02910 0.24047 合庫全球高收益債券基金B類型 8.18240 8.17400 0.00840 0.10276 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.49310 9.47050 0.02260 0.23864 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17980 9.15750 0.02230 0.24352 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.91180 8.89080 0.02100 0.23620 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.34450 9.32180 0.02270 0.24352 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.33000 11.27000 0.06000 0.53239 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828 合庫全球新興市場基金 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.46000 9.42000 0.04000 0.42463 合庫貨幣市場基金 10.17210 10.17200 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.99850 9.97300 0.02550 0.25569 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.27370 10.24690 0.02680 0.26154 合庫新興多重收益基金A類型 10.53800 10.52440 0.01360 0.12922 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.09900 12.06890 0.03010 0.24940 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.24970 15.20990 0.03980 0.26167 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.79090 8.76890 0.02200 0.25089 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.60040 9.57540 0.02500 0.26109 合庫新興多重收益基金B類型 7.94760 7.93730 0.01030 0.12977 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.75660 8.73520 0.02140 0.24499 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.62430 10.59650 0.02780 0.26235 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.12140 10.10590 0.01550 0.15338 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.12820 10.11550 0.01270 0.12555 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.97750 10.05780 -0.08030 -0.79839 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.09970 10.08110 0.01860 0.18450 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.12140 10.10580 0.01560 0.15437 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.12820 10.11550 0.01270 0.12555 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.97750 10.05780 -0.08030 -0.79839 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.09960 10.08110 0.01850 0.18351 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安聯中國策略基金-美元 12.78000 12.34000 0.44000 3.56564 安聯中國策略基金-新臺幣 16.69000 16.16000 0.53000 3.27970 安聯中華新思路基金-人民幣 15.30000 14.89000 0.41000 2.75353 安聯中華新思路基金-美元 14.31000 13.88000 0.43000 3.09798 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.51000 13.13000 0.38000 2.89414 安聯台灣大壩基金 30.18000 30.18000 0.00000 0.00000 安聯台灣科技基金 50.82000 50.81000 0.01000 0.01968 安聯台灣貨幣市場基金 12.54630 12.54610 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 34.05000 33.99000 0.06000 0.17652 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.74520 10.73840 0.00680 0.06332 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.84550 15.84100 0.00450 0.02841 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87150 9.86870 0.00280 0.02837 安聯四季成長組合基金-美元 11.65000 11.57000 0.08000 0.69144 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.18920 13.17830 0.01090 0.08271 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.79160 10.78180 0.00980 0.09089 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.86320 12.85540 0.00780 0.06067 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56460 9.55660 0.00800 0.08371 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.50960 9.50080 0.00880 0.09262 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05310 9.04760 0.00550 0.06079 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.19780 10.18790 0.00990 0.09717 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.25080 10.24460 0.00620 0.06052 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.50000 0.05000 0.43478 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.48730 12.48360 0.00370 0.02964 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.34040 11.33350 0.00690 0.06088 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95030 10.94660 0.00370 0.03380 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.63250 8.62970 0.00280 0.03245 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.50000 8.49490 0.00510 0.06004 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.18190 8.17910 0.00280 0.03423 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.23880 10.24350 -0.00470 -0.04588 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16970 10.16630 0.00340 0.03344 安聯全球人口趨勢基金 12.56000 12.50000 0.06000 0.48000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.84000 34.75000 0.09000 0.25899 安聯全球油礦金趨勢基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 安聯全球新興市場基金 17.70000 17.64000 0.06000 0.34014 安聯全球農金趨勢基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.39000 9.33000 0.06000 0.64309 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706 安聯亞洲動態策略基金 22.54000 22.45000 0.09000 0.40089 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.07520 10.06760 0.00760 0.07549 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.08180 10.07550 0.00630 0.06253 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.07500 10.06740 0.00760 0.07549 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08440 10.07800 0.00640 0.06350 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07800 10.07040 0.00760 0.07547 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04360 10.03800 0.00560 0.05579 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04360 10.03800 0.00560 0.05579 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04360 10.03790 0.00570 0.05678 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.55370 10.55050 0.00320 0.03033 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.08820 10.13580 -0.04760 -0.46962 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.45300 10.44010 0.01290 0.12356 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.41900 10.38150 0.03750 0.36122 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.76750 10.72930 0.03820 0.35603 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.38070 10.34320 0.03750 0.36256 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.42830 10.38890 0.03940 0.37925 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.35210 10.43920 -0.08710 -0.83436 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29160 10.37890 -0.08730 -0.84113 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.55930 10.72630 -0.16700 -1.55692 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.27780 10.34030 -0.06250 -0.60443 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.33820 10.38880 -0.05060 -0.48706 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28610 10.25360 0.03250 0.31696 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.31350 10.31120 0.00230 0.02231 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.27890 10.24640 0.03250 0.31718 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.23830 10.20740 0.03090 0.30272 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.29240 10.26180 0.03060 0.29819 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.26480 10.26250 0.00230 0.02241 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.27870 10.24630 0.03240 0.31621 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.23750 10.20690 0.03060 0.29980 宏利台灣動力基金A類型 30.47000 30.58000 -0.11000 -0.35971 宏利台灣動力基金I類型 30.47000 30.58000 -0.11000 -0.35971 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.12710 10.06870 0.05840 0.58002 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98360 9.94980 0.03380 0.33971 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.65160 7.63590 0.01570 0.20561 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.61800 7.61500 0.00300 0.03940 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.62000 11.58000 0.04000 0.34542 宏利全球債券組合基金 13.73880 13.72900 0.00980 0.07138 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.48070 3.46830 0.01240 0.35752 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55880 0.55660 0.00220 0.39526 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.75000 15.70000 0.05000 0.31847 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.35440 12.33130 0.02310 0.18733 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.94470 10.91730 0.02740 0.25098 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49590 10.48110 0.01480 0.14121 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.79100 8.82010 -0.02910 -0.32993 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42540 8.44940 -0.02400 -0.28404 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28370 8.31210 -0.02840 -0.34167 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.23330 8.25750 -0.02420 -0.29307 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02480 3.00860 0.01620 0.53846 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43780 0.43530 0.00250 0.57432 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.17360 13.11320 0.06040 0.46060 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.99850 0.99290 0.00560 0.56400 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.57040 7.57310 -0.00270 -0.03565 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10280 2.10330 -0.00050 -0.02377 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30380 0.30380 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.22050 9.22730 -0.00680 -0.07369 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33550 0.33540 0.00010 0.02982 宏利萬利貨幣市場基金 13.68670 13.68650 0.00020 0.00146 宏利臺灣股息收益基金A類型 25.93000 25.90000 0.03000 0.11583 宏利臺灣股息收益基金I類型 25.93000 25.90000 0.03000 0.11583 宏利澳幣保本基金 12.65360 12.65110 0.00250 0.01976 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 貝萊德亞美利加收益基金 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 貝萊德新台幣基金 12.96940 12.96920 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 27.26000 27.28000 -0.02000 -0.07331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信大中華基金-人民幣 10.34000 10.12000 0.22000 2.17391 保德信大中華基金-美元 10.23000 10.01000 0.22000 2.19780 保德信大中華基金-新台幣 30.59000 29.98000 0.61000 2.03469 保德信中小型股基金 46.45000 46.21000 0.24000 0.51937 保德信中國中小基金-人民幣 9.00000 8.71000 0.29000 3.32951 保德信中國中小基金-美元 8.69000 8.40000 0.29000 3.45238 保德信中國中小基金-新臺幣 8.43000 8.17000 0.26000 3.18237 保德信中國品牌基金-人民幣 10.70000 10.38000 0.32000 3.08285 保德信中國品牌基金-美元 10.64000 10.33000 0.31000 3.00097 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.48000 11.14000 0.34000 3.05206 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.49000 28.36000 0.13000 0.45839 保德信全球消費商機基金 19.25000 19.18000 0.07000 0.36496 保德信全球基礎建設基金 13.75000 13.81000 -0.06000 -0.43447 保德信全球資源基金 7.56000 7.56000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.92000 33.82000 0.10000 0.29568 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.53410 10.53160 0.00250 0.02374 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.90340 10.90090 0.00250 0.02293 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.56320 10.58470 -0.02150 -0.20312 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.93170 10.95390 -0.02220 -0.20267 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.72100 9.70650 0.01450 0.14938 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.86910 10.85350 0.01560 0.14373 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27810 9.28570 -0.00760 -0.08185 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.35720 10.36560 -0.00840 -0.08104 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.22180 8.22240 -0.00060 -0.00730 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.30890 11.30980 -0.00090 -0.00796 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.74060 8.74810 -0.00750 -0.08573 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.06810 12.07860 -0.01050 -0.08693 保德信店頭市場基金 33.94000 33.84000 0.10000 0.29551 保德信拉丁美洲基金 7.58000 7.54000 0.04000 0.53050 保德信金平衡基金 30.18000 30.27000 -0.09000 -0.29732 保德信金滿意基金 42.32000 42.51000 -0.19000 -0.44695 保德信科技島基金 26.30000 26.30000 0.00000 0.00000 保德信高成長基金 94.12000 94.40000 -0.28000 -0.29661 保德信貨幣市場基金 15.83750 15.83730 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.72950 10.67880 0.05070 0.47477 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.96550 10.93830 0.02720 0.24867 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.06920 11.05740 0.01180 0.10672 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.59250 10.60500 -0.01250 -0.11787 保德信新世紀基金 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.20240 8.19260 0.00980 0.11962 