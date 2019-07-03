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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/02  108/07/01  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.72300   10.69440   0.02860    0.26743
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.52290   10.49490   0.02800    0.26680
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.63540   10.59800   0.03740    0.35290
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.52350   10.48650   0.03700    0.35283
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.88210    9.85150   0.03060    0.31061
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.39630   10.36490   0.03140    0.30295
中國信託台灣活力基金                                               13.14000   13.09000   0.05000    0.38197
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.96900    9.98200  -0.01300   -0.13023
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.08040   10.10150  -0.02110   -0.20888
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.04780    9.06680  -0.01900   -0.20956
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41950   10.41870   0.00080    0.00768
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.31540    9.31440   0.00100    0.01074
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.21420   11.20830   0.00590    0.05264
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.52400    9.51900   0.00500    0.05253
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.42110   11.39650   0.02460    0.21586
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.98290    9.96140   0.02150    0.21583
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.96040   43.32890  -0.36850   -0.85047
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.06700   45.22330  -0.15630   -0.34562
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.65260   45.83760  -0.18500   -0.40360
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.71000   10.65000   0.06000    0.56338
中國信託智能運動基金-美元                                          10.36000   10.28000   0.08000    0.77821
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.86000    9.80000   0.06000    0.61224
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03370   11.03350   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.18180   10.17770   0.00410    0.04028
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.40280    9.39900   0.00380    0.04043
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.41180   10.39570   0.01610    0.15487
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.61180    9.59780   0.01400    0.14587
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.54000   11.48000   0.06000    0.52265
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.02000   10.97000   0.05000    0.45579
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.08360   42.19240  -0.10880   -0.25787
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.11240   43.20720  -0.09480   -0.21941
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.76660   42.81500  -0.04840   -0.11304
元大2001基金                                                       61.80000   61.65000   0.15000    0.24331
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.49220   45.50950  -0.01730   -0.03801
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.99310   43.83850   0.15460    0.35266
元大上證50基金                                                     34.47000   33.63000   0.84000    2.49777
元大巴西指數基金                                                    7.20500    7.17800   0.02700    0.37615
元大日經225基金                                                    27.63000   27.60000   0.03000    0.10870
元大台商收成基金                                                   22.81000   22.80000   0.01000    0.04386
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
元大台灣50單日正向2倍基金                                          40.18000   40.31000  -0.13000   -0.32250
元大台灣中型100基金                                                33.02000   33.02000   0.00000    0.00000
元大台灣加權股價指數基金                                           25.90300   25.92300  -0.02000   -0.07715
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
元大台灣卓越50基金                                                 82.65000   82.75000  -0.10000   -0.12085
元大台灣金融基金                                                   18.33000   18.33000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.88000   31.85000   0.03000    0.09419
元大台灣高股息基金                                                 27.04000   27.06000  -0.02000   -0.07391
元大台灣電子科技基金                                               35.54000   35.50000   0.04000    0.11268
元大全球ETF成長組合基金                                            10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.98000   14.96000   0.02000    0.13369
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.12000   22.82000   0.30000    1.31464
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.40000   13.40000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.06000   13.05000   0.01000    0.07663
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.29500   12.26700   0.02800    0.22825
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.83000    6.84000  -0.01000   -0.14620
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.59500    8.54300   0.05200    0.60869
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.85000   13.75000   0.10000    0.72727
元大全球農業商機基金                                               18.05000   17.99000   0.06000    0.33352
元大印尼指數基金                                                    9.95100    9.88800   0.06300    0.63714
元大印度指數基金                                                   10.32500   10.28900   0.03600    0.34989
元大印度基金                                                       13.21000   13.18000   0.03000    0.22762
元大多多基金                                                       17.39000   17.40000  -0.01000   -0.05747
元大多福基金                                                       52.49000   52.38000   0.11000    0.21000
元大亞太成長基金                                                    8.73000    8.68000   0.05000    0.57604
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.28140    9.30590  -0.02450   -0.26327
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.44310    7.46280  -0.01970   -0.26398
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.34500    9.29200   0.05300    0.57038
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.32800   10.18500   0.14300    1.40403
元大卓越基金                                                       43.72000   43.87000  -0.15000   -0.34192
元大店頭基金                                                        8.34000    8.33000   0.01000    0.12005
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.46830   10.46550   0.00280    0.02675
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.82580    9.83200  -0.00620   -0.06306
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.66020   32.67820  -0.01800   -0.05508
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.11620   42.33210  -0.21590   -0.51001
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.96410   16.91360   0.05050    0.29858
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.53790   22.81940  -0.28150   -1.23360
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.98850   42.08760  -0.09910   -0.23546
元大高科技基金                                                     19.28000   19.31000  -0.03000   -0.15536
元大得利貨幣市場基金                                               16.32590   16.32560   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03250   12.03240   0.00010    0.00083
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.77000   10.74000   0.03000    0.27933
元大富櫃50基金                                                     12.85000   12.82000   0.03000    0.23401
元大華夏中小基金                                                    7.50000    7.34000   0.16000    2.17984
元大新中國基金-人民幣                                              10.00000    9.77000   0.23000    2.35415
元大新中國基金-美元                                                 9.40400    9.17500   0.22900    2.49591
元大新中國基金-新台幣                                               9.41000    9.21000   0.20000    2.17155
元大新主流基金                                                     24.02000   24.07000  -0.05000   -0.20773
元大新東協平衡基金-美元                                             9.67500    9.61600   0.05900    0.61356
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.82000   10.82430  -0.00430   -0.03973
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.02360   10.01290   0.01070    0.10686
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.34500   11.35850  -0.01350   -0.11885
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.39220    9.40330  -0.01110   -0.11804
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16410   15.16390   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.73000   36.65000   0.08000    0.21828
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.83000    8.88000  -0.05000   -0.56306
元大實質多重資產基金-美元                                           8.15100    8.18300  -0.03200   -0.39105
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.64000    8.70000  -0.06000   -0.68966
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.06000   11.95000   0.11000    0.92050
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.81000   19.10000  -0.29000   -1.51832
元大摩臺基金                                                       38.72000   38.75000  -0.03000   -0.07742
元大標普500基金                                                    27.85000   27.62000   0.23000    0.83273
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.19000   12.28000  -0.09000   -0.73290
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.75000   36.18000   0.57000    1.57546
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.29000   20.21000   0.08000    0.39584
元大標智滬深300基金                                                18.81000   18.53000   0.28000    1.51106
元大歐洲50基金                                                     25.56000   25.46000   0.10000    0.39277
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.32120    9.36880  -0.04760   -0.50807
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29220   10.29120   0.00100    0.00972
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.60000   15.59000   0.01000    0.06414
日盛上選基金                                                       34.63000   34.61000   0.02000    0.05779
日盛小而美基金                                                     18.00000   18.02000  -0.02000   -0.11099
日盛中國內需動力基金                                                9.92000    9.69000   0.23000    2.37358
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.90000   10.62000   0.28000    2.63653
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.43000   10.12000   0.31000    3.06324
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.83000   10.53000   0.30000    2.84900
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.77000   10.63000   0.14000    1.31703
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.69000   10.50000   0.19000    1.80952
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.81000   10.65000   0.16000    1.50235
日盛日盛基金                                                       11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
日盛全球抗暖化基金                                                 11.52000   11.43000   0.09000    0.78740
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.59190   10.56680   0.02510    0.23754
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.49080    9.46830   0.02250    0.23764
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.34990   10.33930   0.01060    0.10252
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.27430    9.26480   0.00950    0.10254
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.55000   10.44000   0.11000    1.05364
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51880    2.51780   0.00100    0.03972
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66060    1.65990   0.00070    0.04217
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39050    0.38980   0.00070    0.17958
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25790    0.25740   0.00050    0.19425
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.86590   12.86010   0.00580    0.04510
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.37250    8.36870   0.00380    0.04541
日盛亞洲機會基金                                                    7.26000    7.10000   0.16000    2.25352
日盛首選基金                                                       17.35000   17.34000   0.01000    0.05767
日盛高科技基金                                                     18.17000   18.14000   0.03000    0.16538
日盛貨幣市場基金                                                   14.83470   14.83450   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     39.81000   39.81000   0.00000    0.00000
日盛精選五虎基金                                                   36.42000   36.43000  -0.01000   -0.02745
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54610   13.54590   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.32000   31.19000   0.13000    0.41680
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22280   14.22260   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     45.06000   45.07000  -0.01000   -0.02219
台新主流基金                                                       24.23000   24.15000   0.08000    0.33126
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.09000   23.14000  -0.05000   -0.21608
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.74930    0.74920   0.00010    0.01335
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.42000   16.46000  -0.04000   -0.24301
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53190    0.53180   0.00010    0.01880
台新台灣中小基金                                                   34.83000   34.76000   0.07000    0.20138
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.50450   10.48540   0.01910    0.18216
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.78010    9.74080   0.03930    0.40346
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.25000    9.23000   0.02000    0.21668
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.27610   11.23080   0.04530    0.40336
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.12670   10.09780   0.02890    0.28620
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.30240   11.26970   0.03270    0.29016
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
台新印度基金                                                       15.36000   15.24000   0.12000    0.78740
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.83000   40.90000  -0.07000   -0.17115
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13010   11.13000   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 32.01810   32.05010  -0.03200   -0.09984
台新智慧生活基金-美元                                              10.82290   10.73530   0.08760    0.81600
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.39640    8.34020   0.05620    0.67384
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.62810    8.58970   0.03840    0.44705
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.48780    9.42430   0.06350    0.67379
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.76050    9.71700   0.04350    0.44767
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.72210   11.66380   0.05830    0.49984
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37240    0.36970   0.00270    0.73032
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.35010    8.30870   0.04140    0.49827
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27990    0.27790   0.00200    0.71968
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.69000    5.68000   0.01000    0.17606
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.40000   22.43000  -0.03000   -0.13375
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.22120   10.21520   0.00600    0.05874
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04380   10.02320   0.02060    0.20552
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.13590   10.12760   0.00830    0.08195
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.22100   10.21500   0.00600    0.05874
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.04360   10.02300   0.02060    0.20553
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.13590   10.12760   0.00830    0.08195
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.06040   42.14150  -0.08110   -0.19245
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.38330   41.52910  -0.14580   -0.35108
永豐中小基金                                                       53.60000   53.55000   0.05000    0.09337
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.78560    1.78880  -0.00320   -0.17889
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48620    2.49070  -0.00450   -0.18067
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.20450    8.20470  -0.00020   -0.00244
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.08370   11.08390  -0.00020   -0.00180
永豐主流品牌基金                                                   19.72000   19.71000   0.01000    0.05074
永豐永豐基金                                                       32.82000   32.89000  -0.07000   -0.21283
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.24710    9.25350  -0.00640   -0.06916
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.72900    9.73560  -0.00660   -0.06779
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.12630    9.15040  -0.02410   -0.26338
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.60440    9.62980  -0.02540   -0.26376
永豐亞洲民生消費基金                                               12.39000   12.22000   0.17000    1.39116
永豐高科技基金                                                     23.58000   23.65000  -0.07000   -0.29598
永豐貨幣市場基金                                                   13.93890   13.93870   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11240    2.11620  -0.00380   -0.17957
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60650    2.61120  -0.00470   -0.17999
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81540    7.81540   0.00000    0.00000
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.94600   10.94600   0.00000    0.00000
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.21230    7.19940   0.01290    0.17918
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.55830   11.53770   0.02060    0.17855
永豐臺灣加權ETF基金                                                54.39000   54.48000  -0.09000   -0.16520
永豐領航科技基金                                                   38.23000   38.32000  -0.09000   -0.23486
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.33000   12.22000   0.11000    0.90016
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.76000   11.67000   0.09000    0.77121
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
永豐趨勢平衡基金                                                   41.16000   41.16000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.87910   11.87580   0.00330    0.02779
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.17000   11.01000   0.16000    1.45322
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.81000    9.67000   0.14000    1.44778
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.54000   10.38000   0.16000    1.54143
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.47000   15.14000   0.33000    2.17966
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          20.41000   19.96000   0.45000    2.25451
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          20.33000   19.86000   0.47000    2.36657
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05770   10.09640  -0.03870   -0.38330
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05770   10.09640  -0.03870   -0.38330
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.01900   10.05920  -0.04020   -0.39963
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.01900   10.05920  -0.04020   -0.39963
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.11470   10.13390  -0.01920   -0.18946
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.11460   10.13370  -0.01910   -0.18848
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05900   10.09870  -0.03970   -0.39312
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05900   10.09870  -0.03970   -0.39312
兆豐國際生命科學基金                                               15.52000   15.43000   0.09000    0.58328
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.41590   10.39750   0.01840    0.17697
