〈海外資金匯回專法〉國發會：今年投資率可望逾21%創7年新高 貿易戰契機促產業轉型

政府為吸引資金回流，近年來致力於改善投資環境，國發會主委陳美伶今 (2) 日表示，近年來投資率已經逐漸回升，根據主計總處預估，今年投資率預估可達 21.47%，創下 7 年來新高，而美中貿易戰可望帶動我產業轉型，提高產業附加價值。

陳美伶今天出席金融研訓院舉辦的「回流資金 再造產業成長契機」研討會，針對海外回流與國家發展發表專題演說，她引述主計總處數據分析台灣近 10 年投資率變化。

陳美伶表示，2009 年時授金融海嘯衝擊，台灣投資率跌破 2 成，但近十年中間雖有一度回升，但 2017 年投資率又降至 20% 以下，顯示台灣投資量能不振已經是結構性問題。

陳美伶指出，為吸引資金投資台灣，政府近 3 年積極改革並優化投資環境，包括法規鬆綁、發展 5+2 新創產業等，更進一步加碼推動「投資台灣三大方案」，帶動投資率回升，去年台灣投資率 20.93%，今年預估可達 21.47%。

至於左右經濟成長的美中貿易戰，陳美伶認為，美中貿易戰目前仍看不到終點，但危機也可能是轉機甚至是挑戰，舉例來說，貿易戰雖衝擊出口表現，但也讓台灣享有轉單效益，像是我對美出口就持續成長，台灣可藉由貿易戰契機，進行產業轉型，吸引高附加價值廠商回台。