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.30940 10.29630 0.01310 0.12723 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.63440 11.62040 0.01400 0.12048 保德信新興趨勢組合基金 11.21000 11.11000 0.10000 0.90009 保德信瑞騰基金 15.66490 15.63440 0.03050 0.19508 保德信歐洲組合基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.03470 10.01310 0.02160 0.21572 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.51880 10.49590 0.02290 0.21818 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94640 9.94010 0.00630 0.06338 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.20170 10.19690 0.00480 0.04707 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.09080 10.08280 0.00800 0.07934 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49720 10.48470 0.01250 0.11922 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.00350 9.98020 0.02330 0.23346 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.30660 10.28270 0.02390 0.23243 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.58130 10.57430 0.00700 0.06620 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.45170 10.43920 0.01250 0.11974 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.72790 10.71440 0.01350 0.12600 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.38520 10.35950 0.02570 0.24808 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.62250 10.59620 0.02630 0.24820 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.28130 10.27110 0.01020 0.09931 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.71640 10.70740 0.00900 0.08405 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.17980 10.15750 0.02230 0.21954 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.49040 10.46740 0.02300 0.21973 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.42250 10.39860 0.02390 0.22984 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18590 10.14770 0.03820 0.37644 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.48490 10.46210 0.02280 0.21793 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.74350 10.72340 0.02010 0.18744 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.65030 10.62520 0.02510 0.23623 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.13410 11.10870 0.02540 0.22865 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.48250 10.44790 0.03460 0.33117 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.69380 10.65840 0.03540 0.33213 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51560 10.49060 0.02500 0.23831 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.57930 10.54290 0.03640 0.34526 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.59250 10.57980 0.01270 0.12004 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.49990 10.47630 0.02360 0.22527 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.40420 10.38050 0.02370 0.22831 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.64250 10.61350 0.02900 0.27324 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.63380 10.60520 0.02860 0.26968 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.33610 10.29650 0.03960 0.38460 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.33400 10.29440 0.03960 0.38468 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.92070 10.88620 0.03450 0.31691 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.72160 10.70460 0.01700 0.15881 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.23000 19.18000 0.05000 0.26069 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4446.06000 4435.13000 10.93000 0.24644 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.36880 10.35830 0.01050 0.10137 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.19290 11.18160 0.01130 0.10106 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.23790 10.24240 -0.00450 -0.04394 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.99370 9.97610 0.01760 0.17642 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.54610 10.52740 0.01870 0.17763 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96970 9.96810 0.00160 0.01605 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.30060 10.29540 0.00520 0.05051 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.50890 10.48750 0.02140 0.20405 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.19570 6.16850 0.02720 0.44095 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.28830 11.23890 0.04940 0.43954 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞五國金勢力建設基金 7.38000 7.39000 -0.01000 -0.13532 柏瑞巨人基金 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69790 13.69770 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.81000 16.71000 0.10000 0.59844 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.35190 14.33540 0.01650 0.11510 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.70720 12.67630 0.03090 0.24376 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.30720 13.27260 0.03460 0.26069 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.64150 8.70410 -0.06260 -0.71920 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81750 6.84460 -0.02710 -0.39593 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.74250 8.77930 -0.03680 -0.41917 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50720 8.56430 -0.05710 -0.66672 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84160 10.87020 -0.02860 -0.26310 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.46410 8.47740 -0.01330 -0.15689 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.89580 12.86440 0.03140 0.24408 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.43140 12.41710 0.01430 0.11516 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.14460 13.11080 0.03380 0.25780 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.11400 12.08240 0.03160 0.26154 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.03430 9.07140 -0.03710 -0.40898 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77190 9.81270 -0.04080 -0.41579 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72140 9.78680 -0.06540 -0.66825 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.63890 9.66470 -0.02580 -0.26695 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.49970 9.52080 -0.02110 -0.22162 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.70640 10.70280 0.00360 0.03364 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.63970 10.62380 0.01590 0.14966 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.48680 10.46780 0.01900 0.18151 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.54140 10.52060 0.02080 0.19771 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.87620 9.92280 -0.04660 -0.46963 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58900 9.63780 -0.04880 -0.50634 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.58400 10.65640 -0.07240 -0.67940 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.65730 9.68970 -0.03240 -0.33438 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.71440 9.74490 -0.03050 -0.31298 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.68640 10.68280 0.00360 0.03370 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.64000 10.62420 0.01580 0.14872 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.48720 10.46810 0.01910 0.18246 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.54230 10.52150 0.02080 0.19769 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.87600 9.92270 -0.04670 -0.47064 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.58910 9.63790 -0.04880 -0.50633 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.76320 10.83540 -0.07220 -0.66633 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.65720 9.68960 -0.03240 -0.33438 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.71460 9.74520 -0.03060 -0.31400 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.42700 11.43300 -0.00600 -0.05248 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.83650 12.83300 0.00350 0.02727 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.14830 12.13970 0.00860 0.07084 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.10210 9.15880 -0.05670 -0.61908 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79780 9.86120 -0.06340 -0.64292 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.73810 9.78600 -0.04790 -0.48947 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.11930 11.12520 -0.00590 -0.05303 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.95290 11.94950 0.00340 0.02845 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.73640 11.72810 0.00830 0.07077 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.10230 9.15910 -0.05680 -0.62015 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.79840 9.86170 -0.06330 -0.64188 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.73850 9.78650 -0.04800 -0.49047 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.61000 14.54000 0.07000 0.48143 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.32000 13.19000 0.13000 0.98560 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.64000 13.52000 0.12000 0.88757 柏瑞拉丁美洲基金 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.06080 12.08240 -0.02160 -0.17877 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.28410 10.28860 -0.00450 -0.04374 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.68230 7.71170 -0.02940 -0.38124 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.19300 10.23150 -0.03850 -0.37629 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.44000 11.43000 0.01000 0.08749 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.26990 12.26450 0.00540 0.04403 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.99300 11.97410 0.01890 0.15784 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 11.00480 10.98400 0.02080 0.18937 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.56290 8.59610 -0.03320 -0.38622 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.62960 9.66050 -0.03090 -0.31986 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.69250 9.71610 -0.02360 -0.24290 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.53680 11.51860 0.01820 0.15801 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.77470 10.77000 0.00470 0.04364 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.98640 10.96560 0.02080 0.18968 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.97330 10.00560 -0.03230 -0.32282 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.25200 9.28790 -0.03590 -0.38652 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.11590 9.17480 -0.05890 -0.64198 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.71900 9.74250 -0.02350 -0.24121 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.78930 12.75850 0.03080 0.24141 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.27900 12.23470 0.04430 0.36208 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.62940 11.58340 0.04600 0.39712 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.18060 7.20130 -0.02070 -0.28745 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.93880 8.96270 -0.02390 -0.26666 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.63620 9.64800 -0.01180 -0.12231 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.99410 10.96760 0.02650 0.24162 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.64750 11.60150 0.04600 0.39650 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68130 9.70640 -0.02510 -0.25859 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.16230 9.18820 -0.02590 -0.28188 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.84210 9.85410 -0.01200 -0.12178 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.99480 12.00590 -0.01110 -0.09245 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.75960 12.75950 0.00010 0.00078 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.64590 11.64270 0.00320 0.02749 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.34690 9.39550 -0.04860 -0.51727 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.97100 10.01500 -0.04400 -0.43934 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.97950 10.01670 -0.03720 -0.37138 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.02670 12.02650 0.00020 0.00166 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.70180 10.71160 -0.00980 -0.09149 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.09640 11.09340 0.00300 0.02704 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.92360 9.95770 -0.03410 -0.34245 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.51170 9.56040 -0.04870 -0.50939 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.20990 10.25400 -0.04410 -0.43008 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.72200 9.75920 -0.03720 -0.38118 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.21000 19.13000 0.08000 0.41819 柏瑞旗艦全球成長組合基金 18.08000 17.97000 0.11000 0.61213 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.37690 13.37090 0.00600 0.04487 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.50210 10.46830 0.03380 0.32288 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.55010 11.50440 0.04570 0.39724 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.42770 12.37590 0.05180 0.41856 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.06130 11.01280 0.04850 0.44040 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.12810 9.13680 -0.00870 -0.09522 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.69520 9.69990 -0.00470 -0.04845 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.51820 9.55150 -0.03330 -0.34864 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.65900 9.65460 0.00440 0.04557 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.26430 9.27250 -0.00820 -0.08843 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.49380 9.49920 -0.00540 -0.05685 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.39160 11.41710 -0.02550 -0.22335 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.60080 9.59660 0.00420 0.04377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.89080 43.03620 -0.14540 -0.33786 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.98000 10.88000 0.10000 0.91912 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.26000 35.89000 -0.63000 -1.75536 國泰大中華基金 19.79000 19.79000 0.00000 0.00000 國泰小龍基金-美元I 0.48300 0.48390 -0.00090 -0.18599 國泰小龍基金-新台幣 14.99000 14.98000 0.01000 0.06676 國泰中小成長基金-美元I 1.37740 1.38050 -0.00310 -0.22456 國泰中小成長基金-新台幣 42.75000 42.74000 0.01000 0.02340 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.39670 4.28720 0.10950 2.55411 國泰中國內需增長基金-美元A 0.70040 0.68200 0.01840 2.69795 國泰中國內需增長基金-美元I 0.74890 0.72910 0.01980 2.71568 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.88000 19.40000 0.48000 2.47423 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.84740 41.99750 -0.15010 -0.35740 國泰中國新興債券基金-美元 0.34250 0.34180 0.00070 0.20480 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.44210 10.44380 -0.00170 -0.01628 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.25070 4.14790 0.10280 2.47836 國泰中國新興戰略基金-美元 0.61450 0.59880 0.01570 2.62191 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.21000 18.76000 0.45000 2.39872 國泰中港台基金-人民幣 3.19080 3.10370 0.08710 2.80633 國泰中港台基金-美元 0.46700 0.45360 0.01340 2.95414 國泰中港台基金-新台幣 14.43000 14.04000 0.39000 2.77778 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.10990 10.04020 0.06970 0.69421 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.20420 10.17570 0.02850 0.28008 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.23520 10.22960 0.00560 0.05474 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.99000 26.96000 0.03000 0.11128 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.28000 33.40000 -0.12000 -0.35928 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35290 0.35230 0.00060 0.17031 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33430 0.33370 0.00060 0.17980 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33500 0.33440 0.00060 0.17943 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.95120 10.95600 -0.00480 -0.04381 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.37890 10.38350 -0.00460 -0.04430 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.40750 10.41210 -0.00460 -0.04418 國泰台灣貨幣市場基金 12.45760 12.45740 0.00020 0.00161 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42270 0.42150 0.00120 0.28470 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37480 0.37360 0.00120 0.32120 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45110 0.44970 0.00140 0.31132 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54870 0.54280 0.00590 1.08696 國泰全球高股息基金-人民幣 2.53830 2.52670 0.01160 0.45910 國泰全球高股息基金-美元 0.37050 0.36820 0.00230 0.62466 國泰全球高股息基金-新台幣 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53460 0.52720 0.00740 1.40364 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48570 0.48670 -0.00100 -0.20547 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.16000 14.23000 -0.07000 -0.49192 國泰全球資源基金-美元 0.16850 0.16830 0.00020 0.11884 國泰全球資源基金-新台幣 5.30000 5.31000 -0.01000 -0.18832 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.61900 0.61370 0.00530 0.86361 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.19000 19.07000 0.12000 0.62926 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.75000 18.63000 0.12000 0.64412 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88880 0.87430 0.01450 1.65847 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.26000 21.35000 -0.09000 -0.42155 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.43000 22.43000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.55100 2.53280 0.01820 0.71857 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37330 0.37010 0.00320 0.86463 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.32200 0.31920 0.00280 0.87719 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.52980 11.45350 0.07630 0.66617 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.94550 9.87980 0.06570 0.66499 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53510 0.52630 0.00880 1.67205 國泰亞洲成長基金-美元 0.40850 0.40450 0.00400 0.98888 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952 國泰科技生化基金 33.26000 33.16000 0.10000 0.30157 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.27000 29.23000 0.04000 0.13685 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.40000 12.45000 -0.05000 -0.40161 國泰美國費城半導體基金 14.60000 14.26000 0.34000 2.38429 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.89110 44.26190 -0.37080 -0.83774 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.37110 17.28980 0.08130 0.47022 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.98280 23.27630 -0.29350 -1.26094 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.59350 44.68060 -0.08710 -0.19494 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.18760 45.17940 0.00820 0.01815 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.38390 43.45670 -0.07280 -0.16752 國泰紐幣2021保本基金 12.80300 12.79750 0.00550 0.04298 國泰紐幣八年期保本基金 13.17350 13.16530 0.00820 0.06228 國泰紐幣保本基金 12.73810 12.73510 0.00300 0.02356 國泰國泰基金-新台幣A 22.96000 22.99000 -0.03000 -0.13049 國泰國泰基金-新台幣I 22.96000 22.99000 -0.03000 -0.13049 國泰富時中國A50基金 22.63000 22.01000 0.62000 2.81690 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.90560 47.05280 -0.14720 -0.31284 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34620 0.34620 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50690 0.50290 0.00400 0.79539 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.82000 21.19000 0.63000 2.97310 國泰新興市場基金-美元 0.40720 0.40100 0.00620 1.54613 國泰新興市場基金-新台幣 12.62000 12.46000 0.16000 1.28411 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.42700 2.41880 0.00820 0.33901 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50720 1.50210 0.00510 0.33952 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36510 0.36330 0.00180 0.49546 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22900 0.22790 0.00110 0.48267 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35650 0.35430 0.00220 0.62094 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.05120 11.00780 0.04340 0.39427 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.73330 6.70680 0.02650 0.39512 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.12500 44.35660 -0.23160 -0.52213 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.79060 44.90850 -0.11790 -0.26253 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.54430 42.68610 -0.14180 -0.33219 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.12000 13.10000 0.02000 0.15267 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.05000 37.15000 -0.10000 -0.26918 國泰標普北美科技ETF基金 23.23000 23.36000 -0.13000 -0.55651 國泰歐洲精選基金-美元 0.35050 0.35160 -0.00110 -0.31286 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.71000 22.52000 0.19000 0.84369 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.44000 20.28000 0.16000 0.78895 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.03000 18.05000 -0.02000 -0.11080 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41490 0.41420 0.00070 0.16900 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.50980 12.49980 0.01000 0.08000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55400 10.52970 0.02430 0.23078 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44560 10.43920 0.00640 0.06131 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.54600 10.56340 -0.01740 -0.16472 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23660 10.31270 -0.07610 -0.73793 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16450 10.25830 -0.09380 -0.91438 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.19800 10.31500 -0.11700 -1.13427 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.12100 10.07640 0.04460 0.44262 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.92090 9.84750 0.07340 0.74537 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.08860 10.06130 0.02730 0.27134 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.89460 9.89010 0.00450 0.04550 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.12090 10.07630 0.04460 0.44262 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.91610 9.84280 0.07330 0.74471 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.08850 10.06120 0.02730 0.27134 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.89450 9.89000 0.00450 0.04550 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金大中華基金 26.24000 26.24000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 32.54000 32.50000 0.04000 0.12308 第一金中概平衡基金 26.95000 26.97000 -0.02000 -0.07416 第一金台灣貨幣市場基金 15.32080 15.32050 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.63700 178.63400 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.05810 15.88820 0.16990 1.06935 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.05730 15.88750 0.16980 1.06876 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.50000 15.37000 0.13000 0.84580 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.51000 15.38000 0.13000 0.84525 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.87640 10.73180 0.14460 1.34740 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.87460 10.73000 0.14460 1.34762 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.40120 10.30370 0.09750 0.94626 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.40110 10.30360 0.09750 0.94627 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 14.06090 13.85000 0.21090 1.52274 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 14.07970 13.86850 0.21120 1.52288 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.34000 13.17000 0.17000 1.29081 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.36000 13.19000 0.17000 1.28886 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87360 9.87870 -0.00510 -0.05163 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87060 9.87510 -0.00450 -0.04557 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50090 9.51490 -0.01400 -0.14714 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52560 9.53950 -0.01390 -0.14571 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.75300 10.72090 0.03210 0.29942 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.38100 10.35920 0.02180 0.21044 第一金全球大趨勢基金 25.49000 25.35000 0.14000 0.55227 第一金全球不動產證券化基金A 9.30320 9.29900 0.00420 0.04517 第一金全球不動產證券化基金B 6.42240 6.46750 -0.04510 -0.69733 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.05220 10.08870 -0.03650 -0.36179 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.05250 10.08900 -0.03650 -0.36178 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.92590 10.91970 0.00620 0.05678 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.93210 10.92150 0.01060 0.09706 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.50000 8.55170 -0.05170 -0.60456 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42250 10.45080 -0.02830 -0.27079 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.29910 9.35660 -0.05750 -0.61454 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.29750 9.35500 -0.05750 -0.61464 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.75180 7.77990 -0.02810 -0.36119 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.74580 7.77400 -0.02820 -0.36275 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.52450 8.56340 -0.03890 -0.45426 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.52520 8.56400 -0.03880 -0.45306 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.60790 11.59610 0.01180 0.10176 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.60800 11.59700 0.01100 0.09485 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.27770 10.26350 0.01420 0.13835 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.27850 10.26440 0.01410 0.13737 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.06980 15.06280 0.00700 0.04647 第一金亞洲科技基金 18.13000 17.87000 0.26000 1.45495 第一金亞洲新興市場基金 13.60000 13.49000 0.11000 0.81542 第一金店頭市場基金 8.10000 8.08000 0.02000 0.24752 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.01500 10.00690 0.00810 0.08094 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.01500 10.00690 0.00810 0.08094 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.98310 9.99760 -0.01450 -0.14503 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.98310 9.99760 -0.01450 -0.14503 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.01500 10.00690 0.00810 0.08094 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.01580 10.00720 0.00860 0.08594 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.01480 10.00690 0.00790 0.07895 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.98310 9.99760 -0.01450 -0.14503 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.98390 9.99790 -0.01400 -0.14003 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.98310 9.99760 -0.01450 -0.14503 第一金創新趨勢基金 21.78000 21.76000 0.02000 0.09191 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.48870 42.61380 -0.12510 -0.29357 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.55560 42.59480 -0.03920 -0.09203 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.31350 42.63880 -0.32530 -0.76292 第一金電子基金 33.21000 33.21000 0.00000 0.00000 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.93000 19.07000 -0.14000 -0.73414 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.13000 19.84000 0.29000 1.46169 統一大中華中小基金(人民幣) 8.03000 7.73000 0.30000 3.88098 統一大中華中小基金(美元) 7.37000 7.07000 0.30000 4.24328 統一大中華中小基金(新台幣) 10.95000 10.53000 0.42000 3.98860 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376 統一大東協高股息基金(美元) 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 統一大滿貫基金-A類型 34.04000 33.99000 0.05000 0.14710 統一大滿貫基金-I類型 34.04000 33.99000 0.05000 0.14710 統一大龍印基金 14.88000 14.63000 0.25000 1.70882 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.58000 9.21000 0.37000 4.01737 統一大龍騰中國基金(美元) 8.81000 8.45000 0.36000 4.26036 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.06000 9.66000 0.40000 4.14079 統一中小基金 23.50000 23.49000 0.01000 0.04257 統一台灣動力基金 17.96000 17.93000 0.03000 0.16732 統一全天候基金-A類型 106.99000 106.81000 0.18000 0.16852 統一全天候基金-I類型 107.55000 107.37000 0.18000 0.16764 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.14550 8.15400 -0.00850 -0.10424 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.90130 7.87930 0.02200 0.27921 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.92090 7.91670 0.00420 0.05305 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.74840 8.75740 -0.00900 -0.10277 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.49390 8.47020 0.02370 0.27980 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.50770 8.50320 0.00450 0.05292 統一全球債券組合基金 12.41610 12.40070 0.01540 0.12419 統一全球新科技基金(人民幣) 15.51000 15.35000 0.16000 1.04235 統一全球新科技基金(美元) 14.66000 14.46000 0.20000 1.38313 統一全球新科技基金(新台幣) 14.13000 13.96000 0.17000 1.21777 統一亞太基金 25.22000 24.90000 0.32000 1.28514 統一亞洲大金磚基金 12.65000 12.50000 0.15000 1.20000 統一奔騰基金 57.44000 57.61000 -0.17000 -0.29509 統一強棒貨幣市場基金 16.73120 16.73090 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 11.15000 10.87000 0.28000 2.57590 統一強漢基金(美元) 10.09000 9.80000 0.29000 2.95918 統一強漢基金(新台幣) 26.67000 25.96000 0.71000 2.73498 統一統信基金 29.89000 29.88000 0.01000 0.03347 統一黑馬基金 58.21000 58.48000 -0.27000 -0.46170 統一新亞洲科技能源基金 16.32000 16.14000 0.18000 1.11524 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10740 8.10500 0.00240 0.02961 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.74110 10.73790 0.00320 0.02980 統一經建基金 45.23000 45.10000 0.13000 0.28825 統一龍馬基金 65.87000 65.72000 0.15000 0.22824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.25000 19.23000 0.02000 0.10400 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.99000 46.00000 -0.01000 -0.02174 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.38020 10.38650 -0.00630 -0.06066 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36720 10.36000 0.00720 0.06950 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.38200 10.39800 -0.01600 -0.15388 野村巴西基金 6.94000 6.92000 0.02000 0.28902 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.55000 11.39000 0.16000 1.40474 野村台灣高股息基金 24.87000 24.80000 0.07000 0.28226 野村台灣運籌基金 36.29000 36.34000 -0.05000 -0.13759 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.89620 9.90410 -0.00790 -0.07976 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.83510 9.82540 0.00970 0.09872 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.86900 9.86220 0.00680 0.06895 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.42830 10.43660 -0.00830 -0.07953 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.26300 10.25310 0.00990 0.09656 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04950 10.04270 0.00680 0.06771 野村平衡基金 19.50000 19.49000 0.01000 0.05131 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.48000 14.47000 0.01000 0.06911 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 野村全球生技醫療基金 17.09000 17.04000 0.05000 0.29343 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.19420 10.20630 -0.01210 -0.11855 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.19380 10.19240 0.00140 0.01374 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09220 10.10370 -0.01150 -0.11382 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.43670 10.44850 -0.01180 -0.11293 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.40310 10.40240 0.00070 0.00673 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30290 10.31490 -0.01200 -0.11634 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.09330 10.10430 -0.01100 -0.10886 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.75160 10.76350 -0.01190 -0.11056 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.67810 10.67720 0.00090 0.00843 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.57790 10.59010 -0.01220 -0.11520 野村全球品牌基金 29.55000 29.47000 0.08000 0.27146 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.05000 13.02000 0.03000 0.23041 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.94000 10.90000 0.04000 0.36697 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.78000 19.73000 0.05000 0.25342 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.30000 12.27000 0.03000 0.24450 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.90960 10.92080 -0.01120 -0.10256 野村全球短期收益基金-美元計價 10.96370 10.96010 0.00360 0.03285 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.73320 10.73490 -0.00170 -0.01584 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.74250 8.73720 0.00530 0.06066 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.54410 8.52940 0.01470 0.17235 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.11840 8.11160 0.00680 0.08383 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07720 11.07020 0.00700 0.06323 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54500 10.52680 0.01820 0.17289 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11150 10.10280 0.00870 0.08611 野村成長基金 30.39000 30.42000 -0.03000 -0.09862 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.57750 8.53890 0.03860 0.45205 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.59250 8.54210 0.05040 0.59002 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.80080 8.76310 0.03770 0.43021 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.78180 9.73810 0.04370 0.44875 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.65190 9.59540 0.05650 0.58882 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.87230 9.83000 0.04230 0.43032 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.30490 10.31090 -0.00600 -0.05819 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.22600 10.22390 0.00210 0.02054 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.11510 10.12770 -0.01260 -0.12441 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.72490 9.73220 -0.00730 -0.07501 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.74380 9.74210 0.00170 0.01745 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.84590 9.85770 -0.01180 -0.11970 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.11590 10.12770 -0.01180 -0.11651 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.83320 10.83570 -0.00250 -0.02307 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.69330 10.69130 0.00200 0.01871 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.80650 10.81940 -0.01290 -0.11923 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.19370 10.18890 0.00480 0.04711 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.19640 10.17540 0.02100 0.20638 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.12730 10.11570 0.01160 0.11467 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.62170 8.61150 0.01020 0.11845 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.24970 9.24310 0.00660 0.07140 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.11970 9.10060 0.01910 0.20988 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.12730 10.11570 0.01160 0.11467 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.87750 13.86110 0.01640 0.11832 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 13.01480 13.00530 0.00950 0.07305 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.54490 10.52280 0.02210 0.21002 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.53830 10.54860 -0.01030 -0.09764 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.52670 10.52220 0.00450 0.04277 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.53010 10.53020 -0.00010 -0.00095 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73030 10.74080 -0.01050 -0.09776 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70060 10.69610 0.00450 0.04207 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.67270 10.67290 -0.00020 -0.00187 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.64470 10.65230 -0.00760 -0.07135 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.60510 10.59740 0.00770 0.07266 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.70200 10.71700 -0.01500 -0.13996 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.24850 10.23250 0.01600 0.15636 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96230 9.94970 0.01260 0.12664 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.59570 9.57370 0.02200 0.22980 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.07860 9.06500 0.01360 0.15003 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.48000 11.46270 0.01730 0.15092 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.33610 10.32890 0.00720 0.06971 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.46570 11.46720 -0.00150 -0.01308 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.89690 10.88330 0.01360 0.12496 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.66890 10.66180 0.00710 0.06659 野村泰國基金 45.36000 45.12000 0.24000 0.53191 野村高科技基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.59970 10.55830 0.04140 0.39211 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.26900 10.23030 0.03870 0.37829 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.85390 10.83060 0.02330 0.21513 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.67200 9.62080 0.05120 0.53218 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.64160 9.60450 0.03710 0.38628 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.86750 9.80680 0.06070 0.61896 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.22510 12.17930 0.04580 0.37605 