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.66920   10.63260   0.03660    0.34422
兆豐國際全球基金                                                   31.41000   31.19000   0.22000    0.70535
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.48020   10.47780   0.00240    0.02291
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.19770   10.20190  -0.00420   -0.04117
兆豐國際國民基金                                                   22.63000   22.70000  -0.07000   -0.30837
兆豐國際第一基金                                                   13.58000   13.53000   0.05000    0.36955
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.74410   10.72440   0.01970    0.18369
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.22950    8.21450   0.01500    0.18260
兆豐國際萬全基金                                                   21.01000   20.96000   0.05000    0.23855
兆豐國際電子基金                                                   26.67000   26.60000   0.07000    0.26316
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.33000   22.39000  -0.06000   -0.26798
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.59000   15.57000   0.02000    0.12845
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.21000   35.19000   0.02000    0.05683
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55520   12.55500   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.13000   10.01000   0.12000    1.19880
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.11000    9.98000   0.13000    1.30261
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.82370   10.78580   0.03790    0.35139
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.57570   10.54130   0.03440    0.32634
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.81330   10.77720   0.03610    0.33497
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.61210   10.57490   0.03720    0.35178
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.67300   10.63820   0.03480    0.32712
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.67980   10.64410   0.03570    0.33540
合庫台灣基金                                                       11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.71360   11.70160   0.01200    0.10255
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.71730   12.68750   0.02980    0.23488
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.34690   11.31930   0.02760    0.24383
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.13060   12.10150   0.02910    0.24047
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.18240    8.17400   0.00840    0.10276
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.49310    9.47050   0.02260    0.23864
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.17980    9.15750   0.02230    0.24352
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.91180    8.89080   0.02100    0.23620
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.34450    9.32180   0.02270    0.24352
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.33000   11.27000   0.06000    0.53239
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.29000   10.24000   0.05000    0.48828
合庫全球新興市場基金                                                9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.46000    9.42000   0.04000    0.42463
合庫貨幣市場基金                                                   10.17210   10.17200   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.99850    9.97300   0.02550    0.25569
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.27370   10.24690   0.02680    0.26154
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.53800   10.52440   0.01360    0.12922
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.09900   12.06890   0.03010    0.24940
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.24970   15.20990   0.03980    0.26167
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.79090    8.76890   0.02200    0.25089
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.60040    9.57540   0.02500    0.26109
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.94760    7.93730   0.01030    0.12977
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.75660    8.73520   0.02140    0.24499
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.62430   10.59650   0.02780    0.26235
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.12140   10.10590   0.01550    0.15338
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.12820   10.11550   0.01270    0.12555
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.97750   10.05780  -0.08030   -0.79839
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.09970   10.08110   0.01860    0.18450
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.12140   10.10580   0.01560    0.15437
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.12820   10.11550   0.01270    0.12555
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.97750   10.05780  -0.08030   -0.79839
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.09960   10.08110   0.01850    0.18351
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.20000   10.16000   0.04000    0.39370
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
安聯中國策略基金-美元                                              12.78000   12.34000   0.44000    3.56564
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.69000   16.16000   0.53000    3.27970
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.30000   14.89000   0.41000    2.75353
安聯中華新思路基金-美元                                            14.31000   13.88000   0.43000    3.09798
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.51000   13.13000   0.38000    2.89414
安聯台灣大壩基金                                                   30.18000   30.18000   0.00000    0.00000
安聯台灣科技基金                                                   50.82000   50.81000   0.01000    0.01968
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54630   12.54610   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   34.05000   33.99000   0.06000    0.17652
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.74520   10.73840   0.00680    0.06332
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.84550   15.84100   0.00450    0.02841
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.87150    9.86870   0.00280    0.02837
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.65000   11.57000   0.08000    0.69144
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.01000   11.95000   0.06000    0.50209
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.18920   13.17830   0.01090    0.08271
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.79160   10.78180   0.00980    0.09089
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.86320   12.85540   0.00780    0.06067
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.56460    9.55660   0.00800    0.08371
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.50960    9.50080   0.00880    0.09262
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05310    9.04760   0.00550    0.06079
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.19780   10.18790   0.00990    0.09717
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.25080   10.24460   0.00620    0.06052
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.55000   11.50000   0.05000    0.43478
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.44000    9.43000   0.01000    0.10604
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.48730   12.48360   0.00370    0.02964
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.34040   11.33350   0.00690    0.06088
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.95030   10.94660   0.00370    0.03380
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.63250    8.62970   0.00280    0.03245
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.50000    8.49490   0.00510    0.06004
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.18190    8.17910   0.00280    0.03423
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.23880   10.24350  -0.00470   -0.04588
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.16970   10.16630   0.00340    0.03344
安聯全球人口趨勢基金                                               12.56000   12.50000   0.06000    0.48000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.21000    9.17000   0.04000    0.43621
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.84000   34.75000   0.09000    0.25899
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
安聯全球新興市場基金                                               17.70000   17.64000   0.06000    0.34014
安聯全球農金趨勢基金                                                9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.39000    9.33000   0.06000    0.64309
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.84000   10.79000   0.05000    0.46339
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.10000   11.04000   0.06000    0.54348
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.92000   10.86000   0.06000    0.55249
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.51000   10.45000   0.06000    0.57416
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.74000    9.68000   0.06000    0.61983
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
安聯亞洲動態策略基金                                               22.54000   22.45000   0.09000    0.40089
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.07520   10.06760   0.00760    0.07549
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.08180   10.07550   0.00630    0.06253
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.07500   10.06740   0.00760    0.07549
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.08440   10.07800   0.00640    0.06350
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07800   10.07040   0.00760    0.07547
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04360   10.03800   0.00560    0.05579
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.04360   10.03800   0.00560    0.05579
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04360   10.03790   0.00570    0.05678
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.55370   10.55050   0.00320    0.03033
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.08820   10.13580  -0.04760   -0.46962
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.45300   10.44010   0.01290    0.12356
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.41900   10.38150   0.03750    0.36122
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.76750   10.72930   0.03820    0.35603
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.38070   10.34320   0.03750    0.36256
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.42830   10.38890   0.03940    0.37925
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.35210   10.43920  -0.08710   -0.83436
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.29160   10.37890  -0.08730   -0.84113
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.55930   10.72630  -0.16700   -1.55692
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.27780   10.34030  -0.06250   -0.60443
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.33820   10.38880  -0.05060   -0.48706
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.28610   10.25360   0.03250    0.31696
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.31350   10.31120   0.00230    0.02231
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.27890   10.24640   0.03250    0.31718
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.23830   10.20740   0.03090    0.30272
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.29240   10.26180   0.03060    0.29819
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.26480   10.26250   0.00230    0.02241
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.27870   10.24630   0.03240    0.31621
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.23750   10.20690   0.03060    0.29980
宏利台灣動力基金A類型                                              30.47000   30.58000  -0.11000   -0.35971
宏利台灣動力基金I類型                                              30.47000   30.58000  -0.11000   -0.35971
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.12710   10.06870   0.05840    0.58002
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.98360    9.94980   0.03380    0.33971
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.65160    7.63590   0.01570    0.20561
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.61800    7.61500   0.00300    0.03940
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.62000   11.58000   0.04000    0.34542
宏利全球債券組合基金                                               13.73880   13.72900   0.00980    0.07138
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.48070    3.46830   0.01240    0.35752
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55880    0.55660   0.00220    0.39526
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.75000   15.70000   0.05000    0.31847
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.35440   12.33130   0.02310    0.18733
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.94470   10.91730   0.02740    0.25098
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.49590   10.48110   0.01480    0.14121
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.79100    8.82010  -0.02910   -0.32993
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.42540    8.44940  -0.02400   -0.28404
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28370    8.31210  -0.02840   -0.34167
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.23330    8.25750  -0.02420   -0.29307
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.02480    3.00860   0.01620    0.53846
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43780    0.43530   0.00250    0.57432
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.17360   13.11320   0.06040    0.46060
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.99850    0.99290   0.00560    0.56400
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.57040    7.57310  -0.00270   -0.03565
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.10280    2.10330  -0.00050   -0.02377
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30380    0.30380   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.22050    9.22730  -0.00680   -0.07369
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33550    0.33540   0.00010    0.02982
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68670   13.68650   0.00020    0.00146
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          25.93000   25.90000   0.03000    0.11583
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          25.93000   25.90000   0.03000    0.11583
宏利澳幣保本基金                                                   12.65360   12.65110   0.00250    0.01976
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.87000   10.86000   0.01000    0.09208
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.41000   11.38000   0.03000    0.26362
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.51000   11.46000   0.05000    0.43630
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
貝萊德新台幣基金                                                   12.96940   12.96920   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     27.26000   27.28000  -0.02000   -0.07331
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金-人民幣                                            10.34000   10.12000   0.22000    2.17391
保德信大中華基金-美元                                              10.23000   10.01000   0.22000    2.19780
保德信大中華基金-新台幣                                            30.59000   29.98000   0.61000    2.03469
保德信中小型股基金                                                 46.45000   46.21000   0.24000    0.51937
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.00000    8.71000   0.29000    3.32951
保德信中國中小基金-美元                                             8.69000    8.40000   0.29000    3.45238
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.43000    8.17000   0.26000    3.18237
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.70000   10.38000   0.32000    3.08285
保德信中國品牌基金-美元                                            10.64000   10.33000   0.31000    3.00097
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.48000   11.14000   0.34000    3.05206
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.49000   28.36000   0.13000    0.45839
保德信全球消費商機基金                                             19.25000   19.18000   0.07000    0.36496
保德信全球基礎建設基金                                             13.75000   13.81000  -0.06000   -0.43447
保德信全球資源基金                                                  7.56000    7.56000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.92000   33.82000   0.10000    0.29568
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.53410   10.53160   0.00250    0.02374
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.90340   10.90090   0.00250    0.02293
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.56320   10.58470  -0.02150   -0.20312
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.93170   10.95390  -0.02220   -0.20267
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.72100    9.70650   0.01450    0.14938
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.86910   10.85350   0.01560    0.14373
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27810    9.28570  -0.00760   -0.08185
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.35720   10.36560  -0.00840   -0.08104
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.22180    8.22240  -0.00060   -0.00730
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.30890   11.30980  -0.00090   -0.00796
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.74060    8.74810  -0.00750   -0.08573
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.06810   12.07860  -0.01050   -0.08693
保德信店頭市場基金                                                 33.94000   33.84000   0.10000    0.29551
保德信拉丁美洲基金                                                  7.58000    7.54000   0.04000    0.53050
保德信金平衡基金                                                   30.18000   30.27000  -0.09000   -0.29732
保德信金滿意基金                                                   42.32000   42.51000  -0.19000   -0.44695
保德信科技島基金                                                   26.30000   26.30000   0.00000    0.00000
保德信高成長基金                                                   94.12000   94.40000  -0.28000   -0.29661
保德信貨幣市場基金                                                 15.83750   15.83730   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.72950   10.67880   0.05070    0.47477
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.96550   10.93830   0.02720    0.24867
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.06920   11.05740   0.01180    0.10672
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.59250   10.60500  -0.01250   -0.11787
保德信新世紀基金                                                   10.45000   10.49000  -0.04000   -0.38132
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.20240    8.19260   0.00980    0.11962
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.30940   10.29630   0.01310    0.12723
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.63440   11.62040   0.01400    0.12048
保德信新興趨勢組合基金                                             11.21000   11.11000   0.10000    0.90009
保德信瑞騰基金                                                     15.66490   15.63440   0.03050    0.19508
保德信歐洲組合基金                                                 10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型            10.03470   10.01310   0.02160    0.21572
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.51880   10.49590   0.02290    0.21818
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.94640    9.94010   0.00630    0.06338
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.20170   10.19690   0.00480    0.04707
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.09080   10.08280   0.00800    0.07934
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.49720   10.48470   0.01250    0.11922
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                    10.00350    9.98020   0.02330    0.23346
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.30660   10.28270   0.02390    0.23243
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.58130   10.57430   0.00700    0.06620
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.45170   10.43920   0.01250    0.11974
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.72790   10.71440   0.01350    0.12600
