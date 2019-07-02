市場觀望塑化產業下半年 台塑今除息首日窘貼息

台塑 (1301-TW) 今 (2) 日除息，每股配 5.8 元現金股利，除息參考價為 109 元，不過，由於市場對後市仍抱持觀望態度，且台塑對下半年展望也保守看待，認為下半年營運也不會比上半年「好到哪裡去」，壓抑今日除息行情表現，盤中股價跌幅最高達 2.29%，來到 106.5 元，面臨貼息窘境。

台塑第 3 季有 10 個廠安排歲修定檢，開工率降至 83%，營收估也將季減，不過，第 3 季有現金股利 70 億元入帳，獲利將優於第 2 季。下半年來看，受到貿易戰影響、加上美元走強，導致新興貨幣走貶，使需求放緩，對下半年展望保守。

台塑董事長林健男日前股東會上表示，未知數仍太多，預期下半年營運不會比上半年「好到哪裡去」，不過，美國新產能陸續開出，且受惠美國企業所得稅降稅，今年台塑美國表現將優於預期、也優於去年。

此外，因應美中貿易戰，台塑先前已在越南建置倉儲物流，縮短出貨時間，近來在荷蘭、德國、印尼等地建置倉儲物流，中東杜拜也有辦公室，以降低受到美中貿易戰與關稅障礙的衝擊。

美中貿易戰使市場需求動能疲弱，也拖累台塑四寶除息行情，目前四寶中包括台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 先前已陸續除息，惟除息首日均未能出現填息行情，反而面臨貼息窘境，讓填息之路一向穩健的台塑四寶，能否維持過往填息力道再添變數。

台塑當日走勢圖