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.18650 14.14640 0.04010 0.28346 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.12960 11.07070 0.05890 0.53204 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.10260 11.05990 0.04270 0.38608 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.54080 11.46980 0.07100 0.61902 野村貨幣市場基金 16.33620 16.33590 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.82000 15.65000 0.17000 1.08626 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.34180 10.34740 -0.00560 -0.05412 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.30120 10.27180 0.02940 0.28622 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39670 10.39060 0.00610 0.05871 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.36050 10.36930 -0.00880 -0.08487 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.32170 10.31460 0.00710 0.06883 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.31920 10.31340 0.00580 0.05624 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.67130 10.67980 -0.00850 -0.07959 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.60080 10.59380 0.00700 0.06608 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.64580 10.63980 0.00600 0.05639 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.23580 10.16360 0.07220 0.71038 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.25220 10.16530 0.08690 0.85487 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.14420 10.06690 0.07730 0.76786 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.76100 10.68520 0.07580 0.70939 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.73020 10.63940 0.09080 0.85343 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.62280 10.54170 0.08110 0.76933 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.60580 10.59560 0.01020 0.09627 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.01370 8.00610 0.00760 0.09493 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.33350 12.32190 0.01160 0.09414 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.35970 10.36260 -0.00290 -0.02799 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.51960 10.54560 -0.02600 -0.24655 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33610 10.32620 0.00990 0.09587 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.38760 10.40120 -0.01360 -0.13075 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.37530 10.36810 0.00720 0.06944 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.36000 10.36290 -0.00290 -0.02798 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.52030 10.54630 -0.02600 -0.24653 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33650 10.32660 0.00990 0.09587 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.39120 10.40460 -0.01340 -0.12879 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.37550 10.36830 0.00720 0.06944 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.39290 10.39950 -0.00660 -0.06346 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.55210 10.58080 -0.02870 -0.27125 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.36870 10.36250 0.00620 0.05983 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.42070 10.43800 -0.01730 -0.16574 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41030 10.40640 0.00390 0.03748 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.39290 10.39950 -0.00660 -0.06346 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.55220 10.58100 -0.02880 -0.27219 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.37020 10.36410 0.00610 0.05886 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.43610 10.45070 -0.01460 -0.13970 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41090 10.40700 0.00390 0.03747 野村精選貨幣市場基金 12.11270 12.11260 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.93000 11.85000 0.08000 0.67511 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.13000 11.04000 0.09000 0.81522 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.85000 0.02000 0.25478 野村歐洲高股息基金累積型 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 野村積極成長基金 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.26000 36.33000 -0.07000 -0.19268 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.67990 10.66540 0.01450 0.13595 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58900 8.58490 0.00410 0.04776 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.92140 7.90820 0.01320 0.16692 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.76130 7.75120 0.01010 0.13030 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.26580 12.25970 0.00610 0.04976 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.98220 10.96390 0.01830 0.16691 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.80020 10.78610 0.01410 0.13072 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955 野村環球基金-人民幣計價 17.72000 17.63000 0.09000 0.51049 野村環球基金-美元計價 13.78000 13.69000 0.09000 0.65741 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.40000 19.32000 0.08000 0.41408 野村鴻利基金 23.46000 23.45000 0.01000 0.04264 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90100 16.90080 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.61000 19.63000 -0.02000 -0.10188 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.15000 14.11000 0.04000 0.28349 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.38000 15.33000 0.05000 0.32616 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.70520 10.70190 0.00330 0.03084 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.02140 14.01720 0.00420 0.02996 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.74780 10.72340 0.02440 0.22754 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70960 10.68200 0.02760 0.25838 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.51750 10.49660 0.02090 0.19911 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.45320 10.43000 0.02320 0.22244 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.99800 9.97080 0.02720 0.27280 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.11910 10.08890 0.03020 0.29934 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.97430 9.96770 0.00660 0.06621 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.29170 10.27050 0.02120 0.20642 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.44530 10.41800 0.02730 0.26205 凱基台商天下基金 13.55000 13.10000 0.45000 3.43511 凱基台灣精五門基金 21.20000 21.22000 -0.02000 -0.09425 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.61900 44.69260 -0.07360 -0.16468 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.87860 45.74610 0.13250 0.28964 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.71330 42.66010 0.05320 0.12471 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.56210 10.55260 0.00950 0.09003 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.49200 44.59170 -0.09970 -0.22358 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.32160 45.44390 -0.12230 -0.26912 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.02280 44.36940 -0.34660 -0.78117 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.46690 11.34890 0.11800 1.03975 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.37000 11.28000 0.09000 0.79787 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59310 11.59290 0.00020 0.00173 凱基開創基金 28.33000 28.34000 -0.01000 -0.03529 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.90000 22.73000 0.17000 0.74791 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.05580 21.83870 0.21710 0.99411 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.41000 17.29000 0.12000 0.69404 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.53010 16.38300 0.14710 0.89788 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.73000 7.68000 0.05000 0.65104 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.65720 40.76300 -0.10580 -0.25955 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.95210 40.97430 -0.02220 -0.05418 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.67480 40.86320 -0.18840 -0.46105 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.31390 11.24080 0.07310 0.65031 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.39170 12.32430 0.06740 0.54689 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548 凱基護城河基金-台幣計價A 13.08000 12.97000 0.11000 0.84811 凱基護城河基金-美元計價B 12.73070 12.60070 0.13000 1.03169 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.26230 10.16790 0.09440 0.92841 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.05210 9.94510 0.10700 1.07591 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.13190 10.04670 0.08520 0.84804 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.26220 10.16780 0.09440 0.92842 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.05210 9.94510 0.10700 1.07591 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.13190 10.04670 0.08520 0.84804 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.44000 12.59000 -0.15000 -1.19142 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.04000 35.13000 0.91000 2.59038 富邦NASDAQ-100基金 32.66000 32.24000 0.42000 1.30273 富邦上証180基金 32.86000 32.91000 -0.05000 -0.15193 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.97000 5.91000 0.06000 1.01523 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.17000 49.97000 -0.80000 -1.60096 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.76200 20.69430 0.06770 0.32714 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.90530 10.89380 0.01150 0.10556 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.84190 10.82230 0.01960 0.18111 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.03000 15.05000 -0.02000 -0.13289 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.32000 19.26000 0.06000 0.31153 富邦日本東証基金 20.50000 20.46000 0.04000 0.19550 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.67000 46.70000 -0.03000 -0.06424 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.34000 47.55000 -0.21000 -0.44164 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.55000 52.59000 -0.04000 -0.07606 富邦台灣心基金 21.83000 21.83000 0.00000 0.00000 富邦台灣釆吉50基金 46.96000 47.02000 -0.06000 -0.12761 富邦台灣科技指數基金 54.77000 54.66000 0.11000 0.20124 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.34030 47.26510 0.07520 0.15910 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.95560 41.83750 0.11810 0.28228 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31330 0.31330 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62370 2.62450 -0.00080 -0.03048 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35720 0.35690 0.00030 0.08406 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.00030 11.01070 -0.01040 -0.09445 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.24460 2.24530 -0.00070 -0.03118 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33720 0.33690 0.00030 0.08905 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34720 9.35610 -0.00890 -0.09513 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 25.05000 24.94000 0.11000 0.44106 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.61000 13.68000 -0.07000 -0.51170 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.43000 31.09000 0.34000 1.09360 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70490 15.70470 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.50000 18.57000 -0.07000 -0.37695 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.45800 43.48650 -0.02850 -0.06554 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.11770 41.06600 0.05170 0.12589 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.25930 45.27530 -0.01600 -0.03534 富邦長紅基金 60.91000 60.92000 -0.01000 -0.01641 富邦科技基金 23.98000 24.05000 -0.07000 -0.29106 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.26630 41.28710 -0.02080 -0.05038 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.27880 44.49860 -0.21980 -0.49395 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.89240 39.98330 -0.09090 -0.22734 富邦恒生國企ETF基金 21.38000 21.02000 0.36000 1.71265 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.18000 13.36000 -0.18000 -1.34731 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.93000 28.04000 0.89000 3.17404 富邦高成長基金 23.53000 23.54000 -0.01000 -0.04248 富邦基金A類型 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 富邦基金I類型 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 富邦深証100基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 富邦富時歐洲ETF基金 21.16000 21.09000 0.07000 0.33191 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42670 0.42660 0.00010 0.02344 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.52740 12.50430 0.02310 0.18474 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.35440 9.33720 0.01720 0.18421 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30300 0.30290 0.00010 0.03301 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.56230 8.54650 0.01580 0.18487 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.23130 10.21930 0.01200 0.11742 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.86110 10.87280 -0.01170 -0.10761 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.55140 9.54020 0.01120 0.11740 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.13460 10.14550 -0.01090 -0.10744 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.75000 18.88000 -0.13000 -0.68856 富邦精準基金 44.31000 44.38000 -0.07000 -0.15773 富邦精銳中小基金 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.80000 17.80000 0.