聯準會超鴿派聲明 暫時讓港幣匯率喘口氣

香港金管局 3 月份 5 次干預匯市，估耗資 15 億美元來捍衛港幣，但直到今天聯準會的超鴿派言論，才終於有所效果。

金管局隔夜售出 4.51 億美元，來買回 35 億港幣，幫助港幣兌美元匯率一度上漲 0.06% 至 7.8451，為 1 月底以來的最大漲幅。不過之後漲勢回落，漲幅縮小到了 0.03%。

港幣一早急升 (圖表取自彭博)

讓港幣走強的主因並非來自干預，而是美國聯準會的發言。美國聯準會表示，利率將在「一段時間」 內保持不變，此一說法帶來了美國公債殖利率走弱，有助縮小港幣與美元的利差，進而緩和港幣的下行壓力。

之前由於交易員們一直在利用港幣進行套利交易，港幣已經在弱方兌換保證水準附近，徘徊近 1 個月之久。出於聯繫匯率機制，香港金管局過去兩週頻繁干預匯市，賣出美元。

港幣與美元的匯率波動範圍為 7.75-7.85，如果逼近任一保證水準，金管局將被迫進場干預匯市，以確保利率。

金管局總裁陳德霖週四表示，目前港幣和美元利率仍存在一定差距，為港幣流向美元提供了誘因。同時他也強調，金管局會繼續按照聯繫匯率機制，保持港幣匯率穩定。

陳德霖說，反覆觸發弱方保證機制，會造成銀行體系整體餘額減少，但這是港幣利率正常化的必然過程。

1 個月期港幣銀行間同業拆息，與相同期限的美元拆息間，目前約有 80 基點的利率。上個月此一利差曾來到 158 個基點，是 10 餘年來最高。