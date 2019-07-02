中市府限中火用煤量、空汙季5機組發電 台電：恐衝擊全國供電

台中市府限制台中火力發電廠生煤使用量，並要求空汙季期間中火只能使用 5 部機組發電，台電表示，此舉恐衝擊全國電力穩定及影響經濟民生。

台中火力發電廠 10 部機組操作許可證從 7 月起陸續申請展延，中市環保局表示，將透過展延審查，核定中火生煤使用量全年上限 1104 萬噸，規劃按空汙季核配用量，也要求中火在空汙季（每年 10 月至隔年 4 月）減少 5 部機組發電。

台電發言人徐造華指出，生煤減量目標不可無止境一減再減，原訂明年中火減至 1260 萬噸，台電已窮盡一切努力，仍無把握可達到，但會盡力而為，如今再大砍至 1104 萬噸，等於再減少約 36 億度發電量，且中火只能使用 5 部機組發電，台電實在是「巧婦難為無米之炊」。

根據台電統計， 2018 年全台共使用 2191 億度電，成長約 0.92% 。以六都用電量觀察，高雄市去年用掉 309 億 5480 萬度電，位居六都之冠，年增約 0.4% 。第 2 名則為台中市，共使用 308 億 4303 萬度電，年增率高達 5.2% 。

台電質疑台中市用電量增加，市府卻反其道而行實施減煤，並指出生煤減量及限制機組發電也要考量天然氣的供應，與機組調度，如果天然氣無法足量供應，請問電從哪裡來，這勢必衝擊全國電力穩定及影響經濟民生。

經濟部長沈榮津今日出席「台灣人工智慧晶片聯盟」記者會接受採訪表示，未來將加強中央、地方政府溝通，經濟部會用同理心看待，不過限煤會衝擊供電，近日將請台電盤點、評估。