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 21.69000 21.73000 -0.04000 -0.18408 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.11000 7.10000 0.01000 0.14085 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.06000 16.11000 -0.05000 -0.31037 富邦標普美國特別股ETF基金 19.75000 19.69000 0.06000 0.30472 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.36000 31.42000 -0.06000 -0.19096 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.16730 10.13710 0.03020 0.29792 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.15780 10.12710 0.03070 0.30315 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.97920 9.95010 0.02910 0.29246 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45230 10.42130 0.03100 0.29747 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.45770 10.42620 0.03150 0.30212 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.27730 10.24700 0.03030 0.29570 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.66630 8.64230 0.02400 0.27770 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.37710 9.35130 0.02580 0.27590 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92240 8.89960 0.02280 0.25619 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.41460 10.38430 0.03030 0.29179 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.49670 10.46780 0.02890 0.27608 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01330 9.98730 0.02600 0.26033 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.15800 10.13210 0.02590 0.25562 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.72280 8.70570 0.01710 0.19642 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.02050 10.00100 0.01950 0.19498 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.28490 9.26820 0.01670 0.18019 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.51700 11.49460 0.02240 0.19487 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.34770 11.32560 0.02210 0.19513 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.63210 10.61310 0.01900 0.17902 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.48310 9.46600 0.01710 0.18065 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.62000 15.53000 0.09000 0.57952 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.98860 8.96920 0.01940 0.21630 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.90750 9.88450 0.02300 0.23269 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.39180 9.37140 0.02040 0.21768 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.81340 10.78810 0.02530 0.23452 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.86370 10.83860 0.02510 0.23158 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.35920 10.33600 0.02320 0.22446 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.53620 9.51550 0.02070 0.21754 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.55000 9.30000 0.25000 2.68817 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.27000 9.98000 0.29000 2.90581 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.07000 8.84000 0.23000 2.60181 富蘭克林華美中華基金 11.63000 11.34000 0.29000 2.55732 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.06000 22.05000 0.01000 0.04535 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.92000 21.89000 0.03000 0.13705 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.03720 8.07810 -0.04090 -0.50631 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.17850 9.20010 -0.02160 -0.23478 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.16860 10.17850 -0.00990 -0.09726 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.65810 9.68320 -0.02510 -0.25921 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.61530 11.59940 0.01590 0.13708 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.70390 8.73300 -0.02910 -0.33322 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.85450 8.90930 -0.05480 -0.61509 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.94670 10.00910 -0.06240 -0.62343 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.12050 14.07870 0.04180 0.29690 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.19040 10.20560 -0.01520 -0.14894 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.16250 10.23420 -0.07170 -0.70059 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.62470 10.61080 0.01390 0.13100 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.65580 7.68080 -0.02500 -0.32549 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.99590 9.03690 -0.04100 -0.45370 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.99110 10.03650 -0.04540 -0.45235 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.20390 11.20880 -0.00490 -0.04372 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53910 7.57840 -0.03930 -0.51858 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.87660 8.93350 -0.05690 -0.63693 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.02400 10.08740 -0.06340 -0.62851 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.88370 10.85940 0.02430 0.22377 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.67220 7.68960 -0.01740 -0.22628 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.21320 8.23190 -0.01870 -0.22717 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.32550 9.33310 -0.00760 -0.08143 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41010 10.39180 0.01830 0.17610 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07000 13.06620 0.00380 0.02908 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.26000 8.18000 0.08000 0.97800 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.93000 7.98000 -0.05000 -0.62657 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.68000 11.60000 0.08000 0.68966 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.35790 13.31930 0.03860 0.28981 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.16000 10.24000 -0.08000 -0.78125 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761 富蘭克林華美第一富基金 38.72000 38.58000 0.14000 0.36288 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35000 10.34980 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.68000 14.61000 0.07000 0.47912 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.69000 13.61000 0.08000 0.58780 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.97000 15.91000 0.06000 0.37712 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.12270 10.10100 0.02170 0.21483 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.12260 10.10100 0.02160 0.21384 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.02950 9.99600 0.03350 0.33513 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.02950 9.99600 0.03350 0.33513 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.08120 10.05660 0.02460 0.24462 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.08110 10.05660 0.02450 0.24362 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.08110 10.05660 0.02450 0.24362 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.14050 10.13700 0.00350 0.03453 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.14050 10.13700 0.00350 0.03453 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.14050 10.13700 0.00350 0.03453 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.88610 6.88140 0.00470 0.06830 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.89200 10.84610 0.04590 0.42319 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.58010 9.59660 -0.01650 -0.17194 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.59380 11.55950 0.03430 0.29673 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.78500 6.80740 -0.02240 -0.32905 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.99200 9.00830 -0.01630 -0.18094 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.63460 10.60200 0.03260 0.30749 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.98280 10.96570 0.01710 0.15594 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.51000 68.41000 0.10000 0.14618 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.81000 68.75000 0.06000 0.08727 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.16620 62.07080 0.09540 0.15370 復華1至5年期高收益債券基金 20.66000 20.62000 0.04000 0.19399 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.58590 66.62650 -0.04060 -0.06094 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 66.00970 66.02860 -0.01890 -0.02862 復華人民幣貨幣市場基金 11.86500 11.86230 0.00270 0.02276 復華人生目標基金 39.28900 39.29120 -0.00220 -0.00560 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 復華中小精選基金 67.47000 67.36000 0.11000 0.16330 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.28000 10.05000 0.23000 2.28856 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.24000 9.03000 0.21000 2.32558 復華六年到期新興市場債券基金 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 復華台灣智能基金 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540 復華全方位基金 29.71000 29.56000 0.15000 0.50744 復華全球大趨勢基金-美元 13.09000 12.83000 0.26000 2.02650 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.64000 20.28000 0.36000 1.77515 復華全球平衡基金-美元 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 復華全球平衡基金-新臺幣 19.71000 19.70000 0.01000 0.05076 復華全球物聯網科技基金-美元 14.24000 14.09000 0.15000 1.06458 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.75000 13.63000 0.12000 0.88041 復華全球原物料基金 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461 復華全球消費基金-新臺幣 13.09000 12.96000 0.13000 1.00309 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.12040 12.12660 -0.00620 -0.05113 復華全球債券基金 14.79080 14.79310 -0.00230 -0.01555 復華全球債券組合基金 15.31000 15.29000 0.02000 0.13080 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.96000 14.96000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 復華全球戰略配置強基金-美元 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103 復華有利貨幣市場基金 13.49160 13.49140 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565 復華亞太成長基金 12.08000 11.93000 0.15000 1.25733 復華亞太神龍科技基金-美元 9.17000 8.93000 0.24000 2.68757 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.75000 9.53000 0.22000 2.30850 復華東協世紀基金 12.72000 12.61000 0.11000 0.87232 復華南非幣長期收益基金A 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.12000 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復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.43000 14.39000 0.04000 0.27797 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 復華新興市場10年期以上債券基金 21.60000 21.48000 0.12000 0.55866 復華新興市場企業債券ETF基金 68.19000 68.00000 0.19000 0.27941 復華新興市場高收益債券基金A 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 復華新興市場高收益債券基金B 5.52000 5.50000 0.02000 0.36364 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.44000 12.40000 0.04000 0.32258 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.16000 12.12000 0.04000 0.33003 復華新興市場短期收益基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 復華滬深300 A股基金 24.50000 24.56000 -0.06000 -0.24430 復華數位經濟基金 47.07000 46.82000 0.25000 0.53396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.04780 10.02590 0.02190 0.21843 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.80690 9.78990 0.01700 0.17365 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.59070 10.56760 0.02310 0.21859 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.20050 10.18280 0.01770 0.17382 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.97070 9.89180 0.07890 0.79763 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.01530 10.01160 0.00370 0.03696 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.21830 10.19990 0.01840 0.18039 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.81230 10.81710 -0.00480 -0.04437 