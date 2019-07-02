

◆盤勢分析

1. 供應管理協會 (ISM) 公布 2019 年 6 月美國製造業採購經理人指數 (PMI) 自 5 月的 52.1% 降至 51.7%、創 2016 年 10 月 (51.7%) 以來新低，但優於經濟學家預期的 51.0%。美中重啟貿易談判，暫停加徵新中國關稅，華為解禁可向美企購買設備，蘋果逃過全面性的關稅大劫。週一美股上漲，漲幅介於 0.44 至 2.65％，費城半導體上漲 2.65% 漲幅在四大指數中居冠，華為供應鏈與蘋果概念股領漲，射頻器件供應商 Qorvo 及 Skyworks 漲約 6%，台積電 ADR 大漲 5.64%，美股四大指數短線高檔偏多。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於反彈延續。

(2) 均線：支撐為季線（約在 10,700 點）附近，壓力為 11,000 點至 11,097 點。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值位處超買區附近，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 137 點附近，壓力為 142 點附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值位處超買區附近，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、矽晶圓、PA、散熱、遊戲等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並續創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、高殖利率、越概、生技、內需、運動風、金融等。

5. 美中貿易戰隨著 G20 川習會而有和緩跡象，日韓卻在科技業另掀戰火。日本將強化管制聚醯亞胺（PI）、光阻劑（resist）、氟化氫（hydrogen fluoride）等三大關鍵電子材料輸出南韓，7 月 4 日起生效，牽動三星、SK 海力士等指標廠生產。一旦南韓半導體廠生產受挫，將對 2408 南亞科、2344 華邦等台廠有利。

6. 搶暑假商機，非蘋陣營昨（1）日開賣多款新機，除了 LG G8S 為 2 萬元以上的旗艦機種，包括小米、vivo、realme 等都是萬元有找的中階機種，可望推升包括 2356 英業達、3034 聯詠、2454 聯發科等供應鏈營運。

7. 觸控 IC 廠義隆（2458）受惠於觸控板市占率持續提升，帶動義隆第二季業績持續向上成長。義隆 6 月合併營收預期將可望突破 7 億元關卡，代表義隆第二季業績將有機會超出原先公司內部預期水準。且目前即將進入第三季旺季，加上華為有機會被美國解禁，將有機會帶動義隆觸控 IC 帶筆出貨更加暢旺，第三季業績有機會一掃先前陰霾，順利繳出旺季業績。

