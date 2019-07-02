達德能源雲林風場完成940億融資 創亞洲最大規模

德商 wpd(達德能源) 今 (2) 日宣布，開發的雲林允能離岸風場，已完成 940 億元專案融資，創亞洲最大離岸風電專案融資案紀錄，由 3 家出口信貸機構，及 19 家來自台灣、德國、丹麥、荷蘭、法國、英國、日本與新加坡等國的銀行，共同參與融資，其中，4 家本土銀行包括中國信託、國泰世華、玉山與富邦銀行，參與融資金額近 170 億元。

達德能源指出，融資團隊包括丹麥 EKF、德國 Euler Hermes 及荷蘭 Atradius 等 3 家出口信貸機構，19 家銀行團中，有 4 家本土銀行與 15 家外商銀行，本土銀行參與融資金額，占此專案融資金額 24%，也創國內銀行對國內離岸風電融資金額新高。

15 家外商銀行包括法國巴黎銀行、德國商業銀行、法商東方匯理銀行、新加坡星展銀行、德國德意志銀行、荷蘭安智銀行、德國重建復興銀行、日本瑞穗銀行、日本三菱日聯銀行、法國外貿銀行、新加波華僑銀行、德國西門子銀行、法國興業銀行、渣打銀行與三井住友銀行。

雲林風場陸域工程今年 5 月啟動，達德能源集團執行長白嘉諾表示，雲林風場將於明年開始陸續完工商轉，從去年 4 月通過經濟部遴選，等於短短 2 年半時間內，風場將從無到有，創業界紀錄，未來也將持續投資開發台灣市場。

達德能源的允能離岸風場位於雲林外海 8 公里海域，單機容量 8MW(百萬瓦)，風機供應商為西門子歌美颯，總裝置容量達 640MW(百萬瓦)，預計 2021 年前全案商轉，該風場股權結構為 73％由達德能源持有，27% 股權由双日公司領軍的日本投資團隊持有，包括中國電力株式會社、中電工公司、四國電力株式會社與 JXTG 新日本石油能源公司。

允能離岸風場的供應鏈，除西門子歌美颯外，還包括奇異 (GE)、華城電機 (1519-TW)、台朔重工、俊鼎、中興工程、環島工程、宏華營造、瑞助營造等。

除允能離岸風場外，達德能源還有總裝置容量 350MW 的桃園麗威風場，已通過政府遴選，預計 2021 年動工。