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.38520   10.35950   0.02570    0.24808
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.62250   10.59620   0.02630    0.24820
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.28130   10.27110   0.01020    0.09931
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.71640   10.70740   0.00900    0.08405
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.17980   10.15750   0.02230    0.21954
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.49040   10.46740   0.02300    0.21973
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.42250   10.39860   0.02390    0.22984
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.18590   10.14770   0.03820    0.37644
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.48490   10.46210   0.02280    0.21793
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.74350   10.72340   0.02010    0.18744
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.65030   10.62520   0.02510    0.23623
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.13410   11.10870   0.02540    0.22865
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.48250   10.44790   0.03460    0.33117
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.69380   10.65840   0.03540    0.33213
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.51560   10.49060   0.02500    0.23831
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.57930   10.54290   0.03640    0.34526
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.59250   10.57980   0.01270    0.12004
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.49990   10.47630   0.02360    0.22527
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.40420   10.38050   0.02370    0.22831
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.64250   10.61350   0.02900    0.27324
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.63380   10.60520   0.02860    0.26968
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.33610   10.29650   0.03960    0.38460
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.33400   10.29440   0.03960    0.38468
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.92070   10.88620   0.03450    0.31691
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.72160   10.70460   0.01700    0.15881
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.23000   19.18000   0.05000    0.26069
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4446.06000 4435.13000  10.93000    0.24644
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.36880   10.35830   0.01050    0.10137
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.19290   11.18160   0.01130    0.10106
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.23790   10.24240  -0.00450   -0.04394
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.99370    9.97610   0.01760    0.17642
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.54610   10.52740   0.01870    0.17763
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.96970    9.96810   0.00160    0.01605
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.30060   10.29540   0.00520    0.05051
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.50890   10.48750   0.02140    0.20405
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.19570    6.16850   0.02720    0.44095
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.28830   11.23890   0.04940    0.43954
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.38000    7.39000  -0.01000   -0.13532
柏瑞巨人基金                                                       12.95000   12.97000  -0.02000   -0.15420
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69790   13.69770   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.81000   16.71000   0.10000    0.59844
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.35190   14.33540   0.01650    0.11510
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.70720   12.67630   0.03090    0.24376
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.30720   13.27260   0.03460    0.26069
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.64150    8.70410  -0.06260   -0.71920
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.81750    6.84460  -0.02710   -0.39593
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.74250    8.77930  -0.03680   -0.41917
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50720    8.56430  -0.05710   -0.66672
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.84160   10.87020  -0.02860   -0.26310
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.46410    8.47740  -0.01330   -0.15689
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.89580   12.86440   0.03140    0.24408
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.43140   12.41710   0.01430    0.11516
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.14460   13.11080   0.03380    0.25780
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.11400   12.08240   0.03160    0.26154
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.03430    9.07140  -0.03710   -0.40898
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.77190    9.81270  -0.04080   -0.41579
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72140    9.78680  -0.06540   -0.66825
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.63890    9.66470  -0.02580   -0.26695
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.49970    9.52080  -0.02110   -0.22162
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.70640   10.70280   0.00360    0.03364
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.63970   10.62380   0.01590    0.14966
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.48680   10.46780   0.01900    0.18151
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.54140   10.52060   0.02080    0.19771
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.87620    9.92280  -0.04660   -0.46963
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58900    9.63780  -0.04880   -0.50634
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.58400   10.65640  -0.07240   -0.67940
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.65730    9.68970  -0.03240   -0.33438
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.71440    9.74490  -0.03050   -0.31298
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.68640   10.68280   0.00360    0.03370
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.64000   10.62420   0.01580    0.14872
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.48720   10.46810   0.01910    0.18246
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.54230   10.52150   0.02080    0.19769
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.87600    9.92270  -0.04670   -0.47064
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58910    9.63790  -0.04880   -0.50633
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.76320   10.83540  -0.07220   -0.66633
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.65720    9.68960  -0.03240   -0.33438
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.71460    9.74520  -0.03060   -0.31400
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.42700   11.43300  -0.00600   -0.05248
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.83650   12.83300   0.00350    0.02727
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.14830   12.13970   0.00860    0.07084
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.10210    9.15880  -0.05670   -0.61908
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.79780    9.86120  -0.06340   -0.64292
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.73810    9.78600  -0.04790   -0.48947
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.11930   11.12520  -0.00590   -0.05303
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.95290   11.94950   0.00340    0.02845
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.73640   11.72810   0.00830    0.07077
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.10230    9.15910  -0.05680   -0.62015
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.79840    9.86170  -0.06330   -0.64188
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.73850    9.78650  -0.04800   -0.49047
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.79000   13.76000   0.03000    0.21802
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.61000   14.54000   0.07000    0.48143
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.32000   13.19000   0.13000    0.98560
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.64000   13.52000   0.12000    0.88757
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.06080   12.08240  -0.02160   -0.17877
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.28410   10.28860  -0.00450   -0.04374
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.68230    7.71170  -0.02940   -0.38124
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.19300   10.23150  -0.03850   -0.37629
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.67000    9.73000  -0.06000   -0.61665
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.48000    9.53000  -0.05000   -0.52466
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.26990   12.26450   0.00540    0.04403
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.99300   11.97410   0.01890    0.15784
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.00480   10.98400   0.02080    0.18937
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.56290    8.59610  -0.03320   -0.38622
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.62960    9.66050  -0.03090   -0.31986
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.69250    9.71610  -0.02360   -0.24290
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.53680   11.51860   0.01820    0.15801
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.77470   10.77000   0.00470    0.04364
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.98640   10.96560   0.02080    0.18968
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.97330   10.00560  -0.03230   -0.32282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.25200    9.28790  -0.03590   -0.38652
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.11590    9.17480  -0.05890   -0.64198
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.71900    9.74250  -0.02350   -0.24121
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.78930   12.75850   0.03080    0.24141
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.27900   12.23470   0.04430    0.36208
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.62940   11.58340   0.04600    0.39712
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.18060    7.20130  -0.02070   -0.28745
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.93880    8.96270  -0.02390   -0.26666
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.63620    9.64800  -0.01180   -0.12231
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.99410   10.96760   0.02650    0.24162
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.64750   11.60150   0.04600    0.39650
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.68130    9.70640  -0.02510   -0.25859
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.16230    9.18820  -0.02590   -0.28188
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.84210    9.85410  -0.01200   -0.12178
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.99480   12.00590  -0.01110   -0.09245
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.75960   12.75950   0.00010    0.00078
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.64590   11.64270   0.00320    0.02749
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.34690    9.39550  -0.04860   -0.51727
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.97100   10.01500  -0.04400   -0.43934
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.97950   10.01670  -0.03720   -0.37138
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.02670   12.02650   0.00020    0.00166
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.70180   10.71160  -0.00980   -0.09149
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.09640   11.09340   0.00300    0.02704
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.92360    9.95770  -0.03410   -0.34245
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.51170    9.56040  -0.04870   -0.50939
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.20990   10.25400  -0.04410   -0.43008
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.72200    9.75920  -0.03720   -0.38118
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.21000   19.13000   0.08000    0.41819
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.08000   17.97000   0.11000    0.61213
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.37690   13.37090   0.00600    0.04487
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.50210   10.46830   0.03380    0.32288
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.55010   11.50440   0.04570    0.39724
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.42770   12.37590   0.05180    0.41856
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.06130   11.01280   0.04850    0.44040
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.12810    9.13680  -0.00870   -0.09522
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.69520    9.69990  -0.00470   -0.04845
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.51820    9.55150  -0.03330   -0.34864
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.65900    9.65460   0.00440    0.04557
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.26430    9.27250  -0.00820   -0.08843
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.49380    9.49920  -0.00540   -0.05685
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.39160   11.41710  -0.02550   -0.22335
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.60080    9.59660   0.00420    0.04377
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.89080   43.03620  -0.14540   -0.33786
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.98000   10.88000   0.10000    0.91912
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        35.26000   35.89000  -0.63000   -1.75536
國泰大中華基金                                                     19.79000   19.79000   0.00000    0.00000
國泰小龍基金-美元I                                                  0.48300    0.48390  -0.00090   -0.18599
國泰小龍基金-新台幣                                                14.99000   14.98000   0.01000    0.06676
國泰中小成長基金-美元I                                              1.37740    1.38050  -0.00310   -0.22456
國泰中小成長基金-新台幣                                            42.75000   42.74000   0.01000    0.02340
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.39670    4.28720   0.10950    2.55411
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.70040    0.68200   0.01840    2.69795
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74890    0.72910   0.01980    2.71568
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.88000   19.40000   0.48000    2.47423
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.84740   41.99750  -0.15010   -0.35740
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34250    0.34180   0.00070    0.20480
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.44210   10.44380  -0.00170   -0.01628
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.25070    4.14790   0.10280    2.47836
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.61450    0.59880   0.01570    2.62191
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.21000   18.76000   0.45000    2.39872
國泰中港台基金-人民幣                                               3.19080    3.10370   0.08710    2.80633
國泰中港台基金-美元                                                 0.46700    0.45360   0.01340    2.95414
國泰中港台基金-新台幣                                              14.43000   14.04000   0.39000    2.77778
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.10990   10.04020   0.06970    0.69421
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.20420   10.17570   0.02850    0.28008
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.23520   10.22960   0.00560    0.05474
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.99000   26.96000   0.03000    0.11128
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.26000   12.23000   0.03000    0.24530
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       33.28000   33.40000  -0.12000   -0.35928
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35290    0.35230   0.00060    0.17031
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33430    0.33370   0.00060    0.17980
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33500    0.33440   0.00060    0.17943
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.95120   10.95600  -0.00480   -0.04381
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.37890   10.38350  -0.00460   -0.04430
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.40750   10.41210  -0.00460   -0.04418
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45760   12.45740   0.00020    0.00161
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42270    0.42150   0.00120    0.28470
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37480    0.37360   0.00120    0.32120
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45110    0.44970   0.00140    0.31132
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54870    0.54280   0.00590    1.08696
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.53830    2.52670   0.01160    0.45910
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37050    0.36820   0.00230    0.62466
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.50000   11.45000   0.05000    0.43668
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53460    0.52720   0.00740    1.40364
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48570    0.48670  -0.00100   -0.20547
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.16000   14.23000  -0.07000   -0.49192
國泰全球資源基金-美元                                               0.16850    0.16830   0.00020    0.11884
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.30000    5.31000  -0.01000   -0.18832
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.61900    0.61370   0.00530    0.86361
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.19000   19.07000   0.12000    0.62926
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.75000   18.63000   0.12000    0.64412
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88880    0.87430   0.01450    1.65847
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.26000   21.35000  -0.09000   -0.42155
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.43000   22.43000   0.00000    0.00000
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.55100    2.53280   0.01820    0.71857
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37330    0.37010   0.00320    0.86463
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.32200    0.31920   0.00280    0.87719
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.52980   11.45350   0.07630    0.66617
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.94550    9.87980   0.06570    0.66499
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53510    0.52630   0.00880    1.67205
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40850    0.40450   0.00400    0.98888
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.26000   12.17000   0.09000    0.73952
國泰科技生化基金                                                   33.26000   33.16000   0.10000    0.30157
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.27000   29.23000   0.04000    0.13685
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.40000   12.45000  -0.05000   -0.40161
國泰美國費城半導體基金                                             14.60000   14.26000   0.34000    2.38429
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.89110   44.26190  -0.37080   -0.83774
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.37110   17.28980   0.08130    0.47022
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.98280   23.27630  -0.29350   -1.26094
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.59350   44.68060  -0.08710   -0.19494
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.18760   45.17940   0.00820    0.01815
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.38390   43.45670  -0.07280   -0.16752
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80300   12.79750   0.00550    0.04298
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.17350   13.16530   0.00820    0.06228
國泰紐幣保本基金                                                   12.73810   12.73510   0.00300    0.02356
