美食-KY董事改選完成 僅1席獨董變動

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW)(85 度 C) 今 (14) 日召開股東會，通過 2018 年財報及盈餘分配，每股將配現金股利 5 元，會中也完成董事改選，新任 4 席董事為董事長暨總經理吳政學、李定中、郭明華、張佶文，3 席獨董則是俞明德、李素英、紀志毅，僅 1 席獨董變動，新任董事任期為 2019 年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 13 日。

美食指出，國內外經濟發展充滿不確定性，短期營運先聚焦優化總公司和門市資訊系統，提升研發能量、採知識管理方式標準化製作過程，並落實產品品項優化，並推出新型態門市來強化品牌形象。

中長期上，美食積極拓展海外版圖，除了在美國快速據點，日前已宣布進軍東南亞市場，由品牌王控股 (Brandig King Holdings) 代理引進柬埔寨，6 月 1 日於首都金邊開首家旗艦店，未來數年可望陸續拓展至其他城市。

美食去年稅後純益 16.67 億元，年減 22%，每股純益 (EPS)9.26 元。

截至 3 月底，85 度 C 總門市達 1139 家，包括中國 605 家、台灣 450 家、美國 57 家，澳洲 17 家以及香港 10 家，今年美食在美國和中國均目標淨增 15 家店。