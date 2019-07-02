〈智崴展望〉「飛越美國」加入台北飛行劇院 下月推《攻殼機動隊》 Q3營運添動能

體感模擬遊樂設備商智崴資訊 (5263-TW) 今 (2) 日宣布，將在「i-Ride TAIPEI」飛行劇院，播放期間限定的「飛越美國」影片，下月也可望加入《攻殼機動隊》，為第 3 季營運添動能；智崴今年將持續佈局高毛利率獨家規格影片市場，目前規劃再新增 10-20 支獨家規格影片，取得來源包括新製、重製 (舊的 IMAX 影片再製) 與授權，有助營運後續表現。

智崴的「i-Ride TAIPEI」飛行劇院，今年 1 月底在微風南山正式啟航，繼先前播放費時 3 年才完成拍攝的「飛越台灣」影片後，今日宣布，加入期間限定的「飛越美國」，該影片歷時 2 年拍攝，此次在 i-Ride TAIPEI 播放時間為期 1 個月、到 7 月底止。

智崴集團執行長歐陽志宏表示，「飛越美國 Discover America」目前全球僅美國明尼蘇達州可欣賞，該飛行影院至今已累積超過百萬體驗人次，可讓遊客透過飛行方式，欣賞大峽谷、尼加拉瓜大瀑布等著名景點，或在夏威夷跟著衝浪高手於巨浪中穿梭，在阿拉斯加高山上近距離欣賞極限滑雪高手。

智崴今年積極佈局獨家規格影片市場。歐陽志宏指出，獨家規格影片內容授權，是策略佈局中，獲得高毛利率和長期營收的重要來源之一，智崴至今已擁強大 IP 影片資產，包含與講談社授權、廣受年輕人喜愛的自製原創 VR 影片《進擊的巨人》與《攻殼機動隊》，飛行劇院影片將隨 i-Ride 與 m-Ride 在全世界插旗，逐年累積可觀的自製與再授權獨家規格影片。

歐陽志宏表示，目前已取得「飛越美國」美國外版權，及「飛越荷蘭」、「飛越歐洲」、「飛越富士山」、「飛越中國」、「飛越澳洲」等以飛越為主題的影片內容，目前規劃，將再新增 10-20 支獨家規格影片，取得來源包括新製、重製 (舊的 IMAX 影片再製) 與授權。

接續在「飛越美國」之後，據悉，智崴「i-Ride TAIPEI」飛行劇院將於下月播放《攻殼機動隊》影片，搶搭暑假商機，可望再為第 3 季營運挹注強勁動能。《進擊的巨人》也將於後續在台播映，惟目前時程仍未定。