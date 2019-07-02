台股盤中─填權息行情緩步增溫 資金轉進中小型股 生技族群狂歡

台股指數昨 (1) 日大漲後，今 (2) 日隨亞股再度陷入震盪區間整理格局，加上多檔權值股除息蒸發 22 點，加權指數以下跌 17.45 點開出，一度跌逾 40 點，盤中各次族群各自點火緩步拉升，預估成交值略為收縮到 1250 億元，可留意到，生技股喜迎生技月，交投最熱絡，法人指出，買盤已逐漸從大型電子股移轉到中小族群。

7 月進入生技月，24 日至 28 日台灣將主辦亞洲生技論壇與亞洲生技大展，令買盤先行進駐，生技股幾乎全面啟動，訊聯強攻漲停，中化生、逸達、創源、基亞和泰博均有半根停板以上漲幅。

和康生、羅麗芬 - KY、寶齡富錦、美時、中裕和浩鼎也有 3-4% 漲勢，國光生、台燿、邦特、智擎和晟德漲 2% 上下。

日本政府宣布， 7 月 4 日起對韓國執行經濟制裁，將限制向韓國出口氟化聚醯亞胺、光刻膠和抗高溫氟化氫 (HF)，三星、LG 和 SK 海力士等大廠將因此受到強大衝擊，市場預期，一旦南韓半導體廠生產受挫，對南亞科、華邦電等台廠有利，並緩解供過於求價格壓力，南亞科今日續穩在盤上。

電子股中，散熱族群見買盤仍陸續湧進，動力 - KY、泰碩漲 3% 左右，雙鴻漲 2.5%，奇鋐、超眾和健策等均穩在盤上。

從權值股來看，部分權值股遭賣壓出籠，壓抑整體盤勢，台灣高鐵和台塑跌逾 2%，可成和日月光投控跌 1% 左右，台塑化、研華、聯電、友達、統一、合庫金、國泰金、玉山金、南亞、上海商銀和元大金均遭壓在平盤下。

法人指出，全球股市經過短暫的激情後逐漸恢復常態，市場將重新省視美中雙方之間的歧見，未來變數仍多，所幸短期間貿易戰休兵有利第三季產業旺季和股市表現，接下來回歸關注上半年營收、第二季財報的公布。

技術面上，目前大盤技術線型多頭排列，站穩季線後盤堅格局穩，加上權值王台積電完全填息，有利後續除權息行情發動，法人樂觀看待，短線台股仍有高點可期。