國泰國泰基金-新台幣A                                               22.96000   22.99000  -0.03000   -0.13049
國泰國泰基金-新台幣I                                               22.96000   22.99000  -0.03000   -0.13049
國泰富時中國A50基金                                                22.63000   22.01000   0.62000    2.81690
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.90560   47.05280  -0.14720   -0.31284
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34620    0.34620   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50690    0.50290   0.00400    0.79539
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.82000   21.19000   0.63000    2.97310
國泰新興市場基金-美元                                               0.40720    0.40100   0.00620    1.54613
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.62000   12.46000   0.16000    1.28411
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.42700    2.41880   0.00820    0.33901
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50720    1.50210   0.00510    0.33952
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36510    0.36330   0.00180    0.49546
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22900    0.22790   0.00110    0.48267
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35650    0.35430   0.00220    0.62094
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.05120   11.00780   0.04340    0.39427
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.73330    6.70680   0.02650    0.39512
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.12500   44.35660  -0.23160   -0.52213
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.79060   44.90850  -0.11790   -0.26253
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.54430   42.68610  -0.14180   -0.33219
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.12000   13.10000   0.02000    0.15267
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   37.05000   37.15000  -0.10000   -0.26918
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.23000   23.36000  -0.13000   -0.55651
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35050    0.35160  -0.00110   -0.31286
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.71000   22.52000   0.19000    0.84369
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.44000   20.28000   0.16000    0.78895
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.03000   18.05000  -0.02000   -0.11080
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41490    0.41420   0.00070    0.16900
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.50980   12.49980   0.01000    0.08000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55400   10.52970   0.02430    0.23078
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.44560   10.43920   0.00640    0.06131
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.54600   10.56340  -0.01740   -0.16472
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23660   10.31270  -0.07610   -0.73793
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16450   10.25830  -0.09380   -0.91438
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.19800   10.31500  -0.11700   -1.13427
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.12100   10.07640   0.04460    0.44262
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.92090    9.84750   0.07340    0.74537
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.08860   10.06130   0.02730    0.27134
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.89460    9.89010   0.00450    0.04550
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.12090   10.07630   0.04460    0.44262
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.91610    9.84280   0.07330    0.74471
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.08850   10.06120   0.02730    0.27134
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.89450    9.89000   0.00450    0.04550
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金                                                   26.24000   26.24000   0.00000    0.00000
第一金小型精選基金                                                 32.54000   32.50000   0.04000    0.12308
第一金中概平衡基金                                                 26.95000   26.97000  -0.02000   -0.07416
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32080   15.32050   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.63700  178.63400   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.05810   15.88820   0.16990    1.06935
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.05730   15.88750   0.16980    1.06876
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.50000   15.37000   0.13000    0.84580
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.51000   15.38000   0.13000    0.84525
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.87640   10.73180   0.14460    1.34740
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.87460   10.73000   0.14460    1.34762
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.91000   10.79000   0.12000    1.11214
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.91000   10.79000   0.12000    1.11214
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.40120   10.30370   0.09750    0.94626
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.40110   10.30360   0.09750    0.94627
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.65000   10.57000   0.08000    0.75686
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.64000   10.57000   0.07000    0.66225
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            14.06090   13.85000   0.21090    1.52274
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.07970   13.86850   0.21120    1.52288
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.34000   13.17000   0.17000    1.29081
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.36000   13.19000   0.17000    1.28886
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.87360    9.87870  -0.00510   -0.05163
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.87060    9.87510  -0.00450   -0.04557
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.50090    9.51490  -0.01400   -0.14714
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.52560    9.53950  -0.01390   -0.14571
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.75300   10.72090   0.03210    0.29942
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.38100   10.35920   0.02180    0.21044
第一金全球大趨勢基金                                               25.49000   25.35000   0.14000    0.55227
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.30320    9.29900   0.00420    0.04517
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.42240    6.46750  -0.04510   -0.69733
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.05220   10.08870  -0.03650   -0.36179
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.05250   10.08900  -0.03650   -0.36178
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.59000    9.64000  -0.05000   -0.51867
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.92590   10.91970   0.00620    0.05678
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.93210   10.92150   0.01060    0.09706
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.50000    8.55170  -0.05170   -0.60456
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.42250   10.45080  -0.02830   -0.27079
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.29910    9.35660  -0.05750   -0.61454
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.29750    9.35500  -0.05750   -0.61464
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.75180    7.77990  -0.02810   -0.36119
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.74580    7.77400  -0.02820   -0.36275
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.52450    8.56340  -0.03890   -0.45426
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.52520    8.56400  -0.03880   -0.45306
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.60790   11.59610   0.01180    0.10176
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.60800   11.59700   0.01100    0.09485
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.27770   10.26350   0.01420    0.13835
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.27850   10.26440   0.01410    0.13737
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.06980   15.06280   0.00700    0.04647
第一金亞洲科技基金                                                 18.13000   17.87000   0.26000    1.45495
第一金亞洲新興市場基金                                             13.60000   13.49000   0.11000    0.81542
第一金店頭市場基金                                                  8.10000    8.08000   0.02000    0.24752
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.01500   10.00690   0.00810    0.08094
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.01500   10.00690   0.00810    0.08094
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.98310    9.99760  -0.01450   -0.14503
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.98310    9.99760  -0.01450   -0.14503
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.01500   10.00690   0.00810    0.08094
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.01580   10.00720   0.00860    0.08594
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.01480   10.00690   0.00790    0.07895
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.98310    9.99760  -0.01450   -0.14503
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.98390    9.99790  -0.01400   -0.14003
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.98310    9.99760  -0.01450   -0.14503
第一金創新趨勢基金                                                 21.78000   21.76000   0.02000    0.09191
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.48870   42.61380  -0.12510   -0.29357
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.55560   42.59480  -0.03920   -0.09203
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.31350   42.63880  -0.32530   -0.76292
第一金電子基金                                                     33.21000   33.21000   0.00000    0.00000
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.93000   19.07000  -0.14000   -0.73414
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.36000   18.36000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.13000   19.84000   0.29000    1.46169
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.03000    7.73000   0.30000    3.88098
統一大中華中小基金(美元)                                            7.37000    7.07000   0.30000    4.24328
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.95000   10.53000   0.42000    3.98860
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.16000   10.09000   0.07000    0.69376
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.48000    9.38000   0.10000    1.06610
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.82000    9.74000   0.08000    0.82136
統一大滿貫基金-A類型                                               34.04000   33.99000   0.05000    0.14710
統一大滿貫基金-I類型                                               34.04000   33.99000   0.05000    0.14710
統一大龍印基金                                                     14.88000   14.63000   0.25000    1.70882
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.58000    9.21000   0.37000    4.01737
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.81000    8.45000   0.36000    4.26036
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.06000    9.66000   0.40000    4.14079
統一中小基金                                                       23.50000   23.49000   0.01000    0.04257
統一台灣動力基金                                                   17.96000   17.93000   0.03000    0.16732
統一全天候基金-A類型                                              106.99000  106.81000   0.18000    0.16852
統一全天候基金-I類型                                              107.55000  107.37000   0.18000    0.16764
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.14550    8.15400  -0.00850   -0.10424
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.90130    7.87930   0.02200    0.27921
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.92090    7.91670   0.00420    0.05305
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.74840    8.75740  -0.00900   -0.10277
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.49390    8.47020   0.02370    0.27980
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.50770    8.50320   0.00450    0.05292
統一全球債券組合基金                                               12.41610   12.40070   0.01540    0.12419
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.51000   15.35000   0.16000    1.04235
統一全球新科技基金(美元)                                           14.66000   14.46000   0.20000    1.38313
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.13000   13.96000   0.17000    1.21777
統一亞太基金                                                       25.22000   24.90000   0.32000    1.28514
統一亞洲大金磚基金                                                 12.65000   12.50000   0.15000    1.20000
統一奔騰基金                                                       57.44000   57.61000  -0.17000   -0.29509
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73120   16.73090   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               11.15000   10.87000   0.28000    2.57590
統一強漢基金(美元)                                                 10.09000    9.80000   0.29000    2.95918
統一強漢基金(新台幣)                                               26.67000   25.96000   0.71000    2.73498
統一統信基金                                                       29.89000   29.88000   0.01000    0.03347
統一黑馬基金                                                       58.21000   58.48000  -0.27000   -0.46170
統一新亞洲科技能源基金                                             16.32000   16.14000   0.18000    1.11524
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10740    8.10500   0.00240    0.02961
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.74110   10.73790   0.00320    0.02980
統一經建基金                                                       45.23000   45.10000   0.13000    0.28825
統一龍馬基金                                                       65.87000   65.72000   0.15000    0.22824
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.25000   19.23000   0.02000    0.10400
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              45.99000   46.00000  -0.01000   -0.02174
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.38020   10.38650  -0.00630   -0.06066
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.36720   10.36000   0.00720    0.06950
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.38200   10.39800  -0.01600   -0.15388
野村巴西基金                                                        6.94000    6.92000   0.02000    0.28902
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.55000   11.39000   0.16000    1.40474
野村台灣高股息基金                                                 24.87000   24.80000   0.07000    0.28226
野村台灣運籌基金                                                   36.29000   36.34000  -0.05000   -0.13759
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.89620    9.90410  -0.00790   -0.07976
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.83510    9.82540   0.00970    0.09872
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.86900    9.86220   0.00680    0.06895
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.42830   10.43660  -0.00830   -0.07953
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.26300   10.25310   0.00990    0.09656
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04950   10.04270   0.00680    0.06771
野村平衡基金                                                       19.50000   19.49000   0.01000    0.05131
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.48000   14.47000   0.01000    0.06911
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.87000   11.88000  -0.01000   -0.08418
野村全球生技醫療基金                                               17.09000   17.04000   0.05000    0.29343
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.19420   10.20630  -0.01210   -0.11855
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.19380   10.19240   0.00140    0.01374
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09220   10.10370  -0.01150   -0.11382
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.43670   10.44850  -0.01180   -0.11293
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.40310   10.40240   0.00070    0.00673
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30290   10.31490  -0.01200   -0.11634
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.09330   10.10430  -0.01100   -0.10886
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.75160   10.76350  -0.01190   -0.11056
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.67810   10.67720   0.00090    0.00843
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.57790   10.59010  -0.01220   -0.11520
野村全球品牌基金                                                   29.55000   29.47000   0.08000    0.27146
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.05000   13.02000   0.03000    0.23041
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.94000   10.90000   0.04000    0.36697
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.78000   19.73000   0.05000    0.25342
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.30000   12.27000   0.03000    0.24450
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.90960   10.92080  -0.01120   -0.10256
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.96370   10.96010   0.00360    0.03285
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.73320   10.73490  -0.00170   -0.01584
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.74250    8.73720   0.00530    0.06066
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.54410    8.52940   0.01470    0.17235
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.11840    8.11160   0.00680    0.08383
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.07720   11.07020   0.00700    0.06323
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.54500   10.52680   0.01820    0.17289
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.11150   10.10280   0.00870    0.08611
野村成長基金                                                       30.39000   30.42000  -0.03000   -0.09862
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.57750    8.53890   0.03860    0.45205
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.59250    8.54210   0.05040    0.59002
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.80080    8.76310   0.03770    0.43021
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.78180    9.73810   0.04370    0.44875
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.65190    9.59540   0.05650    0.58882
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.87230    9.83000   0.04230    0.43032
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.30490   10.31090  -0.00600   -0.05819
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.22600   10.22390   0.00210    0.02054
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.11510   10.12770  -0.01260   -0.12441
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.72490    9.73220  -0.00730   -0.07501
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.74380    9.74210   0.00170    0.01745
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.84590    9.85770  -0.01180   -0.11970
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.11590   10.12770  -0.01180   -0.11651
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.83320   10.83570  -0.00250   -0.02307
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.69330   10.69130   0.00200    0.01871
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.80650   10.81940  -0.01290   -0.11923
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.19370   10.18890   0.00480    0.04711
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.19640   10.17540   0.02100    0.20638
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.12730   10.11570   0.01160    0.11467
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.62170    8.61150   0.01020    0.11845
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.24970    9.24310   0.00660    0.07140
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.11970    9.10060   0.01910    0.20988
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.12730   10.11570   0.01160    0.11467
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.87750   13.86110   0.01640    0.11832
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        13.01480   13.00530   0.00950    0.07305
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.54490   10.52280   0.02210    0.21002
