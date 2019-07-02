貴金屬盤後─中美貿易停戰 黃金收低24.40美元 創一年來最大單日跌幅

黃金價格週一創一年來最大單日跌幅，收盤跌破每盎司 1400 美元。週末的中美貿易協議，引發了風險性資產上漲，削弱了黃金的避險買盤。

美國總統川普與中國國家主席習近平在 G20 高峰會場外會面後，達成了貿易休戰決議。

消息傳出後，黃金遭遇多頭平倉賣壓。美元上漲至六天高點，亦增加了黃金壓力。

8 月黃金下跌 24.40 美元，或 1.7%，收於每盎司 1389.30 美元，創 6 月 19 日以來，最低收盤水準，亦創 2018 年 6 月以來，交易最熱絡合約最大單日跌幅。

上週，黃金上漲約 1%，6 月大漲 7.7%，創 2016 年 6 月以來，交易最熱絡合約最大單月漲幅。

週一，美元指數上漲 0.8% 至 96.851，使得黃金受到壓力。

川普與習近平說，美國將維持目前的關稅，但停止進一步加徵關稅，並放寬美國企業與中國科技大廠華為的業務限制。

分析師說，黃金跌破 1400 美元後，支撑在 1380 美元。關稅緊張減緩，讓投資人預期聯準會 (Fed) 在本月底的政策會議中，不會積極降息，阻止貿易戰的負面影響。

週一公布的經濟數據，大多不佳。IHS Markit 公司公布美國製造業 6 月採購經理指數終值為 50.6，初值為 50.1。

中國大陸 6 月製造業採購經理指數下降至 49.4，進入緊縮領域，5 月為 50.2。

分析師說，最近的倉位報告顯示，黃金多頭倉位達 302000 口合約，創 2016 年第三季以來高點，亦增加了多頭平倉壓力。若 8 月黃金收盤跌破 1383 美元支撑，可能引進停損賣單。

其他金屬交易方面，9 月白銀下跌 14.8 美分，或 1%，收於每盎司 15.193 美元。

9 月銅下跌 2.6 美分，或 0.9%，至每磅 2.688 美元。

10 月白金下跌 0.5% 至每盎司 837.20 美元。9 月鈀金收於每盎司 1544.00 美元，上漲 0.5%。