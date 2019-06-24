拚基建 中國6月地方債規模恐創3年新高

中國地方政府舉債速度在沈默 4 月、5 月兩月後， 6 月份出現一波明顯的成長。依照目前中國各地方政府提出的舉債規模，整個 6 月份中國地方債發行規模將逼近人民幣 9000 億元，有機會創下 3 年新高。

資料來源: wind

根據中國財政部資料顯示，今年 1～5 月，中國地方債發行規模分別達人民幣 4180 億元、人民幣 3642 億元、人民幣 6245 億元、人民幣 2267 億元和人民幣 3043 億元。

而 6 月份前兩周，中國地方債發行規模分別達人民幣 2019 億元，及人民幣 3112 億元，規模已與 4、5 月兩月相當，舉債速度大幅成長。同時，中國地方債舉債規模與基建投資有明顯關聯，意味著基建投資也將加速成長。

摩根士丹利華鑫證券表示，「利用基建支撐中國經濟仍是今年中國政府重要方針之一，但由於 4 月及 5 月份專項債的發行速度略有減緩，導致 1～5 月基建投資只成長 4%，漲幅比 1～4 月下滑 0.4 個百分點。」

不過統計資料顯示，未來一周，將有北京、江蘇、陝西、山東、貴州等 13 個地區計劃發行地方債券，規模將達到人民幣 3029 億元。這意味著，整個 6 月份中國地方舉債規模將接近人民幣 9000 億元，有可能創下 2016 年 7 月以來的三年新高。

為了穩定今年中國經濟成長，中國財政部於 4 月份時要求中國各地方政府力爭在 9 月底前完成全年新增債券發行。

目前來看，1～5 月份中國新增債券累計發行人民幣 1.46 兆元，舉債規模已占 2019 年新增地方政府債務限額人民幣 3.08 兆元的 47.4%，進度接近一半。

依照過去經驗，6～9 月份是中國地方債發行的傳統高峰期，如去年 7 月、8 月中國地方債發行分別達到人民幣 7570 億元和人民幣 8830 億元，因此要在 9 月前完成全年新增債券發行並不困難。

此外，作為穩投資的重要引擎，今年中國地方專項債的發行速度和發行規模都比去年大幅增加。中國政府工作報告就指出，今年中國地方政府專項債規模上限為人民幣 2.15 兆元，比去年增加人民幣 8000 億元。

而中國地方債加速發行，直接受惠的就是基建相關投資項目。中金公司指出，相較於上半年，基建投資成長有機會在下半年有所回升。預估今年全年漲幅能落在 5%～10% 之間，這成長速度已經比 2018 年有所改善，但還算是溫和。