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.53830   10.54860  -0.01030   -0.09764
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.52670   10.52220   0.00450    0.04277
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.53010   10.53020  -0.00010   -0.00095
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.73030   10.74080  -0.01050   -0.09776
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70060   10.69610   0.00450    0.04207
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.67270   10.67290  -0.00020   -0.00187
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.64470   10.65230  -0.00760   -0.07135
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.60510   10.59740   0.00770    0.07266
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.70200   10.71700  -0.01500   -0.13996
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.24850   10.23250   0.01600    0.15636
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.96230    9.94970   0.01260    0.12664
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.59570    9.57370   0.02200    0.22980
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.07860    9.06500   0.01360    0.15003
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.48000   11.46270   0.01730    0.15092
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.33610   10.32890   0.00720    0.06971
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.46570   11.46720  -0.00150   -0.01308
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.89690   10.88330   0.01360    0.12496
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.66890   10.66180   0.00710    0.06659
野村泰國基金                                                       45.36000   45.12000   0.24000    0.53191
野村高科技基金                                                     10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.59970   10.55830   0.04140    0.39211
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.26900   10.23030   0.03870    0.37829
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.85390   10.83060   0.02330    0.21513
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.67200    9.62080   0.05120    0.53218
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.64160    9.60450   0.03710    0.38628
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.86750    9.80680   0.06070    0.61896
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.22510   12.17930   0.04580    0.37605
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.18650   14.14640   0.04010    0.28346
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.12960   11.07070   0.05890    0.53204
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.10260   11.05990   0.04270    0.38608
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.54080   11.46980   0.07100    0.61902
野村貨幣市場基金                                                   16.33620   16.33590   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.82000   15.65000   0.17000    1.08626
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.34180   10.34740  -0.00560   -0.05412
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.30120   10.27180   0.02940    0.28622
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39670   10.39060   0.00610    0.05871
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.36050   10.36930  -0.00880   -0.08487
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.32170   10.31460   0.00710    0.06883
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.31920   10.31340   0.00580    0.05624
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.67130   10.67980  -0.00850   -0.07959
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.60080   10.59380   0.00700    0.06608
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.64580   10.63980   0.00600    0.05639
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.23580   10.16360   0.07220    0.71038
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.25220   10.16530   0.08690    0.85487
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.14420   10.06690   0.07730    0.76786
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.76100   10.68520   0.07580    0.70939
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.73020   10.63940   0.09080    0.85343
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.62280   10.54170   0.08110    0.76933
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.60580   10.59560   0.01020    0.09627
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     8.01370    8.00610   0.00760    0.09493
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.33350   12.32190   0.01160    0.09414
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.35970   10.36260  -0.00290   -0.02799
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.51960   10.54560  -0.02600   -0.24655
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.33610   10.32620   0.00990    0.09587
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.38760   10.40120  -0.01360   -0.13075
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.37530   10.36810   0.00720    0.06944
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.36000   10.36290  -0.00290   -0.02798
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.52030   10.54630  -0.02600   -0.24653
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.33650   10.32660   0.00990    0.09587
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.39120   10.40460  -0.01340   -0.12879
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.37550   10.36830   0.00720    0.06944
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.39290   10.39950  -0.00660   -0.06346
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.55210   10.58080  -0.02870   -0.27125
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.36870   10.36250   0.00620    0.05983
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.42070   10.43800  -0.01730   -0.16574
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41030   10.40640   0.00390    0.03748
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.39290   10.39950  -0.00660   -0.06346
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.55220   10.58100  -0.02880   -0.27219
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.37020   10.36410   0.00610    0.05886
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.43610   10.45070  -0.01460   -0.13970
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41090   10.40700   0.00390    0.03747
野村精選貨幣市場基金                                               12.11270   12.11260   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.93000   11.85000   0.08000    0.67511
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.13000   11.04000   0.09000    0.81522
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.55000   10.49000   0.06000    0.57197
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.87000    7.85000   0.02000    0.25478
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
野村積極成長基金                                                   12.88000   12.88000   0.00000    0.00000
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    36.26000   36.33000  -0.07000   -0.19268
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.67990   10.66540   0.01450    0.13595
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.58900    8.58490   0.00410    0.04776
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.92140    7.90820   0.01320    0.16692
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.76130    7.75120   0.01010    0.13030
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.26580   12.25970   0.00610    0.04976
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.98220   10.96390   0.01830    0.16691
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.80020   10.78610   0.01410    0.13072
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.69000   11.64000   0.05000    0.42955
野村環球基金-人民幣計價                                            17.72000   17.63000   0.09000    0.51049
野村環球基金-美元計價                                              13.78000   13.69000   0.09000    0.65741
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.40000   19.32000   0.08000    0.41408
野村鴻利基金                                                       23.46000   23.45000   0.01000    0.04264
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90100   16.90080   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       19.61000   19.63000  -0.02000   -0.10188
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.65000   10.57000   0.08000    0.75686
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.15000   14.11000   0.04000    0.28349
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.38000   15.33000   0.05000    0.32616
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.70520   10.70190   0.00330    0.03084
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.02140   14.01720   0.00420    0.02996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.74780   10.72340   0.02440    0.22754
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70960   10.68200   0.02760    0.25838
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.51750   10.49660   0.02090    0.19911
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45320   10.43000   0.02320    0.22244
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.99800    9.97080   0.02720    0.27280
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.11910   10.08890   0.03020    0.29934
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97430    9.96770   0.00660    0.06621
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.29170   10.27050   0.02120    0.20642
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.44530   10.41800   0.02730    0.26205
凱基台商天下基金                                                   13.55000   13.10000   0.45000    3.43511
凱基台灣精五門基金                                                 21.20000   21.22000  -0.02000   -0.09425
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.61900   44.69260  -0.07360   -0.16468
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.87860   45.74610   0.13250    0.28964
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.71330   42.66010   0.05320    0.12471
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.56210   10.55260   0.00950    0.09003
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.49200   44.59170  -0.09970   -0.22358
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.32160   45.44390  -0.12230   -0.26912
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.02280   44.36940  -0.34660   -0.78117
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.66000   12.55000   0.11000    0.87649
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.46690   11.34890   0.11800    1.03975
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.37000   11.28000   0.09000    0.79787
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59310   11.59290   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       28.33000   28.34000  -0.01000   -0.03529
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.90000   22.73000   0.17000    0.74791
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.05580   21.83870   0.21710    0.99411
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.41000   17.29000   0.12000    0.69404
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.53010   16.38300   0.14710    0.89788
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.73000    7.68000   0.05000    0.65104
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.65720   40.76300  -0.10580   -0.25955
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.95210   40.97430  -0.02220   -0.05418
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.67480   40.86320  -0.18840   -0.46105
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.59000   11.53000   0.06000    0.52038
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.31390   11.24080   0.07310    0.65031
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.89000   10.85000   0.04000    0.36866
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.39170   12.32430   0.06740    0.54689
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.77000   12.74000   0.03000    0.23548
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.08000   12.97000   0.11000    0.84811
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.73070   12.60070   0.13000    1.03169
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.26230   10.16790   0.09440    0.92841
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.05210    9.94510   0.10700    1.07591
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.13190   10.04670   0.08520    0.84804
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.26220   10.16780   0.09440    0.92842
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.05210    9.94510   0.10700    1.07591
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.13190   10.04670   0.08520    0.84804
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.44000   12.59000  -0.15000   -1.19142
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.04000   35.13000   0.91000    2.59038
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.66000   32.24000   0.42000    1.30273
富邦上証180基金                                                    32.86000   32.91000  -0.05000   -0.15193
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.97000    5.91000   0.06000    1.01523
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   49.17000   49.97000  -0.80000   -1.60096
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.76200   20.69430   0.06770    0.32714
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.90530   10.89380   0.01150    0.10556
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.84190   10.82230   0.01960    0.18111
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.03000   15.05000  -0.02000   -0.13289
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  19.32000   19.26000   0.06000    0.31153
富邦日本東証基金                                                   20.50000   20.46000   0.04000    0.19550
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.67000   46.70000  -0.03000   -0.06424
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.34000   47.55000  -0.21000   -0.44164
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.55000   52.59000  -0.04000   -0.07606
富邦台灣心基金                                                     21.83000   21.83000   0.00000    0.00000
富邦台灣釆吉50基金                                                 46.96000   47.02000  -0.06000   -0.12761
富邦台灣科技指數基金                                               54.77000   54.66000   0.11000    0.20124
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.34030   47.26510   0.07520    0.15910
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.95560   41.83750   0.11810    0.28228
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31330    0.31330   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62370    2.62450  -0.00080   -0.03048
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35720    0.35690   0.00030    0.08406
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.00030   11.01070  -0.01040   -0.09445
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.24460    2.24530  -0.00070   -0.03118
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33720    0.33690   0.00030    0.08905
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.34720    9.35610  -0.00890   -0.09513
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             25.05000   24.94000   0.11000    0.44106
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.61000   13.68000  -0.07000   -0.51170
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.43000   31.09000   0.34000    1.09360
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70490   15.70470   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              18.50000   18.57000  -0.07000   -0.37695
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.45800   43.48650  -0.02850   -0.06554
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.11770   41.06600   0.05170    0.12589
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.25930   45.27530  -0.01600   -0.03534
富邦長紅基金                                                       60.91000   60.92000  -0.01000   -0.01641
富邦科技基金                                                       23.98000   24.05000  -0.07000   -0.29106
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.26630   41.28710  -0.02080   -0.05038
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.27880   44.49860  -0.21980   -0.49395
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.89240   39.98330  -0.09090   -0.22734
富邦恒生國企ETF基金                                                21.38000   21.02000   0.36000    1.71265
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.18000   13.36000  -0.18000   -1.34731
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.93000   28.04000   0.89000    3.17404
富邦高成長基金                                                     23.53000   23.54000  -0.01000   -0.04248
富邦基金A類型                                                      13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
富邦基金I類型                                                      13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
富邦深証100基金                                                    10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
富邦富時歐洲ETF基金                                                21.16000   21.09000   0.07000    0.33191
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42670    0.42660   0.00010    0.02344
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.52740   12.50430   0.02310    0.18474
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.35440    9.33720   0.01720    0.18421
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30300    0.30290   0.00010    0.03301
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.56230    8.54650   0.01580    0.18487
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.23130   10.21930   0.01200    0.11742
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.86110   10.87280  -0.01170   -0.10761
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.55140    9.54020   0.01120    0.11740
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.13460   10.14550  -0.01090   -0.10744
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.75000   18.88000  -0.13000   -0.68856
富邦精準基金                                                       44.31000   44.38000  -0.07000   -0.15773
富邦精銳中小基金                                                   11.30000   11.33000  -0.03000   -0.26478
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       17.80000   17.80000   0.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.69000   21.73000  -0.04000   -0.18408
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.11000    7.10000   0.01000    0.14085
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.06000   16.11000  -0.05000   -0.31037
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.75000   19.69000   0.06000    0.30472
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   31.36000   31.42000  -0.06000   -0.19096
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.16730   10.13710   0.03020    0.29792
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.15780   10.12710   0.03070    0.30315
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.97920    9.95010   0.02910    0.29246
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.45230   10.42130   0.03100    0.29747
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.45770   10.42620   0.03150    0.30212
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.27730   10.24700   0.03030    0.29570
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.66630    8.64230   0.02400    0.27770
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.37710    9.35130   0.02580    0.27590
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.92240    8.89960   0.02280    0.25619
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.41460   10.38430   0.03030    0.29179
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.49670   10.46780   0.02890    0.27608
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                      10.01330    9.98730   0.02600    0.26033
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.15800   10.13210   0.02590    0.25562
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.72280    8.70570   0.01710    0.19642
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                          10.02050   10.00100   0.01950    0.19498
