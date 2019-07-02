[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點 ------------------------------------------------------------------------ *2101 南港 20190710 本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號) *4171 瑞基 20190725 台中市西屯區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室) *4502 健信 20190730 彰化縣線西鄉慶福路300號 *3688 華立捷 20190731 新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室) *2913 農林 20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美307巷155號(苗栗分公司) *6112 聚碩 20190801 臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓會議場地) *6556 勝品 20190801 桃園市桃園區大誠路10號B1 *2881 富邦金 20190806 台北市中山北路二段50號14樓(台北富邦銀行中山大樓十4樓大禮堂) *1787 福盈科 20190807 桃園市大園區大園工業區民生路101號(大園工業區服務中心2樓會議室) *6693 廣閎科 20190807 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳) 5487 通泰 20190809 新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場Ｆ棟) *6656 宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓(大議室) *8041 東精電 20190812 桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室 *4806 昇華 20190813 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室) 6131 悠克 20190813 臺北市松山區復興北路一號3樓之2(藍色藝文空間TP301室) *4726 永昕 20190815 苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室 *6637 醫影 20190822 台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(億光大樓-噶瑪廳202會議室) 註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。