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.03980 10.01910 0.02070 0.20661 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.64360 10.64560 -0.00200 -0.01879 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.39670 10.37520 0.02150 0.20722 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.01000 11.01200 -0.00200 -0.01816 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.77100 10.70750 0.06350 0.59304 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.69250 10.66760 0.02490 0.23342 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.76180 10.76100 0.00080 0.00743 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.67610 10.61490 0.06120 0.57655 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.86470 11.75200 0.11270 0.95899 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.59980 10.57550 0.02430 0.22978 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.85850 10.79630 0.06220 0.57612 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.19250 12.07660 0.11590 0.95971 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.74270 10.71800 0.02470 0.23045 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.85370 10.85250 0.00120 0.01106 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.22220 10.15530 0.06690 0.65877 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.19410 10.16530 0.02880 0.28332 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.06960 10.06380 0.00580 0.05763 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.54170 10.47990 0.06180 0.58970 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.73840 10.63330 0.10510 0.98840 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.52250 10.49950 0.02300 0.21906 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.54020 10.47840 0.06180 0.58978 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.73770 10.63260 0.10510 0.98847 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.51930 10.49620 0.02310 0.22008 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.41170 10.34810 0.06360 0.61461 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.36030 10.33830 0.02200 0.21280 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.40970 10.34620 0.06350 0.61375 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.36110 10.33910 0.02200 0.21278 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.97290 10.88570 0.08720 0.80105 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.94340 10.89820 0.04520 0.41475 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.00140 10.98070 0.02070 0.18851 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.29660 10.21860 0.07800 0.76331 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.26430 10.22470 0.03960 0.38730 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.13920 10.12290 0.01630 0.16102 景順主流基金 17.73000 17.74000 -0.01000 -0.05637 景順台灣科技基金 30.72000 30.72000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.00000 10.10000 -0.10000 -0.99010 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.67000 9.78000 -0.11000 -1.12474 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.07000 9.18000 -0.11000 -1.19826 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.65000 11.72000 -0.07000 -0.59727 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.94000 11.02000 -0.08000 -0.72595 景順全球科技基金 24.02000 23.72000 0.30000 1.26476 景順全球康健基金 19.85000 19.78000 0.07000 0.35389 景順貨幣市場基金 15.99010 15.98990 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.17000 32.20000 -0.03000 -0.09317 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.95000 14.76000 0.19000 1.28726 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.04000 13.90000 0.14000 1.00719 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.01000 10.91000 0.10000 0.91659 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.65000 11.57000 0.08000 0.69144 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.93000 9.98000 -0.05000 -0.50100 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65600 8.65850 -0.00250 -0.02887 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.01980 7.99370 0.02610 0.32651 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.47150 11.47520 -0.00370 -0.03224 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.60590 10.57130 0.03460 0.32730 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.55000 8.34000 0.21000 2.51799 華南永昌中國A股基金(美元) 8.24000 7.99000 0.25000 3.12891 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.15000 11.81000 0.34000 2.87892 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65730 9.64600 0.01130 0.11715 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.90470 9.91550 -0.01080 -0.10892 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.18440 10.17220 0.01220 0.11993 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.44890 10.46030 -0.01140 -0.10898 華南永昌永昌基金 19.89000 19.82000 0.07000 0.35318 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 華南永昌全球亨利組合基金 14.97360 14.95620 0.01740 0.11634 華南永昌全球神農水資源基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.30000 10.20000 0.10000 0.98039 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543 華南永昌全球精品基金 17.16000 17.15000 0.01000 0.05831 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.77000 10.67000 0.10000 0.93721 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.57000 13.44000 0.13000 0.96726 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.54000 13.43000 0.11000 0.81906 華南永昌物聯網精選基金 11.91000 11.88000 0.03000 0.25253 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27650 16.27620 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 24.89060 24.83470 0.05590 0.22509 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98690 11.98670 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.74220 10.72860 0.01360 0.12676 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.76770 10.76240 0.00530 0.04925 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.95800 10.04530 -0.08730 -0.86906 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.90850 10.00360 -0.09510 -0.95066 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.59350 10.57830 0.01520 0.14369 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.54630 10.53910 0.00720 0.06832 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94040 10.02600 -0.08560 -0.85378 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.83730 9.93090 -0.09360 -0.94251 華頓中小型基金 21.12000 20.99000 0.13000 0.61934 華頓台灣基金 22.93000 22.92000 0.01000 0.04363 華頓平安貨幣市場基金 11.56710 11.56690 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.07000 18.09000 -0.02000 -0.11056 華頓全球高收益債券基金A 14.05680 14.04020 0.01660 0.11823 華頓全球高收益債券基金B 8.19570 8.23170 -0.03600 -0.43733 華頓全球黑鑽油源基金 5.19000 5.19000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.85760 2.76070 0.09690 3.50998 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.90550 12.49000 0.41550 3.32666 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41630 0.40200 0.01430 3.55721 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.18260 12.03130 0.15130 1.25755 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.18260 12.03130 0.15130 1.25755 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.79030 10.67630 0.11400 1.06779 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.93790 10.82130 0.11660 1.07750 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.93790 10.82130 0.11660 1.07750 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.62050 9.54000 0.08050 0.84382 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.10420 10.96100 0.14320 1.30645 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 11.10420 10.96100 0.14320 1.30645 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.78990 9.68040 0.10950 1.13115 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.97000 10.57000 0.40000 3.78430 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.54000 9.21000 0.33000 3.58306 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.18000 9.80000 0.38000 3.87755 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.64510 2.64480 0.00030 0.01134 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.06860 2.07480 -0.00620 -0.29882 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25590 12.25060 0.00530 0.04326 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.50280 9.53840 -0.03560 -0.37323 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38460 0.38440 0.00020 0.05203 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30280 0.30330 -0.00050 -0.16485 匯豐台灣精典基金 24.74000 24.77000 -0.03000 -0.12111 匯豐全球趨勢組合基金 12.90000 12.83000 0.07000 0.54560 匯豐全球關鍵資源基金 8.53000 8.53000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 25.92000 25.93000 -0.01000 -0.03857 匯豐成功基金 44.68000 44.95000 -0.27000 -0.60067 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.15000 11.16000 -0.01000 -0.08961 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.42000 2.42000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.69340 2.69050 0.00290 0.10779 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35900 2.36590 -0.00690 -0.29164 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97730 11.97030 0.00700 0.05848 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.03910 8.06580 -0.02670 -0.33103 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39320 0.39250 0.00070 0.17834 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33730 0.33810 -0.00080 -0.23662 匯豐金磚動力基金 15.51000 15.37000 0.14000 0.91087 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01030 15.01020 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.46000 5.48000 -0.02000 -0.36496 匯豐新鑽動力基金 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.59100 5.64440 -0.05340 -0.94607 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.44460 9.47030 -0.02570 -0.27137 匯豐龍鳳基金-A類型 53.44000 53.51000 -0.07000 -0.13082 匯豐龍鳳基金-I類型 53.44000 53.51000 -0.07000 -0.13082 匯豐龍騰電子基金 37.39000 37.32000 0.07000 0.18757 匯豐雙高收益債券組合基金 12.79340 12.77440 0.01900 0.14873 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.32000 18.31000 0.01000 0.05461 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.31050 11.29290 0.01760 0.15585 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.38720 10.34730 0.03990 0.38561 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.76820 10.72570 0.04250 0.39624 新光台灣富貴基金 23.93000 23.82000 0.11000 0.46180 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.71000 21.53000 0.18000 0.83604 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.12650 44.07250 0.05400 0.12253 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 新光全球AI新創產業基金美元 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.64000 8.64000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351 新光全球債券基金(A累積)美元 10.91100 10.89850 0.01250 0.11469 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.71620 10.70280 0.01340 0.12520 新光全球債券基金(B配息)美元 10.30860 10.29680 0.01180 0.11460 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.11270 10.10010 0.01260 0.12475 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 新光吉星貨幣市場基金 15.50420 15.50390 0.00030 0.00193 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 新光亞洲精選基金-美金 22.00000 21.94000 0.06000 0.27347 新光亞洲精選基金-新台幣 22.41000 22.34000 0.07000 0.31334 新光店頭基金 22.85000 22.62000 0.23000 1.01680 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 新光特選內需收益ETF基金 21.44000 21.41000 0.03000 0.14012 新光創新科技基金 13.30000 13.28000 0.02000 0.15060 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.37620 10.34620 0.03000 0.28996 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.64700 10.63090 0.01610 0.15145 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.15950 10.14160 0.01790 0.17650 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.51470 9.48700 0.02770 0.29198 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.73450 9.71970 0.01480 0.15227 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.27490 9.25860 0.01630 0.17605 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.69860 40.71840 -0.01980 -0.04863 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.52740 43.74750 -0.22010 -0.50311 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.43000 12.43000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.76550 10.75470 0.01080 0.10042 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59850 9.58860 0.00990 0.10325 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.56670 