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.28490    9.26820   0.01670    0.18019
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.51700   11.49460   0.02240    0.19487
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.34770   11.32560   0.02210    0.19513
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.63210   10.61310   0.01900    0.17902
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.48310    9.46600   0.01710    0.18065
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.62000   15.53000   0.09000    0.57952
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.98860    8.96920   0.01940    0.21630
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.90750    9.88450   0.02300    0.23269
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.39180    9.37140   0.02040    0.21768
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.81340   10.78810   0.02530    0.23452
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.86370   10.83860   0.02510    0.23158
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.35920   10.33600   0.02320    0.22446
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.53620    9.51550   0.02070    0.21754
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.55000    9.30000   0.25000    2.68817
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.27000    9.98000   0.29000    2.90581
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.07000    8.84000   0.23000    2.60181
富蘭克林華美中華基金                                               11.63000   11.34000   0.29000    2.55732
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.06000   22.05000   0.01000    0.04535
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.92000   21.89000   0.03000    0.13705
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.03720    8.07810  -0.04090   -0.50631
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.17850    9.20010  -0.02160   -0.23478
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.16860   10.17850  -0.00990   -0.09726
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.65810    9.68320  -0.02510   -0.25921
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.61530   11.59940   0.01590    0.13708
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.70390    8.73300  -0.02910   -0.33322
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.85450    8.90930  -0.05480   -0.61509
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.94670   10.00910  -0.06240   -0.62343
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.12050   14.07870   0.04180    0.29690
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.19040   10.20560  -0.01520   -0.14894
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.16250   10.23420  -0.07170   -0.70059
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.62470   10.61080   0.01390    0.13100
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.65580    7.68080  -0.02500   -0.32549
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.99590    9.03690  -0.04100   -0.45370
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.99110   10.03650  -0.04540   -0.45235
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.20390   11.20880  -0.00490   -0.04372
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.53910    7.57840  -0.03930   -0.51858
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.87660    8.93350  -0.05690   -0.63693
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.02400   10.08740  -0.06340   -0.62851
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.88370   10.85940   0.02430    0.22377
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.67220    7.68960  -0.01740   -0.22628
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.21320    8.23190  -0.01870   -0.22717
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.32550    9.33310  -0.00760   -0.08143
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.41010   10.39180   0.01830    0.17610
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.07000   13.06620   0.00380    0.02908
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.26000    8.18000   0.08000    0.97800
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.54000    8.47000   0.07000    0.82645
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.93000    7.98000  -0.05000   -0.62657
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.72000   10.63000   0.09000    0.84666
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.36000   10.28000   0.08000    0.77821
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.35790   13.31930   0.03860    0.28981
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.16000   10.24000  -0.08000   -0.78125
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.16000   10.24000  -0.08000   -0.78125
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.77000    9.83000  -0.06000   -0.61038
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.28000   10.36000  -0.08000   -0.77220
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.28000   10.36000  -0.08000   -0.77220
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.82000    9.74000   0.08000    0.82136
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.10000   10.04000   0.06000    0.59761
富蘭克林華美第一富基金                                             38.72000   38.58000   0.14000    0.36288
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35000   10.34980   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.68000   14.61000   0.07000    0.47912
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.69000   13.61000   0.08000    0.58780
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.97000   15.91000   0.06000    0.37712
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.12270   10.10100   0.02170    0.21483
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.12260   10.10100   0.02160    0.21384
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.02950    9.99600   0.03350    0.33513
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.02950    9.99600   0.03350    0.33513
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.08120   10.05660   0.02460    0.24462
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.08110   10.05660   0.02450    0.24362
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.08110   10.05660   0.02450    0.24362
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.14050   10.13700   0.00350    0.03453
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.14050   10.13700   0.00350    0.03453
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.14050   10.13700   0.00350    0.03453
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.88610    6.88140   0.00470    0.06830
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.89200   10.84610   0.04590    0.42319
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.58010    9.59660  -0.01650   -0.17194
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.59380   11.55950   0.03430    0.29673
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.78500    6.80740  -0.02240   -0.32905
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.99200    9.00830  -0.01630   -0.18094
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.63460   10.60200   0.03260    0.30749
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.98280   10.96570   0.01710    0.15594
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.51000   68.41000   0.10000    0.14618
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.81000   68.75000   0.06000    0.08727
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.16620   62.07080   0.09540    0.15370
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.66000   20.62000   0.04000    0.19399
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.58590   66.62650  -0.04060   -0.06094
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 66.00970   66.02860  -0.01890   -0.02862
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.86500   11.86230   0.00270    0.02276
復華人生目標基金                                                   39.28900   39.29120  -0.00220   -0.00560
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
復華中小精選基金                                                   67.47000   67.36000   0.11000    0.16330
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.28000   10.05000   0.23000    2.28856
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.24000    9.03000   0.21000    2.32558
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
復華台灣智能基金                                                   11.70000   11.71000  -0.01000   -0.08540
復華全方位基金                                                     29.71000   29.56000   0.15000    0.50744
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.09000   12.83000   0.26000    2.02650
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.64000   20.28000   0.36000    1.77515
復華全球平衡基金-美元                                               9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.71000   19.70000   0.01000    0.05076
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.24000   14.09000   0.15000    1.06458
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.75000   13.63000   0.12000    0.88041
復華全球原物料基金                                                  8.49000    8.46000   0.03000    0.35461
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.09000   12.96000   0.13000    1.00309
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.12040   12.12660  -0.00620   -0.05113
復華全球債券基金                                                   14.79080   14.79310  -0.00230   -0.01555
復華全球債券組合基金                                               15.31000   15.29000   0.02000    0.13080
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.96000   14.96000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.78000    9.71000   0.07000    0.72091
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.99000   10.92000   0.07000    0.64103
復華有利貨幣市場基金                                               13.49160   13.49140   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.58000   11.50000   0.08000    0.69565
復華亞太成長基金                                                   12.08000   11.93000   0.15000    1.25733
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.17000    8.93000   0.24000    2.68757
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.75000    9.53000   0.22000    2.30850
復華東協世紀基金                                                   12.72000   12.61000   0.11000    0.87232
復華南非幣長期收益基金A                                            14.13000   14.15000  -0.02000   -0.14134
復華南非幣長期收益基金B                                             8.11000    8.12000  -0.01000   -0.12315
復華南非幣短期收益基金A                                            14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             9.04000    9.04000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.48940   67.82660  -0.33720   -0.49715
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.23000   22.01000   0.22000    0.99955
復華美國新星基金-美元                                              12.91000   12.72000   0.19000    1.49371
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.13000   12.97000   0.16000    1.23362
復華恒生基金                                                       22.33000   21.94000   0.39000    1.77758
復華恒生單日反向一倍基金                                            7.98000    8.10000  -0.12000   -1.48148
復華恒生單日正向二倍基金                                           33.37000   32.37000   1.00000    3.08928
復華神盾基金                                                       26.15680   26.15050   0.00630    0.02409
復華高成長基金                                                     70.25000   70.23000   0.02000    0.02848
復華高益策略組合基金                                               13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
復華貨幣市場基金                                                   14.45490   14.45470   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.94000   17.97000  -0.03000   -0.16694
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.01000   50.15000  -0.14000   -0.27916
復華復華基金                                                       21.96000   21.95000   0.01000    0.04556
復華華人世紀基金                                                   17.18000   16.66000   0.52000    3.12125
復華傳家二號基金                                                   31.22360   31.24110  -0.01750   -0.05602
復華傳家基金                                                       22.45490   22.46630  -0.01140   -0.05074
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.84000   15.82000   0.02000    0.12642
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.78000   11.73000   0.05000    0.42626
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.43000   14.39000   0.04000    0.27797
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.60000   21.48000   0.12000    0.55866
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.19000   68.00000   0.19000    0.27941
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.52000    5.50000   0.02000    0.36364
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.44000   12.40000   0.04000    0.32258
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.16000   12.12000   0.04000    0.33003
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
復華滬深300 A股基金                                                24.50000   24.56000  -0.06000   -0.24430
復華數位經濟基金                                                   47.07000   46.82000   0.25000    0.53396
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.04780   10.02590   0.02190    0.21843
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.80690    9.78990   0.01700    0.17365
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.59070   10.56760   0.02310    0.21859
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.20050   10.18280   0.01770    0.17382
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.97070    9.89180   0.07890    0.79763
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.01530   10.01160   0.00370    0.03696
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.21830   10.19990   0.01840    0.18039
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.81230   10.81710  -0.00480   -0.04437
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.03980   10.01910   0.02070    0.20661
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.64360   10.64560  -0.00200   -0.01879
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.39670   10.37520   0.02150    0.20722
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.01000   11.01200  -0.00200   -0.01816
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.77100   10.70750   0.06350    0.59304
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.69250   10.66760   0.02490    0.23342
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.76180   10.76100   0.00080    0.00743
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.67610   10.61490   0.06120    0.57655
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.86470   11.75200   0.11270    0.95899
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.59980   10.57550   0.02430    0.22978
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.85850   10.79630   0.06220    0.57612
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.19250   12.07660   0.11590    0.95971
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.74270   10.71800   0.02470    0.23045
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.85370   10.85250   0.00120    0.01106
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.22220   10.15530   0.06690    0.65877
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.19410   10.16530   0.02880    0.28332
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.06960   10.06380   0.00580    0.05763
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.54170   10.47990   0.06180    0.58970
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.73840   10.63330   0.10510    0.98840
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.52250   10.49950   0.02300    0.21906
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.54020   10.47840   0.06180    0.58978
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.73770   10.63260   0.10510    0.98847
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.51930   10.49620   0.02310    0.22008
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.41170   10.34810   0.06360    0.61461
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.36030   10.33830   0.02200    0.21280
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.40970   10.34620   0.06350    0.61375
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.36110   10.33910   0.02200    0.21278
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.97290   10.88570   0.08720    0.80105
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.94340   10.89820   0.04520    0.41475
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.00140   10.98070   0.02070    0.18851
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.29660   10.21860   0.07800    0.76331
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.26430   10.22470   0.03960    0.38730
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.13920   10.12290   0.01630    0.16102
景順主流基金                                                       17.73000   17.74000  -0.01000   -0.05637
景順台灣科技基金                                                   30.72000   30.72000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.00000   10.10000  -0.10000   -0.99010
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.67000    9.78000  -0.11000   -1.12474
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.07000    9.18000  -0.11000   -1.19826
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.65000   11.72000  -0.07000   -0.59727
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.94000   11.02000  -0.08000   -0.72595
景順全球科技基金                                                   24.02000   23.72000   0.30000    1.26476
景順全球康健基金                                                   19.85000   19.78000   0.07000    0.35389
景順貨幣市場基金                                                   15.99010   15.98990   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.17000   32.20000  -0.03000   -0.09317
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.95000   14.76000   0.19000    1.28726
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.04000   13.90000   0.14000    1.00719
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.01000   10.91000   0.10000    0.91659
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.27000   11.20000   0.07000    0.62500
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.65000   11.57000   0.08000    0.69144
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.78000   11.71000   0.07000    0.59778
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.46000    9.51000  -0.05000   -0.52576
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.67000    9.74000  -0.07000   -0.71869
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.93000    9.98000  -0.05000   -0.50100
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.19000   10.27000  -0.08000   -0.77897
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65600    8.65850  -0.00250   -0.02887
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.01980    7.99370   0.02610    0.32651
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.47150   11.47520  -0.00370   -0.03224
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.60590   10.57130   0.03460    0.32730
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.55000    8.34000   0.21000    2.51799
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.24000    7.99000   0.25000    3.12891
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        12.15000   11.81000   0.34000    2.87892
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.65730    9.64600   0.01130    0.11715
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.90470    9.91550  -0.01080   -0.10892
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.18440   10.17220   0.01220    0.11993
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.44890   10.46030  -0.01140   -0.10898
華南永昌永昌基金                                                   19.89000   19.82000   0.07000    0.35318
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.97360   14.95620   0.01740    0.11634
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.30000   10.20000   0.10000    0.98039
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.67000   10.59000   0.08000    0.75543
