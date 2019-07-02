博大Q2營收創歷史次高 Q3訂單能見度估將更明朗

利基型電源廠博大 (8109-TW) 今 (2) 日公告 6 月及第 2 季營收，雖然受到美中貿易戰影響，6 月營收 1.11 億元，月增 0.5%、年減 4%，但第 2 季營收 3.41 億元，季增 7.2%、年增 0.7%，仍繳出同期新高、歷史次高紀錄，博大認為， 第 3 季訂單能見度可望好轉，加上出貨旺季來臨，整體動能可望回溫。

博大表示，受美中貿易戰影響，原先被視為今年主要動能的工業及交通客戶都保持觀望；地區方面，則以歐洲、中國客戶較為觀望，不過，累計博大今年前 6 月營收 6.58 億元，年增 7.2%，仍創同期新高。

博大指出，目前訂單以短急單居多，預估 7、8 月營收，應與 5 月的 1.1 億元差不多，不過，預計 7 月開始，客戶下單狀況將可望好轉、趨於穩定，主要是進入出貨旺季，加上美中貿易紛爭舒緩，有利客戶增加長天期訂單意願。

不過博大也坦言，7 月接到的訂單，加上生產出貨，預計要到 9 月才會開始反應在營收上。博大中國廠 7 月擴產完成就會投產、台灣台中擴產也將在第 3 季末到第 4 季初開出來。

獲利方面，博大指出，目前還有較貴的原料庫存，預計要到第 3 季末才會消化完畢，影響毛利率表現，雖然全年營收成長，但稅後純益可能僅略增或持平，每股純益則會因為今年配股稀釋而下滑。