台達電除息首日貼息 今年獲利將回溫 中長期動能仍看俏

台達電 (2308-TW) 今 (2) 日除息，每股配息 5 元，除息參考價 155.5 元，但今日隨台股狹幅震盪，呈現貼息走勢，不過法人依舊看好，台達電今年獲利可望重回成長，加上打進電動車、5G 基地台電源等趨勢應用，將成為明後年成長動能。

法人預期，台達電規模經濟效益及零組件成本下滑，可抵消包含中國外產能比重提高，生產成本增加、獲利率較高的工業自動化業務 (IA) 占比下滑、及合併泰達電等多重因素壓力，樂觀看今年獲利率將逐季改善，獲利可望重返成長。

台達電收購泰達電 (DET) 擴張市占率，有助抵禦外部不確定性，加上 G20 後美中貿易戰、華為禁令等負面影響稍稍緩解，也有利營運穩定。

至於電動車，據了解，目前台達電已取得多筆專案，可支撐中長期電動車業務成長，營收占比也可逐步提升，目前台達電在電動車的車載零組件業務，包含電動車電源管理及動力總成，營益率約達 10% 左右。

另外，應用在 5G 電信設備的電源產品，今年下半年也可望陸續出貨，運算需求強勁，也將同步帶動 AI 伺服器的高瓦數電源供應器需求，由於價格毛利均較高，預期也將推升獲利表現。

台達電今年每股配息 5 元，預計將於 7 月 26 日發放，總共將發出 129.88 億元的現金股利。