華南永昌全球精品基金                                               17.16000   17.15000   0.01000    0.05831
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.77000   10.67000   0.10000    0.93721
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.81000   10.72000   0.09000    0.83955
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.57000   13.44000   0.13000    0.96726
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.54000   13.43000   0.11000    0.81906
華南永昌物聯網精選基金                                             11.91000   11.88000   0.03000    0.25253
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27650   16.27620   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.89060   24.83470   0.05590    0.22509
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98690   11.98670   0.00020    0.00167
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.74220   10.72860   0.01360    0.12676
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.76770   10.76240   0.00530    0.04925
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.95800   10.04530  -0.08730   -0.86906
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.90850   10.00360  -0.09510   -0.95066
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.59350   10.57830   0.01520    0.14369
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.54630   10.53910   0.00720    0.06832
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94040   10.02600  -0.08560   -0.85378
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.83730    9.93090  -0.09360   -0.94251
華頓中小型基金                                                     21.12000   20.99000   0.13000    0.61934
華頓台灣基金                                                       22.93000   22.92000   0.01000    0.04363
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56710   11.56690   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.07000   18.09000  -0.02000   -0.11056
華頓全球高收益債券基金A                                            14.05680   14.04020   0.01660    0.11823
華頓全球高收益債券基金B                                             8.19570    8.23170  -0.03600   -0.43733
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.19000    5.19000   0.00000    0.00000
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.85760    2.76070   0.09690    3.50998
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.90550   12.49000   0.41550    3.32666
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41630    0.40200   0.01430    3.55721
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.18260   12.03130   0.15130    1.25755
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.18260   12.03130   0.15130    1.25755
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.79030   10.67630   0.11400    1.06779
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.93790   10.82130   0.11660    1.07750
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.93790   10.82130   0.11660    1.07750
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.62050    9.54000   0.08050    0.84382
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.10420   10.96100   0.14320    1.30645
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           11.10420   10.96100   0.14320    1.30645
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.78990    9.68040   0.10950    1.13115
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.97000   10.57000   0.40000    3.78430
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.54000    9.21000   0.33000    3.58306
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.18000    9.80000   0.38000    3.87755
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.64510    2.64480   0.00030    0.01134
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.06860    2.07480  -0.00620   -0.29882
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.25590   12.25060   0.00530    0.04326
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.50280    9.53840  -0.03560   -0.37323
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38460    0.38440   0.00020    0.05203
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30280    0.30330  -0.00050   -0.16485
匯豐台灣精典基金                                                   24.74000   24.77000  -0.03000   -0.12111
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.90000   12.83000   0.07000    0.54560
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.53000    8.53000   0.00000    0.00000
匯豐安富基金                                                       25.92000   25.93000  -0.01000   -0.03857
匯豐成功基金                                                       44.68000   44.95000  -0.27000   -0.60067
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.15000   11.16000  -0.01000   -0.08961
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.42000    2.42000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.27000   10.30000  -0.03000   -0.29126
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.95000   10.94000   0.01000    0.09141
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.68000   10.74000  -0.06000   -0.55866
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.69340    2.69050   0.00290    0.10779
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35900    2.36590  -0.00690   -0.29164
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.97730   11.97030   0.00700    0.05848
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.03910    8.06580  -0.02670   -0.33103
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39320    0.39250   0.00070    0.17834
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33730    0.33810  -0.00080   -0.23662
匯豐金磚動力基金                                                   15.51000   15.37000   0.14000    0.91087
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01030   15.01020   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.46000    5.48000  -0.02000   -0.36496
匯豐新鑽動力基金                                                   10.89000   10.83000   0.06000    0.55402
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.59100    5.64440  -0.05340   -0.94607
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.44460    9.47030  -0.02570   -0.27137
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.44000   53.51000  -0.07000   -0.13082
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.44000   53.51000  -0.07000   -0.13082
匯豐龍騰電子基金                                                   37.39000   37.32000   0.07000    0.18757
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.79340   12.77440   0.01900    0.14873
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.32000   18.31000   0.01000    0.05461
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.31050   11.29290   0.01760    0.15585
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.38720   10.34730   0.03990    0.38561
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.76820   10.72570   0.04250    0.39624
新光台灣富貴基金                                                   23.93000   23.82000   0.11000    0.46180
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.71000   21.53000   0.18000    0.83604
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.12650   44.07250   0.05400    0.12253
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.91000    9.81000   0.10000    1.01937
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.01000    9.91000   0.10000    1.00908
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.64000    8.64000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.12000   11.07000   0.05000    0.45167
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.90000   10.84000   0.06000    0.55351
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.91100   10.89850   0.01250    0.11469
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.71620   10.70280   0.01340    0.12520
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.30860   10.29680   0.01180    0.11460
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.11270   10.10010   0.01260    0.12475
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.46000   10.42000   0.04000    0.38388
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50420   15.50390   0.00030    0.00193
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
新光亞洲精選基金-美金                                              22.00000   21.94000   0.06000    0.27347
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.41000   22.34000   0.07000    0.31334
新光店頭基金                                                       22.85000   22.62000   0.23000    1.01680
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
新光特選內需收益ETF基金                                            21.44000   21.41000   0.03000    0.14012
新光創新科技基金                                                   13.30000   13.28000   0.02000    0.15060
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.37620   10.34620   0.03000    0.28996
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.64700   10.63090   0.01610    0.15145
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.15950   10.14160   0.01790    0.17650
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.51470    9.48700   0.02770    0.29198
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.73450    9.71970   0.01480    0.15227
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.27490    9.25860   0.01630    0.17605
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.69860   40.71840  -0.01980   -0.04863
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.52740   43.74750  -0.22010   -0.50311
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.43000   12.43000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.76550   10.75470   0.01080    0.10042
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.59850    9.58860   0.00990    0.10325
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.56670    9.56530   0.00140    0.01464
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.53740   10.53580   0.00160    0.01519
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.59640   10.58340   0.01300    0.12283
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.60540    9.59360   0.01180    0.12300
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.56250    9.54940   0.01310    0.13718
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.53710   10.52270   0.01440    0.13685
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.45000    7.42000   0.03000    0.40431
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.51090   42.73760  -0.22670   -0.53045
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.84050   43.08270  -0.24220   -0.56217
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.16640   43.35920  -0.19280   -0.44466
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.23750   44.50140  -0.26390   -0.59302
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.96810   43.14040  -0.17230   -0.39939
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.30940   46.56310  -0.25370   -0.54485
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                47.87930   47.67060   0.20870    0.43780
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  46.06250   46.30760  -0.24510   -0.52929
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.60600   44.00100  -0.39500   -0.89771
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
群益大印度基金-人民幣                                              13.95940   13.96310  -0.00370   -0.02650
群益大印度基金-美元                                                13.19560   13.15070   0.04490    0.34143
群益大印度基金-新臺幣                                              12.58000   12.56000   0.02000    0.15924
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.23580   12.18720   0.04860    0.39878
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.86050   11.77010   0.09040    0.76805
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.20000   11.14000   0.06000    0.53860
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.94230   10.89890   0.04340    0.39821
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.67660    9.60290   0.07370    0.76748
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.16000    9.11000   0.05000    0.54885
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.82040    9.78140   0.03900    0.39872
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.72010    8.65370   0.06640    0.76730
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.13670    9.10040   0.03630    0.39888
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.38560    8.32170   0.06390    0.76787
群益中小型股基金                                                   45.70000   45.51000   0.19000    0.41749
群益平衡王基金                                                     19.83830   19.83000   0.00830    0.04186
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.37000    6.38000  -0.01000   -0.15674
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.81170   11.83000  -0.01830   -0.15469
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.33180   11.30770   0.02410    0.21313
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.15960   10.17530  -0.01570   -0.15430
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.74630    9.72570   0.02060    0.21181
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.31660   10.30420   0.01240    0.12034
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.10350   10.08940   0.01410    0.13975
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.17710    9.16600   0.01110    0.12110
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.16490    9.15210   0.01280    0.13986
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.37660   10.36410   0.01250    0.12061
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.42070   10.40620   0.01450    0.13934
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.33910    9.32780   0.01130    0.12114
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.80630    9.79250   0.01380    0.14092
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.71840   10.70850   0.00990    0.09245
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.54260   10.52990   0.01270    0.12061
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.61280   10.62400  -0.01120   -0.10542
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.99190    9.98270   0.00920    0.09216
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.92740    9.91550   0.01190    0.12001
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.99360   10.00420  -0.01060   -0.10596
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.71840   10.70860   0.00980    0.09152
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.54240   10.52980   0.01260    0.11966
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.61270   10.62390  -0.01120   -0.10542
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.99200    9.98280   0.00920    0.09216
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.92730    9.91540   0.01190    0.12002
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.99360   10.00420  -0.01060   -0.10596
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.85170    9.80580   0.04590    0.46809
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.11930   16.04430   0.07500    0.46746
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.98000   15.94000   0.04000    0.25094
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.30000   12.34000  -0.04000   -0.32415
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.33800   11.34030  -0.00230   -0.02028
群益印度中小基金N-美元                                              9.56690    9.53370   0.03320    0.34824
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
群益印度中小基金-人民幣                                            15.34910   15.35220  -0.00310   -0.02019
群益印度中小基金-美元                                              13.68320   13.63580   0.04740    0.34761
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.90000   15.88000   0.02000    0.12594
群益多利策略組合基金                                               11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
群益多重收益組合基金                                               14.09000   14.09000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.55000   15.56000  -0.01000   -0.06427
群益安家基金                                                       24.75930   24.74140   0.01790    0.07235
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15420   16.15400   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               22.41000   22.35000   0.06000    0.26846
群益亞太中小基金                                                   11.07000   10.98000   0.09000    0.81967
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.72000   16.68000   0.04000    0.23981
群益店頭市場基金                                                   93.92000   94.02000  -0.10000   -0.10636
群益東方盛世基金                                                    8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
群益東協成長基金-人民幣                                            13.64670   13.56810   0.07860    0.57930
群益東協成長基金-美元                                              12.04010   11.92680   0.11330    0.94996
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.97000   11.88000   0.09000    0.75758
群益長安基金                                                       29.58000   29.50000   0.08000    0.27119
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.42570   10.35050   0.07520    0.72653
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.77160   15.65790   0.11370    0.72615
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.31000   15.23000   0.08000    0.52528
群益真善美基金                                                     15.65600   15.63390   0.02210    0.14136
群益馬拉松基金                                                    119.32000  119.27000   0.05000    0.04192
群益深証中小板基金                                                 12.25000   12.24000   0.01000    0.08170
群益創新科技基金                                                   32.83000   32.86000  -0.03000   -0.09130
群益奧斯卡基金                                                     29.53000   29.50000   0.03000    0.10169
群益新興金鑽基金-美元                                              11.86950   11.76250   0.10700    0.90967
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.11000    9.05000   0.06000    0.66298
群益葛萊美基金                                                     23.54000   23.50000   0.04000    0.17021
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.65000   21.77000  -0.12000   -0.55122
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.76000    7.75000   0.01000    0.12903
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.12000   14.16000  -0.04000   -0.28249
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.08230   11.10970  -0.02740   -0.24663
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.98210   10.96870   0.01340    0.12217
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.05140   11.06300  -0.01160   -0.10485
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.82580   10.85250  -0.02670   -0.24603
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.72840   10.71540   0.01300    0.12132
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.79560   10.80690  -0.01130   -0.10456
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.08220   11.10960  -0.02740   -0.24663
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.98240   10.96920   0.01320    0.12034
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.82580   10.85250  -0.02670   -0.24603
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.72790   10.71500   0.01290    0.12039
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.98760   12.96340   0.02420    0.18668
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83010   11.80780   0.02230    0.18886
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.73230   11.70750   0.02480    0.21183
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.78390    8.76760   0.01630    0.18591
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.08300    9.06580   0.01720    0.18972
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.32000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.59400    8.57590   0.01810    0.21106
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.29790   10.27850   0.01940    0.18874
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.04900   10.03010   0.01890    0.18843
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.01000   10.08000  -0.07000   -0.69444
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.97000   10.01000  -0.04000   -0.39960
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.12000   10.17000  -0.05000   -0.49164
