美食-KY開盤16分鐘完全填息 下半年營收拚轉正成長

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 今 (2) 日進行除息交易，每股配發現金股利 5 元，除息參考價 171 元，開盤 16 分鐘股價最高即衝上 176.5 元填息完成，法人指出，美食下半年比較基期低，營收有望回復正成長，但仍要留意，受中國市場尚未回穩到過去水準影響，今年總展店增幅，恐是 4 年來低點，需觀察中國既有店的營收復甦狀況。

據了解，美食今年，預計在中國展店 15 家店，低於去年的水準，力拚先強化網路平台的曝光度，改善既有店的營收表現。

美食 5 月合併營收中，中國同店營收仍較去年同期衰退，但 4 月起，銷售狀況已明顯較第一季進步。然而，美食在中國的營收年增率，已連續下滑 10 個月，何時止穩有待觀察。

所幸，美食在美國仍維持既定的展店速度，是主要成長動能，去年在美國開出 15 家新據點後，今年也預計再開出 15 家，法人指出，隨著美國第二座中央廚房加入營運，可支應 15-20 家店，今年美國營收穩定成長，甚至有望上看 20% 的成長，可略彌補中國市場的衰退。

美食前 5 月合併營收年減 6.33% 至 96.26 億元；而第一季稅後純益 3.17 億元，年減 36.53%，每股純益 (EPS)1.76 元。