9.56530 0.00140 0.01464 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.53740 10.53580 0.00160 0.01519 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.59640 10.58340 0.01300 0.12283 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60540 9.59360 0.01180 0.12300 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56250 9.54940 0.01310 0.13718 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.53710 10.52270 0.01440 0.13685 瑞銀全球創新趨勢基金 7.45000 7.42000 0.03000 0.40431 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 42.51090 42.73760 -0.22670 -0.53045 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.84050 43.08270 -0.24220 -0.56217 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.16640 43.35920 -0.19280 -0.44466 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.23750 44.50140 -0.26390 -0.59302 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.96810 43.14040 -0.17230 -0.39939 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.30940 46.56310 -0.25370 -0.54485 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 47.87930 47.67060 0.20870 0.43780 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 46.06250 46.30760 -0.24510 -0.52929 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.60600 44.00100 -0.39500 -0.89771 群益大印度基金N-新臺幣 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 群益大印度基金-人民幣 13.95940 13.96310 -0.00370 -0.02650 群益大印度基金-美元 13.19560 13.15070 0.04490 0.34143 群益大印度基金-新臺幣 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.23580 12.18720 0.04860 0.39878 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.86050 11.77010 0.09040 0.76805 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.20000 11.14000 0.06000 0.53860 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.94230 10.89890 0.04340 0.39821 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.67660 9.60290 0.07370 0.76748 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.82040 9.78140 0.03900 0.39872 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.72010 8.65370 0.06640 0.76730 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.13670 9.10040 0.03630 0.39888 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.38560 8.32170 0.06390 0.76787 群益中小型股基金 45.70000 45.51000 0.19000 0.41749 群益平衡王基金 19.83830 19.83000 0.00830 0.04186 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.37000 6.38000 -0.01000 -0.15674 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.81170 11.83000 -0.01830 -0.15469 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.33180 11.30770 0.02410 0.21313 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.15960 10.17530 -0.01570 -0.15430 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.74630 9.72570 0.02060 0.21181 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.31660 10.30420 0.01240 0.12034 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.10350 10.08940 0.01410 0.13975 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.17710 9.16600 0.01110 0.12110 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.16490 9.15210 0.01280 0.13986 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.37660 10.36410 0.01250 0.12061 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.42070 10.40620 0.01450 0.13934 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.33910 9.32780 0.01130 0.12114 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.80630 9.79250 0.01380 0.14092 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.71840 10.70850 0.00990 0.09245 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.54260 10.52990 0.01270 0.12061 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.61280 10.62400 -0.01120 -0.10542 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.99190 9.98270 0.00920 0.09216 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.92740 9.91550 0.01190 0.12001 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.99360 10.00420 -0.01060 -0.10596 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.71840 10.70860 0.00980 0.09152 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.54240 10.52980 0.01260 0.11966 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.61270 10.62390 -0.01120 -0.10542 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.99200 9.98280 0.00920 0.09216 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.92730 9.91540 0.01190 0.12002 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.99360 10.00420 -0.01060 -0.10596 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.85170 9.80580 0.04590 0.46809 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 群益全球關鍵生技基金-美元 16.11930 16.04430 0.07500 0.46746 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.98000 15.94000 0.04000 0.25094 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.30000 12.34000 -0.04000 -0.32415 群益印度中小基金N-人民幣 11.33800 11.34030 -0.00230 -0.02028 群益印度中小基金N-美元 9.56690 9.53370 0.03320 0.34824 群益印度中小基金N-新臺幣 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 群益印度中小基金-人民幣 15.34910 15.35220 -0.00310 -0.02019 群益印度中小基金-美元 13.68320 13.63580 0.04740 0.34761 群益印度中小基金-新臺幣 15.90000 15.88000 0.02000 0.12594 群益多利策略組合基金 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 群益多重收益組合基金 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.55000 15.56000 -0.01000 -0.06427 群益安家基金 24.75930 24.74140 0.01790 0.07235 群益安穩貨幣市場基金 16.15420 16.15400 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.41000 22.35000 0.06000 0.26846 群益亞太中小基金 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967 群益亞太新趨勢平衡基金 16.72000 16.68000 0.04000 0.23981 群益店頭市場基金 93.92000 94.02000 -0.10000 -0.10636 群益東方盛世基金 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 群益東協成長基金-人民幣 13.64670 13.56810 0.07860 0.57930 群益東協成長基金-美元 12.04010 11.92680 0.11330 0.94996 群益東協成長基金-新臺幣 11.97000 11.88000 0.09000 0.75758 群益長安基金 29.58000 29.50000 0.08000 0.27119 群益美國新創亮點基金N-美元 10.42570 10.35050 0.07520 0.72653 群益美國新創亮點基金-美元 15.77160 15.65790 0.11370 0.72615 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.31000 15.23000 0.08000 0.52528 群益真善美基金 15.65600 15.63390 0.02210 0.14136 群益馬拉松基金 119.32000 119.27000 0.05000 0.04192 群益深証中小板基金 12.25000 12.24000 0.01000 0.08170 群益創新科技基金 32.83000 32.86000 -0.03000 -0.09130 群益奧斯卡基金 29.53000 29.50000 0.03000 0.10169 群益新興金鑽基金-美元 11.86950 11.76250 0.10700 0.90967 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 群益葛萊美基金 23.54000 23.50000 0.04000 0.17021 群益道瓊美國地產ETF基金 21.65000 21.77000 -0.12000 -0.55122 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.76000 7.75000 0.01000 0.12903 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.12000 14.16000 -0.04000 -0.28249 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.08230 11.10970 -0.02740 -0.24663 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.98210 10.96870 0.01340 0.12217 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.05140 11.06300 -0.01160 -0.10485 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.82580 10.85250 -0.02670 -0.24603 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.72840 10.71540 0.01300 0.12132 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.79560 10.80690 -0.01130 -0.10456 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.08220 11.10960 -0.02740 -0.24663 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.98240 10.96920 0.01320 0.12034 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.82580 10.85250 -0.02670 -0.24603 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.72790 10.71500 0.01290 0.12039 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.98760 12.96340 0.02420 0.18668 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83010 11.80780 0.02230 0.18886 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.73230 11.70750 0.02480 0.21183 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.78390 8.76760 0.01630 0.18591 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.08300 9.06580 0.01720 0.18972 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.59400 8.57590 0.01810 0.21106 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.29790 10.27850 0.01940 0.18874 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.04900 10.03010 0.01890 0.18843 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.98000 29.94000 0.04000 0.13360 德信中國精選成長基金 12.05000 11.87000 0.18000 1.51643 德信台灣主流中小基金 19.47000 19.45000 0.02000 0.10283 德信萬保貨幣市場基金 11.98150 11.98140 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 32.05000 31.95000 0.10000 0.31299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.89080 10.85800 0.03280 0.30208 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.79460 10.76140 0.03320 0.30851 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71170 11.71160 0.00010 0.00085 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.03000 16.05000 -0.02000 -0.12461 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.41000 18.36000 0.05000 0.27233 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.69780 10.75920 -0.06140 -0.57067 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.17760 16.18790 -0.01030 -0.06363 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.32100 8.37540 -0.05440 -0.64952 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.29820 11.34650 -0.04830 -0.42568 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.27840 12.26630 0.01210 0.09864 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.11370 14.13470 -0.02100 -0.14857 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.43000 17.43000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 22.31000 22.34000 -0.03000 -0.13429 摩根中國A股基金 15.76000 15.27000 0.49000 3.20891 摩根中國A股基金(美元) 12.32000 11.90000 0.42000 3.52941 摩根台灣金磚基金-累積型 19.57000 19.63000 -0.06000 -0.30565 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.57000 19.63000 -0.06000 -0.30565 摩根台灣增長基金 50.32000 50.42000 -0.10000 -0.19833 摩根平衡基金 27.89000 27.95000 -0.06000 -0.21467 摩根全球α基金 18.81000 18.74000 0.07000 0.37353 摩根全球平衡基金 16.35990 16.34090 0.01900 0.11627 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.57070 9.54040 0.03030 0.31760 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.69680 10.66310 0.03370 0.31604 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11700 10.08140 0.03560 0.35313 摩根多元入息成長基金-累積型 11.71400 11.67690 0.03710 0.31772 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.45500 10.41820 0.03680 0.35323 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.96610 10.93060 0.03550 0.32478 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.45670 14.40990 0.04680 0.32478 摩根亞洲基金 60.21000 59.78000 0.43000 0.71930 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.58420 8.57430 0.00990 0.11546 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.13240 10.11620 0.01620 0.16014 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.96950 8.95430 0.01520 0.16975 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 13.00960 12.99450 0.01510 0.11620 摩根東方內需機會基金 19.06000 18.92000 0.14000 0.73996 摩根東方科技基金 32.27000 31.74000 0.53000 1.66982 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.26000 12.20000 0.06000 0.49180 摩根第一貨幣市場基金 15.12880 15.12870 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.24000 14.03000 0.21000 1.49679 摩根新金磚五國基金 13.06000 12.96000 0.10000 0.77160 摩根新絲路基金 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 摩根新興35基金 13.99000 13.86000 0.13000 0.93795 摩根新興日本基金 23.48000 23.15000 0.33000 1.42549 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.41740 7.38770 0.02970 0.40202 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.79150 9.75600 0.03550 0.36388 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.63780 9.59540 0.04240 0.44188 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.34980 11.30440 0.04540 0.40161 摩根新興科技基金 53.16000 53.17000 -0.01000 -0.01881 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.95830 8.90480 0.05350 0.60080 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.68750 9.61490 0.07260 0.75508 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.14320 9.07190 0.07130 0.78594 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.63680 10.57320 0.06360 0.60152 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 摩根環球股票收益基金-累積型 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631 摩根總收益組合基金-月配息型 9.34220 9.32690 0.01530 0.16404 摩根總收益組合基金-累積型 11.52230 11.50350 0.01880 0.16343 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.09000 10.06000 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