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
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德信大發基金                                                       29.98000   29.94000   0.04000    0.13360
德信中國精選成長基金                                               12.05000   11.87000   0.18000    1.51643
德信台灣主流中小基金                                               19.47000   19.45000   0.02000    0.10283
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98150   11.98140   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   32.05000   31.95000   0.10000    0.31299
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.89080   10.85800   0.03280    0.30208
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.79460   10.76140   0.03320    0.30851
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71170   11.71160   0.00010    0.00085
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.03000   16.05000  -0.02000   -0.12461
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.41000   18.36000   0.05000    0.27233
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.69780   10.75920  -0.06140   -0.57067
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.17760   16.18790  -0.01030   -0.06363
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.32100    8.37540  -0.05440   -0.64952
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.29820   11.34650  -0.04830   -0.42568
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.27840   12.26630   0.01210    0.09864
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.11370   14.13470  -0.02100   -0.14857
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摩根大歐洲基金                                                     17.43000   17.43000   0.00000    0.00000
摩根中小基金                                                       22.31000   22.34000  -0.03000   -0.13429
摩根中國A股基金                                                    15.76000   15.27000   0.49000    3.20891
摩根中國A股基金(美元)                                              12.32000   11.90000   0.42000    3.52941
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.57000   19.63000  -0.06000   -0.30565
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.57000   19.63000  -0.06000   -0.30565
摩根台灣增長基金                                                   50.32000   50.42000  -0.10000   -0.19833
摩根平衡基金                                                       27.89000   27.95000  -0.06000   -0.21467
摩根全球α基金                                                     18.81000   18.74000   0.07000    0.37353
摩根全球平衡基金                                                   16.35990   16.34090   0.01900    0.11627
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.57070    9.54040   0.03030    0.31760
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.69680   10.66310   0.03370    0.31604
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.11700   10.08140   0.03560    0.35313
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.71400   11.67690   0.03710    0.31772
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.45500   10.41820   0.03680    0.35323
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.96610   10.93060   0.03550    0.32478
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.45670   14.40990   0.04680    0.32478
摩根亞洲基金                                                       60.21000   59.78000   0.43000    0.71930
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.58420    8.57430   0.00990    0.11546
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.13240   10.11620   0.01620    0.16014
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.96950    8.95430   0.01520    0.16975
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  13.00960   12.99450   0.01510    0.11620
摩根東方內需機會基金                                               19.06000   18.92000   0.14000    0.73996
摩根東方科技基金                                                   32.27000   31.74000   0.53000    1.66982
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.10000   10.06000   0.04000    0.39761
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.79000    9.73000   0.06000    0.61665
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.26000   12.20000   0.06000    0.49180
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12880   15.12870   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.24000   14.03000   0.21000    1.49679
摩根新金磚五國基金                                                 13.06000   12.96000   0.10000    0.77160
摩根新絲路基金                                                      9.63000    9.58000   0.05000    0.52192
摩根新興35基金                                                     13.99000   13.86000   0.13000    0.93795
摩根新興日本基金                                                   23.48000   23.15000   0.33000    1.42549
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.41740    7.38770   0.02970    0.40202
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.79150    9.75600   0.03550    0.36388
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.63780    9.59540   0.04240    0.44188
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.34980   11.30440   0.04540    0.40161
摩根新興科技基金                                                   53.16000   53.17000  -0.01000   -0.01881
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.95830    8.90480   0.05350    0.60080
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.68750    9.61490   0.07260    0.75508
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.14320    9.07190   0.07130    0.78594
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.63680   10.57320   0.06360    0.60152
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                11.00000   10.96000   0.04000    0.36496
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.21000   12.18000   0.03000    0.24631
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.34220    9.32690   0.01530    0.16404
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.52230   11.50350   0.01880    0.16343
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.11000   10.08000   0.03000    0.29762
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.25000   20.99000   0.26000    1.23869
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61250   12.61240   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.62430   10.62400   0.00030    0.00282
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.69990   10.66600   0.03390    0.31783
聯邦中國龍基金                                                     25.60000   25.68000  -0.08000   -0.31153
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.74160   12.69510   0.04650    0.36628
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.87840   11.84570   0.03270    0.27605
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.76140   10.74640   0.01500    0.13958
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.53340   10.49620   0.03720    0.35441
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.87520    9.84790   0.02730    0.27722
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.93960    8.92720   0.01240    0.13890
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11270   10.07460   0.03810    0.37818
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.22600   10.21070   0.01530    0.14984
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.02550   10.00850   0.01700    0.16986
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.23370   10.23940  -0.00570   -0.05567
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.54000    9.52380   0.01620    0.17010
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.73430    9.73970  -0.00540   -0.05544
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.56030   11.53510   0.02520    0.21846
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.31620   11.30020   0.01600    0.14159
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.51020   10.51630  -0.00610   -0.05801
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.69270   10.67030   0.02240    0.20993
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.45470   10.43990   0.01480    0.14176
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.71050    9.71620  -0.00570   -0.05866
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.07490   23.14950  -0.07460   -0.32225
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.62260    9.49040   0.13220    1.39299
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.98910    9.87400   0.11510    1.16569
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.57780    9.44620   0.13160    1.39315
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.93160    9.81730   0.11430    1.16427
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21870   13.21850   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.81000   12.84000  -0.03000   -0.23364
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.83280   16.82110   0.01170    0.06956
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.87360   12.70070   0.17290    1.36134
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.41260   12.32400   0.08860    0.71892
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.81440   11.73020   0.08420    0.71781
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.39670   12.37910   0.01760    0.14218
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.53740   11.54310  -0.00570   -0.04938
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.61030   10.59460   0.01570    0.14819
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.69840    8.70250  -0.00410   -0.04711
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       35.90000   35.96000  -0.06000   -0.16685
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.34000   16.28000   0.06000    0.36855
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.06000   12.01000   0.05000    0.41632
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.87000   12.82000   0.05000    0.39002
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.02000   11.98000   0.04000    0.33389
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.63000    7.61000   0.02000    0.26281
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.59000   11.54000   0.05000    0.43328
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.59000   15.48000   0.11000    0.71059
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.20000   11.14000   0.06000    0.53860
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.80000   11.74000   0.06000    0.51107
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.59000   14.47000   0.12000    0.82930
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.60000   14.48000   0.12000    0.82873
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.62000   14.50000   0.12000    0.82759
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.48000    9.43000   0.05000    0.53022
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.37000   15.24000   0.13000    0.85302
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.07000   20.98000   0.09000    0.42898
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.10000   19.02000   0.08000    0.42061
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.14000   13.10000   0.04000    0.30534
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.98000   14.91000   0.07000    0.46948
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.92000   15.85000   0.07000    0.44164
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.90000   14.84000   0.06000    0.40431
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.93000   14.87000   0.06000    0.40350
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.84000   12.78000   0.06000    0.46948
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.95000   12.89000   0.06000    0.46548
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.79000    8.77000   0.02000    0.22805
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.46000   13.41000   0.05000    0.37286
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.50000   19.47000   0.03000    0.15408
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.23000   18.21000   0.02000    0.10983
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.12000   0.02000    0.14164
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.13000   13.11000   0.02000    0.15256
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.90000    7.89000   0.01000    0.12674
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.96000   12.95000   0.01000    0.07722
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.19000   14.15000   0.04000    0.28269
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.27000   14.23000   0.04000    0.28110
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
聯博貨幣市場基金                                                   15.03520   15.03510   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.12160   11.10490   0.01670    0.15038
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.98880   13.95240   0.03640    0.26089
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.54900    7.53770   0.01130    0.14991
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.15300   10.15500  -0.00200   -0.01969
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.57940   10.56900   0.01040    0.09840
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.18640   10.15220   0.03420    0.33687
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.18680   10.16760   0.01920    0.18884
瀚亞中小型股基金                                                   20.43000   20.45000  -0.02000   -0.09780
瀚亞巴西基金                                                        6.17000    6.13000   0.04000    0.65253
瀚亞外銷基金                                                       39.62000   39.67000  -0.05000   -0.12604
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.05000   12.08000  -0.03000   -0.24834
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.52000   11.48000   0.04000    0.34843
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.67000    9.63000   0.04000    0.41537
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.16410   11.20130  -0.03720   -0.33210
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.79820   10.78950   0.00870    0.08063
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.67820   12.68180  -0.00360   -0.02839
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.65550   10.63720   0.01830    0.17204
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.25260    7.27790  -0.02530   -0.34763
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.96850    7.96210   0.00640    0.08038
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10980    8.11200  -0.00220   -0.02712
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.04760    7.03560   0.01200    0.17056
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70550    8.70800  -0.00250   -0.02871
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.92130    8.95200  -0.03070   -0.34294
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.31730    9.30990   0.00740    0.07949
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07380    9.07630  -0.00250   -0.02754
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.18000   12.19000  -0.01000   -0.08203
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.86000   11.79000   0.07000    0.59372
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.57000   11.53000   0.04000    0.34692
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.80000   10.74000   0.06000    0.55866
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.51600   10.51270   0.00330    0.03139
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.80050    9.84290  -0.04240   -0.43077
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.76040    9.74000   0.02040    0.20945
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.81980    9.81670   0.00310    0.03158
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.13000   15.13000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                  14.35000   14.26000   0.09000    0.63114
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.99000   31.85000   0.14000    0.43956
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.33000   10.29000   0.04000    0.38873
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.29000   10.23000   0.06000    0.58651
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.60000   13.56000   0.04000    0.29499
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.99000   10.96000   0.03000    0.27372
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.33000   12.27000   0.06000    0.48900
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.43330   12.46970  -0.03640   -0.29191
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.05400   14.08750  -0.03350   -0.23780
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.44040   11.40740   0.03300    0.28929
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.19280   11.17700   0.01580    0.14136
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.81420   12.76100   0.05320    0.41690
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.09350    9.11860  -0.02510   -0.27526
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.68250    9.70560  -0.02310   -0.23801
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.14500    9.11860   0.02640    0.28952
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.93470    8.92210   0.01260    0.14122
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.46940    9.42890   0.04050    0.42953
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.92900   14.88310   0.04590    0.30840
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.68330   10.67050   0.01280    0.11996
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.36510   10.31080   0.05430    0.52663
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.68040   12.64140   0.03900    0.30851
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.95000   10.96000  -0.01000   -0.09124
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.38000   20.33000   0.05000    0.24594
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62010   13.61990   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.69000   29.28000   0.41000    1.40027
瀚亞高科技基金                                                     57.35000   57.20000   0.15000    0.26224
瀚亞理財通基金                                                     26.58000   26.62000  -0.04000   -0.15026
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.73000    8.69000   0.04000    0.46030
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.77000    8.73000   0.04000    0.45819
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.93000    8.97000  -0.04000   -0.44593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       21.41000   21.40000   0.01000    0.04673
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.08390   14.10350  -0.01960   -0.13897
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.35380    9.36680  -0.01300   -0.13879
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.98240   10.98690  -0.00450   -0.04096
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.48060   11.46920   0.01140    0.09940
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.32380   10.28480   0.03900    0.37920
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.62100   10.54010   0.08090    0.76754
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25780    8.26130  -0.00350   -0.04237
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.11980    8.11350   0.00630    0.07765
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.94170    8.88780   0.05390    0.60645
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.37850    8.34680   0.03170    0.37979
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.14660    8.08450   0.06210    0.76814
瀚亞電通網基金                                                     14.97000   14.93000   0.04000    0.26792
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.10200   14.09790   0.00410    0.02908
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.58330   10.65990  -0.07660   -0.71858
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.96250    9.94610   0.01640    0.16489
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.55640   11.55300   0.00340    0.02943
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.10960   10.18270  -0.07310   -0.71788
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.04120   10.03830   0.00290    0.02889
瀚亞歐洲基金                                                       10.82000   10.78000   0.04000    0.37106
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