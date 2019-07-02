〈海外資金匯回專法〉海外資金匯回專法獲APG認證無洗錢疑慮 力拚明日完成三讀

「海外資金匯回管理運用及課稅條例 (資金匯回專法)」預計明 (3) 日完成三讀，財政部長蘇建榮表示，專法日前已收到 APG(亞太洗錢防制組織) 正面回覆，認定專法非租稅特赦，財政部預估，專法上路後每年可望吸引 1000 億元資金回流。

立法院臨時會今 (2) 日審查海外資金匯回專法，包括財政部長蘇建榮等相關部會首長列席。蘇建榮表示，海外資金專法已在 6 月 12 日接獲 APG 回應，認為專法不會違反洗錢相關規定，也並非自願性稅務遵從，換言之，APG 不會對專法採取任何措施。

蘇建榮強調，海外資金匯回專法通過後，未來資金匯入台灣時，第一關由國稅局進行查核，資金匯入台灣時，銀行也會進行審核，如果涉及洗錢甚至是國際洗錢，也會依法通報法務部或國際洗錢防制組織。

財政部次長吳自心今天出席金融研訓院舉辦的「回流資金再造產業成長契機」研討會時也提到，美中貿易戰與 CRS(共同申報準則) 趨勢下，影響產業供應鏈重整與資金版圖移動，預估專法通過後，每年約可吸引 1000 億元資金回台。

吳自心指出，為協助海外資金回流，財政部也射出三支箭因應，第一支箭是由國稅局設立稅務平台，提供台商稅務諮詢服務，第二支箭則是發布解釋令，依據不同所得與資金，認定課稅標準。至於第三支箭則是目前立法院正在審查的專法。

吳自心表示，截至 6 月底為止，共有 230 件案件提出諮詢，事實上，資金匯回並非只有專法一條路可走，依照目前規定，只要去除租稅疑慮即可回台，以目前的案例，台商資金國外繳的稅額回台後可用來抵稅，實際稅率約 8%~10%，想要把資金匯回不必等專法上路，一般匯回方案也可。